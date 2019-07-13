《哥吉拉 II 怪獸之王》彩蛋解析：劇情中不合理，原來是為了向原作致敬？

1997年的夏天美版《酷斯拉》上映，對大部分的哥吉拉迷來說應該都是一場災難。東寶自從1995年的哥吉拉 vs. 戴斯特洛伊亞（台譯：恐龍帝國）後就暫時結束了哥吉拉系列，並且宣佈將哥吉拉的版權賣給美國三星影業。

在美國這部《酷斯拉》上映前，年少的我還曾期待了一下。畢竟執導《酷斯拉》的導演羅蘭（Roland Emmerich）在這之前拍過《ID4星際終結者》這部優秀的科幻戰爭巨作。想到自己喜歡的怪獸電影能在好萊塢優秀的電腦動畫及特效加持下，聲光效果可能會有更完美的提升……。現在回想當時的自己，只能說年輕人好傻好天真。

這部《酷斯拉》與其說拍得比日本原作爛，不如說是完全不相關的作品。就算不考慮哥吉拉在日本人與廣大海外粉絲心中「怪獸王」的地位，人家好歹也是隻「怪獸」。既然是怪獸就應該要有些超乎正常生物的能力，但酷斯拉就只是一隻大隻的史前迅猛龍，除了大了點，這傢伙跟《侏羅紀公園》裡出現的那些迅猛龍沒什麼不同。最後被兩發飛彈射死在布魯克林大橋上更是嚴重的破格，你看過哪隻「怪獸」能這麼簡單的被尋常武器殺掉？

1997年的《酷斯拉》似乎證明了我們對好萊塢的負面想像，財大氣粗的買走其他文化灌溉出來的作品，然後毫不尊重對方文化脈絡的亂編成只有美國人自己覺得有趣的垃圾。在《酷斯拉》慘敗之後，東寶決定拿回哥吉拉的版權自己拍，開始後來的「新世紀哥吉拉系列」。

在2004年東寶《哥吉拉最後戰役》，有一隻出場的怪獸叫「吉拉」（Zilla）。據說這隻吉拉就是東寶不承認三星影業的那隻是「哥吉拉」（Godzilla），所以把他「降格」，拿掉開頭第一個音。吉拉在《哥吉拉最後戰役》跟哥吉拉對決，被一秒擊殺。從這裡我們大概可以知道東寶有多賭爛美國這次的改編。

然而賭爛歸賭爛，《哥吉拉最後戰役》上映前，傳出因為票房持續下滑，東寶又打算結束哥吉拉系列，之後也傳出要將版權再次賣給好萊塢，這次是傳奇影業。當時聽到這個消息，心中不禁感到一絲涼意「悲劇又要再重演了嗎……」

到了2014年，傳奇影業的第一部《哥吉拉》上映了。這部作品基本上沒有像1997年《酷斯拉》那樣惡搞哥吉拉。保留了哥吉拉用普通武器打不死、口中會發射光束、能夠將核能當作食物這三個特色。

然而除了上面三個特色，2014年傳奇影業的哥吉拉跟原作東寶哥吉拉共通點不多。對戰的怪獸是原創的「穆透」（MUTO），怪獸對打跟破壞城市的畫面也有點少，看慣日本哥吉拉的人恐怕會覺得不太過癮。

一個小小的亮點是片中負責研究怪獸的「君主計畫」負責人姓「芹澤」，這個姓跟1954年初代《哥吉拉》中發明「水中氧氣破壞劑」（Oxygen Destroyer）最後在東京灣跟哥吉拉同歸於盡的天才科學家一樣。但這位「芹澤教授」在片中除了負責解說之外並沒有太多的表現。

今年（2019）傳奇影業的第二部哥吉拉作品《哥吉拉 II 怪獸之王》上映。在這部作品中除了哥吉拉，傳奇影業一口氣又讓東寶的摩斯拉（Mothra）、王者基多拉（King Ghidorah）、拉頓（Rodan）三隻怪獸出場。

在預告片看到這三隻怪獸的時候，實在讓人感到熱血沸騰，但同時令人擔心：拉出這麼多經典的怪獸，萬一改編得不好，一次搞砸了這麼多經典角色要怎麼辦？

實際去戲院看完後，覺得這部電影堪稱哥吉拉版的《一級玩家》。史蒂芬‧史匹柏（Steven Spielberg）在《一級玩家》裡面大量融入了各種1980年代以來的遊戲、動畫、漫畫、電影以及各種青少年流行文化的元素。這些元素在電影裡變成了大大小小等著讓觀眾發現的彩蛋，除了觀賞主線劇情之外，尋找這些彩蛋也成為了觀眾的另一種享受。

《哥吉拉 II 怪獸之王》的導演麥可‧道格堤（Michael Dougherty）像是要幫羅蘭當年亂編《酷斯拉》贖罪，告訴大家「我們好萊塢也是可以很尊重原作」似的，大量致敬東寶歷年哥吉拉電影的各種元素。片中一些讓新觀眾感到不太合理的劇情，都可以看出來是導演硬要塞入太多致敬元素的結果。

這些元素也讓《哥吉拉 II 怪獸之王》成為一部充滿彩蛋的電影，大部分從東寶系列一路看下來的哥吉拉迷，應該會覺得相當過癮。接下來就從「劇情結構」「角色設定」兩個方向，整理我看到《哥吉拉 II 怪獸之王》向東寶原作致敬的元素。如果其他朋友有看到什麼我沒列出來的，也歡迎留言一起分享。

劇情裡的彩蛋

從劇情結構上來看，《哥吉拉 II 怪獸之王》主要的劇情框架致敬了1964年的《三大怪獸‧地球最大決戰》。怪獸之王把王者基多拉設定為「外星來的外來物種」，就是回歸這部電影的設定。在這部電影裡，同樣有從火山裡冒出來的拉頓、從海洋出現的哥吉拉還有摩斯拉。

差別在於拉頓是從日本九州的阿蘇火山裡冒出來，而且在摩斯拉的調停之下，最後是地球出身的怪獸「同鄉」一起聯手打跑王者基多拉。順帶一提，在這部電影的片尾哥吉拉跳出了他著名的「勝利之舞」。

在這個劇情框架之外，怪獸之王又加入了世界各地的「泰坦巨獸」都在王者基多拉的號令下作亂，最後依靠哥吉拉打敗王者基多拉，搶回號令泰坦巨獸的號招力。這段劇情改編自1968年《大怪獸總進擊》，2004年的《哥吉拉最後戰役》又翻拍一次。不過上述兩部電影裡，大批怪獸在地球作亂的幕後黑手都是外星人，而王者基多拉則是外星勢力的打手。而且在《哥吉拉最後戰役》裡，哥吉拉更是勇猛的一人（？）單挑其他所有怪獸一路打到最後才對決王者基多拉。

或許是因為再加入外星人會讓劇情變的太扯，怪獸之王另外弄了一個名叫「奧卡」的音波裝置來誘導怪獸的行動，最後王者基多拉就是被這個裝置誘導到芬威球場跟哥吉拉決一死戰。哥吉拉在決戰中落入下風時，也是靠這個裝置暫時引走王者基多拉讓哥吉拉蓄力再戰。類似的劇情設定在平成哥吉拉的系列中也曾出現，1984年的《哥吉拉》片尾就是利用超音波誘導裝置把哥吉拉引入三原山的火山口，讓他沉入岩漿之中。

談完了大方向的劇情結構，接著來談《哥吉拉 II 怪獸之王》片中一些向原作致敬的角色設定。

角色設定裡的彩蛋

前面談到王者基多拉在設定上回歸為外星怪獸，一些像我一樣30多歲的觀眾可能會有點不習慣。因為很多人童年印象裡的王者基多拉都是從1991年在台灣上映的《六度空間大水怪》，這部片裡王者基多拉被設定成未來英美帝國主義者為了阻礙日本崛起而製造來毀滅日本的機械獸。不過在昭和系列的哥吉拉，還有前面提到2004年的《哥吉拉最後戰役》，王者基多拉大部分的設定都是外星怪獸。

劇情最後在芬威球場哥吉拉跟王者基多拉決戰時，因為吸收太多核能而身體變紅。這樣的設定來自1995年的《哥吉拉 vs. 戴斯特洛伊亞》。這部片中因為身體核心溫度過高而全身發紅的哥吉拉被稱為「紅蓮哥吉拉」。而哥吉拉外溢的能量在這部電影的最後也形成光波華麗的炸在敵對的怪獸身上。怪獸之王在最後哥吉拉決戰王者基多拉的場面中，在畫面呈現上大量致敬了這部作品。順帶一提，在《哥吉拉 vs. 戴斯特洛伊亞》電影裡曾經出現哥吉拉從近岸路過「台灣沖」的鏡頭，雖然只有短短幾秒，但大概是哥吉拉在影史上最接近台灣的一次。

而在東寶電影裡被稱為「空之大怪獸」的拉頓，在怪獸之王裡被稱作「焰魔」，翅膀還會有點冒火。一開始看到這個設定的時候有點奇怪，因為我以前看拉頓在哥吉拉系列電影裡面都是以飛行攻擊為主，跟火焰沒什麼關係。後來看到一篇報導，才知道原來在拉頓自己的電影，1956年《空之大怪獸拉頓》的最後一幕，原本安排拉頓繞著阿蘇火山的火柱飛行。但拍到一半拉頓一邊翅膀的鋼絲因為高熱融化，拉頓掉進火柱的特效裡，這時導演臨機應變，拍出拉頓在火焰中淒美死去的畫面。怪獸之王裡拉頓的「焰魔」稱號，恐怕就是來自這段因緣際會的插曲。

在東寶的系列電影中，只要有摩斯拉的出現，都會有兩個像小仙女一樣的角色，被稱作「小美人」。小美人在戲中的地位代表摩斯拉跟人類之間溝通的橋樑，負責傳達摩斯拉想要帶給人類的信息。在《哥吉拉 II 怪獸之王》中，透過章子怡飾演的雙胞胎科學家來隱喻小美人的角色，要人類從神話中去尋找指引。

至於怪獸之王中摩斯拉犧牲自己被燒成灰燼，化成金粉讓哥吉拉升級成威力加強版紅蓮哥吉拉的橋段，過去也曾在多部哥吉拉系列電影裡出現過。像是2001年的《哥吉拉·摩斯拉·王者基多拉 大怪獸總攻擊》裡被設定成「大和護國三聖獸」之一的摩斯拉，在遭到被設定成二戰怨靈集合體的哥吉拉擊敗後，就化成金粉讓同為護國聖獸的王者基多拉力量提升。

除了摩斯拉以外，拉頓其實也做過這樣的事。在平成系列1993年的《哥吉拉 vs. 機械哥吉拉》，拉頓也曾經在死掉後化為金粉。把能量灌注到被機械哥吉拉擊敗的哥吉拉身上。而怪獸之王中摩斯拉被燒成灰燼的畫面，個人認為也很像2003年《哥吉拉×魔斯拉×機械哥吉拉 東京SOS》裡摩斯拉被燒死時的特寫。

至於這部戲裡最讓我感動的致敬角色，就是渡邊謙飾演的芹澤博士。我自己最常聽到來自朋友的批評，就是哥吉拉在加勒比海跟王者基多拉打到一半，軍方毫無解釋就忽然射出一發不知道是什麼鬼的「水中氧氣破壞劑」。接著哥吉拉就無端被射成重傷，然後莫名其妙跑到海底去吸放射能療傷，最後又莫名其妙在芹澤博士犧牲自己引爆一顆核彈後滿血復活。

這段如果單純以劇情來看，確實有點刻意，邏輯上也不太合理。但如果站在致敬的角度，這一幕真的是感人肺腑。前面提到在1954年的初代《哥吉拉》中，發明「水中氧氣破壞劑」跟哥吉拉同歸於盡的天才科學家也姓芹澤。「水中氧氣破壞劑」在東寶哥吉拉系列電影中，是少數真的能致哥吉拉於死地的超級武器（不過在初代電影中，水中氧氣破壞劑是把哥吉拉整隻溶掉，不是爆炸）。

在初代《哥吉拉》裡，芹澤博士最後之所以選擇跟哥吉拉同歸於盡，就是因為他覺得這種超級武器如果流傳後世一定會引起人類浩劫，所以他決定犧牲生命，間接封印這個超級武器。在防止科技濫用這層意義上，為了諷刺人類濫用核能而被創作出來的怪獸「哥吉拉」跟芹澤博士可以說是志同道合的同志，但在劇情中兩者卻互相殘殺。

在《哥吉拉 II 怪獸之王》裡，另一位「芹澤博士」雖然無法制止軍方發射水中氧氣破壞劑，但卻犧牲性命送核彈去幫助哥吉拉復原。在某種意義上，美版的這項致敬算是在60多年後讓哥吉拉跟「芹澤博士」兩位倡導人類不要濫用科技的老同志能夠一笑泯恩仇。雖然這樣的鋪陳從劇情上看有點刻意，但從戲外的意義來看真的是相當感人的安排。

而種人跟隨芹澤博士乘著潛艇到深海醫治哥吉拉，期望用他過人的戰鬥力拯救人類免於其他怪獸揉擰的情節，也神似《哥吉拉最後戰役》裡眾人乘著「海底軍艦‧轟天號」企圖到南極喚醒被冰封的哥吉拉，擊敗被外星人控制的其他怪獸。順帶一提，當時東寶罕見的找了美國摔角選手Don Frye飾演轟天號的艦長，而他在劇中的長相超像前蘇聯的領導人史達林。Don Frye拿武士刀砍外星人的畫面不由得讓人聯想史達林大戰外星人的英姿……。

在《哥吉拉 II 怪獸之王》這段劇情裡比較奇妙的是劇情設定哥吉拉受傷後，跑到了一座海底遺跡去療傷。按照東寶過去的設定，哥吉拉的家是在太平洋上一座被稱為「怪獸島」的地方。例如1967年《怪獸島決戰 哥吉拉之子》或是1969年《哥吉拉·迷你拉·加巴拉 全體怪獸大進擊》都是這樣設定。但怪獸之王卻拋棄這個設定，弄出一個海底遺跡，不由得讓人覺得奇怪。

更奇怪的是被眼尖的觀眾發現，海底遺跡裡居然有用片假名日文寫成的「ゴジラ」。怪獸之王的導演麥可‧道格堤為了解釋這段文字，在網路上聲稱這個海底遺跡其實位在台灣近海的與那國島海中。

哥吉拉電影中隱含了克蘇魯元素？

不過要是我們暫時拋開麥可‧道格堤被抓包後的解釋，穿鑿附會的瞎扯一下。哥吉拉棲息在深海遺跡這樣的電影元素或許也可以聯繫到美國另一條怪獸文化的典範。看到巨大的怪獸跟深海遺跡，或許有些人跟我一樣會聯想到美國作家霍華德‧菲利普斯‧洛夫克拉夫特（H. P. Lovecraft）創作的《克蘇魯的呼喚》。

在《克蘇魯的呼喚》的呼喚中，克蘇魯是一隻結合蝙蝠跟章魚形象的巨大怪獸，沈睡在南太平洋海底下的巨大遺跡拉萊耶之中。而小說大致的劇情就是有作死的人類順著一些懸疑的線索一路追查，最終發現了克蘇魯跟其他恐怖的生物才是地球真正的統治者。洛夫克拉夫特在這部小說背後隱含的世界觀，日後在他自己跟朋友德雷斯（August Derleth）的擴充之下，成為了名為「克蘇魯神話」的創作體系。

Photo Credit: BenduKiwi @ CC BY-SA 3.0 克蘇魯與海底都市拉萊耶

現在許多西方知名的流行創作，像是暴雪的《魔獸爭霸》《星海爭霸》，甚至是日本動畫《數碼寶貝》《襲來！美少女邪神》，遊戲《斬魔大聖》以及曾經風靡台灣的香港遊戲《神魔之塔》里都可以看到克蘇魯神話的元素。

在《哥吉拉 II 怪獸之王》的設定中，「泰坦巨獸」是從遠古就支配地球的巨大生物，只是後來因為地球環境變遷才陷入沈睡。這樣的設定其實滿類似「克蘇魯神話」中對「舊日支配者」（Great Old Ones）的描寫。不過相對於克蘇魯神話中的諸神要不是對人類充滿惡意，或是把人類當作螻蟻一般微不足道的存在踐踏；哥吉拉反而對人類抱持友善的好意，甚至會跟人類一起並肩作戰。

當然哥吉拉跟克蘇魯是兩個不同體系的創作，認為《哥吉拉 II 怪獸之王》藏有克蘇魯的元素可能也只是我們捕風捉影的瞎猜。但是以哥吉拉為首的「怪獸宇宙」未來一旦在好萊塢生根茁壯，很可能有機會跟美國本土的克蘇魯神話融合出新的文化。

總之《哥吉拉 II 怪獸之王》是一部充滿致敬彩蛋的有愛之作。Youtube、以及網路上都充滿了各種版本的彩蛋解析，而每一家也幾乎都能說出其他人沒有注意到的新東西。從這些海量的彩蛋解析，就能看出導演麥可‧道格堤對原作的熱愛。

這篇提出了一些本人剛好知道的彩蛋跟出處，其他在網路上還有更多。如果有朋友決定趁下檔前「重刷」哥吉拉，或是未來在影音串流、DVD或是電影台重看時，這些彩蛋希望能帶給大家更多的樂趣。

核稿編輯：翁世航