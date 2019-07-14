活用這幾種「認知扭轉」，你也能輕鬆戳中別人的笑點

笑話，是來自認知的突然扭轉

你會講笑話嗎？講笑話能轉換氣氛、拉近彼此關係，即使講錯了也可自我嘲諷，還是有親切幽默的效果。

笑話怎麼來的？它讓你本來以為是A，卻在結果被轉向B（而且也說得通），同時知道那是語言遊戲，你不自覺會心一笑，沒有壓力。引發笑點的心理歷程叫做「認知扭轉」或「認知轉彎（Turn）」。有時候不只是轉一個彎，笑話是層層套疊的。

來看個例子。

甲：「聽說你又要翹課？給我記住。」

聽到這，我們原先的認知基模被引發，「翹課」+「給我記住」連結了「衝突的準備」，心裡可能為之緊張。「基模（schema）」類似你在網路搜尋引擎打關鍵字時，打了第一個字，後面自動出現你常用的幾組詞的概念。

但這個笑話的全文，其實是這樣：

甲：「聽說你又要翹課？給我記住……給我記住，你不是一個人戰鬥。」

甲的第二句把前一句翻轉了，你突然頓了一下，緊張變放鬆，為自己剛剛的警報行為笑了。笑話便是製造這種認知轉彎，製造矛盾笑點。基模是文化內建的，所以講與聽的人在相同情境很重要。

研究笑話的心理學，叫做「幽默心理學」，網路可以進一步搜尋相關的研究內容，不過學術語言較多。底下我用自己的經驗與用語來分析，讓大家輕鬆進入這個領域。

笑話的四個類型

笑話主要使用文字／語言結構作鋪陳，可能是幾句話，也可能是一段故事，並輔以其他線索。如肢體動作、當下情境氛圍、內建的刻板印象……底下將笑話區分為四個類型。

1、對立面：反義與矛盾

其實就是講反話，前段句子與後段句子是對立的，讓人有被顛覆的感受，而真正的意思是在後段。

「恭喜你！答．錯！」



「你長得很耐看，但是我沒耐心看。」



在家養魚的秘訣：「一天灑一次飼料、三天換一次水、七天換一批魚。」

2、多義面：雙關語、意有所指、不完整的語境、譬喻

這類型比較複雜，主要利用「語言的多義與延伸」。例如「譬喻」指的是用一段話來突顯一個東西或一件事，不是直接說。舉個例子：

「你無法增加生命長度，只能增加生命寬度，我是說『肚圍』」。

雙關語：一個句子有雙面意義，講者視意圖任意切換，如對正在減肥的人講：「你身體要保重啊，我指的是『保持體重』。」英文裡也有類似的例子，

甲：「其實我有隱疾。」



乙：「I have too.」



丙：「You have two?」

中文裡則有同語音但不同語意與字形的雙關語。

不完整的語境：模糊語意，等同話講一半，留下多樣語義空間，根本不知道要往那邊發展。

甲：「你都用哪隻手擦屁股？」



乙：「右手啊，怎麼了？」



甲：「喔，沒事。我都是拿衛生紙擦。」

意有所指：反諷居多

直接來看個例子：

「志玲姊姊一結婚，總統候選人關注盡失，在我國，別人結婚94干我們的事！」

此段話出自「眼球中央電視台」，他們報導新聞幾乎都是用反話，其實是種嘲諷。反諷也很好笑，境界很多，不在本文討論範圍。

3、唐突面：完全不相關的也能連，算是冷笑話

常見早餐店冷飲杯上的笑話，如下面這個例子：

「三分熟的牛排跟五分熟的牛排見面了為何都不說話呢？」



答一：「因為他們都不熟。」

答二：「因為牛排不會說話。」

答一運用了語言的多義，前段的「熟」是物理性的，「不熟」同時涉及物理性與社會性。答二則完全翻轉基模，你以為是冷笑話，其實是冷知識，牛排本來就不會說話啊。冷笑話會讓人覺得好笑，反而是因為笑話本身爛透了而讓人覺得荒謬。

再來一個跟情境有關的即時發揮：

「老師，我有一個問題……」在研究生小組上一位學生發問。



「你問。」



「嗯，等下晚餐吃什麼？」

4、禁忌面：性的笑話

「餅乾是公的還是母的？」



「母的。」「為什麼?」



「因為她有屑屑（穴穴）。」

這種笑話好笑，是因為被「禁忌」加持了，檯面下不可說的被點出來，彼此心知肚明，你會笑表示你也聽的懂啊。這類笑話主要在閨房情趣、男女性癥等。

掌握當下情境的立體笑話

前述笑話類型多是文字型態，寫笑話用的，但其實最好笑的笑話是配合「情境」演出，當講的人與聽的人都身處其中，笑話就是立體的。

來聽個早餐店點飲料的例子（真實故事）。

有一天，我跟朋友到早餐店，朋友迅速地點了奶茶，我則因為看見他們推出不同的風味咖啡，就很有興致地問：「什麼是海鹽咖啡？喔，原來如此，那什麼是夏威夷咖啡？喔～那皇家咖啡又是什麼？」

最後我說：「瞭解了，謝謝。給我一杯豆漿就好。」

我的朋友笑出來，說我在鬧對方。我說沒有啊，就聽完後完全沒興趣。

這個笑話也有文字版，但請大家想像一下，變成日常生活的情境與動作時，你就身處其境，是不是更好笑？立體笑話需要掌握當下情境，臨場發揮，也是幽默、增進人際互動的一種。來看底下的元素：

情境的掌握：當下情境是什麼，哪些可以取材並塑造出一個笑話的引導？

主持人：「比賽結束了，大家都還是朋友，好感人的畫面，在這個溫馨的時刻……（突然從歡呼動作變成冷面）我要來進行輸家的嚴厲處罰。」

這裡笑點是主持人打斷了原本高漲的慶祝情緒，氣氛轉換了，觀者認知被扭轉而好笑，但對輸家就不好笑了，被澆了冷水。

情境就地取材，塑造一個朝向某方向的認知情境（往A去），但最後卻是焦點轉移（往對立面的B），這個動作叫鋪梗，也可用「講故事形式」進行。臨場發揮則運用了講者的表情、動作與地位來製造效果，同時判斷聽者的背景、彼此關係，以決定該怎麼說、怎麼表演才有效果。

客人：「欸你們咖啡裡有蒼蠅！」



服務生答一：「喔，別擔心，牠喝不了多少的。」

服務生答二：「喔，別擔心，牠應該已經被燙死了。」

這只是笑話，顯示某種荒謬，而不是在真實的情境裡講，否則會被打死。情境判斷很重要，若講者是服務生，千萬不能趁勢開玩笑，不同情境與對象，語句的語意也會不同，如「我要摸你屁股囉」，在一般場合是性騷擾，但在閨房裡則是樂趣。

部分真實：已知的概念或真實的事才會發揮基模效果，自動連結某一件事，已知概念或真實就是我們常用的「時事梗」。講笑話需引用部分真實做轉化，導到我們想表達的真正意思。

甲：「老王，為什麼你大兒子是留美經濟碩士，女兒是台大畢業高材生，而你小兒子是小偷，但你卻特別偏愛你小兒子呢？」



乙：「唉，因為，現在也只有他在賺錢啊。」

這段笑話用了一個故事／情境，講某個社會現實，在笑的同時讓聽的人心有戚戚焉。

嘲諷要朝向自己，而不是取笑別人（幽默的用意）

有時候我們會拿別人的事當成梗使用，當作笑話的元素。如當別人口誤說錯話，我們可能會拿來放大、強調：

「你剛剛說『花轟』？是什麼花？」

這雖然也算笑話，但很接近取笑的邊緣，如果關係不錯就可以，若沒有把握，就以虧自己為主吧，這是最安全的作法。

例如一個接受自己是內向、不善交際的人，在會議上大家都推卸責任時，突然說：「好吧，既然沒有人願意，那我來當公關組好了。」這也是一個對立面的笑話，幽默是接納自己，讓別人也能放鬆大笑。

小心不要進入歧視

甲：「要怎樣才能交到女朋友啊？」



乙：「如果你長大後是一個好男孩的話，你就會得到一個喔。」



甲：「那，如果我不是的話呢？」



乙：「那你就會得到很多個。」

如同禁忌面的笑話一樣，越多羶腥色與取笑別人的八卦，刺激越大當然反應也越大，確實效果越好。如刻板印象、貼標籤、黃腔，但這就脫離了幽默的本質，請特別留意。

「取笑」與「講笑」不同，講笑是需要學習的，找到情境裡可以發揮卻無傷大雅的點很重要，記得多幽自己一默：

「夏天我喜歡去銀行，一則喜歡去吹冷氣，一則是去看存簿餘額，肉體和心靈一下子都涼快許多。」

本文經林仁廷授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航