大人禁止進入：從選市長到求職都由小孩包辦的德國「孩童市」

如同台灣「Baby Boss職業體驗任意城」的理念，德國把這個讓孩童職業體驗的理念徹底實施，由專為青少年籌辦休閒育樂活動的官方機構承辦，用政府的預算出資，建造出一座臨時的體驗職業迷你小城，讓孩童可以在那裡免費體驗職業工作，透過工作之後的蓋章、從銀行領到工作薪資，並讓孩童即時用領來的錢購買食品飲料享用。這個體驗不僅是免費參加，而且也成為學校帶學童體驗職業的課外教學活動。

相對而言，在台灣的職業體驗城是私人經營，門票收費並不平價，由於價格的關係，也讓家中經濟狀況不好的學童無從體驗。因為費用的關係，台灣的職業體驗成了類似迪士尼的遊樂園區，孩童處在舒適的冷氣房裡體驗職業的樂趣，卻沒有必須忍耐工作環境氣候嚴酷挑戰的工作感受。今（2019）年歐洲炎夏高達三、四十度，學童必須在大熱天體驗工作，一個上午就是四個鐘頭、一週兩次，也讓學童體驗到大熱天工作的滋味。德國人真槍實彈地花費人力、物力建造一個小城市，在炎炎的三十度豔陽下，就是讓學童真正感受體驗不同的職業，以及工作的辛苦。

Ingolstadt的Kindolstadt

我們所居住的城市叫茵果市（Ingolstadt），學童的體驗城就叫孩童市（Kindolstadt）。這個城市是一個臨時建造的木製小城，開放三週的時間，可以自由讓本城與外城兒童參加，最後一週讓學校由老師帶學童參加。小城中有勞工局，需要工作的孩童可以去那裡詢問何處有工作機會。諮詢人員也是由孩童擔任諮詢工作。而所提供的職業包羅萬象，有木工、售貨員、回收工廠員工、警察、廚師、銀行員、博物館員、市長、記者、魔術師，裁縫師、捏陶員工、園丁、演員、腳踏車檢查員、急救人員等。

勞工局諮詢工作處｜Photo Credit:劉威良提供

本城的開放時間橫跨兩星期的學校假期，可以讓需要工作的父母帶孩童在那盡情玩樂。而必須在開場之前帶孩童進場的父母，只收象徵性的照顧費用。正式開場時間為早上九點到下午四點。第一天的開場，由本市的市長交給選出的市長市鑰，開啟小城之門。兒童城的市長也是由當天的兒童市民選出，開始小型的政治運作，兒童市市長與議員必須透過議會決定增加什麼攤位與設施，並決定讓小市民得到更多的工作薪資，才足以花用。

學童所做的成品，或別人所做出的東西，如果要帶回家，要用所得的工作薪資購買。

銀行｜Photo Credit:劉威良提供

廣場中也有哈利波特的魁地奇球場。消費場所有電影院、Dico舞廳、戲劇表演以及大家都喜愛的食品商店還有水槍戰場。允許進場的孩童年齡是八到十二歲兒童，成人排除在外。如有成人要進場，必須申請簽證。基本上兒童城，除了輔導員及老師外，是不允許其他沒有園區職務的成人入場。兒童城的錢幣是本市地方銀行捐贈印製的錢幣。記者的工作是每天要寫報導，他們的報導將每天刊登在本地電子報的部落格上。

小城的體驗非常多元，孩童在各種工作中學習體驗，如同成人的工作一樣。在成人的指導之下，有的用裁木頭的機器切木材，有的孩童拿著鑽孔機在木頭上鑽孔，認真工作，完成書架或小板凳。能夠和成人一樣拿著真正的操作工具完成作品，對孩童來說，心中的成就感非常大。難怪許多男孩們都自願去做木工。

用鑽孔機鑽木頭｜Photo Credit:劉威良提供

我照顧的女童則選擇捏陶、學戲劇還有回收工作。回收工作是把日常的廢棄物透過巧思再創新為各種成品。兒童的創造力與想像無限，回收成品多采多姿。瓦楞紙捲化身印章，寶特瓶塗成各種色彩並加裝各種物件，成了光鮮藝術品。

捏陶成品與裁縫｜Photo Credit:劉威良提供

兒童體驗城讓兒童自己當家作主，學習決定各項政策與事務，他們從職業中學習賺錢，在失業時找諮詢，賺得薪資學會花用，儼然就是成人世界的縮影。在兒童城中，沒有貧富貴賤之別，可以說是市府送給孩童最佳體驗的禮物。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航