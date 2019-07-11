如何避免與韓粉正面衝突？麥肯錫的問題解決技巧

最近在高雄的活動：「高雄觀光日」，邀請韓粉到高雄旅遊，只要出示國旗或其他相關配件，到特定店家消費就可以享有優惠，市府也邀請高雄多間店家一起共襄盛舉。



但在鹽埕區有間知名香蕉煎餅店－廣德堂，反其道而行，在臉書公開貼文表示，只要穿戴有國旗裝、國旗配飾來店消費，原價70元的香蕉煎餅，將特價「1000元」賣給韓粉，慶祝高雄發大財大發財特價。



廣德堂另外還推出罷免專案，只要拿剛寫好的罷免書，到店就可以免費領取香蕉煎餅一份。



不料，活動剛開始，就有韓粉在店內嗆聲、飆罵，甚至廣德堂後來還遭威脅縱火，這兩天都登上社會版面。

問題的處理方式有很多，防患未然的處理方式就是其中一種。其實，我們是有機會能夠避免與韓粉有衝突的。

事實上，處理問題時，如果等到問題發生才解決，就會顯得略為被動，如果可以的話，我們盡量在問題發生前就擬定預防策略，並在真的發生時能備有因應方案，就能減少發生的可能性，以及發生時所造成的影響。

防患未然最重要的兩件事：預防＆因應。

從麥肯錫的問題解決技巧當中，這樣的問題其實是可以預防的，只要從防患未然的角度去思考，就可以盡量避免這樣的狀況發生，今天就讓我們學以致用，以這次的案例，來看該怎麼去預防這類型的問題發生。

發現了，會引爆的那條線

店家在活動開始前決定響應罷免，協助收集寫好的罷免書，也提供給支持罷免的人填寫，另外也決定用更高的價格，賣自家的煎餅給韓粉，來調侃韓國瑜發大財的口號。

決定這麼做以後，需要特別注意的是，幾個可能引發問題的引爆點。

像是韓國瑜已經累積了不少鐵粉，不少韓粉都是他的死忠追隨者，如果罷免書被他們看到，或是以特別高的價格販售產品給他們（一份煎餅原價$70，韓粉就變特價$1000），一定會讓這些鐵粉感到不高興，後續無論是突發性的狀況，或是計畫性的鬧場，都有可能造成店面的營業遭受影響，這就是可能引發問題的引爆點。

注意到可能引發問題的引爆點後，就得開始假設可能會發生的狀況。我們可以模擬有可能發生的狀況，來區分出不同情境，如果推測起來有很大的可能發生，那就得特別當心這些未爆彈，做好防患未然的布局。

舉例來說，像是韓粉看到罷免書後暴怒，質疑你為什麼要罷免韓市長，你沒親眼看到韓市長做得這麼好？你是不是高雄人？你懂什麼？可能免不了要在店裡直接開啟一場辯論大會，或是一番唇槍舌戰。

又像是韓粉買了煎餅，結帳時意外發現價格高出許多，直接就不高興拒買，導致煎餅的浪費。或是在與韓粉的交手當中，影響其他顧客用餐的體驗，也有可能影響其他人來店消費的意願。

這些問題的發生，對店家來說都很麻煩，這也難怪為什麼一談到生意，很多商人能不碰政治立場就盡量不碰，真的敢說出立場的少之又少。但麻煩歸麻煩，其實也不是沒有辦法解決，我們還是可以堅定自己的立場。

前面我們已經盡可能去思考，可能引發問題的引爆點，也假設了引爆時可能會發生的狀況。下一步，我們可以開始思考該如何排除。

因素可控制還是不可控制？

排除引爆點時，重要的是區分當中的因素可控制還是不可控制。只要知道哪些能控制、哪些不能，就能進而去降低問題引爆的可能性。

舉例來說：

韓粉要來店裡消費你無法控制，但罷免書要不要給他們看到，你可以控制。

韓粉要找你吵架你無法控制，但辯論的論點、佐證的準備，你可以控制。

韓粉結帳時才拒買你無法控制，但在做煎餅之前先告知清楚，你可以控制。

重點是：了解自己可以控制什麼，就能試著去影響特定因素，讓問題不會爆發。

我們常講的的風險分析，其實就是找出可能破壞現狀的潛在因素，要解決這類型的問題，最重要的就是對可控制和不可控制因素能夠掌握，掌握好就能讓你做好危機管理。

雖然要將所有引爆點都想出來，然後完全排除，是不太可能的，但藉由引爆點的可控制因素，我們可以盡可能地去排除已經掌握的引爆點，接下來，就是擬定真的引爆時的因應策略。

引爆了，那就趕快救火

儘管我們已經盡可能地去排除已經掌握的引爆點，但也要擬定引爆時的因應策略，才能在問題發生時將傷害降到最低。

舉例來說：

韓粉有可能真的在店裡吵了起來，你可以預先準備錄影蒐證，或是能盡快向警察人員請求協助。

韓粉結帳時拒買，那些沒能賣出的煎餅，可以請其他人吃，或是送給需要的人食用。

造成的風波可能影響顧客用餐，你可以將用餐區與點餐櫃檯區隔，盡量讓店內客人不受打擾。

擬定因應策略的切入方向：時間最短，破壞最少。

因應策略做得越詳細，越能幫助你在問題發生時能盡快處理，並且將問題的影響性降到最低，好的問題處理者一定要能預先規劃，並嘗試把已經引爆的火快速澆熄。

大媽：你們這些小孩子哪裡懂？你們懂什麼啦？

從前面注意到可能引發問題的引爆點，去區分因素可控制還是不可控制，來降低問題引爆的可能性，真的不幸引爆時，我們也早有因應對策處理。這一連串的思考脈絡，是一種防患未然的作法。

最後，我想聊聊看到這件事情的想法，看到新聞畫面上的樣子，我是感到難過的。

遇到跟自己立場不同的人，不應該是大聲咆嘯、強壓對方，認為對方一定是錯的、自己一定是對的，因為這不是討論，是強迫對方接受。尤其，還拿年紀當做強迫的理由，更是令人遺憾。

支持或反對罷免的人你無法控制，但你想做的事、表達的立場，你當然可以自由選擇。

理性討論，尊重彼此不同聲音，這才是民主社會難能可貴的地方，也是台灣這塊土地所擁有的珍貴價值。一直都很期待我們能有更好的社會氛圍，在理性的環境中保有自由的對話空間。

包含我自己在內，相信絕大多數的人都不喜歡面對衝突，因此，藉由這一篇，提供問題解決的思考脈絡給需要的店家跟朋友，這些想法能用在不同的情境當中，讓我們面對任何狀況都能預先做好準備，希望能幫助我們避開不必要的衝突。

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本文經作者授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航