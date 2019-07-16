《這一生的幸福計劃》：如何在日常生活中增加「心流」體驗？

文：索妮亞．柳波莫斯基（Sonja Lyubomirsky）

如何增加心流體驗

我是在1990年讀研究所第二年時發現心流的概念。那時我的摯友兼室友在念國際關係碩士班，我記得我在讀契克森米哈賴的經典著作時，有一天她問我為什麼對一本有關於月經（menstrual flow，譯註：該經典著作的英文書名為Flow）的書如此沉迷。不用說，契克森米哈賴的《快樂，從心開始》（Flow）為我開啟了一個flow這個字有完全不同意義的世界，一個有許許多多可能性和機會的世界。想要增加心流體驗，需要將你的身心能力發揮到極限，努力做到某件困難、新奇或有價值的事，在過程中的每一刻（更確切地說是人生本身）發現酬賞。從下列的建議裡至少挑選出一個，然後在每天的生活中實踐它。

控制注意力

要在日常生活中增加心流體驗的頻率，延長體驗心流的時間，你需要能完全地投入其中。不論那是在寫信、代表客戶打電話、玩糖果樂園桌上遊戲（Candy Land）、打一場高爾夫球、求職、家庭生活和休閒活動時運用到你的技巧與專業。

到底該如何達到這樣的狀態？祕訣是注意力。心理學之父威廉．詹姆斯（William James，也是亨利．詹姆斯的哥哥）曾經寫道：「我的體驗來自我認為該注意的事。」這是一個革命性的想法。你所關心與注意的就成為你的體驗，然後層層疊疊累積成為你的人生。

你所能運用的注意力資源就只有這麼多，所以如何運用、選擇在哪邊投入注意力就很重要。我們必須全神貫注在眼前的任務才能進入心流的狀態。當你聚精會神地做某件事時，你實際上就是將注意力投入到那件事（例如，繪畫），而不是其他事情上（也就是，像去想「現在是幾點鐘？」、「晚餐要吃什麼好？」和「這一次沒有像上一次那樣順利。」）。

要維持心流的狀態也需要掌控你的注意力。假如挑戰太容易，你會覺得無聊或不感興趣，你的注意力就會飄移到其他地方；假如挑戰太難，你會覺得緊張或有壓力，你的注意力會轉移到自身及你的極限，不再渾然忘我。你的目標是對你所注意的事取得控制權，就某種意義來說，是時時刻刻去控制你的意識內容。控制你的意識意味著控制你的體驗之品質。雖然這可能很困難或甚至讓人難受，但長期而言，它能給予我們掌控感與決定生命內涵的參與感。就跟

這章節其他的策略一樣，你需要努力和創意來執行這個策略。

採用新觀念

快樂的人能夠享受生活，即使是在物質缺乏、許多目標都沒有達成的時候。他們是怎麼辦到的？他們採用下列觀念來作為準則：

對新的和不同的體驗保持開放的態度（煮十人份的菜、參加壘球隊、健行到比較遠的地方、學打壁球）。 活到老學到老，可以學如何烤肉、西班牙文、編織、二戰歷史、維持友誼更有效的方式、新的單字遊戲等等。

試著去模仿幼兒每天全神貫注學習美妙新事物（走路、跳躍、拼圖、生字），或第一次了解事物如何運作（交通系統、眼睛、學校、信件）的模樣。小孩能自然地產生心流狀態，但是你可能必須下點功夫才行。

了解什麼能產生心流體驗

在一個研究中，研究人員給參加研究的勞工們呼叫器，讓他們隨身攜帶。呼叫器事先已經設定間隔多久時間就會響起。每當呼叫器一響，受測者就必須想一下當下的行為，並填寫幾個量表，以表達他們有多專注，是否想要繼續做現在正在做的事，他們感覺有多快樂、多強大和多有創造力。

耐人尋味的是，雖然或許不令人意外，研究發現，在工作時（相較於在家或休閒時）受測者會花更加多的時間在挑戰高、需要高度技巧的情況（也就是促進心流的情況），花比較少的時間在不太需要技巧、缺乏挑戰的情況。更確切地說，他們在工作時傾向體驗到有能力和自信的感覺，但在家則是漠然置之。然而，當詢問他們寧可做什麼時，這些受測者一致表示在工作時寧願做其他事情，在休閒時則比較喜歡繼續做正在做的事情。

在這研究中的勞工清楚地顯示，他們對工作和休閒的看法（例如前者是被迫要做的職責，後者是自己所選的活動，也因此比較可貴），與在工作時刻有更強烈正面體驗的實際經驗脫節。同樣地，許多人甚至可能不清楚自己什麼時候體驗到心流。因此，運用這策略的第一步是，找出確定會讓你體驗到心流的確切時刻和活動，然後增加這些時刻和活動。

改造日常事務

即使看起來無聊和乏味的活動，比如等公車、聽無趣的報告、刷牙或用吸塵器打掃，也能轉變得更加有意義和刺激。你所需要做的是，創造有明確目標和規則的小型心流活動。例如，在腦中解謎、畫漫畫人物、用喜愛的歌之旋律打拍子，或是寫有趣的打油詩。所以，當你坐在醫院的候診室時，你的目標可能是畫一個複雜的設計，規則可能是所有的線條必須對稱。

在德國出生的菲利普告訴我，他在交通擁擠時開車的小型心流策略：

當我在開車時，我聽許多音樂……電音舞曲、有時候被稱為日本流行音樂的日本電動遊戲和動畫的原聲帶。它們絕大多數有很好的及規律的低音、旋律，甚至是有一些鼓聲或低音吉他……我挑出一個特定的節奏，不論它是出神音樂（trance）歌曲的低音（如果妳曾聽過這類歌曲，它是歌曲中的砰砰聲），或是動畫搖滾歌曲裡低音吉他的反覆樂段，然後用手指或腳打拍子，盡可能地跟我所專注的特定重複樂段或節奏的節拍同步……



我能夠輪流播放歌曲，然後探索同一首歌的不同部分並跟上節拍……我長時間在高速公路開車時會這樣做……當我跑短程辦事時，我發現自己同樣會感到沮喪，所以每次停紅燈、在停車標誌前停車，或甚至車道速度我覺得太慢時，我都會這樣做。



不論在何時，當我覺得有許多的負面情緒可能產生時，無論在哪裡，當我坐進我的車子，我能夠做這個小活動，完美地跟著一首歌敲打著節拍……我發現透過這個小型心流活動，我能夠駕駛得很好，但同時能專注在歌曲和打拍子上面。

菲利普想出一個相當特殊和精妙的小型心流活動。不管你的小型心流活動是獨特的或一般的，都無關緊要，只要它有點挑戰性、有趣，能在日常生活中產生更加豐富的體驗，減少無趣和壓力，就可以了。

在談話過程中的心流體驗

取決於你的工作和生活型態，你的每一天可能有很大部分是在跟其他人談話。當你在跟別人說話時，你會體驗到心流嗎？你是否常常對談話很感興趣，以致於你幾乎覺得自己進入了一個不同的現實世界，而沒有注意到時間的流逝和周遭的景象與聲音？假如答案是否定的，實行底下設計來促進談話過程之心流體驗的練習，可能對你有益。

在下一次的兩人交談（不論是透過電話或面對面）中，盡可能地全神貫注在對方所說的內容，以及你對他所說的話之反應。不要急著回話，寧可讓對方有時間去闡述他的想法，並且追問一些簡短的問題，鼓勵對方說得更多些。（例如「然後發生了什麼事？」或「你為什麼會這樣想呢？」）讓這個過程更順利的一個方法是，給自己訂立一個更加深入了解對方的目標。他心中在想什麼？他現在感受到的是什麼情緒？你是否知道了一些之前不知道的有關對方的事？

假如你比較習慣說話而不是傾聽，這個練習在一開始可能有點困難和麻煩，可能讓你有自我意識而抑制了心流，但這個策略應該會漸漸地變得越來越容易。

聰明地休閒

許多人認為我們的自由或休閒時間是珍貴的，因為這樣的時間太少，所以我們拿它來做一些真的很特別，或可以帶給我們喜悅的事。真的嗎？仔細想一下你一天當中沒有任務在身，能夠自由選擇做什麼事的時段，你是不是在看電視？看娛樂雜誌？用手機聊天？發簡訊？在你的休閒活動中，你真的有專注、用腦筋或運用到技巧的有多少百分比？假如這百分比很低，代表你不太可能在大多數休閒時間有心流體驗。

當然，在漫長而有壓力的一天後，打開電視看夜間新聞、重播的「歡樂單身派對」影集（Seinfeld）或ESPN體育頻道，對你來說可能就如同置身天堂。我同意我們非常需要紓壓時間；但是，請誠實地面對自己真的需要多久時間才能紓壓，我敢打賭45分鐘就足夠了。在那之後，你不是在放鬆，而是無所事事地看電視，接著可能在幾小時後從沙發爬起來，準備上床睡覺，然後納悶晚上的時間都跑哪裡去了，為什麼你的生活會這樣呆板無聊。

聰明地工作

有一天晚餐前，我讀幼稚園的小孩這樣對我說：「我們正在玩工作。」她與三歲的弟弟玩得正開心。弟弟坐在他的邦尼兒童專用筆電前說：「我必須看一下我的電子郵件。」她則一邊寫字，一邊認真地對著電話說：「我會很快地回你電話。」工作可以是有報酬的、令人滿足的和有樂趣的──假如你夠幸運的話，或者你讓它變得如此。

一個對於全職工作者的有趣研究發現，人們傾向於將他們的工作看待成這三種之一：工作（job）、職業（career）、天職（calling）。那些把自己的工作看待成賺錢工作的人，基本上視它為必要之惡，係為達到目的的一種手段（需要工作來維持生計），而不是一種正面的東西或酬賞。因此，他們為了在不工作時花錢享樂而勞動。

相比之下，職業基本上是一份能獲得晉升的賺錢工作。表示自己有職業的人可能不會將工作視為人生主要的正面部分，但他們有機會晉升或渴望晉升。他們投入更多的時間和精力在工作上，因為他們為自己所創造的機會，可能會帶來更高的社會地位、權力和自尊等酬賞。

最後，那些將工作視為天職的人表示，他們享受工作，並發現他們所做的事能實現個人抱負和對社會有益。他們並不是為了錢或升遷而工作，而是因為他們想要工作，工作與他們未來的人生不可分割。

你可能會想知道，是否某些種類的工作比較有可能成為天職（相較於職業或工作）。這很可能是真的。藝術家、教師、科學家和神經外科醫師相對地比較可能會享受他們的工作，認為他們的工作讓世界變得更好。

然而，絕不是只有這些工作才能成為天職。更確切地說，研究人員發現人們非常擅長於改造他們的工作，並從中取得最大的承諾和意義。舉例來說，有一個對一家醫院28位清潔員工的訪談顯示，他們中的某些人不喜歡清潔工作，感覺它只需要低階技巧，只做被要求的最低限度工作；其他人則相反地將工作改變成更崇高、更重要的事。

後者將他們的工作描述為改善病人、訪客和護士的日常生活。他們投身於許多的社會互動（例如，帶訪客參觀、讓病人變得開心），表示喜歡清潔工作，並且評斷這工作是需要高度技巧的。這些醫院清潔工在他們的工作發現心流也就不令人意外了。他們給自己提出挑戰，例如，如何用最有效率的方式完成工作，或是如何讓病人感覺更舒適，好幫助他們更快康復。他們給自己增加職責外的工作，比如重新佈置牆上的畫，或是帶來外面的野花。他們將自己視為更大的整體之一部分，其工作不僅僅是拖地板和清空垃圾桶，而是改善人們生活系統的一部分。

從美髮師、工程師到電腦技術員、廚工，其他工作的人也被觀察到將他們的工作改造，好獲得最大的心流體驗和意義。如何從新的觀點中看待你的工作，並從中得益，這是值得仔細想想的。

追求超級心流體驗

有時候透過沉浸在音樂中、與自然合而為一或講電話講到忘了時間，你可能體驗到心流。在其他時候，你可能體驗到更加宏大的東西。我要提出一個我稱之為超級心流（superflow）的相關狀態，此時你不只全神貫注、渾然忘我，還完全地超然物外。這曾發生在我身上，有一個星期六早上，當兒子在學怎麼算一種新的數學問題時，我和他一起做數學計算，我們都很興奮、活力十足，感到時間好像暫停了，時間大概有一個小時，也或許是兩小時。我不太清楚，因為這體驗瞬息之間就突然出現了。

另一次我記得是跟同事在研討會聊天的時候。我們坐在忙碌、擁擠、吵雜的吧台區，聊個不停，忘了參加發表會及會議，也沒注意到任何經過的人。我很開心，在整個交談的時間中，完全沒有意識到周遭事物、擔憂或其他想法。這兩個經歷都讓我感到更快樂、更有創造力，變得更親切。它們提升了我的歸屬感、活力和自信。無論何時，當你有可能達到大型心流的狀態時，努力去實現它。

警告：假如你發現可以穩定給予你心流體驗的特定活動，那麼，你很幸運。但要注意這樣的活動可能會讓人過度沉迷，甚至是大多數文化認為有建設性的活動（像在慈善團體做義工、跟你的小孩玩或努力工作）也不例外。



當你注意到自己持續忽略親近的人之需求時，那就是一個警訊。我們都清楚像玩電視遊樂器這樣的嗜好，可能會讓人逃避或不顧自己的責任，更不用說其他樂趣了。但這也可能發生在值得去做的社交行為上。我是在我先生指出我太沉迷於每天和女兒一起讀哈利波特系列小說，以致於忽略其他迫切的應盡責任時，才學到這個教訓。

書籍介紹

《這一生的幸福計劃（修訂版）：快樂也可以被管理，正向心理學權威讓你生活更快樂的十二個提案》，久石文化出版

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作者：索妮亞．柳波莫斯基（Sonja Lyubomirsky）

譯者：謝明宗

一個人快不快樂，有50%由基因決定，有10％因境遇而起，還有40%可以透過行為和想法增進我們的快樂！

加州大學正向心理學權威劃時代的經典之作，以心理學的實證研究，提出十二個有效增進快樂的方案。即使你有憂鬱基因，還是有40%的自主權，讓自己快樂起來。

《天下雜誌》、《經理人月刊》、《今周刊》、《科學人雜誌》、《康健雜誌》報導

香港警務處為了提升警察的心理韌性和身心狀態，大力推薦本書的快樂方案。

Photo Credit：久石文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航