退出「文化帝國主義」的捕鯨委員會，日本外交轉向「川普化」？

日本在7月1日，正式重啟睽違31年商業捕鯨的「傳統」，在9日前，第一批的捕鯨船陸續回到港口，載回來大大小小共十多頭小鬚鯨。北至北海道釧路南到山口縣下關市等，迎來許久不見的捕鯨熱潮，鯨魚被宰殺分裝後出售到各地市場，吸引不少人前來購買。在釧路市場內，試吃過的人除了讚嘆美味外，更有一種懷念的感覺。

日本在2018年的12月26日，宣布將在半年後退出國際捕鯨委員會（IWC），決定重啟商業捕鯨之路，引起許多國家批評。當時日本國內也有爭論指出，政府決策過程不透明，檢討是否捕鯨的說法也是反反覆覆，一時間陷入熱烈討論。

日本農林水產相吉川貴盛對捕鯨再開，表示這是「全國捕鯨關係人士的悲願」，並表示日本雖然退出國際捕鯨委員會，但還是希望未來日本能再以觀察員身份重新加入，表達國際漁業發展的關心。

根據《聯合國海洋法公約》第65條，鯨魚類的捕撈保存管理要由「適當地國際機關決定」。原先國際捕鯨委員會是擔當此項任務，在日本退出後，未來一定會有日本捕鯨船所引發的相關國際案件可能將對簿公堂，吉川貴盛對此只表示「是否會走向雙方提告，還端看各國的政策判斷」，現在來說恐怕尚言之過早。

滅絕危機爭論

成立於1946年的國際鯨魚委員會，專責全世界的鯨魚保育，日本則是自江戶時代以來就有長久的捕鯨傳統，也是世界上最大的鯨魚消費國，在二戰結束的復興期，鯨魚一度被拿來當作營養午餐的蛋白質來源。然而，在1970年後，世界上的鯨魚明顯減少，為了保育鯨魚數量，IWC一度在1982年中斷商業捕鯨，日本也在當時會員國的關注下，最後遵守協議，自1988年起不再商業捕鯨。

不過，雖然沒有商業捕鯨，日本還是以「調查捕鯨」的名義持續進行捕鯨活動，然而名為調查，實則還是有不少鯨魚肉流入市面。雖然調查捕鯨的配額是嚴格限制，但根據判斷，還是有不少私下多捕的鯨魚肉被違法販售，事實上，日本不論東京還是各地，至今都仍找得到鯨魚料理店。生鯨魚肉的口感略硬，有點類似馬肉，纖維較粗，一般搭配磨過的生薑來吃。

這次重啟捕鯨，日本政府也強調採用相當高的標準，從IWC官方計算方法中「百年內沒有壞影響」項目的小鬚鯨、塞鯨跟布式鯨等三種類選擇。不同於調查捕鯨的範圍在南極海與北太平洋，日本重啟商業捕鯨只在日本的近海進行捕撈。不過，根據1946年在華盛頓簽署的《國際捕鯨管制公約》，這三種鯨魚依然是被列為有「滅絕危機」的品種，因此日方的決定依舊吸引保護團體與其他國外媒體的強烈批評。

Photo Credit: Reuters/達志影像

維護食鯨文化？

日本雖然表示捕鯨是固有傳統文化，不過在1988年退出商業捕鯨後，整體捕鯨市場已經大幅下滑，2018年捕獲383頭鯨魚，更是比2017年少了四成。許多年輕一輩除了沒吃過鯨魚，更不知道這個魚種曾經是他們的傳統文化。日本小型捕鯨協會會長貝良文就說：「新的通路擴大與經費撙節，還是要持續摸索。年輕人對於鯨魚也都不了解，未來希望可以至少讓漁港當地的人們重新體驗鯨魚料理。」

睽違31年沒捕鯨，日本的捕鯨業者老化也是相當明顯，業者光是修整船隻與惡補鯨魚棲息地就花了不少時間，出港時也私下跟日本媒體坦言：「抱著希望與不安交織下出港是事實。」再者，過去31年來因為無法捕鯨，日本政府每天提撥固定補助金給鯨魚業者，現在捕鯨恢復後，形同他們可以「自食其力」，明（2020）年補助恐被刪減甚至取消。

《華爾街日報》也刊出專文指稱，日本的外交政策在未來恐怕會採取較硬的「川普化」路線，其一就是睽違31年重啟商業捕鯨、其二就是對於韓國直接採取半導體輸出限制措施，文中稱：「對於有些日本民族主義者而言，從歐美的文化帝國主義象徵的IWC退出後，也是對國家獨立自主性來說很好的主張。」這樣以貿易作為國際政治的籌碼，也正是川普的慣用招數，該報稱日本也響應「川普流」。

再者，日本政府在復興捕鯨上，也多投入約19億日幣（約5.44億台幣）的經費，做漁場探查及解體技術支援。不過如果未來10年還是要靠政府經費持續投入，還是難成為自立產業。日本政府在鼓吹捕鯨復興之餘，面對國際上不認同的壓力外，更殘酷的是下一代對捕鯨與否已然沒有特別想法。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航