- 熱門議題：
- 「從100萬到200萬+1：香港拒送「中」」 、
- 「安寧醫療專題：不得已的鬥士」 、
- 「大人投資學」 、
- 「馬力歐陪你喝一杯」
吃辣椒能減肥是真的嗎？營養師比較推薦哪一款辣椒醬？
我們想讓你知道的是
有研究發現越辣的辣椒，所含有的辣椒素就越多。至於辣椒除了辣之外還有其他功效嗎？有網路說辣椒素能減肥是真的嗎？
「四川人不怕辣，貴州人辣不怕，湖南人怕不辣」。不知道各位有沒有聽過這句俗語，三個省份因為地理位置及傳統習俗的關係，讓他們從小就練得了一身吃辣的本領。大家有沒有曾經切完辣椒後不小心揉到眼睛，讓眼睛疼痛難耐呢？其實酸、甜、苦、辣中的辣並不屬於味覺，而是痛覺的一種。
你知道自己能吃辣的程度在哪嗎？不管是鬼椒還是死神辣椒，目前全世界在分級辣度的時候，大多是使用史高維爾指標。台灣常見的朝天椒、雞心椒其實才3－4萬8000SHU，跟鬼椒的104萬1427SHU、死神辣椒的220萬SHU不能比。所以切記如果有看到外面標榜使用鬼椒來做辣椒醬，請一定要量力而為、適量使用。
吃辣椒的優、缺點
如果排除辣這樣的刺激性，辣椒其實是一個很不錯的食材。根據食品營養成分資料庫（新版），辣椒富含維生素A、維生素C、維生素B6等。對於現代人長時間用眼過度的狀況來說，辣椒的養分其實是有明顯幫助的。如果有人無法吃那麼辣，可以選擇紅黃椒這類食材，它們也富含同類型營養素。
辣椒素（Capsaicin）是辣椒中一種主要的辛辣和植化素，被證明可以改善粒腺體的活性和三磷酸腺苷（ATP）的產生。有研究發現越辣的辣椒，所含有的辣椒素就越多。
至於辣椒除了辣之外還有其他功效嗎？有網路說辣椒素能減肥是真的嗎？在2016年發表的一篇研究，作者給予老鼠不同劑量的辣椒素，並測試牠們的握力、持續游泳的時間、急性運動後的血液生化指標、肝臟與肌肉肝醣量。最後作者有了以下發現。
握力、持續游泳的時間：
- 高濃度組在前肢握力、持續游泳的時間都顯著高於其他組；體重上卻沒有顯著差異。
急性運動後的血液生化指標：
- 顯著負相關：乳酸、氨、血液尿素氮、肌酸磷化酵素。
- 顯著正相關：血糖。
肝臟與肌肉肝醣（運動過程中重要的能量來源，增加肝臟中儲存的肝醣的有利於增強身體耐力，經過趨勢分析）：
- 顯著正相關：肝臟肝醣，肌肉肝醣則無顯著相關。
那對人體辣椒素是否會有幫助呢？在2006年的一篇整合研究有提到：
Capsaicin, obtained from hot red peppers, is likely to enhance fat metabolism by altering the balance of lipolytic hormones and promoting fat oxidation in skeletal muscle.
紅辣椒富含的辣椒素，似乎能夠藉由改變脂肪分解荷爾蒙的平衡而增加脂肪代謝，並且在骨骼肌中增加脂肪氧化。
值得注意的是，此篇文章只是把辣椒素歸類在「可能有效」。
根據上述兩篇的研究結果，建議還是別期望辣椒（辣椒素）是一個減肥產品，或是增強運動表現的神器，但是它的其他養分還是很值得大家去吃的。
另外要注意一點，不要亂挑戰太辣的食物比較好。在一篇整合分析報告（包含39篇研究論文、7884位癌症病患及1萬142位對照組），如果你攝取過辣的食物，對於得到癌症的風險是增加的。
辣椒醬健康嗎？
排除掉國外的辣椒醬，台灣常見的辣椒醬大概可以分成三種：辣豆瓣醬、辣椒醬、辣椒油渣。這三種分別因為烹調方式、食材種類而在營養或是熱量上都不一樣。營養師比較推薦哪一款辣椒醬呢？請繼續往下看。
- 辣豆瓣醬：每10克辣豆瓣醬熱量約10大卡，納含量卻高達438mg。成年人鈉的每日建議攝取量是2400mg，所以營養師建議朋友們還是少吃一點。其實辣豆瓣醬真的很常使用在餐點裡面，比如說麻婆豆腐、辣子雞丁等，所以這類食物吃的時候都要注意一下。
- 辣椒醬：這裡講的辣椒醬，是看的到辣椒、蒜頭形狀的那種辣椒醬。這類產品其實相對來講是比較健康的，也較容易在家裡自己製備，如果買外面現成的就是要注意一下，是否添加過多的食品添加物（防腐劑、甜味劑、色素……）如果以義美紅辣椒醬為例，每10克熱量35.7大卡，鈉含量212mg。很明顯的因為要用油去保存，所以熱量比辣豆瓣醬高，但是鈉含量卻是它的一半喔。
- 辣椒油渣：這類型最常見的就是用高溫熱油去沖乾辣椒粉，外觀看起來會偏黑，一粒一粒的沉澱在底部。這類的辣椒油渣油的比例又更高，所以熱量也會更高。同時也出現了另一個問題，就是高溫去炸乾辣椒粉，容易把辣椒粉炸焦，因而產生的有毒物質也是一個需要小心的地方。
辣椒醬是一個非高油就高鈉的調味料，所以建議還是盡量減少攝取，避免增加我們身體肝腎的負擔。網路上的那種地獄辣椒醬更是建議不要碰，免得造成其他意外的傷害。
辣椒可以增添風味、增加刺激感，所以適量添加在菜餚是可以的，但是要記得量力而為。
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航