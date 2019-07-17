扭曲元素週期表：稀缺元素與便利生活，同步消失中

文：林宇軒（從學術象牙塔逃離的化學系畢業生，樂於分享科學，在科學傳播的世界練功，希望和大家一起領略科學的力與美）

今年（2019年）《蘋果日報》的調查報導指出，大量的資源回收物被當一般垃圾掩埋在偏鄉或郊區，引起輿論大力譴責無良回收商。從該事件可以看出大眾對資源回收重視的程度，不過，比起多數人關心塑膠垃圾是否回收減量，其實，提煉自礦物的元素資源是否能永續利用，可能才是更迫切需要大眾關注的議題。這些元素並非取之不盡、用之不竭，如果處理不當，只會更加稀少，甚至有用完的一天。

歐洲化學學會（European Chemical Society）在今年初製作了一張扭曲週期表（圖一）昭告大眾，其實有很多的元素都已經瀕臨耗盡邊緣，如果不節約或回收，未來要取得這些元素所需要的成本就會提高，更糟的是，當有一天地球上再也找不到這些元素，那問題可就麻煩了。

Photo Credit：European Chemical Society 圖一：化學學會在2019年公布的扭曲元素週期表，以各元素所占面積呈現含量，顏色越偏紅，代表元素缺乏風險程度越高。（European Chemical Society）

扭曲週期表和即將耗盡的元素

也許讀者會好奇，這些元素消失，對人類生活的影響有多嚴重？看看桌上的手機、平板和電腦，這些生活中離不開的電子產品，晶片裡的半導體元件就是由多種稀缺元素製作而成。也就是說，失去了稀缺元素，3C產品可能完全做不出來。你能想像一個沒有手機、平板和電腦的世界嗎？

為了說明到底哪些元素很稀有，扭曲週期表利用各元素所佔有的面積大小，呈現元素的稀缺程度，面積越大塊就代表含量越豐富；而顏色越偏紅，就代表在元素缺乏的危機越大。另外，稀缺元素大多數集中在右下角區域，包含許多過度元素及13～16族（又稱3A、4A、5A、6A族）第四到六週期的元素。或許讀者對這些元素不熟，甚至連聽都沒聽過，但前面提到的各種電子產品當中，就必須使用不少稀缺元素進行製造。

舉例來說，如果缺乏第13族第四週期的鎵元素，半導體產業可能會一個頭兩個大，因為砷化鎵（GaAs）是製造半導體的重要原料，包括手機、電腦裡面的積體電路與紅光LED，還有以半導體製成的雷射，也都使用包含鎵的化合物。如果缺乏鎵，相關產品的價格勢必會提高，現今已貴到嚇死人的iPhone不知道又要漲多少錢。但棘手的是，想要獲取鎵，並沒有「鎵礦」可以開採，只能從煉鋁、煉鋅工業的製程副產物中進一步提煉出來，也因此限制其產量。

手機除了晶片之外，觸控面板也是很重要的一個部分，與鎵同一族的銦，就是製造觸控面板的重要元素。除此之外，銦也大量用於LCD液晶螢幕中。其來源與鎵類似，主要從煉鋅工業殘渣中提煉而來。如果銦用罄，不只是觸控螢幕、LCD液晶螢幕會做不出來，就連部分的半導體、太陽能電池及太陽能板的生產也都會出問題。

想像一下在缺乏銦的世界，那大概會是個觸控手機超級貴的時代。而或許Nokia 3310的輝煌時代，又要回來了。

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

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