《和日本文豪一起愛狗》：主人終於在春天回來了，牠卻瘦成皮包骨安詳地死去

文：林芙美子

美麗的狗兒

北風從遠方颳來，是一場暴風雪。湖面已經結了一層薄冰，沒有任何人搭船。

佩托跑到湖畔，從剛才就叫個不停。佩托是被莫理斯先生棄養的流浪犬，住在莫理斯先生別墅的門廊。來到莫理斯先生位於野尻湖畔的別墅時，佩托的毛髮還很有光澤，身體也很健壯。

莫理斯先生在戰爭爆發後，帶著家人回美國了。佩托被柏原的雜貨舖花錢買了下來，但才過一週，佩托就掙脫鎖鍊，逃到野尻。之後，佩托在莫理斯先生的鄰居——白俄移民加布拉西先生的寵愛下度日，但戰爭一打完，加布拉西先生也和家人一起搬到橫濱了。

佩托離開加布拉西先生，又失去食物，再也不像以前擁有一身蓬鬆亮麗的毛髮，成了在野尻湖畔步履蹣跚的野狗。

佩托是混種的獵狗，棕色大型犬。他失去心愛的主人，又揮別加布拉西先生，離開原本愉快、安穩的生活，身體愈來愈虛弱。

以前每到冬天，莫理斯先生在東京麻布的家裡，就會讓佩托待在暖爐旁。在野尻時，加布拉西先生一入冬，也會讓佩托躺在暖爐邊，可是戰爭一打完，佩托心愛的人一個也不在了，佩托第一次這麼狼狽地度過冬天。

雖然每間別墅幾乎都有人留下來避難，卻沒有一人發揮慈悲心腸，願意收留佩托。佩托有時會走在野尻鎮上，從家家戶戶的廚房窗口偷看，尋找有沒有東西能吃，廚房裡的人雖然會憐憫地望著牠，但還是噓、噓地趕牠走，沒有人願意給佩托東西吃。

但佩托還是努力尋找食物，一天天過了下去。

秋天接近尾聲時，野尻的別墅區來了一輛沒見過的吉普車，那是美國的阿兵哥到湖畔來搭船遊湖。佩托好久沒遇到長得像莫理斯先生的人了，於是興沖沖跑到了吉普車旁。留在吉普車上的阿兵哥見到佩托，吹起口哨，扔了餅乾給牠。

佩托喜出望外，撲向阿兵哥的手邊。佩托已經好幾年沒得到美味的餅乾了，牠奮力地搖著尾巴，與阿兵哥玩了起來。

佩托好開心、好開心。

沒多久，天色晚了，吉普車載著遊完湖的阿兵哥回城鎮去了。

佩托一直追在吉普車後面，直到看不見車影。牠跑啊跑、跑啊跑，最後還是追丟了吉普車，只好愣在原地。佩托一想到又得回去沒有莫理斯先生的門廊，便寂寞地悲從中來。

不知不覺，冬天又到了，入夜後變得非常冷，佩托好幾次從垃圾堆裡醒來，但牠還是忍耐著嚴寒，每天尋找食物度日。偶爾會給佩托食物吃的本田醫師也到東京去了。天氣一冷，避難的人幾乎都離開了，別墅區變得好荒涼，冷冷清清的空無一人。

佩托鑽過腐朽地板的裂縫，從地板爬出來，進入以前莫理斯先生時常讀書的房間，在角落緩緩蹲下來睡著了。

佩托這時已經上了年紀，牙齒搖搖欲墜，腳也站不穩，已經沒有精力去度過這個冬天了。

佩托完全不曉得為什麼莫理斯先生要拋棄自己。與莫理斯先生的回憶是那麼幸福快樂——夏天傍晚，牠們在門廊的餐桌一起用餐，莫理斯先生用唱片機播放音樂，將美味的大塊肉片遞給佩托——佩托三不五時還會懷念曾經的種種。

早上，莫理斯先生的太太總是在麥片上淋牛奶，放到狗屋前。那棟狗屋被搬到柏原，現在佩托在這裡已經無家可歸了。

野尻下雪了，湖面像覆了一層皮，漸漸結凍。佩托耐不住寂寞，每晚都來到湖畔，向湖水嚎叫。因為牠只要邊跑邊吼，不一會兒身體就能暖和起來……

有時天氣好，佩托會追捕小鳥，刁到莫理斯先生的別墅，狼吞虎嚥地連骨頭吃個精光。聞到被扔掉的生鏽罐頭，就覺得那是莫理斯先生的氣味，覺得好懷念。

雪愈下愈大，湖畔四周像立了白色的屏風，樹木、房屋都深深埋在雪裡。

今天也從傍晚就颳起暴風雪，佩托只要不動就會渾身凍僵，於是牠又跑到湖畔，望著凍結的湖面，汪、汪、汪地大吼。周遭已經完全暗下來了，雪如粉末般隨狂風漫天飛舞。

佩托從早上就什麼也沒吃。白天，牠到大久保村尋覓食物，可惜一無所獲。牠想像往常一樣捕捉野鼠，但是雪太大了，野鼠都躲起來了。

佩托來到湖畔，吼了一會兒，突然覺得後腳很痛，一個踉蹌倒在雪地上。佩托好想喝熱呼呼的牛奶。

今年冬天為什麼那麼冷清，都沒有人呢？偶爾找到有人的別墅，屋裡的人也只是掄起棒子趕狗，不肯收留牠。

佩托拖著腳，回到莫理斯先生的別墅，又從地板鑽回老地方。

屋裡一片漆黑，風雪時不時吹動壞掉的玻璃窗，猛然颳進室內。過了一會兒，雪微弱的螢光，朦朦朧朧照亮了幽暗的屋內。

佩托走上二樓。窗邊有一張用稻草編成的大床。佩托拖著腳，鑽到床底下。

牠時不時將頭轉向窗戶，對激烈的風雪大吼，但挾著雪敲打窗戶的暴風一點也沒靜下來。

佩托覺得好淒涼，眼淚差點奪眶而出。

結滿蜘蛛網的窗簾拉繩，從天花板垂落。佩托咯吱咯吱地咬了繩子好一會兒。

咬著咬著，佩托的意識漸漸模糊了。牠感覺到有燭火般璀璨繽紛的光芒，在朦朧的雙眼前閃爍不定。

竄進屋裡的風雪不知不覺間，變成小蝴蝶般的天使，在佩托身旁手牽著手一圈圈環繞牠。佩托覺得好舒服，腦海中，浮現莫理斯先生刁著大菸斗、彈鋼琴的身影，以及莫理斯先生命令牠跳高時，猛然曬在身上的夏日豔陽。

佩托三不五時，就會聽到彷彿神的聲音對牠說話：「佩托，不能睡著，打起精神來，再忍一下，春天就快到了。」

迷迷糊糊中，佩托只覺得輕飄飄的好舒服。

春天到了，莫理斯先生當上中校，從美國回到日本。他寄了一封信給柏原的雜貨店，說不日將前往野尻一趟，嚇了雜貨店老闆娘一跳。雜貨店老闆娘帶著打掃用具，與大兒子兩人來到莫理斯先生的別墅。

打開鎖上二樓一看，在莫理斯先生的床舖底下，佩托已經瘦成皮包骨死去了。牠的身體沒有腐爛，躺在地上看起來很安詳。

老闆娘放下水桶，喃喃地哭了起來：「天啊，佩托竟然在這兒。」老闆娘望著忘不了主人家的忠心的佩托，感到深深地、深深地抱歉。

書籍介紹

本文摘錄自《和日本文豪一起愛狗︰人狗之間的溫暖時光》，四塊玉文創出版

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作者：太宰治、宮本百合子、林芙美子、島崎藤村、夢野久作、芥川龍之介、佐藤春夫、正岡子規、宮原晃一郎、小川未明、豐島與志雄

譯者：蘇暐婷

愛狗人必讀的溫馨物語！

回憶中的狗、耍小聰明的狗、

討人憐愛的狗、報恩的狗。

厭世文豪太宰治則說了這樣一個故事：原本怕狗的「我」，某天不得已撿了一條狗回家養，「剛到我家時，波吉還是個小寶寶，牠會狐疑地觀察地上的螞蟻，被蟾蜍嚇得汪汪叫，那模樣連我都忍俊不住。牠雖討人厭，但或許迷路到我家，也是上蒼的旨意吧。」雖然養得不情願，卻也捨不得拋棄牠，字裡行間描述了「我」的內心掙扎過程，與狗兒相處時流露的真摯情感。

與孩童相伴的狗、忠誠守候的狗、惹人厭惡的狗、非現實中的狗……。文豪們接力藉由小說和隨筆，建構一幅幅以狗與人之間的相互依賴為題的溫暖時光。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航