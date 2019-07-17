《你不伸手，他會在這裡躺多久？》：七成有工作、九成非自願——你真的了解街友嗎？

文：李佳庭

七成的街友有工作，九成非自願──你真的了解街友嗎？

Q：為什麼萬華會有這麼多的街友？

關於萬華街友的議題，已經爭執非常久了。很多人都會問，為什麼萬華有這麼多的街友？這與萬華的碼頭文化有關。

艋舺是台北最早開發的地方，它位於淡水河旁邊的好位置，成為繁榮的貨運集散地，這裡聚集了非常多的碼頭工人。船上的水手下了船，第一件事就是去紅燈區解放一下，所以萬華的飲酒老街、酒店茶店，也成了密不可分的關係。

後來因為河道淤積，艋舺沒落，那些碼頭工人與出體力活的人年紀大了，身體傷了、壞了，無法負荷勞動力需求大的工作，又無法去做文書類的工作。他們沒有家人協助與照顧，就一身病痛，流落街頭。

流鶯、流氓、流浪漢、流動攤販、流動工人，這艋舺五流都是糾結在一起的。像龍山寺前的艋舺公園，以前是一片違建，裡面有很多妓女戶。後來違建被拆了，改成停車場，再改成公園，沒處可去的街友，當然就睡在這裡。另外，還有很多街友是被其他地區的警察載過來這邊丟包的。

聽前輩說，以前的治安真的很不好。萬華當地很多有錢人為了讓孩子有個好學區，都搬到其他地方去了。現在的萬華有很多房子都隔成小間，出租給獨居的老人。公園也不只有街友，還聚集了簽六合彩明牌的、賣明牌的，且堆了一大堆東西，當地人當然也會受不了，只好請公權力來處理。

後來政府與警察努力整治艋舺公園，查抄賭場，環保隊載走了好幾車堆積的垃圾，艋舺公園總算重見天日。

大家來艋舺公園的時候，會看到地上有很多包了透明垃圾袋的黑色大布袋， 那是社會局與環保局合作的產物。

每個街友都可以領到一個袋子。白天時，街友把自己的東西裝在裡面收好，集中到公園的角落，再出去工作。袋子以外的東西，都會被清潔隊載去焚化爐燒掉。這個措施，讓艋舺公園不會堆滿街友的東西，而街友也有基本的物資可以維持生活，是個共存的好方法。

大家白天來艋舺公園的時候，會看到幾百個老人閒閒沒事，在那邊晃。有的下棋，有的看六合彩明牌，大家覺得超恐怖的，整個艋舺公園都是街友。其實，不是這樣的，大部分的街友白天去工作了，這些很閒的老人根本就是附近的住戶，他們是有家的。

公園對他們來說，是社交聯誼、聚會的場所。他們又不像我們一樣科技到沒事就滑PTT、上網。他們不會用智慧型手機，也不會用電腦，眼力又沒有好到可以一整天在圖書館看書報，當然就來公園和老朋友聊天、發呆。

如果要算街友的數量，要晚上來看，或者數袋子的數量，根本就沒有幾百個那麼多，大概六十至八十個左右吧。

但只要艋舺公園發生的壞事，大家都認定就是他們幹的。明明白天亂丟垃圾的很多都是有家的人，大家卻說是街友做的。

之前發生艋舺公園香腸小販殺駐衛警事件，大家也說是街友做的。六合彩賭博的人，大家說是街友（有本錢賭這個，幹嘛還當街友啦）。爛事情就推給街友就對了，反正沒有人會幫街友講話。

街友生活在公共空間，但當他們被打、被偷、被搶，卻很少人敢去報警，因為覺得報警了，也不會被警察理，或者身上有好幾年前的案子前科，而不敢報。

Q：街友為什麼不去住收容中心呢？

大家可以先猜一下台北市的遊民收容所蓋在哪裡嗎？答案是蓋在新北市。那麼，請再猜一下，新北市的遊民收容所蓋在哪裡呢？蓋在偏遠的林口和萬里（萬里重建中心，地點偏遠，所以不太有人願意去。就算願意去，也不一定有床位。遊民的社福預算真的太少了）。

大家都知道街友需要有地方住，但沒有人願意蓋在自己家旁邊，所以只能蓋得遠遠的，離工作、原有的生活圈遠遠的。

別說是街友，我們可以問自己，願不願意住在要搭二十幾分鐘公車上山的美軍雷達站附近，或一個買東西要走幾小時路的地方。

Q：有些遊民根本咎由自取？！

的確有很多街友是年輕時打老婆、打小孩，老了打不動，因而被長大的小孩趕出去。

他們老了，沒辦法工作（你可以想一下六十幾歲，找體力活工作的難度）。要申請低收入戶，但低收入戶的審查是採計家戶總所得，子女的收入也被列計，當然無法通過低收入戶認定。

解決的方式，是法律扶助協助他提告子女棄養。法官認定他當年真的沒有撫養事實，判除免撫養義務，他才能不採計子女所得，申請到低收入戶領補助金。

但大部分的人都不願意提告子女。他們覺得愧疚，根本沒有臉去做這件事情，於是領不到補助，又無法去工作，只能流落街頭。

我當初也是因為輔導老師是社工的關係，而走入這一行，我看著發出酸臭味，明明一大把年紀了，還是必須常常餓肚子撿回收的街友，我還是不忍心對眼前生活辛苦無比的人，輕鬆說出「是他咎由自取」這樣的話。

此外，也有很多人以前是對社會很有貢獻的，後來因為各種原因而流浪了。我們遇過以前是老師、蓋房子的工頭、賣電腦的，甚至是醫生，還有曾經百萬年薪的房仲、作家，後來因為重度憂鬱症、生病或重大意外打擊，失去工作，付不出房租而流落街頭。（還有個案是老婆載小孩出了嚴重車禍，老婆、小孩都死了，老公沒搭上那部車，大受打擊，在車禍後一蹶不振，開始酗酒，放棄人生……）

老實說，我覺得終身領聯勸補助社工三十三K的我，以後也很有可能碰上變故，成為街友。我希望社會上的大家不要放棄我，把我安樂死，畢竟我雖然低薪，但我很努力在對社會有貢獻啊。也希望大家不要放棄任何一個人，因為我們都可能是那個人。

Q：誰管你的苦衷，強暴犯也有他的苦衷啊！

強暴犯當然就依法處理呀。就像亂丟垃圾就取締，製造吵鬧，就依社維法處理，這無關是不是街友。

Q：不能說全部，但很多人都拿錢買菸、買檳榔。

很多人會買菸、檳榔，還有保力達來維持精神和體力去做粗工，因為，不這樣，就撐不起這份工作，後來就成為一種習慣。

而就算沒有工作，也改不掉了。或者是不想改，畢竟人生太苦，剩下的娛樂，就這些了。

Q：難道沒有哪個單位可以出來強制執行，把他們帶去收容所？

沒有人有強制執行，抓任何一個人去遊民收容所的權力喔，除非他有自傷傷人之虞，才可以把他強制就醫。

你可以打一九九九，社會局會派社工來關心他有什麼需要。

Q：遊民難道不是只想靠乞討來過生活嗎？

很多乞討者都有家，不是遊民。事實上，乞討還滿好賺的，有時一天可以賺幾千塊，真的不用來當街友。

乞討者不等於街友，街友就是一種無家者的狀態而已。

Q：據說遊民證拿到，好像滿幾年後，銀行欠款就可以歸零？

我可以跟你保證，沒有這種事喔。沒有遊民證，頂多就是某社福單位的服務證，可以免費吃煮爛爛的大鍋飯這樣。

工作篇

Q：街友為什麼不去找工作？

有七成的街友是有工作的，只是他們的工作和我們知道的領月薪工作不一樣。最多人做的是舉牌、出陣頭、臨時工。

舉牌的工作，一週只有兩天或假日才有。站一天八小時，被曬、被車撞，才領七百到八百元。

出陣頭也是，要看紅場、白場。有的六百元，有的八百元，真的會樂器的，才能領到一千多元，其他假吹，充人數的，一整天也只有幾百元紅包。而且，一個月有多少陣頭給你出。

臨時工的粗工則非常耗損體能。大部分的街友都又老又病，很多還有癌症、精神病，根本無法負荷。

所以整天沒事做的情況下，能幹嘛呢？喝米酒就是最便宜的娛樂。酒精可以讓身體的病痛，好像不那麼痛了，甚至，乾脆喝死算了。沒地方住，沒錢吃飽，沒有工作，被人瞧不起，子女、親人也都與自己切割，一生就是這樣了……你跟街友說喝酒傷身，是沒有用的，因為，很多人連生活的動力都沒有了。

Q：遊民真的找不到基層工作嗎？

街友所遇到的雇主，經常會要街友寫地址。而當街友一臉為難，說可不可以留電話就好，雇主心裡就會懷疑，然後聽到街友是沒地方住的人，立刻就會跟街友說，沒職缺了。

看看八卦版上的留言，你就可以知道這社會對街友的歧視有多可怕。

Q：工地需要臨時工，是不是遊民身分，根本不重要。

但也要身體可以做得起臨時工呢。

Q：為什麼不去做保全？很多六十幾歲的老人都可以做。

保全也是有門檻的喔！有些人當遊民時，因為證件借人，吃上官司，或身為更生人，有前科，這種狀況下，都沒辦法去當保全。

Q：做臨時工、撿回收，租得起房子嗎？

這些人已經被排除在勞動力市場之外。台灣的租屋狀況又差，限女、限學生、限白領。很多中、高齡的單身男子，根本租不到便宜的房子。

就算花五千元在萬華，也只能租到沒有對外窗、屋況差，又是壁癌、漏水、超悶熱的四坪雅房。

社會局也一直很努力，想讓街友可以有能力租屋，而租不起屋的，可以與社區共處。因為驅離沒有用，街友會回來的。

台灣的勞動力市場與租屋狀況都沒有很好，而非自願成為街友的，占了九成以上。我也是當了社工，才知道我們的社會安全網有多脆弱。

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書籍介紹

本文摘錄自《你不伸手，他會在這裡躺多久？：一個年輕社工的掙扎與淚水》，寶瓶文化出版

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作者：李佳庭

4年多，1000多個日子，

社工李佳庭在街頭，陪無家者活下去！

「我們只能讓個案不要死而已……」

李佳庭社工的吶喊。

2017關鍵評論網的「未來大人物」

社工無疑是這世上最艱難、最吃力不討好的工作。

低薪、高工時、高壓力、高風險。

她卻一頭栽入。時而甘之如飴，但更多時刻是抓狂低潮……

一本最真實，絲毫不美化的台灣年輕社工日常。

4年來，一個年輕社工與無家者最淚中帶笑的互動，

但卻沉重的一本書。

擔任街遊導覽員的無家者只要一沒接她的電話，她擔心地摩托車一騎，秒衝無家者住處……。

以前在街頭骯髒、肌黃乾瘦的無家者，現在白淨的在她眼前好好吃飯，她心裡暖成一片。

當無家者對她說：「這是我來台北幾十年，過得最好的時候了。我有住的地方，有東西吃，有穩定工作，還有人陪。我好到不能再好了。」短短幾句話，讓她毫不猶豫決定繼續在這條路拚搏。

無家者只要有一丁點的改變，都能讓李佳庭渾身熱血又感動，但她也曾被無家者破口大罵到蹲在西門町大哭，夜裡留在辦公室，被拿著大鎖的個案找上門來……她的心火熱滾燙純粹，但她也總不免自我懷疑，尤其當她協助的無家者緩緩步上軌道，卻又瞬間滑落時。

這是一本很真實的書，它不避談尖銳或刺痛，無論是冰冷不健全的社工體制，或無家者不盡然是善良的天使、安貧樂道的哲學家，以及好煩好累好無力，無法再僅依靠燃燒熱情與體力而翻轉弱勢者的出走社工。

但李佳庭也帶給我們，她所念茲在茲，渴盼自己一再貼近的──我們能否以更有尊嚴、尊重且柔軟同理的方式去正視與理解無家者，以剝落他們身上的標籤，以及我們眼裡的偏見？她也希望我們不吝對人伸出雙手，一如書名所述，在人生道路上失速墜落，是我們每個人都可能發生的。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航