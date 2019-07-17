《你不伸手，他會在這裡躺多久？》：社工人力非常吃緊，我們只能讓個案「不要死」而已

文：李佳庭

我們只能一直讓個案不要死而已

在新北地區，處理遊民的社工人力非常吃緊。

三個社工要跑整個新北市，還要加上主動來機構求助的個案們，我們根本連出辦公室都很難。所以，如果接到民眾陳情某處有遊民，我們會先請轄區派出所，幫我們查人籍資料，是不是我們服務過的個案，然後抽空過去看他，協助他醫療、安置，或是找工作之類。

不過，大部分的時間光是坐辦公桌接電話就忙不完了。剛到職時的三個月，我都還沒有機會在上班時間去街頭上主動發掘遊民。以我們的人力編制，只能被動的應付前來求助的個案。

可是真正弱勢的個案，可能連走進來我們機構的能力都沒有。他可能不知道有這個資源，或他可能連走都走不動。

還好機構有夜訪志工，每週都會去公園的訪視路線找遊民，給他們熱食，還有我們中心的資訊，讓他知道有需要的時候，可以來找我們。

於是外展社工就會在辦公室接到各式各樣的案子，例如：真正在街頭上的遊民；沒錢繳房租，快變成遊民的貧窮族；出了監獄，沒地方去的更生人；去公園喝酒，有家不回去，被當成遊民的社區民眾；想來吃免費食物的附近居民等。

而光「誰是遊民」，就可以吵很久。

剛被房東趕出來一天，算遊民嗎？睡在議員辦公處門口四個小時，算遊民嗎？六十五歲，有身心障礙手冊的遊民，該由老人課、身障課，還是我們遊民外展中心處理？更生人出獄後，沒地方住，算遊民嗎？女性被家暴，從家裡被趕出來一天，算遊民嗎？如果在街頭的，通通算遊民，我們三個社工有辦法接下整個新北市街頭的人嗎？

林萬億教授畫了一條清楚的線，「遊民定義為經常性露宿，超過兩週者。」但當一個在外頭睡了三天，虛弱來求助的個案站在你面前，你真的能硬下心來說：「你沒睡街頭兩週，不是遊民。」這種話嗎？

其實，露宿愈短的個案，反而愈好處理。等習慣街頭文化之後，要回到一般人的定居型生活就很難了，於是外展社工還是會看情形收案，但收了之後，往往會被後端的工作人員抱怨：「你們不是常常說案量很大嗎？這種明明就不符合收案標準的，為什麼要收？」

但是當個案站到他們面前陳情或投訴時，他們還不是一樣會收。差別就在於個案有沒有站在你面前而已。

案量多，就算了，因為在社福領域裡，每個社工的案量都超級多的，所以我也覺得還好。但令人困擾的是，就算我們幫個案申請到身障、老人或低收入戶等福利身分，個案卻還是轉不出去，因為光是現有的案量，就把社工的時間都榨光了。

以前我一直覺得這是新北市的問題，但參加了「全國遊民研討會」之後，發現根本全台灣都是這樣。我們新北市雖然經費少，但機構多，已經算幸福的了。

這陣子，我在做方案核銷，我發現主管單位給我們的經費，大多都是熱食或衣服等等物資的錢。

「我們為什麼不多申請一點人事費啊？說是輔導方案，但通通都是便當錢，至少該要個輔導的人力吧？」

「有申請啊，但他們不會給啊。」

這三個月，我發現，其實個案們缺的並不是物資。物資很好處理，發泡麵、給毛巾、提供洗澡的地方。募集這些物資容易，又有業績。

但他們吃完泡麵、洗完澡之後呢？還是沒有穩定工作，還是沒有家庭支持，還是沒有人生目標啊。

很多住在安置機構的遊民，我們把他身體養好了，存好錢了，讓他出去了，但他過了幾個月，又喝酒喝到路倒送醫。

一切從頭歸零。

如果沒有人好好陪伴他，了解他心裡的洞，刺激他產生行為改變的動機，陪他走過辛苦的過渡期，想辦法連結更多社區支持，讓他回歸社會，重新站穩，那麼，我們只是不斷在做重複的事情而已。

這些都需要時間，而以目前的人力編制，我們根本很難做到深入的服務。我們只能讓遊民不要死在路上而已。

但如果你是民眾，你會讓你的捐款成為機構的人事費用？還是看得見的毛巾、泡麵、寒冬暖暖的外套？

大家都希望是後者，所以我們只能一直讓個案不要死而已。

我們把社會安全網補好，好嗎？

以前在做遊民外展服務的時候，我的工作之一就是想辦法安置路上的街友。有些街友會對天空喃喃自語、咆哮，讓路過的人感到很害怕，於是民眾就會打一九九九，請社工到現場處理。

我不是神，也不會心靈控制術，如果遊民不想去看醫生，不想接受安置，我也不能拿他怎麼辦。

民眾問我為什麼不帶遊民去看醫生。但遊民說，他不想去呀。民眾會說：「你們應該強制他去啊。萬一他砍人，怎麼辦？」

社工沒有強制遊民就醫的權力，不過，我們可以辦聯合會勘，請警消、里長，還有衛生所的公衛護士，到場評估。

只是，能夠在外露宿長久的疑似精障者，在沒有攻擊別人與傷害自己，只是喃喃自語或對空氣謾罵的個案，通常公衛護士都會說：「他沒有自傷傷人之虞。」因此無法強制就醫。然後民眾一直通報，我們也只能寫上「無安置意願」來回覆陳情，然後再繼續面對每天無止境的個案。

整個遊民外展服務只有三名第一線社工、一名督導，加上一名主任，卻要應付整個新北市，包含金山、萬里、深坑、石門、淡水的街頭遊民與疑似街友。

如果可以不用考慮社工建立關係的那一套，而我能以影分身之術，複製一千個社工的話，應該就可以吧。

雖然我自己也不喜歡強迫別人去做他不喜歡做的事，但如果一直被重複通報同一個案件，我也會覺得自己很無能，沒把事情做好。

我夾在中間，像夾心餅乾。

我很苦惱的打電話去問衛生單位，這種案件他們都怎麼處理，有沒有什麼街頭的精神資源是我可以使用的。例如，請精神科醫師到街頭或社區來協助等等，對方冷冷的說，沒有這種服務。因為要去醫院，才有治療或診斷的工具，而且在街頭上不能刷健保卡【註】。

當我一聽到「在街頭上不能刷健保卡」時，我整個傻眼。如果是這種事，那麼，我們想一點行政流程改善的方法來解決就好了，不是嗎？

我接著問對方，那麼，還有其他可行的建議嗎？

對方隱晦的說，還有一種方法，就是我們在跟個案會談的時候，如果「不小心」激怒他，讓個案對我動手。公衛護士就可以說他有傷人之虞，把他強制就醫。

這個建議真是太讓人憤怒了。這不是挖洞給個案跳嗎？我是從事助人工作，如果這樣做，那麼，我與國家控制的機器有什麼不同？我寧可辭職。

在某一次的「全國遊民聯繫會報」裡，有社工提出這個困境，他問公衛護士，為什麼要把強制就醫的門檻設這麼高。

公衛護士看起來積怒已久，一抓起麥克風，就劈里啪啦：「評估有評估的要件與程序。你們每次都說要強制就醫，要強制就醫，到時候當事人有質疑，有想過被告的是我們嗎？我們只是關懷個案，為什麼還要扛強制的責任？！實際上，也沒有法律授權給我們或醫師，是警察才有管束的權力。」而醫院社工也很不高興這個程序把喝酒的、街頭沒病的都丟去醫院。

於是，整個會報討論了半天，所有的衛生單位、社福單位、醫療等第一線單位，大家都很生氣，但還是沒有任何結論。

在某一次的教育訓練上，我問消防學長：「聽說有些消防學長會故意惹怒街頭上的精神病人，等他們動手的時候，就把他們強制就醫。請問，這是真的嗎？」

學長老神在在的說：「對呀，有些人會這樣啦，比較乾脆。不然他們會一直打進來叫救護車……」

他頓了一下，「也不是每個人都這樣啦，有些人而已。」

實情是，也不是只有故意惹怒對方這個方法而已，另一種是和醫院熟識的醫師說好，醫師直接隨著民間救護車一起來，當場就把病患約束、收治進醫院。

強制就醫是一件非常灰色地帶的事情。雖然在現有的法規下，看起來不能隨意把人強制就醫，但如果真的要這麼做，還是有很多方法的。

除了可能造成人權的侵害以外，醫院也不可能讓病患住院一輩子。出院之後的病患沒有地方可以去，又回到原來的環境，又繼續發病，又再把他／她強制就醫，又再放出來，又再抓回去……除了浪費時間，浪費人力，浪費金錢以外，沒有任何好處。

與其把錢、時間、人力花在無效的行政流程上，還不如好好協助精神病人的家庭支持、人際網絡、醫療補助與居家服務、社區精神復健中心、街頭醫療資源，好好的把網補好。

將資源投入在社區服務網絡的建立，讓病人可以重返社區，在社區中復健或生活。

強制就醫就只是「強制」「送到醫院」。醫院關不住病人的行動，多半還是要回歸到社區，進不了家庭，就回到了街上，無限輪迴。

註釋：每一個縣市的做法與資源不一樣。例如，台北市的遊民社工就可以使用遊民重建金，來支付街頭精神醫療的支出，但在我的新北工作經驗裡，並沒有這份資源。

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書籍介紹

本文摘錄自《你不伸手，他會在這裡躺多久？：一個年輕社工的掙扎與淚水》，寶瓶文化出版

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作者：李佳庭

4年多，1000多個日子，

社工李佳庭在街頭，陪無家者活下去！

「我們只能讓個案不要死而已……」

李佳庭社工的吶喊。

2017關鍵評論網的「未來大人物」

社工無疑是這世上最艱難、最吃力不討好的工作。

低薪、高工時、高壓力、高風險。

她卻一頭栽入。時而甘之如飴，但更多時刻是抓狂低潮……

一本最真實，絲毫不美化的台灣年輕社工日常。

4年來，一個年輕社工與無家者最淚中帶笑的互動，

但卻沉重的一本書。

擔任街遊導覽員的無家者只要一沒接她的電話，她擔心地摩托車一騎，秒衝無家者住處……。

以前在街頭骯髒、肌黃乾瘦的無家者，現在白淨的在她眼前好好吃飯，她心裡暖成一片。

當無家者對她說：「這是我來台北幾十年，過得最好的時候了。我有住的地方，有東西吃，有穩定工作，還有人陪。我好到不能再好了。」短短幾句話，讓她毫不猶豫決定繼續在這條路拚搏。

無家者只要有一丁點的改變，都能讓李佳庭渾身熱血又感動，但她也曾被無家者破口大罵到蹲在西門町大哭，夜裡留在辦公室，被拿著大鎖的個案找上門來……她的心火熱滾燙純粹，但她也總不免自我懷疑，尤其當她協助的無家者緩緩步上軌道，卻又瞬間滑落時。

這是一本很真實的書，它不避談尖銳或刺痛，無論是冰冷不健全的社工體制，或無家者不盡然是善良的天使、安貧樂道的哲學家，以及好煩好累好無力，無法再僅依靠燃燒熱情與體力而翻轉弱勢者的出走社工。

但李佳庭也帶給我們，她所念茲在茲，渴盼自己一再貼近的──我們能否以更有尊嚴、尊重且柔軟同理的方式去正視與理解無家者，以剝落他們身上的標籤，以及我們眼裡的偏見？她也希望我們不吝對人伸出雙手，一如書名所述，在人生道路上失速墜落，是我們每個人都可能發生的。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航