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七種常用錯的英文動詞：「寫」日記不是write、「噴」香水不是spray
我們想讓你知道的是
英文中，有一些我們很常做的事情，講起來會跟中文不太一樣。今天，就讓我們來認識這些慣用的說法，以後不會再講錯囉！
看完把書讀好讀滿的九個小訣竅，是不是覺得努力念書也不是想像中的難事了呢？此外，你有注意到影片中「寫練習測驗」的動作並不是「write practice tests」而是「do practice tests」呢？英文中，有一些我們很常做的事情，講起來會跟中文不太一樣。
今天，就讓我們來認識這些慣用的說法，以後不會再講錯囉！
七種常用錯的動詞
- 洗衣服
(X) wash the laundry
(O) do the laundry
洗衣服的「洗」，在英文裡可不是wash，而是do喔。
例句：My roommate helped me do the laundry yesterday.（我的室友昨天幫我洗衣服。）
- 喝湯
(X) drink soup
(O) eat / have soup
雖然中文講的是「喝」，但英文的喝湯會用eat或是have這個動詞喔！
例句：I like to eat / have soup before every meal.（我喜歡在每餐前喝湯。）
- 吃藥
(X) eat medicine
(O) take medicine
這可能是最常見的錯誤了，吃藥要搭配的英文動詞是take而不是eat。
例句：You shouldn’t take medicine on an empty stomach.（你不應該空腹吃藥。）
- 寫日記
(X) write a diary
(O) keep a diary
寫日記的「寫」不是write，英文要搭配的字應該是keep。
例句：I used to keep a diary when I was young.（我還年輕的時候，習慣寫日記。）
- 節食
(X) eat a diet
(O) go on / be on a diet
節食並不是用最直覺的eat這個動詞，而是要改成go on / be on a diet。例句：
A: Do you want some french fries?（你要不要一些薯條呀？）
B: No, thanks. I’m on a diet.（不用，謝謝。我現在在節食。）
- 噴香水
(X) spray perfume
(O) wear perfume
噴香水搭配的動詞並不直接是spray噴的動作，而是wear。想像每個人噴香水的時候，都像穿上一層神祕的香氣斗篷一樣，就會很好理解囉！
例句：Mary doesn’t like to wear perfume.（Mary 不喜歡噴香水。）
- 查字典
(X) examine a dictionary
(O) look something up in the dictionary / consult a dictionary
查字典的查可不是check喔！應該要用look up，或是當我們把字典當成單字專家的時候，也可以用consult來作搭配。例句：
Our teacher asked us to look up these words in the dictionary.（我們的老師要我們去字典查查這些字。）
Please consult a dictionary for the meaning of these words.（請查字典來了解這些字的意思。）
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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈「寫」日記英文不是用「write」嗎？七種你常用錯的動詞，一次學會！〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航