《溫情主義寓言・當代華語電影》：11種溫情主義典型情境，理想的孝道是華人特有的核心

文：周蕾（Rey Chow）

導論：全球能見度時代下的溫情主義

The Sentimental in the Age of Global Visibility

（前略）

在本書各章討論的電影之中，溫情主義出現的典型情境有十一種，多半屬於寓所內／外之間的想像與現實關係的折射：

1. 孝道：尤指對長輩常懷感恩之心，直接或含蓄地要求晚輩盡孝（如《風月》、《我的父親母親》、《客途秋恨》、《吃一碗茶》、《喜宴》、《盲井》、《河流》）。

2. 家庭生活：家人或伙伴關係中的人際互動以照顧摯愛者的身體健康為主，例如協助他們打理雜務，規勸他們放鬆休息，並且在他們臥病時悉心看護（如《春光乍洩》、《我的父親母親》、《花樣年華》、《客途秋恨》、《甜蜜蜜》、《吃一碗茶》、《喜宴》、《幸福時光》、《河流》）。

3. 準備、吃喝、分享和／或提供食物：在可能出現物資匱乏的情況下，食物象徵著親密感、憐憫和／或中國中心主義（sinocentrism）（如《春光乍洩》、《我的父親母親》、《花樣年華》、《客途秋恨》、《甜蜜蜜》、《吃一碗茶》、《喜宴》、《幸福時光》、《盲井》、《河流》）。

4. 貧窮：某些族群身陷經濟剝奪（economic deprivation）與社會無權（powerlessness）的困境，因而厲行節約與積蓄。（《風月》、《春光乍洩》、《甜蜜蜜》、《吃一碗茶》、《幸福時光》、《一個都不能少》、《盲井》）。

5. 童年與老年：在這兩個人生階段，人們由於身體孱弱或依賴他人照料，常常顯得無助，需要關心與同情（《風月》、《我的父親母親》、《客途秋恨》、《吃一碗茶》、《喜宴》、《幸福時光》、《一個都不能少》）。

6. 勞力工作的場景或認知：往往和貧窮、苦難、不幸、遭受莫須有的殘酷迫害有關，並且受制於低階或從屬地位（《春光乍洩》、《我的父親母親》、《甜蜜蜜》、《吃一碗茶》、《幸福時光》、《一個都不能少》、《盲井》）。

7. 聚散離合：包括踏上旅途、移民與（面臨死亡威脅的）身體病痛，同時領悟到人生與命運無常（《風月》、《春光乍洩》、《我的父親母親》、《花樣年華》、《客途秋恨》、《甜蜜蜜》、《吃一碗茶》、《喜宴》、《幸福時光》、《一個都不能少》、《盲井》）。

8. 追求家庭／社會融洽與和諧：反對家庭／社會紛爭與衝突，要求自我節制和自我犧牲以促進團結（《風月》、《春光乍洩》、《客途秋恨》、《甜蜜蜜》、《吃一碗茶》、《喜宴》、《盲井》）。

9. 時間的流逝：光陰一去不復返，往往令人感到無可奈何與漠然，和／或沉湎於懷舊情緒來追憶或重返過去（《風月》、《春光乍洩》、《我的父親母親》、《花樣年華》、《客途秋恨》）。

10. 自然景象的呈現：以繁花、落葉、流動或淤塞的河等自然意象，象徵著人生中不可避免的變化無常與興衰得失，往往具有撫慰人心的力量，使人們學會淡然處之（《我的父親母親》、《花樣年華》、《客途秋恨》、《河流》）。

11. 履行傳宗接代的義務：歷代子孫都得負起傳宗接代的責任，延續家族香火（《吃一碗茶》、《喜宴》、《盲井》）。

連另類導演都得按照輩份排序（例如「第五代」、「第六代」導演）給予定位的中國影壇，家居或家庭生活故事中常見的濫情，一開始似乎明顯帶有意識形態操縱的色彩。前述的分類清單顯示，許多電影藉由拍攝日常生活中的羈絆或傷害，以及許多再平凡不過的場景（例如秋陽下滿池荷花盛開的記憶、一個非法移民在寒冷的異鄉意外遭到射殺身亡、瞥見自負而年老的父親吃早餐前在兒子公寓裡打盹、一個飢餓的男孩在大城市的街道上徘徊，目不轉睛地盯著商家的櫥窗……），戲劇化地呈現貧窮、人際或跨代衝突、離別、流亡、疾病、死亡與寂寞等悲傷情境，使電影染上了一層無助、失落、悔恨或遺憾的憂鬱情緒。

如果從嚴厲的意識形態批判角度出發，電影側重於描寫生理缺陷、物質匱乏與心理空虛的狀態，可以輕易地詮釋成肯定人們與父權家庭、宗族、村莊、國家或族群之間既有的自然聯繫是美好而不可或缺的，即使這種聯繫往往使他們身陷危機，但是群己關係的拆解或決裂反倒更令人憂懼，因此必須全力加以鞏固。這些電影扣人心弦地訴說著人性脆弱的悲喜劇，而一貫充滿溫情主義色彩的是一種根深柢固、凌駕個別差異與異議，期望永續發展、興旺與繁衍的集體迷思。所以，這就是何以某些論者斷定：理想的孝道乃是華人特有的溫情主義的核心。他們認為孝道是一種強大的主體化（subjectivization）模式，不僅要求晚輩敬重血緣或文化上的長輩，同時也要求晚輩恪遵這種傳承已久的道德機制，它召喚個人認同與服從既有的（祖先、家園、籍貫、國家與異國同鄉社群）階序架構，承認它們具有不可挑戰的權威。

儘管這些帶有溫情主義色彩的情境，在電影裡相當容易辨認，筆者的企圖卻不僅是藉由批判溫情主義，揭露其背後的意識形態傾向，也不是要對溫情主義進行嚴格的去神話（demystify）剖析，而是視之為一種虛構卻細緻的認同協商過程，來說明這種意識形態。換句話說，筆者和許多研究同仁一樣，對於把這些電影中的溫情主義解讀成可笑的濫情或圍堵策略，仍抱持疑慮。事實上，筆者企圖從環繞著濫情與圍堵策略發展的「住處」與「隱忍」的想像結構，來思考與詮釋電影中流露的溫情主義，例如：它引發了哪些經濟與道德上的服從與主體化？處理社會對立問題時，提供了哪些可能的解決途徑？最重要的是，不論其中表象與認知之間的落差有多麼幽微或根本沒引起注意，都暗示著扭轉、顛覆與改變的可能。

談到這裡，讓筆者綜合前文所述，進一步說明筆者對溫情主義這個主題的興趣。如果當代文化確實受到筆者所謂「全球能見度」的宰制，亦即置身於充斥著媒體奇觀的晚期資本主義時代，往往必須不斷透過自我及所屬族群影像的展示、生產與消費來尋求社會認可，那麼，面對這種主體性趨於混亂與物化的現象，我們該如何思考自制、節儉、孝順、履行社會義務、低調消費、避免公然自我炫示（個人身體與性慾）等舊時（或逐漸過時）的規範？至於被看見與否，其實不是那麼重要（或根本不重要）。我們該如何處理這股全球能見度脈絡中隱現的張力呢？它不僅是一種具有威脅性的新現實，而且往往帶來壓迫，同時也是另一套社會行為秩序殘留下來的象徵痕跡，透過一種略微過時的情感再度浮現，指向另一套戀慕與認同模式。它的非同時性（noncontemporaneity）與全球能見度的魅力形成沉默的對立。以上是筆者在本研究的概念範疇中亟欲探討的幾個重要問題。

由此觀之，溫情主義之所以值得深思，並不是因為它促使我們重新發掘過去，而是這股來自過去的神祕張力至今仍然糾纏著我們（展現在對於內部的戀慕與執著），尤其是在跨文化情境之下看起來如此不合時宜卻又難以言傳；或許，從前述德勒茲意義上的能見度觀點來看，可視之為能見度核心中的一環。有鑑於此，筆者的企圖不僅止於挖掘電影影像的深層意涵，還想進一步考察電影影像能見度的認識論，亦即透過電影影像等可見物的中介而呈現客體化（objectification）、認可（recognition）與知識形構的軌跡，但這些軌跡不能只是簡化成可見的影像本身。這種認識論除了藉由具體的影像傳達出來，也展現於片中流露的溫情主義，象徵著過去的集體文化結構殘留於影像之上。

本書各章分別探討來自中國、香港、美國與台灣的九位導演（陳凱歌、王家衛、張藝謀、許鞍華、陳可辛、王穎、李安、李楊、蔡明亮）的電影，囊括了他們最受歡迎的作品與突破傳統之作。筆者將電影分成三類，分別從不同的面向來闡述溫情主義：一、電影藉由時間、地方或關係的呈現，有意識地提及或想像過去並且加以理想化。二、電影敘述飽受貧困與種族歧視之苦的移民經驗，與傳統血緣家庭對於延續香火、經濟穩定、孝敬父母與女性順從的硬性要求形成對比。三、電影致力於描寫被剝奪公民權的人們（包括移工、赤貧的學童、殘障人士、失業勞工、性偏差者與寂寞的人）有別於傳統的情感關係，在某些時刻展現出一種新的認識可能性（epistemic possibility）。

由於筆者試圖闡述的溫情主義之各個面向，與當代華語電影的敘事與視覺模式之間出現了某些衝突與共構關係，促使筆者依循以下幾條思考軸線進行解析：首先，儘管片中溫情主義的意涵始終是混雜、散亂而難以理解的，溫情主義是否有某些特質特別適合電影的視覺呈現與敘事協商（narrative negotiation）？其次，由於電影善於運用戀物與誇飾的影像修辭，進行敘事時間性的實驗，並且揭露口語之外的內心狀態，是否因此成為最能貼切表達二十世紀晚期溫情主義的媒介（如同十八、十九世紀出現的那些內容離題而文句冗贅的英文小說）？最後，當代華語電影中帶有溫情主義色彩的場景，如何被詮釋成重要的電影事件？

本書中有幾章原本是獨立發表的論文，可以抽離出來閱讀，必要時也可以找出它們與其他各章之間的關聯，從整本書的角度去理解它們的意涵。編輯這些文章的時候，筆者採取了不同於時下潮流的作法，刻意避免依照地理區位屬性（如中國大陸、台灣、香港、離散華人〔Chinese diaspora〕）來區分導演與電影。有鑑於目前中國大陸已經脫離（二十世紀前七十五年的）經濟匱乏與貧困，急於在二十一世紀晉升全球經濟超級強權，導致國族主義情緒高漲，因此，讀者必須留意，本書提及「華人」時並非理所當然地指涉「中華人民共和國」；再者，來自香港、台灣和其他離散華人社群的民眾不斷重申他們的自主權，筆者認為，他們宣稱自己也是擁有共同歷史和語言淵源的華人，並且對此抱持推崇與拒斥交替的心態也同樣具有正當性。

此外，任何一個打算以疆域範疇、語言霸權、文化中心主義、全球關注或驚人的統計數字為名來合理化自己挪用「華人」這個名詞的群體，未來應該要尊重其他抱有類似企圖的群體，而非橫加壟斷或獨占。唯有繼續讓「華人」這個涉及出身的詞彙引發爭議，它才能被理解成一種有意識的挪用，而不是任何一個群體與生俱來的專利，關於「華人屬性」（Chineseness）所有權的爭奪戰也才能漸次演變成一種開放的論述，而非某種既有的預定論。

本書英文書名中的「虛構」（fabulation）一詞，分別受到弗利德里希．尼采（Friedrich Nietzsche）的文章〈真實世界最終如何變成一則寓言〉（“How the True World Finally Became a Fable”）與德勒茲論述的啟發。德勒茲認為，溫情主義在少數電影（minor cinema）裡發揮了製造神話的重要功能，融合了過時與當代、紀實與虛構等種種敘述集體故事的元素，藉此構築未來人們（或正在經歷轉型的人們）的想像基礎。面對各式各樣何謂華人屬性的主張，無論是有關各種不同的時間性、語言、媒體與離散經驗的討論，還是建立在固定地域與傲慢的沙文主義（chauvinism）之上，可以預料的是，當代華語電影中的溫情主義，擁有過去其他文化形式所欠缺的全球流通優勢，可望引發前所未有的強烈迴響。

相關書摘 ►《溫情主義寓言・當代華語電影》：《春光乍洩》的愛慾關係轉化成深深鄉愁

書籍介紹

本文摘錄自《溫情主義寓言・當代華語電影》，麥田出版

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作者：周蕾（Rey Chow）

譯者：陳衍秀、陳湘陽

溫情主義之所以至今仍值得深思，並不是因為它促使我們重新發掘過去，而是這股來自過去的神祕張力，至今仍然與我們的「現在」糾纏不清，它傳遞出強烈的政治意涵，甚至引發行動、改變當下的現實。

一九八○年代以降，全球華語電影屢有令人驚豔的作品問世，華裔導演作品紛紛開始在國際上嶄露頭角。這類當代華語電影雖來自不同地區，卻往往同享某種情感氛圍，亦即「溫情主義」（the sentimental）。在本書中，華裔文化研究領域重要學者周蕾剖析了來自中國、香港、美國與台灣的九位華裔導演──陳凱歌、王家衛、張藝謀、許鞍華、陳可辛、王穎、李安、李楊、蔡明亮，他們最受歡迎與突破傳統的電影代表作，並檢驗其中的視覺與敘事型態在當代社會生活中的特殊涵義；她也以國族、家庭、鄉愁、移民、教育、亂倫禁忌等主題，探求全球化時代華人存在的處境，並定義當代華語電影中的溫情主義究竟為何，進一步提出在溫情主義之下的典型情境及其想像與現實關係的折射，如何挑戰了西方理論思維的基礎。

如果一些人的預言成真，二十一世紀果真成為「中國世紀」的話，在那些電影中展演得活靈活現，令人駐留、忍讓和凝聚的巨大力量，或許能告知我們在全球視野的年代，即將持續並不斷演進的情感模式。「溫情主義」：顯然是個未完待續的主題。——周蕾

本書特色

周蕾為華裔文化研究領域最重要的學者之一，本書乃她以當代最具代表性的九位華裔導演（陳凱歌、王家衛、張藝謀、許鞍華、陳可辛、王穎、李安、李楊、蔡明亮）之電影為範例，闡述華人文化中特有的溫情主義在影像與敘事之間的衝突與共構，並藉由揭露與詮釋電影中溫情主義背後的意識形態傾向，將其視之為一種虛構卻細緻的認同協商過程，進一步達到顛覆溫情主義的可能。

本書探討電影囊括九位重量級導演最受歡迎與突破傳統之作，包括陳凱歌《風月》、王家衛《春光乍洩》、《花樣年華》、張藝謀《我的父親母親》、《幸福時光》、《一個都不能少》、許鞍華《客途秋恨》、陳可辛《甜蜜蜜》、王穎《吃一碗茶》、李安《喜宴》、《斷背山》、李楊《盲井》、蔡明亮《河流》

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰