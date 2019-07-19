吃冰吃到「頭痛」、「牙齒酸」、「嘴麻」的英文怎麼說？

影片中，我們看到外國人吃冰時驚呼連連的樣子 ，而我們三五好友約出去吃冰時，也經常會說「這好好吃。」或「吃冰吃到頭好痛。」這些表達法英文又會如何表達呢？今天就跟著希平方一起看看吧！

這冰好好吃

要表達冰「很好吃」，除了影片中重複提到的：It’s so good. 之外，其實還可能聽到許多其他的表達法，像是：

Yum. / So yum. （好吃。）→ yum就是「好吃」的意思。

（好吃。）→ yum就是「好吃」的意思。 That was delish. （那超美味。）→ delish是口語版的delicious，同樣是「美味」的意思。

（那超美味。）→ delish是口語版的delicious，同樣是「美味」的意思。 It’s amazing! （超棒的！）→ amazing有「很好、很令人驚奇」的意思。

（超棒的！）→ amazing有「很好、很令人驚奇」的意思。 It’s fantastic!（超讚的！）→ fantastic有「極好」的意思。

或者一些俚語的表達法：

It’s (the) bomb! （超棒！）→ bomb原先是指「失敗的事物」，後來形成一種俚語表達法，用來形容「非常棒的事物」。

（超棒！）→ bomb原先是指「失敗的事物」，後來形成一種俚語表達法，用來形容「非常棒的事物」。 It’s dank! （超讚！）→ dank原先是指「（建築物）潮濕陰冷」，後來嬉皮士（hippie）和吸食大麻的人（stoner）用dank來指稱「很酷的事物」，而成為一種俚語表達法。

另外，吃冰時常會吃到「入口即化」的冰品，這時候可以說：

It melts in my mouth. （入口即化。）

（入口即化。） It’s just melting in my mouth.（簡直在我嘴裡融化了。）

How’s the Sundae?（聖代吃起來怎樣？）



It’s amazing. It just melts in my mouth.（超棒。簡直入口即化。）

吃冰後遺症

頭痛

I got (a) brain freeze. （吃冰吃到頭好痛。）

（吃冰吃到頭好痛。） I got (an) ice-cream headache.（吃冰吃到頭好痛。）

→ Brain freeze的字面意思是「頭腦結凍」，但指的其實就是「因為冰品吃（喝）太快而引起的劇烈頭痛」，也有人將這個症狀稱為ice-cream headache。

A: Slow down a bit.（慢點。）



B: Why?（為什麼？）



A: If you eat your ice cream too quickly, you might get a brain freeze.（如果你冰吃太快，可能會頭痛。）

牙齒酸痛

有些人有敏感性牙齒（sensitive teeth），吃冰時就常聽到他們哇哇叫：

My tooth hurts.（我牙齒好痛。）

A: Does it taste bad?（不好吃嗎？）



B: No. It’s just that my tooth hurts. I have sensitive teeth.（不是。我只是牙齒痛。我有敏感性牙齒。）

嘴巴麻掉

有些人一口氣吃太多冰，結果嘴巴冰到麻掉了，這時候可能會聽到他們說：

My mouth is numb.（我嘴巴麻了。）

→ Numb就是「麻木的、失去感覺的」的意思喔！

I shouldn’t have eaten so much shaved ice. Now my mouth is numb.（我不該吃那麼多剉冰的。現在我嘴巴麻了。）

夏天吃美味的冰是件享受，卻又可能引發一些後遺症，實在令人又愛又恨啊！下次吃冰遇到類似情境時，不妨試著用英文表達看看喔！

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈夏天吃冰，「吃冰吃到頭好痛」英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航