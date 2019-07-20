《霧中的曼哈頓灘》小說選摘：為了有藉口離開廠房，她故意不帶午餐來上班

文：珍妮佛・伊根（Jennifer Egan）

一切全從安娜看見她的那一刻開始。那一天，在海軍造船廠上班的安娜不顧上司沃斯先生反對，出去買午餐。沃斯先生建議員工各自從家中帶午餐來，坐在自己的位子上吃。女工整天坐同一張高腳椅，測量零件。安娜意識到，他好像擔心如果這群女孩沒管好，在造船廠裡恐怕會像雞群一樣亂飛亂竄。她們的廠房位於二樓，環境乾淨，一整排的窗戶採光佳，適合午餐，沒錯，而且還有空調，嗡嗡發送的涼風能吹到各角落。

安娜九月剛來這裡報到時，天氣熱，幸好有冷氣可吹。此刻，她多想開窗讓新鮮的十月空氣灌進來，可惜窗戶全被封死，以防灰塵和髒東西影響測量的精準度——或者是，她們測量的小零件需要一塵不染，否則會失靈？沒人知道答案，沃斯先生也不喜歡員工問東問西。報到之初，安娜對自己托盤裡的零件有疑問，問說，「我們測量的到底是什麼東西啊？用在哪一艘軍艦上呢？」

沃斯先生揚一揚淺金色的眉毛。「答案和妳份內的工作無關緊要，凱利根小姐。」

「知道的話，我可以做得更好。」

「抱歉，我聽不懂。」

「知道的話，我就能理解我做的是什麼東西。」

已婚的同事們忍著不笑。安娜自願或被迫扮演的角色是調皮搗蛋的么妹，她演得心曠神怡。她常不知不覺對沃斯先生找小碴，只要不涉及忤逆犯上就好。

「妳負責測量並檢查零件，以確保它們規格一致，」他耐著性子說，把安娜當低能兒。「規格不合的零件擺一邊。」

不久後，安娜得知，這些是「密蘇里號戰艦」的零件。將近一年前，在珍珠港事件之前，船的龍骨早已在四號乾船塢完工。後來，密蘇里號的船殼漂過瓦拉鮑特灣（Wallabout Bay），進入造船道。巨無霸的鐵殼裡是交錯的窄道，近似康尼島雲霄飛車。安娜得知，她檢測的零件即將被裝進史上最現代化的戰艦，工作起來的確多了一份動力，但她還是嫌不夠。

上午十一點三十分，午餐哨聲響起，她坐不住了，想出去外面透透氣。為了有藉口離開廠房，她故意不帶午餐來上班。她知道這詭計唬不過沃斯先生。但話說回來，他總不能叫部屬餓肚子吧？他只能以落寞的眼神看著安娜走向門口，已婚女工們這時打開包裹三明治的蠟紙，聊起新兵訓練營裡或奉調海外的丈夫，談著誰收到信。心愛的老公身在何方，誰掌握到線索，誰有第六感，誰夢到老公的駐地。她們的心多麼焦急害怕啊。說著說著，不止一個女孩哭訴著，多怕丈夫或未婚夫一去不回。安娜聽不進去。她愈聽愈氣這些女孩，氣到心裡不舒服，總覺得她們太脆弱。幸好，沃斯先生禁止上班期間談這話題，令安娜由衷感激。現在，大家邊工作邊唱大學時代的歌。她們讀的是杭特、聖約瑟、布魯克林等學院。安娜是布魯克林學院的學生，在校期間懶得學校歌，現在終於學會了。

牆上有個大時鐘，提醒大家準時，安娜臨走前調整腕錶對時間。封閉式的廠房裡靜悄悄，一出門，造船廠的嘈雜聲總令她震驚。起重機、卡車、火車引擎聲。在附近的結構廠房裡，鋼鐵被切割敲打得嘰呱亂叫。男人以吆喝聲引人注意。一陣陣巧克力熱氣從法拉盛街的工廠飄送而來，挾帶煤炭和油味。那間工廠已停止生產巧克力零嘴，現在改製造軍糧，以免軍人餓肚子。安娜聽說，這種巧克力軍糧的滋味像水煮馬鈴薯，可避免士兵忍不住提前偷吃。但聞起來還是香噴噴。

她匆匆沿著位於四號廠房的結構工坊前進。這一棟有上千個骯髒的窗戶。走著走著，安娜看見一個女孩跳上腳踏車。乍看之下，安娜沒注意到她是女生，因為她跟大家一樣都穿素藍色工作制服。從她的舉止，她坐上腳踏車的風采，安娜才明白。安娜看著她輕盈騎走，羨慕得打一陣哆嗦。

來到碼頭附近的福利社，她買四毛錢一盒的午餐——今天裡面有雞肉、馬鈴薯泥、罐頭豌豆、蘋果醬。她帶著餐盒，走向C和D碼頭，想去那裡站著吃，邊走邊吃也行，因為那裡和她的廠房夠近，她可以在十二點十五分之前趕回座位。昨天起，一艘大船停泊在C碼頭，突然多出一個高聳的船身，幾乎像陰間來的船。安娜每朝大船跨出一步，船似乎跟著節節長高，最後她必須仰頭九十度，才能順著船頭的曲線看至遠遠的甲板。士兵擠在甲板上，玩具兵似的制服和軍帽讓他們顯得千人一面，各個靠在欄杆上，張嘴向下，不知道在直盯著什麼。

就在同一瞬間，一陣調戲聲傳進安娜的耳朵。安娜愣住，抓緊午餐盒——隨即發現，士兵起鬨的對象另有別人——單車女郎。腳踏車上的她從碼頭下面沿著船身往回騎，漂成金色的一撮捲髮被風吹出圍巾外。安娜看著她騎過來，想判斷她喜不喜歡被注目的滋味。安娜還沒理解出答案，腳踏車壓到一片砂石，竟然打滑，女孩被摔到鋪著磚塊的碼頭上，引來士兵歡聲叫好。如果士兵在女孩身邊，保證會爭相衝過去英雄救美。奈何他們的位置太高，只有嘴皮子有一爭長短的機會，爆發出笑鬧的喧嘩。

「哎唷，可憐的寶貝摔車了。」

「沒穿裙子，多可惜啊。」

「喂，人長得美，連哭相都有看頭喲。」

但女孩沒哭。她氣呼呼站起來，受辱卻頑強不屈服，安娜當場被她迷住。跑去救她的念頭掠過腦海，幸好安娜按捺住衝動，沒衝過去，否則兩個女生奮戰一輛單車，絕對比一個女生更好笑。何況，這女孩用不著別人幫忙。她挺直肩膀，牽著單車，慢慢走上安娜所在的碼頭，假裝沒聽見士兵的喧鬧。安娜近看才知道她多漂亮：兩頰有酒渦，藍眼爍亮，捲髮像性感影星珍．哈露。也有點眼熟——或許是因為安娜想像妹妹如果生得健健康康，說不定也能出落得這麼標緻。正因這緣故，世上有很多陌生人能勾動安娜的姊妹心，例如影星貝蒂．葛萊寶（Betty Grable）。但女孩不理安娜，氣得從身旁走過去，安娜這才認出她的長相。今年九月，造船廠開始收女工的第一天，記者曾挑選幾個女生特別報導，她是其中一個。安娜在《布魯克林鷹報》看過她的相片。

女孩平安走過輪船後，跳上腳踏車，騎走了。安娜看腕錶，赫然發現遲到快十三分鐘了，趕快以百米速度衝回廠房，心知這麼一跑，難保不會再上演一小場好戲。廠房的一樓是檢驗員工作的地方，全是男人，踩著樓梯測量大零件。回到座位，時間是十二點三十七分，連身工作服裡的腋下汗涔涔。托盤裡放著今天等著她測量的小零件，她定睛看著，儘量讓喘息緩和。鄰桌的蘿絲已婚，和她友好，這時使眼色警告她。

千分尺的用法簡易無比，傻瓜也會：夾住、轉緊、看尺寸。安娜起初欣然接受這項任務，因為被分派去焊接、和卯釘為伍的女工需要受訓六星期，檢測工只需接受一星期的性向測驗。她們這一批是大學女生，沃斯先生在介紹時用到「菁英」一詞，她聽了好高興。最重要的是，她厭倦用雙手幹活。然而，先拿千分尺測量，然後在托盤附帶的一張紙上蓋章，以確認零件合乎規格，如此工作才兩天，安娜發現她愈做愈不屑。

這工作呆板，不專心卻也做不來；這工作平凡到令人頭皮發麻，卻又重要到非在「無塵室」裡作業不可。瞇眼看千分尺，看得她頭痛。有時候，她只想用手捏算尺寸是否合乎規定。但她只能瞎猜，猜完再測量，看自己猜對或猜錯。無所不知的沃斯先生曾瞄見她閉著眼睛工作，問她，「凱利根小姐，容我請教，妳在做什麼？」為娛樂已婚同事，安娜調皮回答後，他又說，「我們有仗要打，哪有時間瞎攪和？」

換班時間到了，大家換回便服，安娜被沃斯先生叫去辦公室。從來沒有員工被叫進他的辦公室。大事不妙了。

「要不要我等妳？」蘿絲問。其他已婚女工祝她好運，匆匆下班。安娜知道蘿絲急著回家帶嬰兒，回絕她的好意。

上司辦公室布置簡樸，實用至上，符合造船廠的常態。沃斯先生見她進來，起立片刻，才坐回金屬桌後的座位。「午餐結束妳遲到二十分鐘，」他說。「嚴格說是二十二分鐘。」

書籍介紹

本文摘錄自《霧中的曼哈頓灘》，時報出版

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作者：珍妮佛・伊根（Jennifer Egan）

譯者：宋瑛堂

普立茲獎《時間裡的癡人》作者珍妮佛・伊根暌違七年新作

她背著思念的重量，潛入無人的海底；是那片海，給了她生命的勇氣。

一部輝煌的紐約故事。

榮獲2018年紐約市民票選「One Book, One New York」獎

打敗丹布朗「起源」和「使女的故事」，紐約公共圖書館2018年借閱率No.1

大霧散去，等我的人會是誰？

十一歲那年，安娜・凱利根陪父親初次造訪布魯克林區曼哈頓灘一帶的豪宅時，從未想過當時邂逅的那名義大利男人——夜總會老闆戴克斯特・史岱爾斯先生，竟會改變她一生的命運。經歷父親失蹤、妹妹病故，必須獨當一面的安娜，留在這裡，走過大蕭條時期，成為布魯克林造船廠的一分子。不久，二次大戰爆發，喜歡大海的她，一次次承受巨大的身心考驗，立志成為美國首位女性潛水員。每回不畏風險遁入深海修復船艦，安娜內心其實恐懼又渴望尋獲父親的遺物，結束無止境的尋覓。

直到某天晚上，她在夜總會與戴克斯特重逢，曾經如繁星相隔的兩人再次交會，安娜幾乎可以看見自己長久殘酷又寂寞的真實生活邊緣，浮現出如夢虛幻的絢麗光采。然而，就在這時候，她從戴克斯特身上得知父親複雜的過去和必須消失的理由……災難如影隨形，像海面上飄來的白霧，眼看就要再一次無情地將她一切的希望都帶走……

揭開時間「停頓」的祕密之後，這本小說深刻地寫出了停頓之美。

憑藉《時間裡的癡人》一書囊括「普立茲獎」及「美國國家書評人年度小說獎」後，珍妮佛・伊根暌違七年全新創作，刻劃一段如濃霧般潮濕難以忘懷的往事。從大蕭條時代的紐約黑幫，到二戰期間獨當一面的女潛水員，還有當時在核子潛艦密布的海域裡，無名穿梭的商船水手，被命運打散的人們，在各自的人生道路上挺身而進，期待他日再相逢。讀者將在一個個精采非凡的故事中，走過變動的時代。這是一部大海的故事，從海岸線到海底，時間帶走依靠，卻帶來生命的蛻變。

被譽為當今世上最出色的小說家，珍妮佛・伊根榮獲普立茲獎後，專心投入創作，將本書獻給親生父親，及當年一同從愛爾蘭來到紐約尋夢的歐洲移民。特別是布魯克林造船廠的設定，書中主角安娜在男人紛紛上戰場的1940年代，憑著自身的堅毅和勇氣，承受莫大的身心挑戰，一步步築夢成為女潛水員。作家將龐大史料及田野調查、口述紀錄化作故事，這部號稱後現代小說大師返璞歸真的狄更斯式小說，翔實考據的史實細節，不負眾望獲得最具權威的「華特史考特歷史小說獎」提名。事實上，美國直到1982年才出現史上首位女性潛水員，在小說背景四十年之後才能成真。這是伊根暗中進行的小說實驗，再次達到驚人的敘事成就，也獻給和自己同樣「挺身而進」，勇敢而偉大的新時代女性。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航