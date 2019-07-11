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2019/07/11, 生活
【插畫】80年次西街少年才懂的經典潮流
人類超有病 Baxuan
我們想讓你知道的是
從髮型、手機、手錶到牛仔褲和機車上的貼紙，民國80年次的男生在十年前，大多都有著類似的風格。
唸給你聽
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大概是因為當時的每個人，都聽過五月天的〈軋車〉，所以民國80年次的男生，在十年前大多有著類似的風格。
從燙髮根玉米鬚、離子夾和Gatsby的髮雕，到最潮的滑蓋式手機和G-Shock手錶，下半身則穿著代表身份地位的Levi's牛仔褲、為著圓環式布皮帶，腰間掛著堪稱是「國粹」的皮夾練。
騎車的人，雖然現在大家都知道全罩的安全帽才安全，但當時總愛戴西瓜皮安全帽，而且一定會加上護目鏡，車體從面罩改到單槍，還要加上各種貼紙，好像每台車子，都是從藤原豆腐店開出來的。
本文經人類超有病 Baxuan授權轉載，原文刊登於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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