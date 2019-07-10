一個酒矸回收賣多少錢？要讓臺灣資源回收系統穩定運作，全都要靠這個組織

每到晚間時分，不難看見臺灣民眾拎著垃圾袋從家中走出，為的就是等待垃圾車來到街頭巷尾收垃圾。垃圾不落地、垃圾分類、資源回收已經成為臺灣民眾日常生活的一部分，也正因為每個人都有這樣的環保意識與習慣，才讓臺灣在資源回收與處理的表現上，每年都有顯著成長。

根據環保署應回收廢棄物品及容器回收量統計資料顯示，臺灣回收量自2003年的74.75萬公噸，成長至2018年的140.66萬公噸，資源回收率也從1998年的5.86%，成長至2018年的53.28%，讓全球看見臺灣的回收實力。

什麼廢棄物該回收、去哪裡回收？回收基管會一次通通告訴你

圖 / 關鍵評論網 圖說：透過與民眾互動傳達資源回收的重要性。

然而為讓資源回收系統能順利、恆常運作下去，背後需要一套健全的工作系統，鼓勵全臺所有民眾都能一起挽起袖子、投入回收行列。因此在1998年，行政院環保署成立了資源回收管理基金管理會（簡稱回收基管會），向業者傳遞回收品項與基金等相關規範，讓回收系統更加健全。

然而回收基管會到底負責管理什麼？以及如何執行？一般民眾通常不太瞭解。其實回收基管會至今運作已超過20年，為確保資源回收系統能夠順利運行，它的主要功能包括：

公布、管理廢棄物回收的品項、分類、處理 管理與妥善運用回收基金 將原本已從事回收、處理應回收廢棄物的業者納入回收體系 落實延伸生產者責任，規定製造與輸入業者必須組成回收組織，履行回收義務與繳納回收基金

以「公告回收廢棄物」為例，回收基管會對整體資源回收系統而言，擔任什麼樣的角色？

舉例來說，今天小明喝完了鋁箔包飲料，在沒有明列公告「鋁箔包」是否應回收之前，小明很可能就把鋁箔包隨意丟進一般垃圾桶處理。

簡單而言，「公告應回收廢棄物」即是為國人判定「究竟何種廢棄物值得或有回收必要、該如何回收，以及後續業者的處理作業責任」。目前在環保署公告中，應回收廢棄物共有八大類，分別為乾電池、機動車輛、輪胎、鉛蓄電池、電子電器（家電）、資訊物品、照明光源（燈管）、容器類。

徵收「回收基金」，補貼獎勵完善執行回收作業的民眾與社區

圖 / 關鍵評論網 圖說：更完整的分類回收，有助於減少一般垃圾的處理成本。

此外，「回收基金」也是回收基管會工作中重要的管理任務。環保署為了確保應回收廢棄物能夠有效的被回收、清除與處理，在1987年訂定資源回收制度的時候，就引用了「延伸生產者責任」（Extended Producer Responsibility）制度，明令要求「生產者與製造者」都必須負起對環境的責任。因此，這些責任業者必須依照其營業量或進口量，繳交回收清除處理費用，其繳交費用依法納入回收基管會中回收基金專款專用。這筆因特定目的徵收的回收基金主要還是要專款專用運用在獎助與補貼機制上。舉例來說，離島或偏遠地區的回收運輸費用較高，回收基管會就會從回收基金中撥款補助；或是鼓勵為回收業者更積極地向民眾收購回收物，回收基金也會補貼業者，讓應回收廢棄物能有更妥善的處理喔！

即便看似系統穩健步行，小心維護臺灣回收系統能持續運作，但其實回收基管會仍有不少考驗必須面對。例如回收品項會隨著時代變遷，需要更妥善的處理系統。

資源回收系種必須不斷的重新檢視、反覆的以「資源為中心」，作整體的思考與判斷，這將也會是回收基管會為達「環境資源永續」目標的路上面臨的挑戰與考驗。