這三大風險就是同志與保險的距離

峻峻同事的太太是保險業務員，說要幫他配置保險保障，同事太太制定一套非常完整的保單規劃，包含終身壽險，還本型醫療險……等，「這套計劃有發生事情賠你，沒發生事情可以留給未來另一半及小孩，非常適合你！」這句話，聽在峻峻耳裡格外刺耳，因為他有一個大秘密：「我，是一位同性戀者」，峻峻非常確定未來不會有孩子，但怎麼可能向同事太太出櫃……

保險是一個保障未來風險的重要工具，但每個人對人生規劃及未來願景不同，譬如同志礙於不便透露性向的現實，無法把「真正的需求」告訴業務員，導致業務員未按「真正需求」規劃保險，就發生「買錯保險」這件嚴重影響一輩子的事。

常見業務員用「人生收支曲線圖」介紹保險價值，當中常提到結婚生子、養兒育女，這些對同志來說，並不完全適用，恐衍生「保險對同志沒有用」的迷思。

「比例上確實有這樣的狀況。」磊山保險經紀人諾億特許事業部副總經理洪嘉杕從國中出櫃後，認識不少和自己一樣的男同志，也為不少圈內人規劃合適保單，並幫忙調整買到不符需求的同志的保單。

很多同志都認為自己無後，沒有像異性戀有生子的想像，所以覺得自己未來不會有照顧子女的責任，事實上，雖然同志沒有「向下」的責任，卻忽略了「向上」的責任，那就是「父母照護」。

父母照顧、長照、退休 同志最常忽略的三大風險

「一人飽全家飽」是不少人對同志朋友生活的寫照，就連圈內人自己也有這樣的既定印象，事實上，父母、長照、退休這三大風險常被忽略。

風險1：同志易成為家庭照顧者

當兄弟姊妹個個成家後，沒有家庭、未收養小孩的同志，事業上能花的時間和心力多，自然較有成就，能付出的也比較多，當父母需要被照顧時、需要錢時，這件事往往就落在他們的身

圖片來源：現代保險

因此洪嘉杕建議，若父母還健康，應該先幫雙親規劃照顧類保險，如長照險、失能扶助險，除了保障父母，也保障自己的照顧責任。

不過，現實中不少同志常常忽略父母的體況問題，因為在性向不被理解的社會，同志常常選擇逃離家庭，到外地生活，特別是男性在家更會被催婚，如洪嘉杕過去曾到澳洲打工旅遊。無獨有偶，身為女同志的威盛保險經紀人北一區業務襄理張維欣，一畢業也到澳洲生活3年，直到父親身體出現問題才回台灣。

沒和父母生活，不會發現他們正在變老，因此照護風險意識低，等到發現保險重要性時，往往父母已在醫院或是需要被照顧，那時往往已來不及。

但照顧風險最難抵擋，一旦發生，除了龐大開銷，恐會剝奪自我事業成長機會、中斷工作，心靈及經濟皆遭受折磨，甚至拖累自己的下半生，影響層面遠超乎想像。

目前選擇不還本的失能扶助險，保費負擔不會太重，以60歲男性為例，保額月扶助金3萬元，年繳保費僅約兩萬3100元，換算每月不到2000元，雖然沒發生事情無法領回，但可以解決不幸失能後，對照顧者造成的龐大負擔。

風險2：同志若無後 退休生活只能靠自己

縱使現代不再追求養兒防老，但孩子受父母養育之恩，多少希望來日有能力時能多照顧爸媽，父母內心不免也會期待孩子來孝敬，而對於沒有收養孩子的同志來說，這些畫面很難出現在人生中，張維欣觀察，有些同志朋友雖鼓起勇氣向家人出櫃，卻演變成與家人決裂的悲劇，雖然並非樂見之事，但從現實上無論養老金源或是照顧陪伴者，快樂退休這件事，同志勢必得靠自己準備。

退休準備工具有很多種，上一代常見投資房地產，但當今市場投資房地產報酬率不理想，除了例行稅賦，若選擇出租還要承受租金漲跌風險，以及房客管理問題，如今房地產的變現彈性恐不如以往。

「而且同志買房子，死後要留給誰？」洪嘉杕分析，現代房價高漲，每月房貸就占薪水的一半，剩下一半要用在生活、娛樂以及退休準備，非常緊繃，雖然傳統觀念「買房置產」，但對於無後代的同志來說，買房不見得是一定要做的事。

而相對股票、基金……等其他金融工具，具有長期穩健特性，利率比銀行定存高的保險，就是一個很適合規劃退休的工具。

因此，在父母照顧類保險與自己的基本保障備足後，同志朋友可以透過購買長年期儲蓄險及年金險準備退休，張維欣解釋，長年期保單長年鎖利，所以愈早買愈能發揮長期複利的效果。時下年輕人娛樂花費高，選擇長年期繳保單，不失為一種養成長期儲蓄習慣的方式。

圖片來源：現代保險雜誌

舉例來說，一張利變型壽險保單有6年期和20年期繳兩種選擇，30歲男性預計20年後存到500萬元，在宣告利率2.88％不變之下，選擇20年期年繳保費約25萬元，20年約存500萬元，當年解約可領約607萬元，但選擇6年期，每年保費就要提高到約83萬元，保費負擔多出2倍，6年同樣存約500萬元，當年解約510萬元，相較之下，一大筆退休準備金以20年來準備較輕鬆，強迫儲蓄供未來使用的效果也會比較強。

風險3：同志老後的照顧風險

除了退休金源，自身照顧風險極其重要，以台灣同志擁有孩子不多的狀態來看，同志的老後照顧問題將成為自己及社會的一大危機，即便有同性配偶，也不能保證對方會活得比自己久，當然誰都不想拖累愛人，因此備妥失能扶助險、長照險等照顧類保險非常重要。

然而，有些人會對業務員說，自己對世上沒有責任及留戀，未來生病了，就尋求安寧和安樂死，但，真的那麼簡單嗎？

事實上，只要還能好好生活或康復的疾病，或是發生仍能工作的失能狀態，現實中不會輕易讓一個人進入安寧，所以此時的治療費用還是有準備的必要。而安樂死在台灣尚未合法，想要安樂死就得到國外，還需進行不只一次的專業評估，光是「求死」就得花不少錢，還沒考慮到後續的遺體運送返台費用。

總歸來說，想真正主宰自我人生和身體，一定要「有錢」！洪嘉杕表示，有這樣想法的人更需要買保險，因為保險就是用較少的費用去換相對大的保障。

一次給付型的重大疾病險及連動健保重大傷病卡的重大傷病險，只要確診就給付一大筆保險金，供患者治療及自行靈活運用，另一方面也能運用這筆錢，在有限的餘生做自己想做的事。

此外，目前市場上還有符合狀態就能一次「貼現」全領的保證給付失能扶助險，假設月扶助金2萬元的保單，保證給付200個月，符合狀態能提前一次以2％貼現，共請領400萬元，但若失能狀態未符合安樂死標準，就不建議一次貼現請領，因為即使身體不再健全，每月可固定領一筆錢，最高可領保額的10倍或領取50年扶助金，是放心好好生活的動力。

本文經現代保險雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航