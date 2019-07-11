【世大運專訪】「不想補習」才學游泳，20歲大男孩成為台灣史上最接近奧運A標的選手

文：黃筱珺（NTSUper 體育超人）

近百年世大運，中華隊游泳項目史上首面獎牌

緊靠水道繩盯著計時螢幕，場邊的加油團振臂疾呼，在一陣歡聲雷動之際，泳池中那名目瞪口呆的大男孩，一臉不可置信看著自己的成績，在200公尺混合式項目破自己創下的全國紀錄摘下銅牌，同時，這也是台灣史上世大運游泳項目的首面獎牌。

賽後訪問時，王星皓緊緊抓著掛在自己脖子上的獎牌來回搓揉，好像一放手就會不見似的。

這也難怪，這面獎牌不但是近百年世大運史上，台灣的第一面游泳獎牌，過去在游泳項目上最好的成績，不過是第七名，即使只算以中華台北代表團名義參與世大運的歷史，台灣等這塊獎牌也足足等了31年，足見有多珍貴。

泳壇第一人，幼時去游泳池的理由只為「不想補習」

不只本次拿坡里世大運表現精彩，過去短短五年間，王星皓打破多次全國紀錄，目前更是七項全國紀錄保持者，此外甚至在去年的香港公開賽400公尺混合式，游出4分15秒84的成績，距離東京奧運A標僅有0.02秒，是台灣史上最接近奧運A標的游泳選手。

奧運A標有多難？

國際泳協FINA根據前一屆的奧運成績，計算下一屆的奧運參賽AB兩種標準，每個國家凡是達A標的選手才可直接獲取參加奧運門票，達B標的選手則必須待各國A標名額排完後，有多出來的名額才會按照比例釋放名額給B標的選手參加奧運， 而過去台灣所有站上奧運舞台的選手，包括蝶王許志傑跟博士蛙王李炫諺，也都只能靠B標入選。

換言之，台灣從來沒有任何一個游泳選手達到奧運A標。

0.02秒，是王星皓與奧運門票的距離，令人意外的是，去年他在短短三個月把400混的成績一舉往前推進5秒到4分15秒86，這個進步幅度有多大？以2016年里約奧運來說，在這個項目，5秒的差距足以從第四名一躍摘金。

然而，看著眼前的泳壇第一人，很難想像開始學游泳時，他去游泳池的理由常竟只是「不想補習」。

「我小時候只是把游泳當作不用補習的手段，也不怎麼在意成績。」王星皓笑著說。

由於父親王耀偉是國內頗負盛名的游泳教練，王星皓自幼往游泳池跑似乎理所當然，但在國二前卻從未將職業選手這條路放在心上，游泳對他來說，只是項可有可無的運動，沒有企圖心成績自然不出色，連國內的全中運（全國中等學校運動會）都從未游進過決賽。

「星皓小時候比較瘦小，而且他當時的訓練不是很規律正常，大概都是以玩票的性質，雖然在游泳池長大，但是都在玩水」父親王耀偉身兼教練身份說道，有別於傳統思想，普遍來說教練都會希望自己的孩子繼承衣缽，但王耀偉雖不希望給兒子太大的壓力，望子成龍的心情卻溢於言表。

奪牌轉捩點，敲下定心丸

國三那年，正值抉擇選手身份的取捨，帶著些運氣與實力，當年的全中運讓他闖進決賽，拿下200混跟400混兩面銅牌，比起他幾年後的成就雖沒什麼了不起，但對於當年王星皓來說卻意義非凡，埋下肯定自己能力的定心丸。

王耀偉觀察，這兩面獎牌讓王星皓開始會設定一些目標，進了東山高中，在紮實的訓練環境及與仰慕的學長蔡秉融相互激勵下變得更認真，同時身高抽高20公分加上不差的泳姿基礎，他的成績開始大幅成長，高三時更一舉在全中運奪下三金甚至三破大會紀錄。

除了國內賽的好表現，王星皓也在世界級的游泳比賽展露頭角，香港公開賽、日本公開賽皆收下金牌，拿下國際賽獎牌變得家常便飯，也因此獲得參加世大運、亞運等大型綜合國際賽事的參賽機會，有這樣突破性的發展，最大的改變

則來自一次心靈上衝擊，讓心態有了徹底大的轉變。

漫不經心的大男孩轉大人，無心插柳造就傳奇

出生於游泳世家，但父親王耀偉總給王星皓自由的發展空間，然而就在高一那年一次美國移地訓練的安排下，讓王星皓接受到了意外的震撼教育。

在美國俱樂部裡，幾乎所有的孩子都是主動向父母爭取，才有機會來受訓，那種積極度王星皓過去很難體會，因為他本身就是游泳教練的小孩，從小就有很好的環境跟資源，從來不需要煩惱「我該怎樣更進步，接受更好的訓練」。

「我看見他們跟我不太一樣的學習態度，所以開始意識到自己要更注重對待游泳這件事，回來就開始比較自動」。總給人漫不經心印象的王星皓難得展露成穩一面，談起這次的經驗有如當頭棒喝，當然也是他成績起飛的重要關鍵。

美國移地訓練回來後，當時東山高中在主力選手蔡秉融畢業之後正缺乏一個帶領的角色，王星皓便扛起重任，開始主動要求當每次練習的排頭，希望以身作則帶領大家成長。

不負眾望，王星皓高中、大學期間也爭取去澳洲、雲南移地訓練的機會，「星皓在練習時都會有一股衝動要當排頭，即便到了國外移訓，在適應當地練習模式後，也會努力展現自己」王耀偉教練也樂見於孩子的蛻變，無心插柳柳成蔭，對於他小時候的訓練當中並無刻意強求，故都是以四式均衡發展，在這個過程當中雖然成績不好，但也造就星皓各式的基礎很紮實，因此在成績上來後四式都跟著成長，最終也在200混及400混項目成名。

從不在意成績，到要贏過眼前每一個對手

轉大人後，他不服輸的個性更加鮮明。

「每一次比賽我都把自己當做挑戰者，我要去挑戰那些很強的選手，就是不想認輸的感覺，我想要贏過比我更強的人，想要去拿眼前的那一塊牌子」說出這段話時，王星皓銳利的眼神展現他的企圖心。

當外界都對於王星皓距離奧運A標展現高度關注的時候，王星皓反倒在今年3月開始計算奧運標的賽會中表現不盡理想，也因此他開始調整自己對於目標設定的標準，先求能將成績推進2~3秒；然而這次世大運200混合式原先並非大家關注的點，他卻意外竄出，在準決賽及決賽連兩次破全國紀錄，最後拿下世大運史上游泳第一面獎牌。

「我就是要用實力證明，我比任何人適合這張奧運門票。」王星皓豪氣干雲的說。

這位年僅20歲的大男孩，先是掛上最接近奧運A標的頭銜，再成為台灣首位世大運游泳項目獎牌的得主，他不僅在泳界名留青史，更絕對是台灣泳壇目前最炙手可熱的新星。

Photo Credit: 黃筱珺（NTSUper 體育超人）

作者介紹 NTSUper是由國立體育大學學生組成的海外實習團隊，致力曝光優秀運動員、人物故事、運動文化，今年夏天我們在義大利提供2019拿坡里世大運第一線的報導，並與麗台運動報、智林體育台合作製作賽事新聞報導、精彩花絮、直播影音串流等內容，更與關鍵評論網共同製作人物專題，盼透過自媒體互動連結的力量，延續臺北世大運留下的感動。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰