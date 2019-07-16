《一次讀懂哲學經典》：約翰彌爾《論自由》——個人自由與國家秩序之間如何平衡？

文：湯姆・巴特勒－鮑登（Tom Butler-Bowdon）

《論自由》（On Liberty）

讓自由值得其名的方式，就是以自己的方式追尋幸福，前提是不刻意剝奪或阻攔他人獲得幸福。

個人的行為不需對社會大眾解釋，因為除了他自己，沒有人關心這些問題。如果他們認為自己的利益是必要的，他人的建議、指令、說服、廢止，都只是社會唯一能合法地表達不喜歡或不贊成個人行為的方法。

與性格發展成正比，每個人都會變得更有價值，因此能夠對他人更有價值。

總結一句：除非一個人的行為對他人造成直接傷害，那麼他就有絕對自由。任何開放社會必須賦予自由優先權，而不是標榜為人民利益的政策。

同場加映

傑瑞米．邊沁《論道德與立法的原則》

約翰．羅爾斯《正義論》

約翰．斯圖亞特．彌爾（John Stuart Mill）

個人自由與國家秩序之間如何平衡？約翰．斯圖亞特．彌爾寫於一八五九年，說這是「未來的問題」，直到現在，他對這個問題的想法仍至關重要。

彌爾知名著作《論自由》一開始，他控訴：「因為缺乏一個公認的普遍原則，自由經常被賦予在應該被扣留之處，又在應該扣留時，被賦予自由。」彌爾尋找能糾正這個錯誤的方式，而這本書也成為亞當．斯密（Adam Smith）《國富論》（Wealth of Nations）的政治對手，《國富論》描述個人自由的合理範圍及政府的權限。

彌爾的父親詹姆斯是傑瑞米．邊沁的追隨者，彌爾也在這樣的教育環境中成為效益主義者。彌爾三十歲時，他的父親與邊沁相繼逝世後，開始自由地探索自己的哲學思想。三十五歲時彌爾與哲學家哈莉特．泰勒（Harriet Taylor）相識，彌爾認為《論自由》應該是與她的「共同創作」。一八六九年彌爾著作《女權辯護：婦女的屈從地位》（The Subjection of Women）中，可見泰勒對彌爾的重大影響。在泰勒的丈夫過世後，他們熱烈且真摯的愛情也有了結果，兩人步入婚姻。

彌爾的思想中，個人的自由與政治上的自由有什麼關聯性？他說政治自由允許個人發展，呈現於社會實踐潛能，因為所有問題都開放辯論，因此社會及科學上的進展都更加容易推動，結論是生命中所有細節都有益於更大的自由。

真正的自由

在彌爾寫作的時代，他認為只有相當少數的國家，可以被稱為民主國家，政府的架構不能保證真正的自由，因為當權者將成為與人民不同的另一種階級。此外，即使是民選政府，依然會壓迫社會中某些團體，也就是「多數暴力」，彌爾認為這可能是比一般政治迫害更糟糕的統治方式，這是社會暴力，強迫每個人依照「對」的方式行動，說到這部分，彌爾預言二十世紀的共產國家，不符合新的社會規範，必須被「再教育」，這樣的政權不僅奴役人的身體，更看重奴役人的心靈及靈魂。

民主社會中，最重要的問題是治理社會、個人思想與信仰自由之間，如何妥善設定界線，多數統治不能建立任何普遍道德，但這卻是上流階層的喜好表現。彌爾說，少數宗教團體知道他們不可能成為主流，於是努力爭取法律上的宗教自由，唯有如此才能真正實踐宗教自由。人類本性並不寬容，當太多互相競爭的宗教團體，互相不樂見對方成為主流團體時，就會順勢產生寬容的政策或法律。彌爾知名的保證自由、避免傷害的標準或原則，都是因這些發展出來的：

文明社會中，唯一能阻撓公民意志行使權力的理由，就是避免傷害他人。人的善，不管是實際或道德上的，都不足以成為藉口，不能理所當然地打著為你好的名義，或者為了讓你更快樂，被強迫或忍受強加於自己身上的行為，甚至只是在別人眼中看來，這麼做更為明智或更正確。

同理。政府或主流團體不能將法律強加於人們身上，理由只是「為了人們好」，反之卻將自由視為不好的事，除非公民行為顯然對他人不利，否則就應該有權為之。彌爾說：「只關心自己的部分，展現了他權力的獨立性，超越了自己，超越他的身體與心志，這個個體是至高無上的。」

特定自由

彌爾提出幾個不傷害他人的前提下，應該被視為基礎權利的個人自由：

意識自由

思想及感覺自由，包括「任何實際或推測、科學、道德、神學議題」

發表意見自由

嘗試或追求的自由，或者「制訂符合個人特質的人生計劃」

交際自由，以及以特定目的聚集人群的集會自由

彌爾提到，即使在一八五○年代的英國，人們仍會因宣布不信上帝而入獄，這些人甚至沒有權力為他們的「罪行」申辯，社會普遍接受將不同信仰的人排除於法律之外。

矯正思想及信仰是件蠢事，在蘇格拉底及耶穌受迫害的前例中就能知道，彌爾說，但現在他們是歷史上最偉大的人物，當人人都看到那些曾被視為「邪惡」的人，如今都成為「偉大」的人，他們必須感知到現在的想法通常也有缺陷。彌爾說，歷史上無論什麼時候，社會或國家都會有不需爭辯的原則，避免討論大型議題，「我們不能期望找出歷史中某些非凡時期，普遍心理活動的規模」，一個國家會變得強大，不只是靠著強制秩序或權力，而是大膽放開手，了解藉由開放討論能得到的好處更多，確實，讓優秀的人盡情施展才華，就能有更大幅度的進步。

個人是良好社會的基礎

彌爾說，在個人發展方面，「異教徒的自我主張」與「基督徒的自我否定」一樣有效。一個人能對社會更有價值，與他們性格成熟成正比：「所有明智或傑出的事情，都必須來自個人；一般來說，首先來自一部分的個人。」

彌爾寫道，一個國家古怪行為的數量，會反映出其中的「天才、精神活力、道德勇氣」，英國維多莉亞時代以價值觀聞名，卻也是出了名的古怪時代。他說人就像植物：他們最大的不同，僅是讓他們蓬勃發展的需求不同。彌爾大膽地說，歐洲的成功是它養育且接納個人性格的成果，與中國或日本認為每個人都應該一致的觀點不同。

彌爾寫作時期剛好摩門教興起（就像是當時的山達基教），因為允許一夫多妻制，有位作者稱之為「退步的文明」，人們都想對它祭出禁令。雖然彌爾本身並不喜歡宗教，但他說：「我不知道有任何團體有權強迫別人變得文明。」如果社會中沒有其他人被他們直接傷害，就沒有理由以法律箝制它，彌爾以這個方式解決問題：

沒有人僅僅因為喝醉就該被處罰，但士兵或警察若在執行勤務時喝醉，就應該被處罰。簡單來說，只要有確切的傷害或造成傷害的風險，不管是對個人或大眾，就該被剝奪自由，以道德或法律論之。

但是，這種傷害必須是蓄意且清楚的，若非如此，人們應該要能毫無牽掛地跟隨他們的信仰、人生計劃、事業、興趣，而非法律。

運用原則

根據他的原則，彌爾用很長的章節討論政府政策的問題。舉例來說，自由社會中有沒有人能真正捍衛賣淫或賭博的禁令，人們應該可以在良心範圍內自由地買春或賭博，但「人們是否可以自由地為妓女招攬生意，或者開立賭場呢？」彌爾並沒有給出明確的答案，但他重申政府的角色並不是為人們的「私利」制定法律，只是避免直接傷害；如果人們想要喝酒或賭博（或所有消極行為），那也是自己的選擇，政府只能透過稅金及頒布許可證，扮演避免傷害的角色，而彌爾同意提高酒稅，讓人們少喝一點。同時彌爾也支持政府要求想結婚的人們，提出他們有充足資源養育下一代的證明，避免孩子來到這個世界就因貧苦而過著悲慘的人生。

如今，行為經濟學及心理學提供不減少個人自由的前提下，能達成有益社會的方法。在凱斯．桑斯坦（Cass Sunstein）及理查．塞勒（Richard Thaler）的二○○八年著作《推出你的影響力》（Nudge），提出了「自由家長制」，政府無需實際強迫人民做些什麼，就能影響人們的決定。例如說，器官捐贈表格預設了持有此認證的人，若遭殺害將捐贈器官，除非他們明確表示退出。這個簡單的改變產生戲劇性地影響，國家可能多出大量可以使用的器官，一年可以拯救上百條性命。而正如作者所說，這並沒有涉及整體架構，只是對「選擇構造」的修補罷了。

總評

彌爾說，自然的人類性格（不管是統治者或被統治的公民）都希望強加自己的意志在他人身上，這個傾向的結果就是增強了政府權力，侵蝕了個人自由，除非有所監管或牽制。然而這個事實，以及對政府權力蔓延的警告，並不意味者政府沒有合法性，就像今日許多極端自由主義者所深信的。哈佛哲學家羅伯特．諾齊克（Robert Nozick）在一九七四年的經典著作《無政府、國家與烏托邦》（Anarchy, State and Utopia）中提到，對政府所扮演核心角色的主張：保障生命及財富，以及確保合約執行力，除此之外的任何事，都會牽涉到減少個人權利及自由。

自由主義者可能會被視為彌爾的繼承者，但彌爾從未成為極端份子，他更像是亞當．斯密的常識版，儘管兩人都提出警告，必須小心政府出手干涉社會及經濟體，也都否認且質疑政府是否確實扮演著重要的角色，但更精準地看向彌爾，會發現他是指點政治進步的明燈，彌爾寫下進步的原則是「無論熱愛自由或進步，都必須對抗習俗統治，至少必須從枷鎖中解脫，正是這兩者，構成了人類歷史的主要利益。」

左派及右派都宣稱彌爾與他們站在一起，但他對自由意義的表達，超越了政治藩籬，該將《論自由》視為對開放社會的宣言。

約翰．斯圖亞特．彌爾

彌爾出生於一八○六年倫敦，歸功於信奉效益主義的父親詹姆斯，彌爾從小就受到嚴謹的教育，無法和其他孩子一起玩。彌爾從三歲起學希臘文，八歲學拉丁文，十二歲精通邏輯學，十六歲時已經可以寫些關於經濟學的文章。

後來彌爾在法國學習歷史、法律及哲學，少年就開始了在東印度公司任職的生涯，他的父親也在那裡擔任資深員工，彌爾一直到一八五七年印度革命才退休，時任首席審查官。在他公職生涯同時也開始了效益主義聚會，聚會地點就在邊沁家。一八二五年邊沁創建倫敦大學學院（University College,London），彌爾也成為《西敏寺評論》（Westminster Review）及其他雜誌的編輯及投稿人。彌爾在社會改革行動中，因向倫敦貧困人家傳遞節育資訊而遭逮捕。

一八六五年彌爾獲選為國會議員，並積極參與爭取女性投票權及自由議題。他的寫作內容相當豐富，涵蓋邏輯、經濟、宗教、形而上學、知識論、時事、社會哲學及政治哲學，著作包含一八四三年《邏輯體系》（A System of Logic）、一八四八年《政治經濟學的原則》（Principles of Political Economy）、一八七四年《宗教文集》（Three Essays on Religion）、一八七三年《自傳》（Autobiography）。一八六三年的《效益主義》將邊沁哲學更上層樓，使它在新的世代中影響力不減。

一八七二年，彌爾成為好友安伯雷子爵第二個兒子的教父，其子就是哲學家伯特蘭．羅素。彌爾隔年後逝世於法國阿維儂（Avignon）。

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書籍介紹

本文摘錄自《一次讀懂哲學經典》，時報出版

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作者：湯姆・巴特勒－鮑登（Tom Butler-Bowdon）

譯者：王曼璇

如果你沒有堅定的生活觀，閱讀這本書能讓你認識有力量的思想，或者，最好能挑戰你現有的世界觀。——湯姆・巴特勒－鮑登

本書涵蓋入門哲學四大主題：【思考】﹑【存在】﹑【行動】﹑【知識】

自嘲懶惰的蒙田，《隨筆集》讀來就像是另類的缺點揭露大全。

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透過作者所挑選的五十本哲學經典，建立哲學與個人之間的橋樑，不需要指定哪一學派、哪一位老師的哲學思想或名言，而是提點出這些思想對我們來說的特別影響，藉此提高人生的質量，能於廣大世界中為我們指引方向，於茫茫宇宙裡照亮我們所在之處。

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Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航