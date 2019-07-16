《差異自由消失的年代》：「憂慮的公民」——仇視者如何偽裝自己？

文：卡羅琳・恩可（Carolin Emcke）

「憂慮的公民」：仇視者如何偽裝自己？

「誰若被我占有，

世界化為烏有；

永恆之夜罩臨，

日不沒兮不升，

五官所接雖盈

心中幽暗永屯，

縱有任何瓌寶

不能為其所珍。」 ——歌德〈憂愁〉，《浮士德，悲劇第二章》

「誰若被我占有，世界化為烏有。」在《浮士德》中，歌德以上述文字描寫「憂愁」的角色。子夜裡，「四個灰色的女人」——匱乏、患難、過犯以及憂愁，找上了住在宮殿裡的老浮士德，但是門鎖上了。僅有憂愁從鑰匙孔溜了進去。浮士德一發現她，就想迴避。他反駁了她說的話（「停！你對付不了我的！／我不愛聽這些廢話。／走開！喋喋不休的鬼話，／即使最聰明的人也會被它迷惑」）。浮士德應該深知「憂愁」的恐怖法力：即使是最平常的日子，她也能讓它變成「可怕的一團亂」。看她如何把所有的財富與幸福變成塵土，把一切的美景蒙上一層黑紗。但浮士德再怎麼努力，還是趕不走憂愁。臨去之前，她向浮士德吹了一口氣，浮士德就失明了。

歌德筆下的憂愁會在人的內心占據一個位置。雖然失明的浮士德（在視覺上）看不見外面的世界，他仍能「見到」敗壞其生命的魔鬼，因為他們會顯露遲疑、威脅以及障礙。若說「希望」遮掩的是不符合樂觀期待的事物，則「憂愁」否定的正是能夠消除可怕預感的事物。

當然，憂愁或憂慮都有正面的形象，比如謹慎與留意，當然還包括關心他人。但此處要討論的憂慮是自我生成的，而且它否定了尚未看見或尚未知曉的事情。這種無來由的憂慮會遮蔽一切矛盾。這種憂慮（猶如愛情和希望）也會把目光投向世界上的某種東西，而這種東西在根本上就成了（所謂）憂慮的理由。以提泰妮亞為例，雖然她能說出愛上策特爾的理由，但是策特爾並不是戀愛的起因——憂慮也能指向某種事物，該事物卻不是憂慮的起因。憂慮的對象和憂慮的起因不一定相同。有些時候，憂慮的對象也是專為憂慮訂製的。

把地球想像成一片板子的人，極可能產生掉落深淵的巨大憂慮。深淵之慮，可以找到一個完全合理的理由：如果地球是一片板子，必然會有一個邊緣，讓人從這裡掉下去。把邊緣和深淵聯想在一起，然後懼怕它，完全合情合理。人會有這樣的憂慮，是因為他們認定地球是一片板子。但他們無法理解，為何其他人能夠如此冷靜、如此輕鬆地活在自我想像的舒適空間裡，彷彿深淵的危險完全不存在。憂慮人會在邊緣跌落的人，不明白為何不對這層危險做出防護。他們對不顧現實、無知的政客感到失望，因為他們不積極保護人民，不願意為深淵建造一個保護區。當然，他們還可能會說，深淵不是我們四周隨處可見。這一套說法完全合乎邏輯，只不過，地球根本不是一片板子。

憂慮的起因（也就是指造成憂慮的真正原因），可能過於龐大或過於模糊，讓你難以掌握。憂慮的起因也可能捉摸不定，因為它會讓你感到恐懼，讓你嚇到癱瘓。如此一來，憂慮就會去找另一個容易處理、能夠專注的對象，讓你能夠輕鬆應對，不會四肢無力——至少一段時間之內是如此。在一小段時間內，你就能避開高度危險的可怕現象，或是換一個能夠輕鬆應付的對象。

時至今日，憂慮竟然出現驚人的高度評價。有一種花巧的說法，能把憂慮說成一種合情合理的痛苦，一種政治上必須嚴正看待、不得有任何批評的情緒。似乎未經過濾的感受本身就有正當性，未經深思熟慮的感受也有完整的個人權益。彷彿感受不僅是一種感覺意識，還必須無限制地公開展示、發表。彷彿相對於個人的需求與滿足來說，任何權衡和考量、任何形式的懷疑都會把個人的感受或信仰限縮到無法接受的地步。正因為如此，憂慮才得以升級為具有獨特威望的政策類別。

當然，有一種社會、政治，或經濟的憂慮可以公開辯論。當然，也有某些比一般人更弱勢、更邊緣、更未受保護的人，他們會憂慮社會上的不公不義，憂慮自己的孩子沒有可靠的升級（升學）機會，憂慮地方政府缺錢，或憂慮公共機構愈來愈荒廢的現象，這也能夠理解。當然，還有一種合法性的問題：私人的政治或社會疑問及困難應該如何表達？在何處表達？我個人當然也分擔了以下幾項和移民的政治反應有關的憂慮：

今天在偏遠地區急就章地建造大型宿舍，明天就成了令人抱怨的文化社會「貧民區」，這種短視的住宅政策該如何防止？如何制定一種教育政策，不僅為就業市場所需的年輕男學生設立，還必須擴及學生的母親，因為她們應該學會兒孫成長中使用的語言、轄區政府的語言以及周圍世界的語言？如何保護難民，以免他們遭到四處蔓延的種族主義及暴力的危害？在不同的邊緣化族群之間，如何避免苦難與貧窮的階級化？如何形成一種紀念文化，又不至於造成排除其他種族的種族主義歷史？如何敞開心胸講述過去的歷史，又不遺忘它與納粹大屠殺的關聯？以上種種憂慮，連我也說不出它們有多急迫。但它們都能以理智的批評公開討論或辯證。

相反的，「憂慮的公民」一詞在當前已經發揮「擋箭牌」的作用，能抵擋憂慮的起因是否合理的質疑。彷彿憂慮本身不僅是衝動，也是公共討論當中一項理由充分的論點——無論它合不合理、恰不恰當，無論它是否冷靜或過當。彷彿憂慮也如同愛情或希望，別人不得質問它和什麼有關聯？它會造成什麼後果？它的起因和對象是否一致？彷彿憂慮並不屬於歌德在《浮士德》描述的某種力量：當一個人被憂愁征服，憂愁會蒙蔽他的眼睛，讓他再也看不到穩定和安全，再也看不到所有的幸福和財富。

無論如何，憂慮者都不需讓人瞧不起。不過他們得容許一切以憂慮為名的想法，都要接受仔細檢視以及基本成分的分解。憂慮者必須忍受一件事情：憂慮和「以自我保護為名，行赤裸裸的排拒他人之實」有所區別。後者就是哲學家瑪莎．納思邦所稱的「投射式排斥感」。有許多激情衝動會破壞社會關懷的意願，但這種衝動和憂慮是截然不同的兩回事。在納思邦眼裡，除了恐懼和投射式排斥感之外，自戀情結也屬於這種衝動。

如今，誰一提到「憂慮的公民」就特別希望自己能免除一切政治或道德的批評。「憂慮的公民」必然和種族主義者或極右主義者有某種區別。沒有人喜歡成為種族主義者，連種族主義者也不喜歡被稱為種族主義者，因為這樣的標籤（即使今天再也不用這種稱呼了）起碼是社會上的禁忌。因此，憂慮就適合作為一種掩飾的感受。憂慮掩飾了偶爾為之的仇外心態本質，也阻擋了一切批評。因此，它能滿足禁忌，但也同時打破禁忌。社會的拒絕仇外心態獲得認可，但也遭到質疑。因為偽裝的憂慮雖然移除了人們接受的門檻，但內藏的依舊是憎惡、怨恨和蔑視。

「憂慮的公民」喜歡仇視外來移民，妖魔化穆斯林，喜歡堅決反對外表、愛情觀、信仰或思想與其相異的人，而且視之如無物，不過以上的一切信念及激情都戴上了一個「不得碰觸的憂慮」之面具。因此，我們應能假定「憂慮的公民」就是「神聖而不可侵犯的」。如果憂慮本身在道德上也應受譴責，那會如何？難道社會就應該包容一切？難道社會就不能有任何接受或不接受的標準？因為任何的標準，都會限制每個人自我中心的自由。

高談「憂慮公民」的人，如今已經不限於躲在該名詞後方的PEGIDA以及AfD追隨者，連某些記者也在一旁推助這種奇特的激情易容術。但話說回來，他們應該反過來冷靜並分別剖析憂慮的成因和對象。在合理處支持合理的憂慮，而在缺乏事實或現實基礎之處批判它。記者的責任並不是全面贊同讀者，以支持的態度親自參與大大小小的各種社會運動，而是分析其運動的基礎、論述、策略，以及方法，必要時還要做嚴苛的審視。

我們絕對需要捫心自問，包裝成「憂慮」的仇恨是否霸占了無權無勢者、邊緣人，或缺乏政治檯面者的集體經驗之座椅（或成了通氣口）？就這方面而言，已有許多理智的成因分析研究結果指出，現今在許多仇恨和暴力的舞台上傾瀉的能量究竟從何而來。在這方面，社會各界也應該嚴厲地自我反省，為何我們沒有辦法早一步看出傷害？因為仇恨和身分認同的狂熱主義都不是正確的回應方式。是什麼樣的意識形態盲點，讓你體會不到社會的不平所引發的怒氣？

對我來說，繼沙特之後的迪迪耶．艾里本（Didier Eribon）之思想在本議題最具說服力。依據其論述，早先以負面經驗發展而成的族群或社會，特別容易產生宗教狂熱或種族主義的傾向。在沙特的論述中，一個有約束力、有阻力的世界，會經由被動、未省思的調適過程在一旁形成某種群體。沙特稱呼該群體為「系列」（Serien）。這種「系列」所結合的是對於社會現實的無力感，而不是自覺的、積極的，帶有一種使命或理念的認同感。艾里本特別觀察了親近民族陣線的工人階級之政治傾向。針對其群眾和運動之組成結構所做的分析，可知它絕大多數都是由經濟上的負面經驗（或對象）所鑄成，極少是由自我意識或政治意圖形成。這樣的結構分析，對於其他情境或背景也有高度參考價值。種族主義或宗教狂熱，係以一種所謂群眾化的基礎超越了個人原本所能達成的共識：「一個少了機動性的團體，或一個少了自我認知的團結機動性團體，結果都會讓種族主義的範疇取代社會主義。」

這一類說法，認為當務之急就是打破種族主義以及國家主義的模範（如此方能保護受該主義壓迫的人），讓來不及提出或遭到遮蔽的社會問題能顯露出來。或許狂熱褊狹教條主義者的最大悲劇就藏在這裡：偏巧漏掉了某些能引起合理政治不滿的議題。「憂慮的危險性在於：藉口要找一個解決問題的辦法，卻把解決的辦法擱在了路上。」

書籍介紹

本文摘錄自《差異自由消失的年代：從日常的藐視到平庸的邪惡，當仇恨斷開群體連結、造成文明失序時，我們該如何找回多元共存的力量？》，麥田出版

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作者：卡羅琳・恩可（Carolin Emcke）

譯者：李品佳

德國最高人文榮譽「書商和平獎」作家

剖析民主未來走向的必讀之作！

當「仇恨」在全球成了毒害民主、壓抑自由的真凶，

我們還能置身事外嗎？

本書特色

德國亞馬遜排行民主類書籍第1名、種族主義與仇外類書籍第1名！

結合西方文學、思想與政治人物的反思，挑戰我們對「人權」的扁平印象。

《從帝國廢墟中崛起》作者潘卡吉．米什拉、耶魯大學政治系講座教授賽拉．班哈波柏、台大外文系教授葉德蘭、政大政治系副教授葉浩共同推薦，讚譽本書為現今時代的必讀之書

本書作者行遍世界各個紛爭之地，包括阿富汗、哥倫比亞、加薩、伊拉克、黎巴嫩、巴基斯坦、巴勒斯坦、科索沃、古巴、海地，走訪在地的社會運動、被仇視者的生活模式，揭示討論「仇恨」時容易忽略的歷史背景與社會環境。

內容簡介

漠視暴力的旁觀群眾、相互感染的恐懼畏縮、虐殺異己的駭人奇觀

仇恨何以阻止我們伸出援手？我們還有可能安全共處嗎？

伊拉克和敘利亞的同性戀遭ISIS軍隊從高牆上推下來墜地而死

穆斯林與猶太人因為宗教信仰而在西方國家受到歧視與屠殺

倡議性別平權的女性主義者卻被視為帶來禍害的基進分子

爭取應有權利的公民運動總是被國家視為異端，賦予暴民的不理性形象同性戀、跨性別、變性者因為殊異的情欲模式而無法以公民身分繼續生存，在醫療資源、社會福利、婚姻制度等方面，被國家剝除原本屬於他們的資源

台灣讀者三大必讀理由

1. 本書不只是人性災難的忠實報導

德國書商協會主席海因理希・理瑟姆勒指出：「恩可讓我們看到暴力與言說之間、暴力與失語之間都存在著關聯。她寫下的不只是人們告訴她的故事，也是自己聆聽過程中親身體會到的恐懼、憤怒與絕望。她抵達世界上最為紛爭的幾個區域，所呈現的敘述與文字遠遠超越所謂的忠實報導。恩可的作品一再提醒我們，世界正處於動盪之中，我們的目光所及無不深陷火海。德國書商和平獎也建立在言說上，歷來獲獎人所給的演說都傳遞了和平與理解的訊息。」

2. 本書大量從西方思想、文學與政治人物汲取靈感

每一章的開頭都引用了莎士比亞、浮士德、歌德、沙特等名家，行文間也穿插了霍克海默、阿多諾、漢娜鄂蘭、傅柯、德希達、班納迪克．安德森的哲學與社會學思想，乃至於歐巴馬在非裔美籍平權運動的省思，讓本書不只是一本忠實報導之作，也是極具啟發的深度寫作。

3. 本書不斷豐富我們對於人權的扁平想像

透過編織許多思想系譜，作者認為，「人權並非一場零和遊戲。當人權落實在所有人身上時，並不會有人因此失去原有的權利。人權是無條件的。人權事實上不能、也不應該被爭取，因為將人視為人並且保護他作為人的資格，不應該存在任何先決條件。無論你喜歡或討厭、贊成或鄙視別人的生活方式、社會實踐與宗教信仰，都不能影響他人的權利。這正是一個自由、開放、世俗的社會之核心。」

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰