《整型檯上的人生》：無法愛自己的卡蜜爾──身體臆形症

文：伊莎貝拉．薩爾法提（Isabelle Sarfati）

你不愛自己，身邊的人將無法忍受你

卡蜜爾（Camille）的爸媽從不曾說她美麗。

雖然線條特徵和漂亮女孩完全一樣，然而，她確實不到漂亮的程度。她約莫45歲、棕髮，身材纖細勻稱，而且衣著得體，稱得上是零缺陷，但不漂亮。

卡蜜爾的整型史，是從18歲的抽脂開始，由她的父母「提供」。從她說出「提供」這個字眼，和把它放在敘述裡的方式，聽得出一點弦外之音──她的父母正是她問題的根源。

我自己有個16歲的女兒，若從家長的角度出發，我一開始並不覺得父母會主動要求未成年的女兒動手術，也許是女孩一直吵著要整型，爸媽被吵得累了，只好讓步同意她動手術。

她幾乎沒花什麼時間談論她個人。我不認識她，我只是個醫師，能知道的僅有她告訴我的真相──她所謂的真相。

做了幾年的心理分析，她不信那一套。她知道父母覺得她不漂亮，這才是她一層一層自我解構的根源。

講述這種故事的女人很多。聆聽這些女人的心聲之際，我既是母親，也是女兒，這樣的雙重身分使我至少能想到兩種不同版本的真相。

也許，卡蜜爾她說得對。我經常看到一些自戀的母親，基於自己是個美女，就無法忍受女兒不漂亮這個事實。我還記得有位超級漂亮的母親，用手指著她女兒，說：「醫師，妳不能讓她這輩子就這樣了。」她女兒只能一臉抱歉，穿著內衣站在我們面前。另外還有急著讓孩子挨刀的母親，要我幫孩子的招風耳動手術，儘管她的孩子才5歲，根本看不出那是個「缺陷」。

我想到了我女兒。她從13歲起，就經常纏著我說要做下巴或臀部抽脂，或是讓胸部看起來更大或更小，還指控我很不合理，說我明明同意幫病人動手術、甚至自己也做，卻不讓她做。

卡蜜爾對自己的看法很有把握，感覺她是在做心理分析時找到這個解釋的，想必好些時日以來，花了不少時間在心理分析室的長沙發上。她眉飛色舞的告訴我這個解釋，手舞足蹈得像是拿到勝利獎盃，又像從土裡挖出骨頭的狗。卡蜜爾聰明又有趣，她的分析使她不再那麼相信過去所相信的了。

話雖如此，卡蜜爾還是做了她的第14次手術……。

18歲大腿抽脂。

20歲隆乳。

25歲雕塑鼻子。

30歲緊緻拉提胸部。之後還有抽脂，以及胸部疤痕整復。

40歲進行臉部微創拉提手術。然後是腹部整型。

後續為了矯正以前手術留下的痕跡，她又動了幾次手術。

簡單來說，她在45歲時，已經做了10多次整型手術，認識全巴黎的整型外科醫師。面對這些成果，她批評他們所有人、一個接一個責備，因為他們全都失敗，沒有兌現當初的承諾。

她想要我幫她動手術，來「避免」她再次動手術。我也希望自己實現這個終極手術，用它修復她的內心，和以前手術的瑕疵和痕跡。

而且她不說「她的」肚子或「她的」乳房，因為這些部位已不再專屬於她，而是替它們動手術的整型外科醫師的。最初，她不斷矯正父母遺傳給她的缺陷；如今，她要矯正整型外科醫師留下的瑕疵。再怎麼說，若她的身體不能完全代表她，她得明確的拒絕活在這個樣貌下。

她認為自己現在這個樣貌，還存有一些錯誤必須修正，就像變性人想要改變性別一樣。

卡蜜爾要我幫她做最後一次手術，矯正所有未到位的遺憾，只要能做到，她保證之後再也不碰整型手術了。

她身邊的人都無法繼續忍受這個不愛自己的卡蜜爾，這不但毀了她自己的人生，也毀了他們的人生。她的女兒不能忍受媽媽的身體失去了獨特性，先生沒辦法接受從未看過她裸體，只因為她覺得自己太醜了──她內心跨不去的鴻溝，遠比她的身體缺陷來得明顯。

卡蜜爾覺得自己醜陋是有道理的：厭惡自己的人不可能美麗。這種人不斷挑剔自己的外貌，同時對自我感到羞恥──這其實是享受自戀的一種形式，身邊的人並不會諒解。如此嚴重的自我厭惡，往往使別人變得不再友善。

然而，她的痛苦並不是假裝的，光是「走進電梯」這種一般人眼中的小事，對她而言都是一項考驗。她只能選擇避開自己的鏡中倒影，或者在直視後崩潰。

我越聽越感到手足無措，因為卡蜜爾即將達到她的目標──說服我，讓我相信幫她動手術好過拒絕她。

多次整型讓她對醫師有著自己的一套專業判斷，所以她很清楚，我光是從一開始的談話，就診斷出她患有「身體臆形症（Body Dysmorphic Disorder，為一種精神障礙，患者會過度關注自己的外在，並將缺陷處誇張化或產生臆想）」，我們彼此可說是「專業對上專業」。連聽她聊起她的心理醫師，我也能透過言談內容，知道她的心理醫師非常專業、稱職。

她花了不短的時間，向我描述自己的身體有多恐怖之後，終於給我看了她的身體。

當然，沒有任何地方不對勁。

隆乳手術做得不錯，疤痕還算可以接受。我不知道動手術之前它們長得怎樣（據她說：「糟透了。」），但嚴格一點來看的話，雖然結果不至於有多糟，但的確還有一點改善的空間，例如乳房有點過大、疤痕稍寬了些……若要調整的話，只需要一個小時，而且手術風險很低，失敗率幾乎是零。

我面臨進退兩難的困境：卡蜜爾確實是身體臆形症患者，但我也確實可以使她更完美……這就像是一個陷阱，導向「雙輸」的選擇──要不我拒絕動手術，對於有身體臆形症的她而言，等同於某種程度的懲罰，因為只需要一個簡單又可靠的手術，我就可以改善她的狀況；要不我替她動手術，那麼我的名字就會列入她那一長串的「耍人」整型醫師名單，而且更加重她的心理症狀，讓她永遠不會感到滿足。更別提她術後的心理狀態將會很混亂，以至於對我的手術刀抱有癲狂的冀望，亦對自己懷著無限蔓延的憎恨。

卡蜜爾為了說服我，對我說：「我老公和心理醫師都同意我做這最後一次手術。」但這句保證反而令人害怕。我知道她是死纏爛打，磨到他們筋疲力盡，不得不投降……。

就技術上，這個手術很簡單也很吸引人。跟常遇到的情形一樣，她的隆乳尺寸做得太大，和她的高雅氣質不太相符，若尺寸小些會更適合。但最聰明的做法是不去碰它，因為卡蜜爾患有身體臆形症，且其父母和她遇過的所有整型醫師都遭她毀謗。

另一方面，她並沒有抱怨乳房本身，只是不滿隆乳的尺寸。當然，我們都必須接納自己的身體，但若面對的是一具陌生的身體，那就毋須勉強了。在她眼裡，乳房的填充物並沒有替代原來的她，而她只是覺得尺寸不符合她的風格罷了。

我把手術價格報得很高，因為：

她動完手術後，很快就會不受控制，一想到這件事，我就頭痛。

她找過巴黎所有高收費的整型醫師，最後才到我這裡，我可不想比他們廉價。

一年後，最晚一年後，她會在全巴黎到處說她討厭她的乳房，讓所有整型醫師知道這個消息，她還會時時刻刻和周遭的人談論此事。然後每一次，她都會清楚指出，替她動手術的人是我……沒辦法，在整型外科界，永遠都是最後一位動手術的醫師承擔所有失敗的責任。

相關書摘 ►《整型檯上的人生》：熟女愛上小鮮肉──他才20歲，這對我來說太糟了

書籍介紹

《整型檯上的人生：「看不出來」的完美，最痛苦。怎樣的結果才叫成功？》，大是文化出版

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作者：伊莎貝拉．薩爾法提（Isabelle Sarfati）

譯者：黃明玲

作者伊莎貝拉．薩爾法提，是法國知名整型外科女醫師，這本書，是她經歷自身整型，以及她執業在診間遇到的人生故事，剖析每個案例背後的心情轉折，像是：

一位70歲的婦人來診間，她想要隆乳。

一個職業撲克牌玩家居然想要4個睪丸，這是什麼心思？

當你看起來很美，大家就會朝著你的缺點看。你怎麼辦？

「完全看不出來」要付出什麼代價你知道嗎？

跨性別者上門，他希望保有陰莖，但想要做人工乳房，這……怎麼處理？.

其實，身體就是我們的特色，訴說著關於基因、年齡、意外、疾病與生活，劃下的每一刀，絕非只是改頭換面。更多的是心態的改變。它讓人解脫，或者，學會與現實妥協。

Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航