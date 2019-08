全民夾道歡迎的「倫敦馬拉松」：奇裝異服底下，有著心酸故事

文:Yvette

今年(2019年)的4月28日是倫敦年度的馬拉松。雖然倫敦一年到頭的運動賽事不少,但是最平易近人、也最能近距離觀賞的,大概非馬拉松莫屬了。

全民夾道歡迎的年度盛事

倫敦馬拉松,是由前奧林匹克金牌選手兼運動記者Chris Brasher和好友John Disley發起,在1981年3月29日首次舉辦,到今年已經是第39屆。維珍集團的Virgin Money是倫敦馬拉松的贊助商,所以從文宣到選手編號名牌,都是大大的Virgin標誌,非常顯眼。

馬拉松的起點在格林威治天文臺後方的Blackheath,終點是白金漢宮前的The Mall大道,除了一些比較知名的景點會有比較多觀眾,如格林威治(起點附近)、倫敦塔橋、白金漢宮(終點線)等,其餘路段大多是附近居民和參賽者家屬,在街道兩旁觀看喝采。

Photo Credit:Yvette

Photo Credit:Yvette

我對運動沒有特別的愛好,卻是倫敦馬拉松的忠實粉絲。這是因為有一段馬拉松路線在我家附近,每年4月底的週日就成了地方盛事。幾年前我偶然跑去湊熱鬧,跟著旁邊的群眾幫選手加油打氣,就這樣愛上這個無分男女、種族、宗教、年紀(最低18歲,沒有上限)的全民運動。平常冷清的街道,到了馬拉松這天,街坊鄰居呼朋引伴上街,夾道歡迎路過的跑者,現場歡呼鼓勵聲不斷,既熱鬧又溫馨。

穿著笨重戲服征服40公里

雖說是全民運動,倫敦馬拉松還是有分為專業跑者與業餘跑者兩部分,前者又分為輪椅選手、體障選手、女子和男子選手,後者則是人人可參賽,每年都會吸引至少三萬多民眾報名。

專業跑者大多有贊助商,所以是很拚命跑馬拉松,目的在打破個人或大會紀錄,為個人職業生涯再添一筆佳績,例如英國知名奧運金牌選手Mo Farah,在其他賽事跑出優異成績後,從2018年開始也加入了馬拉松的行列。

馬拉松全長26.2英里(約42.2公里),正常走路20分鐘大約可以走一英里,也就是26.2英里就要至少8個半小時才走得完。目前大會紀錄男子組最快是Eliud Kipchoge今年創下的2小時2分37秒,女子組是2003年Paula Radcliffe的2小時15分25秒,業餘跑者的平均跑程是在4到4.5小時之間。

雖然體育界關注是專業紀錄,但是我最喜歡、也覺得最值得看的,其實是業餘跑者的下半場。

業餘跑者大部分是以慈善募款為目的而跑,為了吸引關注,或是讓親友容易一眼認出,很多人會穿著各式各樣的奇裝異服來參賽。

電視轉播起跑線前的畫面是這樣的:耶穌、女王、恐龍、小小兵、蜘蛛人、機器人、美國隊長、神力女超人佩佩豬與喬治、艾莎與安娜、白雪公主與貝兒等,各式各樣的人物角色,夾雜在一身運動勁裝、表情嚴肅的參賽者之間,有種違和卻又理直氣壯的趣味。開跑之後,專業跑者架式十足往前衝,穿著笨重造型服的選手搖搖擺擺往前,莞爾同時也令人佩服他們的勇氣。

Photo Credit:Yvette

Photo Credit:Yvette

Photo Credit:Yvette 變裝參賽者

奇裝異服的底下,有著心酸故事

倫敦馬拉松是英國每年最大的體育慈善募款活動,參賽可以自行繳費報名抽名額,或是向官網列名的慈善機構申請資格。自行報名者沒有募款要求(但鼓勵為慈善募款而跑);但是代表慈善團體參賽的選手就有募款義務,得到參賽資格後,除了要持續不懈練跑,還要積極運用人際關係和網路社群募款,期望達到目標金額。

對於沒有運動背景的素人跑者來說,參加倫敦馬拉松是漫長的身心考驗,而那些辛苦跑馬拉松募款的人們,背後通常藏有不為人知的感人故事。比如為癌症研究募款的人,可能是自己或身邊的親友得過癌症,受過這個慈善機構幫助,想表達感謝與回饋;或是因為癌症失去了所愛之人,以此方式募款榮耀逝者,也讓善款資助抗癌研究。甚至有些跑者會穿著訂做的T-shirt,上面印著逝者的名字與照片,讓人看了十分感動。

Photo Credit:Yvette 背著犀牛殼的跑者,正在為犀牛保育協會募款而跑。

即使素未謀面,我也替你加油

眼花撩亂的造型放一邊,倫敦馬拉松最吸引我的,其實是跨越國界、膚色、種族、文化、信仰、性別、性向、年齡、外型的差異,把美好的人性光輝發揮到極致:有人跌倒了,身邊素未謀面的跑者攙扶繼續向前跑;有人跑到快虛脫,路人趕緊遞上水和食物;有人跑不動停下來喘氣,圍觀群眾大聲叫他的名字(衣服上常常有名字,沒有的話就依造型來叫),為他拍手鼓勵:「XX, well done! You are doing really well! Keep going!」看著這些為信念或所愛之人努力跑的選手,和路邊熱情支持群眾的互動,我常常覺得很感動。

Photo Credit:Yvette 路人替參賽者遞糖果

順道一提,今年意外有不少來自台灣的參賽者。每次看到衣服或帽子上的國旗,我和孩子們就興奮地大叫:「台灣加油!Go Taiwan!」幫台灣打知名度。

2020年的倫敦馬拉松訂在4月26日星期日。如果有計畫在那時造訪倫敦,記得把這個日子在行事曆裡備註起來,加入為選手們歡呼打氣的行列喔。

本文經英語島雜誌授權刊登,原文刊載於此

