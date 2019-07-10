不以執政為目標：「蜂蜜檸檬」吳萼洋組「白色聯盟」，2020選戰主攻什麼？

（中央社）去年參選台北市長失利的吳蕚洋今（10）日召開記者會宣布政黨「白色聯盟」正式成立，不以執政為目的、永遠監督執政黨，並重話抨擊韓國瑜與柯文哲，「不要當政治跳蚤」、「做到底」。

吳蕚洋今天召開記者會，宣布政黨「白色聯盟」正式成立，政黨特色是不參加總統與地方首長選舉，只瞄準立委和縣市議會議員，「不以執政為目標，永遠監督執政黨」。

防止帶職參選當「選舉販子」，吳萼洋要訂「防止政治跳蚤法」

吳蕚洋並表示要掃除「政治跳蚤」、「選舉販子」，主張若帶職參選需辭去現職，並按比例退還選舉補助款。

吳蕚洋說重話，表示韓國瑜選總統讓許多人覺得被玩弄，他能選上高雄市長是因為選民希望他在任期內實現政見，結果他做了不到一年就跑去做另一件事（指選總統），就像合約沒完成就落跑。吳蕚洋同樣點名台北市長柯文哲，要他不要伺機而動。

吳蕚洋說，所以白色聯盟才要推辭去現職與退補助款，「讓你想清楚再決定做這件事」，並說政治人物要做最好示範，展現不被利益吸引的決心，要做就做到底，「從政者多如牛毛，但好名聲得來不易」。

白色聯盟新聞發言人林睿康表示，不設黨主席，吳蕚洋為執行長，而一切決策都會以9位委員組成的決策委員會決定。預估初步推出區域立委10席，未來也會爭取不分區席次，吳蕚洋表示還沒有人選。

跟柯文哲「白色力量」沒關係，「白色聯盟」的政策有哪些？

吳蕚洋表示，白色聯盟唯一宗旨就是監督執政，讓選民在藍綠惡鬥間有新選擇，因此黨徽也設計成上藍下綠的條紋，中間放上白色的「白色聯盟」4字，並表示既然都敢公開叫柯文哲不要伺機而動了，就代表跟「白色力量」沒有關係。

《NOWnews》報導，吳蕚洋說，台灣民主政治遭到藍綠兩陣營荼毒已久，執政黨與在野黨政治惡鬥不斷，白色聯盟就是要改變這種惡習。吳蕚洋表示，未來白色聯盟不會以執政或是地方首長選舉為目的，而是將目標放在立委及市議員等民意代表選舉，不會因為執政黨推出好的政策就否定，也不會為了反對而反對。此外，會要求代表白色聯盟參選的候選人，必須要先行辭去原有職務，並且在選後依照比例將政黨補助款返還給政府，杜絕政治人物發選舉財。

《鏡週刊》報導，除了反帶職參選外，吳蕚洋說白色聯盟還要推動重修《軍公教退休金法》及《四大基金破產問責條例》，前者取消年金改革，把蔡政府去年砍掉的退休金，全數還給退休軍公教人員，但同時也有新規定，即每個月退休金領4萬元以上者，必須納稅；後者則是政府要維持基金正常運作，一旦破產，行政院長就必須下台負責。

不搶當執政黨，白色聯盟主攻立委選舉

《信傳媒》報導，吳蕚洋表示，白色聯盟目前已向內政部完成登記，成為合法政黨，特色是有「三不」，不以執政為目標、不參加總統與縣市長選舉、不接受入閣邀請。吳蕚洋說，為了展現在政治權力上自我節制的決心，聯盟只會投入立委、各縣市議員選舉，做好監督、制衡執政黨的角色。

至於2020的目標，白色聯盟將推出10席以上區域立委及不分區立委，希望能抵制藍、綠兩大黨立委過半，成為最關鍵的第三方監督政黨，吳蕚洋自己也會投入區域立委選戰。

2020大選在即，除了總統可能出現「混戰」的情況，立委選戰也有許多新成立的第三勢力表態。不只吳萼洋組黨白色聯盟，喜樂島聯盟政黨籌備委員會成員劉敬文（妖西）日前也表示正在籌備組黨，規劃在20日舉辦喜樂島聯盟政黨成立大會，並擬推出2020總統候選人、不分區立委與至少10席區域立委。

曾發動罷免黃國昌以及推動「愛家公投」的安定力量也在今年5月表態參選，力拼2020提名10席以上的區域立委，並將目標設為5個國會席次。

另外柯文哲為首的「柯家軍」可能也將派人投入立委選戰，近期國民黨台北市議員鍾小平便「倒戈」支持柯文哲參選總統，並表明要退黨，以無黨籍的身分參選萬華區立委，有可能加入「柯家軍」的行列。

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核稿編輯：楊士範







