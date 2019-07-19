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2019/07/19, 生活
吃冰吃到「頭痛」、「牙齒酸」、「嘴麻」的英文怎麼說？
我們想讓你知道的是
夏天吃美味的冰是件享受，卻又可能引發一些後遺症，實在令人又愛又恨啊！下次吃冰遇到類似情境時，不妨試著用英文表達看看喔！
唸給你聽
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影片中，我們看到外國人吃冰時驚呼連連的樣子 ，而我們三五好友約出去吃冰時，也經常會說「這好好吃。」或「吃冰吃到頭好痛。」這些表達法英文又會如何表達呢？今天就跟著希平方一起看看吧！
這冰好好吃
要表達冰「很好吃」，除了影片中重複提到的：It’s so good. 之外，其實還可能聽到許多其他的表達法，像是：
- Yum. / So yum.（好吃。）→ yum就是「好吃」的意思。
- That was delish.（那超美味。）→ delish是口語版的delicious，同樣是「美味」的意思。
- It’s amazing!（超棒的！）→ amazing有「很好、很令人驚奇」的意思。
- It’s fantastic!（超讚的！）→ fantastic有「極好」的意思。
或者一些俚語的表達法：
- It’s (the) bomb!（超棒！）→ bomb原先是指「失敗的事物」，後來形成一種俚語表達法，用來形容「非常棒的事物」。
- It’s dank! （超讚！）→ dank原先是指「（建築物）潮濕陰冷」，後來嬉皮士（hippie）和吸食大麻的人（stoner）用dank來指稱「很酷的事物」，而成為一種俚語表達法。
另外，吃冰時常會吃到「入口即化」的冰品，這時候可以說：
- It melts in my mouth.（入口即化。）
- It’s just melting in my mouth.（簡直在我嘴裡融化了。）
How’s the Sundae?（聖代吃起來怎樣？）
It’s amazing. It just melts in my mouth.（超棒。簡直入口即化。）
吃冰後遺症
頭痛
- I got (a) brain freeze.（吃冰吃到頭好痛。）
- I got (an) ice-cream headache.（吃冰吃到頭好痛。）
→ Brain freeze的字面意思是「頭腦結凍」，但指的其實就是「因為冰品吃（喝）太快而引起的劇烈頭痛」，也有人將這個症狀稱為ice-cream headache。
A: Slow down a bit.（慢點。）
B: Why?（為什麼？）
A: If you eat your ice cream too quickly, you might get a brain freeze.（如果你冰吃太快，可能會頭痛。）
牙齒酸痛
有些人有敏感性牙齒（sensitive teeth），吃冰時就常聽到他們哇哇叫：
- My tooth hurts.（我牙齒好痛。）
A: Does it taste bad?（不好吃嗎？）
B: No. It’s just that my tooth hurts. I have sensitive teeth.（不是。我只是牙齒痛。我有敏感性牙齒。）
嘴巴麻掉
有些人一口氣吃太多冰，結果嘴巴冰到麻掉了，這時候可能會聽到他們說：
- My mouth is numb.（我嘴巴麻了。）
→ Numb就是「麻木的、失去感覺的」的意思喔！
I shouldn’t have eaten so much shaved ice. Now my mouth is numb.（我不該吃那麼多剉冰的。現在我嘴巴麻了。）
夏天吃美味的冰是件享受，卻又可能引發一些後遺症，實在令人又愛又恨啊！下次吃冰遇到類似情境時，不妨試著用英文表達看看喔！
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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈夏天吃冰，「吃冰吃到頭好痛」英文怎麼說？〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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