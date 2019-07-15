《分子廚藝》：在「人工大氣」下，脆弱的蘑菇可以保存比較久

文：提斯（Hervé This）

如何保存蘑菇

在人工製的大氣下，蘑菇可以保存比較久。

蘑菇很脆弱，難以長久保存。有趣的是一般消費者可以忍受野生菇類受點傷，但是卻希望超市蘑菇潔白、蕈柄短小、蕈傘尚未打開、蕈褶還被包在裡面看不到等。因為大家都知道蘑菇的變化非常快，只消幾天蘑菇就會變黑、蕈柄伸長、蕈傘打開露出黝黑的蕈褶。更糟糕的是，這時候它們的質地跟味道都不對了。

那麼蘑菇生產者該怎樣延長蘑菇的壽命呢？最新的第四代即食沙拉技術，可以將沙拉在「人工大氣」下面處理並包裝，讓許多食品製造業者開始把腦筋動到蘑菇身上。位在蒙法維國立農業研究所的一個團隊，就與「食品工業與包裝環境研究發展協會」合作，找出如何改變保存環境來延長蘑菇的賞味期限。接著他們又研究各種保鮮膜的效果，然後找出最適合用來控制保存環境的。

會呼吸的蘑菇

研究人員首先研究蘑菇在室溫下的保存期限，以便了解冷藏環境是不是可以延長蘑菇壽命。一般市場處理蘑菇的方法，是將蘑菇在攝氏一到兩度的冷藏室中保存一到兩天，然後再放在室溫架上展示出售一天。這樣的處理流程讓蘑菇在賣出去之後，只剩下非常短的保存期限。之後若是放在攝氏十一度、相對濕度百分之九十的環境下，蘑菇還剩三到五天可以看，但是升個兩度（十三度），蘑菇壽命就只剩三天。

而受惠於「即食生菜沙拉」所發展出來的「冷藏鏈」物流系統，也讓蘑菇可以被包裝在特殊塑膠袋裡延長保存期限。不過，要保存在哪種大氣環境之下，才能將蘑菇的壽命延到最長？蘑菇在這種包裝下的變化又是如何呢？

如果包裝中完全無氧，蘑菇很可能會受到有害的厭氧菌如肉毒桿菌侵襲。但是如果包裝中含氧，蘑菇就會繼續呼吸生長。從一九七五年開始我們已經知道蘑菇的顏色跟質地與它被保存的環境息息相關，我們已經知道在一個二氧化碳濃度高、氧氣濃度低的環境下，可以降低真菌細胞的呼吸速度，進而讓它們慢點壞掉。

那麼，怎樣的大氣比例最適合保存蘑菇？由布里翁所領導的團隊，就研究了當保存在攝氏十度下，不同的氧氣跟二氧化碳比例，對於蘑菇的影響為何。

他們發現，空氣中二氧化碳對於植物毒性，是隨著含量增加而增加。這可以由把蘑菇放回正常空氣時，測量到蘑菇所增加的呼吸強度而得知。因為二氧化碳的毒性傷害了植物細胞膜，因此讓某些酵素容易跟受質接觸到而起反應，結果造成蘑菇的顏色變黑。由保存顏色的觀點來看，二氧化碳跟氧氣的濃度最好都保持在百分之十以下比較好。

然而從質地的觀點來看則恰恰相反，蘑菇最好保存在二氧化碳高於百分之十的大氣下。因為蘑菇有一層由基丁質組成的結構，可以保持蘑菇的形狀。被置於攝氏十度、百分之十五二氧化碳的環境下時，蘑菇可以保存一個禮拜蕈傘的膜都不裂開，而維持法國人最喜歡的鈕釦形狀。二氧化碳濃度愈高，這個形狀維持愈久。此外他們也發現，愈潮濕的環境蘑菇愈快壞，因此把蘑菇放在冰箱裡時，袋子不要封緊。

在這樣的情況下，要找出一個平衡點來保存蘑菇。二氧化碳的濃度不能太高，這樣蘑菇才可以維持漂亮的顏色；但也不能太低，不然外形變化太快。他們發現，二氧化碳的濃度控制在百分之二點五到五之間，而氧氣的濃度控制在百分之五到十之間，似乎是最適合保存蘑菇的。

要怎麼維持這樣的大氣環境呢？布里翁他們比較了新式可透氣的聚丙烯（PP）保鮮膜與傳統可延伸的聚氯乙烯（PVC）保鮮膜的效果。他們把蘑菇放在小籃子裡，用保鮮膜包住籃子，然後保存在介於攝氏四度（食品製造業冷藏鏈的溫度）到十度之間八天。八天之後，那些被放在十度又沒有被包起來的蘑菇，百分之八十五蕈傘都撐開了。而有包保鮮膜的蘑菇，不管是在四度還是十度，生長都延遲下來。而保鮮膜愈不透氣，可以延遲生長愈久。現在科學家把重點放在如何將保鮮膜的透氣度（水蒸氣）最佳化。

松露

所有的歐洲松露都是同一種，而與中國松露則差異很大。

松露是黑色的鑽石！多少人為它寫下溢美之詞，沒有一個美食作家不談到它，也沒有一間餐廳的廚師會忽略它（除非他們志不在得到星等）。好幾個世紀以來，我們一直在爭辯松露的價值：佩伊高（著名松露產區）的黑松露跟勃根地的松露絕對不一樣，而法國的松露絕對優於西班牙松露或是義大利松露等。科學可以賦予這些評論客觀的看法嗎？在蒙特佩利爾就有研究團隊在研究各種黑松露的基因差異。他們發現影響松露氣味差異的，主要是來自生長環境而不是基因差異。

在歐洲，大約有十種不同的松露，都是屬於塊菌屬的真菌。一般最著名的黑松露，雖然又名為「佩伊高松露」（學名為黑孢塊菌），但實際上分布於西班牙、法國跟義大利。然而它的食用價值，卻依產區不同而有差異。為了解釋這種差異，蒙特佩利爾國立農業研究所的雷蒙等人，就與發展研究所的科學家合作，想知道這種差異有沒有受到基因的影響。

他們從法國跟義大利等地蒐集了兩百多種樣品，然後分析比對這些黑松露的DNA（去氧核糖核酸）序列。他們特別注意所謂的「衛星DNA」序列，因為同屬不同種生物之間的差異，會在這裡表現出來。然而他們卻沒有發現各種黑松露之間有任何不同。他們也比對了黑松露與其他松露像是「夏季松露」或是「勃根地松露」的基因序列，結果一如預期的發現，夏季松露跟黑松露有很大的不同，但是夏季松露跟勃根地松露的差異就很模糊了。基因學的研究顯示這兩個松露應該屬於不同種，生物學家稱這種外形極相似但其實不同種生物為「物種複合體」。

該怎麼解釋這種不同地區黑松露間基因的同質性呢？雷蒙他們相信，上一次冰川期曾經把一小群黑松露，伴隨著適合它們生長的宿主樹木，困在地中海沿岸。因為松露必須寄生在宿主樹木根部形成一片網絡，藏在地下，所以隨宿主樹木分布。而我們平常吃的松露，其實是真菌的繁殖器官，又叫子實體。黑松露成熟然後形成子實體的季節，都是在冬季，也就是介於十一月到隔年二月之間，因此它們的生長範圍被局限在南方海邊。等到稍後冰期消退，天氣回暖後，黑松露就隨著宿主樹木往北拓展到氣候適合生長的地方。上個冰期約在一萬年前結束，這段時間足夠黑松露分布在整個南歐，但沒有時間演化成新種。

相反的，夏季松露在春天成熟，勃根地松露在秋天成熟，因此在冰川期被保存在比較北的地方。由夏季松露跟勃根地松露現今生長在比法國北跟東的國家可以得知，它們能忍受比較冷的氣候。這也解釋了松露的基因差異，現代的松露其實是上述好幾種不同松露的後代。

喜馬拉雅松露

這些研究也比較了中國松露跟歐洲松露，每年都有不肖商人試圖利用中國松露來魚目混珠。在一九九六年時，巴黎第六大學的賈娜法荷就跟她同事研究了中國松露，也就是學名為喜馬拉雅塊菌、印度塊菌跟中國塊菌的三種真菌。這些塊菌分布在喜馬拉雅山腳下大約在海拔兩千公尺的高度，生長於地下十幾公分處。它們外形很難跟法國黑松露區分，但是價格極為低廉。

中國松露的外形變化很大，極不完整，表面凹凸不平。子實體的直徑可達約七公分，表面有一層像是方形底座倒金字塔般的細小凸起。但是這樣的外觀幾乎跟佩伊高黑松露一模一樣，雖然後者的凸起比較平坦，較不明顯。不過在顯微鏡下，兩者內含的孢子卻有很大的差異。這樣的差異，是因為兩種松露生長的環境不同，還是因為它們的基因本質不同？在克萊蒙費朗的岡德碧芙與她同事就分析了這兩種松露的基因差異。他們發現這兩種松露的分類基本上就不同，中國松露貧瘠的味道並不是因為生長環境，而是因為兩種松露基因不同。

回到黑松露這個話題上。既然歐洲的黑松露味道跟生長環境有關，但是環境到底是如何影響的？科學研究還不清楚，而生物學家正努力解開這個謎。

相關書摘 ►《分子廚藝》：科學解釋為什麼牛肉烤過後靜置，會更柔軟美味

書籍介紹

本文摘錄自《分子廚藝 : 食材與料理的科學實驗（分子廚藝之父提斯奠基之作）》，貓頭鷹出版

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作者：提斯（Hervé This）

譯者：孫正明

分子廚藝之父提斯權威代表作，用科學分析美食的必讀經典。

101篇對於味覺、食材、廚藝技巧、烹飪方法原理的探討。

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本書作者提斯開創了「分子美食」學派，探究食物究竟產生了哪些分子變化，才令蔬果、肉類、麵粉等食材散發出迷人的色香味。使往昔被視作不傳之祕的料理手法，變成人人可理解應用的系統化知識。

愈能了解每個步驟的目的，料理愈趨近完美；了解這些讓我們畏懼的物理跟化學，便可讓食物隨我們的意思，味道變得更好。——提斯

※本書為《分子廚藝：用科學實驗揭開美食奧祕的權威經典》之重編版

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰