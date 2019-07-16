《小心肝變大暴龍》：青春期孩子之所以古怪，其實是有原因的

文：舒霖（柯書林）

圖：瘋熊

青春，到底怎麼了？

「問半天也不回應，再不然就頂一句『忘記了』或『不知道』，現在年輕人究竟怎麼了？」很多家長只要一聽說我是專門跟青少年晤談的臨床心理師，就忍不住想「打聽」自己的孩子到底在想什麼。

其實青春期的孩子也沒多難懂啦！他們之所以讓人感覺古怪的主要原因是：連他們都搞不清楚自己到底是怎麼了。加上這些「準大人們」極不願意被他人輕易看透，否則會感覺自己太容易被人掌握。所以，就算心裡想法被旁人給「說中」了，往往會出現連自己也不知幹嘛需要如此強烈否認的反應。更有甚者，為了證明自己沒被旁人說中，還會刻意做出與本意相反的舉動，最終搞得大家一頭霧水。

如果大人願意認真回想自己在青春迷惘時究竟在意些什麼，就不難猜出青春期孩子的「藏」見心事，不外乎下列這些：

想被朋友在乎（不落單且得到認同）

希望自己成績優異，至少運動要強（想要變厲害）

怕丟臉（愛面子）

性（幻想多）

討厭被管（我長大了）

偏偏這些行為舉止很容易造成大人的不安而畫錯重點。

Photo Credit：三采文化

「你的意思是任憑他沉迷網路，不唸書？」有些父母會忍不住地質問。

「所以我得接受他這種不尊重人的態度？」大概是自認對孩子的教養費盡心力，卻換來這麼多的不堪，所以洩氣的大人常常將沮喪心情投射到心理師身上。

而我或許也是聽多了，於是常半開玩笑回應家長：「要不要調錄音檔重聽呢？我從頭到尾都沒這樣說喔！」

「那我還能怎麼辦？」聲音超無力。

「太好了，會這麼問就對了！」每次聽到家長近乎絕望地反問我時，就知道我這心理治療師總算可以開工囉！

生命施工中，大人請改道

「方才您是從後面那扇門進來的吧？要是這房子將重新整建，把出入的大門改到前頭，敢問下回您再造訪時，會換由前面的新門進來？還是不信邪地對著後頭那堵牆猛衝？」這是我對家長「動工」的起手式。

一般人被我這麼一問，答案肯定毫無懸念：「從新開的門進來。」沒錯，當我如此詢問前來求助的家長時，他們也是一副「這還用說」的表情答道：「當然是從前面的新門進來啊！」

「那就對了！那如果跟您列舉出，一般孩子在身高接近爸媽或超過爸媽時所會出現的『新款明細』，想必您也必定會仔細審視吧？」其實父母之所以會在親子管教上「碰壁」，就是因為不願接受家中那位「曾經的小心肝」，在青春期出現以下的變化：

生理時鐘延後（作息越拖越晚）。 脾氣起伏，令人摸不著頭緒（變得敏感而容易受傷）。 對性產生好奇與渴望（不確定這樣的自己算不算變態）。 想被肯定，又害怕成為眾人的焦點（會覺得總有人在注視著）。 不知該如何處理個人情緒而煩躁（孩童時被允許自然釋放，然「長大」了理應懂事卻又無法做到）。 與大人的對話明顯減少（認定跟大人話不投機）。

「所以我們只能『接受』孩子變這樣？」一想到過往總把「媽媽」掛嘴邊的「小心肝」已不復在，還得跟這變得怪裡怪氣的「大『爆』龍」同住一個屋簷下，真的會讓家長欲哭無淚。

「別這麼快就氣餒啊！人生的四季風景本不同，孩子跟你的關係只是從春天轉入比較燥熱的夏季罷了！難道不覺得進入『換季置裝』的時刻，還頗令人期待嗎？」其實只要孩子開始「轉大人」，就得經歷這樣的變化；做爸媽的與其覺得委屈無奈，何不換個心態看待呢？

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書籍介紹

《小心肝變大暴龍：一張圖看懂青春期！學校心理師給父母的減壓練習》，三采文化出版

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作者：舒霖（柯書林）

繪者：瘋熊

有一種爸媽的焦慮叫「青春期」！

為何，那個我曾抱在懷裡的小心肝，進入青春期就變身大暴龍，難道孩子轉大人，親子間就只能刀光劍影、甩門嘶吼？

學校心理師20年晤談現場，一窺教養真相：你的孩子不會永遠是孩子，管得巧、更有效！

讓爸媽搖頭嘆息的日常場景，心理師都有神破解！

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航