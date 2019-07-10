中國「社會信用」體制全面擴張？不只港、澳，信用官網也包括台灣

香港「反送中」運動熱潮未退，中國廣東省政府日前發布公文指出，3年內擬將中國施行的「社會信用評分」制度與體系移至包括港澳在內的「大灣區」，引發關注。雖然香港政府昨（9）日立即發表聲明，澄清絕無此事，不過中國社會信用官網上「地方信用」一欄上，已見香港和澳門，就連台灣也名列其中。

中國國務院在2014年頒佈《社會信用體系建設規劃綱要》，計劃2020年全面實施「社會信用評級系統」，逐步收集中國所有人民的各項資料，作為綜合計算信用評分的指標，並對評分高低的人實施獎勵與限制，目前這套社會信用體系已在多個城市試點。

本月5日，廣東省政府公布《貫徹落實綱要的實施意見》及《廣東省推進粵港澳大灣區建設3年行動計劃（2018-2020年）》，3年內擬在廣東、澳門以及香港全面性地建構「社會信用評分」等相關制度與體系。

在《粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年）》中的第75條則載明，「加快社會信用體系和市場監管體系建設。研究制定廣東省社會信用條例。探索依法對大灣區內企業聯動實施信用激勵和失信懲戒。建成全省統一的市場監管信息平台。」

而《粵港澳大灣區發展規劃綱要實施意見》第42項也指出，除了將研究制定廣東省社會信用條例，以建立包括全面覆蓋的信用資訊蒐集和共享機制、「紅黑名單」和信用聯合獎懲制度，以加強企業信息公開、個人隱私保護、信用服務市場化、個人誠信分、誠信店品牌等方面建設，並推動與港澳間的信用信息共享、信用評價標準對接、信用產品互認、信用服務機構資質互認等合作，探索依法對區域內企業聯動實施信用激勵和失信懲戒措施。

除了市民及企業用的信用系統，該計劃更要深化社會治理的合作機制，加強粵港澳警務合作交流，建立粵港澳突發事件應急處置聯動機制和應急協調平台。

實施意見更指出，此建設是習近平「親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略」，也是「推動一國兩制事業發展的新實踐」。

中國近年來推行「社會信用評分系統」監控14億人民，個人倘若信用等級過低，除了被禁止購買大眾運輸工具票券、限制出境外，也可能被限制進入特定學校、購買保險、房產及禁止投資其他金融商品。

港府澄清：香港絕不會實施「社會信用」

中國在香港實施社會信用的消息，很快在香港引起廣泛討論，有網友就擔心，有了這項全面監控與評分的系統，香港人還敢非議政府、還敢上街抗議嗎？除了衝擊香港民主發展，對社會運動產生寒蟬效應，也有網友擔心，中國的「社會信用體系」若全面籠罩香港，能讓中國當局運用數位監控科技，深入滲透港人生活作息，茲事體大。

為此，香港政府昨日下午發布新聞稿，強調「廣東省發布的《推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃》，其中包括在廣東省內加快「社會信用體系」建設，該計劃只適用於廣東省「特區政府不會在香港施行『社會信用體系』」。

香港《Fortune Insight》報導，在香港，個人信貸資料是由環聯等私營機構負責，只記錄借貸金額和還款紀錄等客觀信貸資料。但中國的「信貸評級」，不是只單純考慮信貸資料，以芝麻信用為例，其官網稱主要通過5個方面綜合評估，包括信用歷史、行為偏好、履約能力、身份特質和人脈關係。官方的「社會信用」則更包羅萬有，幾乎所有與政府打交道的範疇，紀錄都會被列入社會信用，包括工商、稅務、環保、食藥、公安、社保等。

報導指出，「社會信用」可得到如此精細的評分，是因為中國的科技巨頭全都會提供訊息予中國，2018年底，由發改委、人行指導，百度提供技術支持的「信用中國」平台已經成立。該平台打通44個中央部門、32個省級平台和12家民企的信貸資料庫，包括阿里巴巴旗下的芝麻信用、騰訊旗下的騰訊徵信等，信用中國平台會將上述資料，再綜合信貸資料，總合為社會信用評分。當局稱，目前已歸集黑名單訊息約1364萬條。

而中國官方「信用中國」平台上，「地方信用網站」一欄上已可以看到香港、澳門在其中，與中國各省並列，甚至連台灣也名列其中。不過這3地的網站目前仍在建構中，無法連入。

社會信用不良，中國官方報告：上千萬人次被限制買機票

中國政府的「社會信用體系」，正大量複製到中國各地區。除了廣東省要在2020年以前落實社會信用，北京市「社會信用體系」已經開始建構，要在3年內（2020年底之前）完成北京市「社會信用條例」立法，並且完成「覆蓋全部北京常住人口」的「個人誠信分」工程。

根據中國2018年「國家公共信用信息中心年度報告」，截至2018年底，共有1746萬人次被限制購買機票，547萬人次限制購買高鐵車票。另外有1782人次被限制乘坐火車，3萬3195人次被限制搭飛機。

《中央社》報導，中國推動社會信用體系，目前已有約20個城市訂立評分指標，如蘇州「桂花分」、杭州「錢江分」、廈門「白鷺分」、福州「茉莉分」等，這些都是地方政府對市民信用評價的體系，能和當地的入學政策、圖書館服務、租房優惠、搭乘大眾運輸工具等掛鉤。

例如今年3月，杭州地鐵規定，逃票3次會納入個人信用資訊檔案；去年10月，北京規定在室內公共場所吸菸，除了有高額罰款，還會把處罰訊息納入個人與工作單位的信用資訊檔案。最爭議的是，率先推出個人信用評分系統的江蘇徐州市雎寧縣，把圍堵黨政機關、企業、陳情鬧事等紀錄納入個人信用扣分事項，作為「管理手段」。

不過報導也指出，許多評分和個人信用沒有關係，而且容易造假、尋租，想提高信用分數，可以多從事公益活動，像是捐血、當志工等。但一名中國人民銀行徵信局人士表示，這些都可以造假，和個人信用也沒有關係。

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核稿編輯：楊士範



















