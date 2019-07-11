《寄生上流》影評（下）：一旦寄生蟲想成為宿主，必定是悲劇一場

►《寄生上流》影評（上）：上流社會說不清、講不明的，叫做「窮酸味」

「他吐了一個怪詞，而我聽到的則是一個完全陌生的是界，那咄咄逼人的喧囂，那是對方的世界。」——羅蘭・巴特（Roland Barthes，1915-1980）

《寄生上流》除了「味道」外，讓我印象深刻的，還有從金氏家族長子金基宇，從原是頂替好朋友，偶然進入上流家族當英語家教後，慢慢開展出來，宿主的悲劇與寄生者的悲憫序曲一途。

眾所皆知的，此片台灣譯名為《寄生上流》，頗是為了符合劇情需要而改。但細觀英韓片名——「Parasite」與「기생충」，我倒覺得「寄生蟲」是最能突顯此劇的悲劇與悲憫成分。

英語的字首「para-」（或par-）所具有的意思，有「相似、同樣、在旁」（smiliar, beside）甚至「超越」（beyond）等意，諸如以para為首的代表字，有「parallel」為「相對應」、「平行的」、「paradox」為「矛盾」、「paralysis」為「癱瘓」之意等詞外，這些意思都可在片中找到些端倪，而「Parasite」，抑或韓文「기생충」都意為分享同一「基地、地點」（site）的「寄生蟲」，這也就是為何，片內大多場景多為在「家屋」（house）內。

寄生蟲依附宿主而活，若是宿主不在、死亡，寄生蟲失去營養來源，絕對無法繼續好好生長。片內的兩組棲身於「偉大」且待他們不薄朴社長家內的寄生者，第一組為最為乖巧的雯光丈夫，只顧自己吃好睡好，每晚負責朴社長上樓階梯腳步的安危，並不會如同第二組寄生家族金基澤家人般，動起「邪念」，或多或少，發生讓朴社長家人感受到的「越線」舉動。

因為，一旦寄生者動了想成為宿主念頭，對於雙方而言，必是悲劇。

然而，片內金基澤家人寄生到上流家族後，不可不說，他們面對著衣食無憂、豪宅等物質享受，都曾起心動念，就我看來，金氏家人才是真正的寄生蟲代表，而且是隻「失控」的寄生蟲。

除去片中疑似沒有「姓氏」的忠淑，其中透露出的性別議題外，金基澤（김기택）、金基宇（김기우）與金基婷（김기정）名字內，無獨有偶地，呼應片名，都有一個「基」（기）字，而這個「基」字與「寄生蟲」（기생충）的「寄」字，為同音不同漢字；而與之對比的是，宿主朴社長家內，兩個吃好睡好，衣食無憂的朴多蕙（박다혜）、朴多頌（박다송），名字內都有豐富意涵「多」（다）字。

但名字還是微小隱喻，悲劇之所以為悲劇，在於身為一家之主的金基澤，他心中妄想成為宿主的欲望與念頭，且一次比一次還激烈，一次比一次還具體。

當「寄生蟲」想殺死宿主，會發生什麼事？

不知道觀眾是否有無注意到，片內寄生者金基澤動過幾次念頭，想要取代宿主的場景與心境變化嗎？就我看來，共有四次。依序為他剛混入上流家庭，當起朴社長的司機時，於一次駕車時，因前方突然冒出台卡車急轉彎時，金基澤竟「忘記」自己身分，無顧剛剛還與之對話，且坐在後座的上司朴社長，突然發自內心，以三字經罵起來，讓朴社長頓時表情凝重，懷疑起自己請到「轉彎如此熟練」的老司機，怎麼骨子裡會說出如此「低俗」話語。

而我們在片內，可以清楚看到，朴社長是十分重視「界線」的人，儘管之前尹司機被金基婷的內褲陷害，讓朴社長誤認尹司機趁他不在時，大搞「車震」，但在朴社長與妻子言談中，最讓他感到氣憤是一點，不是責怪尹司機車震，而是尹司機為何偏偏要「越線」、「跑到後座他的位子上去車震」等疑問。

第二次，則是金氏家人完成趕走家內老管家雯光計劃後，金基澤與朴夫人兩人在小房間對話之際，金基澤竟然「越線」牽起朴夫人的手，欲言又止，這樣的舉動，讓朴夫人大吃一驚外，金基澤自己也嚇到，而這些言行、舉動，都已經讓朴氏家人隱約意識到金基澤「越線」的可能，但他並未越線，因為他還沒有真正「遺忘」，他自身身為寄生蟲之身分。

第三次，則是更為明顯，乃是朴社長一家人前去露營時，金基澤家人全坐在豪宅大廳內，爽快喝著昂貴威士忌、子女吃著分不清，究竟是人吃的、還是小狗吃的美味牛肉乾時，突然金基澤因口角，大吼一聲，推翻桌上全部的酒席菜餚，一把抓起在這個家族內，說話比他有重量，且「丟鉛球得名」夫人忠淑的衣角。

這樣的一抓，金基澤想突顯出他才是「一家之主」風範——眼尖的觀眾，都可以輕易觀察到，金基澤人物設計，在片內多為聲調低沈，低聲下氣，就算面對酒醉者來到家裡窗口撒尿之惡行，也睜一隻眼閉一隻眼，息事寧人，甚至他的姿態，還帶點駝背、無精神的弱者樣態，面對著世人；但在他寄生於上流家庭後，不論是言行、舉動、思維方式，皆慢慢改變。終於，在那天雷聲不斷，於宿主豪宅大廳內，他最終動了想要成為「這」一家之主的念頭，而這就在他突然忘記自己，曾被自家人也看不起的家長身分，拉扯住忠淑衣角時，寄生蟲發生了質變。

劇情發展來到發生悲劇的前一天，深夜朴社長夫婦，掃興地結束無法露營慶生大會，回到家內大廳沙發上的激情戲內，雙方言談反覆提到「窮酸味」、「越線」等關鍵字，然而，這些話語皆被躲在桌底下，剛才虎虎生風，正想做這一家之主的金基澤聽見，情何以堪啊！但能怪朴姓夫婦嗎？他們只是天真善良無邪的實話實說。

片終結尾，讓人不堪，反諷異常，朴社長要求司機金基澤爸打扮跟他一樣的印第安人造型，為他小孩慶生，且還不斷提醒他打起精神，「當作假日加班的工作」好好工作。

但，這些話早已無法被金基澤聽進耳裡了，因為寄生蟲們，於大洪水過後，紛紛傾巢而出，甚至「越線」了。

躲回地下的寄生蟲，是導演對他最後的憐憫

片尾一場魔幻兇殺場景，寄生者「越線」了。老管家雯光丈夫越線，走出四年未見他人目光的豪宅地下室，必有其悲劇發生——用大石，兩度砸向詢問過家教女學生朴多蕙「是否適合這裡」、且也「自認適合這裡」的金基宇腦袋，接連雯光丈夫殺紅了眼，也不管他人目光，逕自衝入豪宅花園中，眾多美女帥哥佳餚雲集的慶生宴會上，痛下毒手，用尖刀怒刺金基婷、嚇昏朴社長小孩；而金基澤面對慌張的朴社長，要求把車鑰匙丟給他，好送癱瘓的小孩前去醫院時，看見朴社長面對「異味」的自然反應，捏鼻之景，剎那讓金基澤失去理智，忘記他本身為「寄生蟲」之身分，寄生蟲個性在此破滅，一刀捅入宿主朴社長體內——這樣的遺忘自身身分，發洩出金基澤長久以來，夢想成為宿主之願，同時也是極為短暫的喜悅一刻。

最終，金基澤還是回歸到寄生蟲的身分，潛伏最適合他的地下室內，不為人知，除了他的小孩金基宇之外。然而金基宇得知父親下落後，做了一個「夢」——想要賺大錢，買下關住金基澤的那棟豪宅，但就僅僅只是個「夢」罷了，也是全片內「唯一」出現與現實不同的夢境，就現實面而言，金基宇可能打拼一輩子，甚至好幾輩子，恐怕都籌不到錢，買下那棟豪宅吧。

行筆迄今，讓我想起一位我很喜歡的哲學家尼采說過的話，悲劇往往只發生在英雄身上，因為若本身為底層、無力人士，生活就已經夠悲夠苦了，天底下怎麼還會有更可憐的事情，造成這些人士悲劇呢？

因此，就《寄生上流》而言，悲劇英雄應該是朴社長，他面對著不同世界、不同味道的寄生蟲，待人不薄、善心之行處處可見，但卻因無心之舉，命運開了他一場玩笑，最終讓失控的寄生蟲，收走他的生命。

而金基澤，我在他的身上，與其說看到悲劇的成分，倒不如說是導演奉俊昊對他的「悲憫」吧？寄生蟲因欲望，而遺忘自身身分，越線殺害宿主後，最終讓它回到地下室，等待下一個宿主的出現，是對它最後的憐憫，最好的結局。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航