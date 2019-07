七種常用錯的英文動詞：「寫」日記不是write、「噴」香水不是spray

看完把書讀好讀滿的九個小訣竅,是不是覺得努力念書也不是想像中的難事了呢?此外,你有注意到影片中「寫練習測驗」的動作並不是「write practice tests」而是「do practice tests」呢?英文中,有一些我們很常做的事情,講起來會跟中文不太一樣。

今天,就讓我們來認識這些慣用的說法,以後不會再講錯囉!

七種常用錯的動詞

洗衣服

(X) wash the laundry

(O) do the laundry

洗衣服的「洗」,在英文裡可不是wash,而是do喔。

例句:My roommate helped me do the laundry yesterday.(我的室友昨天幫我洗衣服。)

喝湯

(X) drink soup

(O) eat / have soup

雖然中文講的是「喝」,但英文的喝湯會用eat或是have這個動詞喔!

例句:I like to eat / have soup before every meal.(我喜歡在每餐前喝湯。)

吃藥

(X) eat medicine

(O) take medicine

這可能是最常見的錯誤了,吃藥要搭配的英文動詞是take而不是eat。

例句:You shouldn’t take medicine on an empty stomach.(你不應該空腹吃藥。)

寫日記

(X) write a diary

(O) keep a diary

寫日記的「寫」不是write,英文要搭配的字應該是keep。

例句:I used to keep a diary when I was young.(我還年輕的時候,習慣寫日記。)

節食

(X) eat a diet

(O) go on / be on a diet

節食並不是用最直覺的eat這個動詞,而是要改成go on / be on a diet。例句:

A: Do you want some french fries?(你要不要一些薯條呀?)

B: No, thanks. I’m on a diet.(不用,謝謝。我現在在節食。)

噴香水

(X) spray perfume

(O) wear perfume

噴香水搭配的動詞並不直接是spray噴的動作,而是wear。想像每個人噴香水的時候,都像穿上一層神祕的香氣斗篷一樣,就會很好理解囉!

例句:Mary doesn’t like to wear perfume.(Mary 不喜歡噴香水。)

查字典

(X) examine a dictionary

(O) look something up in the dictionary / consult a dictionary

查字典的查可不是check喔!應該要用look up,或是當我們把字典當成單字專家的時候,也可以用consult來作搭配。例句:

Our teacher asked us to look up these words in the dictionary.(我們的老師要我們去字典查查這些字。)



Please consult a dictionary for the meaning of these words.(請查字典來了解這些字的意思。)

