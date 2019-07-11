【插畫】80年次西街少年才懂的經典潮流

人類超有病 Baxuan

大概是因為當時的每個人，都聽過五月天的〈軋車〉，所以民國80年次的男生，在十年前大多有著類似的風格。

從燙髮根玉米鬚、離子夾和Gatsby的髮雕，到最潮的滑蓋式手機和G-Shock手錶，下半身則穿著代表身份地位的Levi's牛仔褲、為著圓環式布皮帶，腰間掛著堪稱是「國粹」的皮夾練。

騎車的人，雖然現在大家都知道全罩的安全帽才安全，但當時總愛戴西瓜皮安全帽，而且一定會加上護目鏡，車體從面罩改到單槍，還要加上各種貼紙，好像每台車子，都是從藤原豆腐店開出來的。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航