《分子廚藝》：科學解釋為什麼牛肉烤過後靜置，會更柔軟美味

文：提斯（Hervé This）

烤牛肉

牛肉烤過以後要稍微靜置，以便中心的肉汁可以分散到烤乾的外層。

現代人做菜都很趕，而這樣的急躁使他們無法吃到好的烤牛肉（譯注：法式烤牛肉為烤牛肉塊）。他們常忽略一個不可或缺的步驟，那就是烤完肉之後，要把烤箱門打開，讓肉在爐口靜置一段時間。少了這一步，烤肉會變得又硬又乾。真正的專家知道這個步驟是讓烤肉柔軟的關鍵，不過他們的解釋是：在烤的時候，肉汁為了「逃避爐火」，會往肉中心集中。烤完的靜置，可以保證讓肉汁有時間重新分布。這是真的嗎？

讓我們用科學家冷靜的眼光來分析一下烤肉。科學家都知道肉是由肌細胞，也就是肌纖維所組成。細胞被細胞膜像個小袋子一樣圍起來，裡面大部分是水，以及維持細胞功能跟代謝所必需的分子。許多細胞被膠原蛋白圍成一小束肌絲，然後許多小束再被圍住成為更粗的一束肌絲。當然這只是非常簡單的描述，事實上動物的肌肉還含有脂肪、血液……等。

這樣的結構，在被加熱的時候會變成如何呢？熱是透過傳導，從外面傳到烤肉裡面。烤箱的溫度約為攝氏兩百度，因此烤肉從外層一直到裡面溫度降到一百度的地方，水分都會開始蒸發，而這被烤得乾硬的一層其實很薄。在烤肉裡面，隨著溫度慢慢上升，肉也慢慢變化，因為不同的蛋白質遇熱凝結的溫度都不一樣。比如，在肌肉中負責運送氧氣的肌紅蛋白，從攝氏七十度開始氧化，它攜帶的鐵離子從亞鐵變成三價鐵，因此肉也變成粉紅色。到了攝氏八十度，細胞膜開始破裂，使得肌紅蛋白跟其他的氧化物接觸，因此又轉變成棕色。

那麼血液會往烤肉中心集中嗎？從溫度達到攝氏五十度後，肉周邊的膠原蛋白就開始收縮，把肉汁往內跟往外推擠。烤肉中心因為已經充滿各種固體和液體，很難再被壓縮，無法容納更多液體，因此液體大多會被排出。不相信的人只需去烤幾塊牛肉，測量一下烤前烤後的密度（重量跟體積的比例）改變就知道了。烤肉體積的測量，可以把肉放進裝滿水的盆子裡，然後量一下溢出盆子的水體積即可。

正確的建議，錯誤的理論

這些測量揭露了一些事情。首先我們注意到，用傳統方法烤過的肉，體積縮小了，重量也減少了約六分之一。這些都是由於膠原蛋白遇熱收縮把汁液擠出，以及周邊水分蒸發所造成的。同時，這些觀察也指出了傳統炙燒理論的錯誤；這些理論認為，烤肉表面蛋白質凝結可以把肉汁封在裡面。比如十九世紀蓋布瑞夫人所寫的一本食譜《模範廚師》就曾指出：把肉叉住放在大火上烤，可以封住肉上的小孔，同時也保存了肉汁。同樣的，現代法國料理的奠基者艾斯可菲在其著作《料理》一書中也提到「快煎」的目的是「在肉周圍形成一層類似護甲，以防止食物內在的汁液太早流失，讓肉能夠比較像是被煮而非碳烤」。而事實上，所謂「肉上的小孔」跟解剖學的觀察不符，另一方面，藉由秤重證明肉汁的流失還是隨著燒烤而增加。

烤肉密度的測量，也證明了肉汁並沒有往中心流動。烤肉中心的密度，其實跟生肉沒有差多少，說明了烤肉中心的改變不大（這其實很合理，因為實際上烤牛肉的中間幾乎都是生的），也沒有充滿周邊流進來額外的液體。

既然如此，為什麼烤完肉需要靜置？測量烤肉中心的重量後發現，將肉靜置一陣子後，肉中心的汁液減少了（重量減少了），而周圍的重量改變則比較小（因為周圍幾乎都烤乾了，因此無法再流失液體）。所以，靜置其實可以讓肉中間的液體往外擴散，也增加了周邊的柔軟度。

最後，可以據此給一個建議：既然烤肉的柔軟度取決於汁液多寡，那何不用針筒，把烤時流失的肉汁注射回去？用鹽和胡椒調味後，這些汁液可以帶給烤肉前所未有的滋味。雖然聽起來像是新穎的建議……但是在古代，廚師們已經知道，在烹飪前可以在肉表面插上用鹽跟胡椒調味過的培根。

調味的時機

如同《格列佛遊記》裡面爭執該從尖端還是鈍端吃蛋的小人國一樣，調味也有兩派爭執：一派認為應該在烹飪前，一派認為應該在烹飪後。

煎一塊牛排，自然地，你一定會要灑鹽調味。問題來了，何時灑？煎以前？煎的時候？還是要吃之前？

廚師會根據他們的經驗來回答這個問題，不過有時候，經驗是不夠的。如同王爾德說過：經驗是我們過去錯誤的總和；而一個錯誤在尚未被發現以前，它會被當成是正確的。因此應該做些實驗，將變數控制住，找出關鍵，直接切入事物的核心……或是煎肉的核心。有人主張要在開始煎肉時灑鹽，這樣鹽才有足夠的時間滲入肉中，就算無法完全進入中心，至少也可以進入表面一定的厚度。反對者則認為如果在煎肉之初就灑鹽的話，肉汁會因為「滲透」的緣故跑出來。

讓我們檢驗一下這兩種說法。肉是由肌肉細胞，也就是肌纖維所組成的，而細胞會把水以及維持生命所需的蛋白質包在裡面。根據反對者的說法，如果肉一開始就跟鹽接觸，因為細胞外面鹽濃度比較高，水分會透過滲透作用流到細胞外面，肉就變乾了，而肉也會因為漸漸失水而造成其他不好的結果。比如，一部分的肉會被流出的汁「煮」而不是被「煎」，因而無法順利被煎成金黃色（又稱褐變）。

而既然食物的嫩度一部分依賴其含水量，失去水的肉也失去嫩度（變成沒有水的肉乾，難以下咽）。在「分子美食學」的研討會裡，這個問題常被討論到，有人提出因為這個緣故，造成煎肉顏色不均勻。不過肉會流失的汁液不外是血液或是細胞液。主張肉汁流失的人似乎忘了，肌纖維還有一層由膠原蛋白所構成的結締組織所包住呢。

因為不同的肉（牛肋排、牛排、豬肋排）組成成分都不一樣，要探討灑鹽與失水的關係，問題應該再細分。先舉最簡單的例子來講好了，比如拿紅肉（薄的牛排）跟白肉（雞肉）來比較，看看兩種肉在醃製過程中的失水速度，這我們可以藉測量肉的重量損失，以及肉中鹽分增加而得知。

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書籍介紹

本文摘錄自《分子廚藝 : 食材與料理的科學實驗（分子廚藝之父提斯奠基之作）》，貓頭鷹出版

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作者：提斯（Hervé This）

譯者：孫正明

分子廚藝之父提斯權威代表作，用科學分析美食的必讀經典。

101篇對於味覺、食材、廚藝技巧、烹飪方法原理的探討。

糖心蛋要怎麼煮才會成功？

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想抓住更對味的煮法，品嘗最滿足的料理嗎？你一定得先了解「分子廚藝」。

一個成功的料理人該如何開發食材的質感與滋味？書中透過分析高湯、水煮蛋、果醬……等二十多種基本料理，一一解說怎樣組合架構理想的烹飪條件，進而激盪出食物的鮮美本質。

透過烹飪，我們讓食物在冷熱、甜酸苦辣間出現完美的分子變化，使食材脫胎換骨，在吃進嘴裡的那一刻刺激感官，令腦海浮現愉悅的化學反應。當你抓準食物與分子的絕妙平衡，自能大開美食之門。而實驗室的科學家與廚房裡的廚師們對於這個未來的概念也都還在接觸的初期，還有很多食材與料理方法的祕密都未破解，列舉各類常見並熱門的食材，加入更多嘗試與變化，讓美味精益求精。

本書作者提斯開創了「分子美食」學派，探究食物究竟產生了哪些分子變化，才令蔬果、肉類、麵粉等食材散發出迷人的色香味。使往昔被視作不傳之祕的料理手法，變成人人可理解應用的系統化知識。

愈能了解每個步驟的目的，料理愈趨近完美；了解這些讓我們畏懼的物理跟化學，便可讓食物隨我們的意思，味道變得更好。——提斯

※本書為《分子廚藝：用科學實驗揭開美食奧祕的權威經典》之重編版

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰