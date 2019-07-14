七種常用錯的英文動詞：「寫」日記不是write、「噴」香水不是spray

看完把書讀好讀滿的九個小訣竅，是不是覺得努力念書也不是想像中的難事了呢？此外，你有注意到影片中「寫練習測驗」的動作並不是「write practice tests」而是「do practice tests」呢？英文中，有一些我們很常做的事情，講起來會跟中文不太一樣。

今天，就讓我們來認識這些慣用的說法，以後不會再講錯囉！

七種常用錯的動詞

洗衣服

(X) wash the laundry

(O) do the laundry

洗衣服的「洗」，在英文裡可不是wash，而是do喔。

例句：My roommate helped me do the laundry yesterday.（我的室友昨天幫我洗衣服。）

喝湯

(X) drink soup

(O) eat / have soup

雖然中文講的是「喝」，但英文的喝湯會用eat或是have這個動詞喔！

例句：I like to eat / have soup before every meal.（我喜歡在每餐前喝湯。）

吃藥

(X) eat medicine

(O) take medicine

這可能是最常見的錯誤了，吃藥要搭配的英文動詞是take而不是eat。

例句：You shouldn’t take medicine on an empty stomach.（你不應該空腹吃藥。）

寫日記

(X) write a diary

(O) keep a diary

寫日記的「寫」不是write，英文要搭配的字應該是keep。

例句：I used to keep a diary when I was young.（我還年輕的時候，習慣寫日記。）

節食

(X) eat a diet

(O) go on / be on a diet

節食並不是用最直覺的eat這個動詞，而是要改成go on / be on a diet。例句：

A: Do you want some french fries?（你要不要一些薯條呀？）

B: No, thanks. I’m on a diet.（不用，謝謝。我現在在節食。）

噴香水

(X) spray perfume

(O) wear perfume

噴香水搭配的動詞並不直接是spray噴的動作，而是wear。想像每個人噴香水的時候，都像穿上一層神祕的香氣斗篷一樣，就會很好理解囉！

例句：Mary doesn’t like to wear perfume.（Mary 不喜歡噴香水。）

查字典

(X) examine a dictionary

(O) look something up in the dictionary / consult a dictionary

查字典的查可不是check喔！應該要用look up，或是當我們把字典當成單字專家的時候，也可以用consult來作搭配。例句：

Our teacher asked us to look up these words in the dictionary.（我們的老師要我們去字典查查這些字。）



Please consult a dictionary for the meaning of these words.（請查字典來了解這些字的意思。）

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈「寫」日記英文不是用「write」嗎？七種你常用錯的動詞，一次學會！〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航