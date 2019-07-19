吃辣椒能減肥是真的嗎？營養師比較推薦哪一款辣椒醬？

「四川人不怕辣，貴州人辣不怕，湖南人怕不辣」。不知道各位有沒有聽過這句俗語，三個省份因為地理位置及傳統習俗的關係，讓他們從小就練得了一身吃辣的本領。大家有沒有曾經切完辣椒後不小心揉到眼睛，讓眼睛疼痛難耐呢？其實酸、甜、苦、辣中的辣並不屬於味覺，而是痛覺的一種。

你知道自己能吃辣的程度在哪嗎？不管是鬼椒還是死神辣椒，目前全世界在分級辣度的時候，大多是使用史高維爾指標。台灣常見的朝天椒、雞心椒其實才3－4萬8000SHU，跟鬼椒的104萬1427SHU、死神辣椒的220萬SHU不能比。所以切記如果有看到外面標榜使用鬼椒來做辣椒醬，請一定要量力而為、適量使用。

吃辣椒的優、缺點

如果排除辣這樣的刺激性，辣椒其實是一個很不錯的食材。根據食品營養成分資料庫（新版），辣椒富含維生素A、維生素C、維生素B6等。對於現代人長時間用眼過度的狀況來說，辣椒的養分其實是有明顯幫助的。如果有人無法吃那麼辣，可以選擇紅黃椒這類食材，它們也富含同類型營養素。

辣椒素（Capsaicin）是辣椒中一種主要的辛辣和植化素，被證明可以改善粒腺體的活性和三磷酸腺苷（ATP）的產生。有研究發現越辣的辣椒，所含有的辣椒素就越多。

至於辣椒除了辣之外還有其他功效嗎？有網路說辣椒素能減肥是真的嗎？在2016年發表的一篇研究，作者給予老鼠不同劑量的辣椒素，並測試牠們的握力、持續游泳的時間、急性運動後的血液生化指標、肝臟與肌肉肝醣量。最後作者有了以下發現。

握力、持續游泳的時間：

高濃度組在前肢握力、持續游泳的時間都顯著高於其他組；體重上卻沒有顯著差異。

急性運動後的血液生化指標：

顯著負相關：乳酸、氨、血液尿素氮、肌酸磷化酵素。

顯著正相關：血糖。

肝臟與肌肉肝醣（運動過程中重要的能量來源，增加肝臟中儲存的肝醣的有利於增強身體耐力，經過趨勢分析）：

顯著正相關：肝臟肝醣，肌肉肝醣則無顯著相關。

那對人體辣椒素是否會有幫助呢？在2006年的一篇整合研究有提到：

Capsaicin, obtained from hot red peppers, is likely to enhance fat metabolism by altering the balance of lipolytic hormones and promoting fat oxidation in skeletal muscle.



紅辣椒富含的辣椒素，似乎能夠藉由改變脂肪分解荷爾蒙的平衡而增加脂肪代謝，並且在骨骼肌中增加脂肪氧化。

值得注意的是，此篇文章只是把辣椒素歸類在「可能有效」。

資料來源：Wataru Aoi, Yuji Naito and Toshikazu Yoshikawa. Exercise and functional foods. Nutrition Journal. 2006, 5:15. 資料來源：Wataru Aoi, Yuji Naito and Toshikazu Yoshikawa. Exercise and functional foods. Nutrition Journal. 2006, 5:15.

根據上述兩篇的研究結果，建議還是別期望辣椒（辣椒素）是一個減肥產品，或是增強運動表現的神器，但是它的其他養分還是很值得大家去吃的。

另外要注意一點，不要亂挑戰太辣的食物比較好。在一篇整合分析報告（包含39篇研究論文、7884位癌症病患及1萬142位對照組），如果你攝取過辣的食物，對於得到癌症的風險是增加的。

辣椒醬健康嗎？

排除掉國外的辣椒醬，台灣常見的辣椒醬大概可以分成三種：辣豆瓣醬、辣椒醬、辣椒油渣。這三種分別因為烹調方式、食材種類而在營養或是熱量上都不一樣。營養師比較推薦哪一款辣椒醬呢？請繼續往下看。

辣豆瓣醬 ：每10克辣豆瓣醬熱量約10大卡，納含量卻高達438mg。成年人鈉的每日建議攝取量是2400mg，所以營養師建議朋友們還是少吃一點。其實辣豆瓣醬真的很常使用在餐點裡面，比如說麻婆豆腐、辣子雞丁等，所以這類食物吃的時候都要注意一下。

：每10克辣豆瓣醬熱量約10大卡，納含量卻高達438mg。成年人鈉的每日建議攝取量是2400mg，所以營養師建議朋友們還是少吃一點。其實辣豆瓣醬真的很常使用在餐點裡面，比如說麻婆豆腐、辣子雞丁等，所以這類食物吃的時候都要注意一下。 辣椒醬 ：這裡講的辣椒醬，是看的到辣椒、蒜頭形狀的那種辣椒醬。這類產品其實相對來講是比較健康的，也較容易在家裡自己製備，如果買外面現成的就是要注意一下，是否添加過多的食品添加物（防腐劑、甜味劑、色素……）如果以義美紅辣椒醬為例，每10克熱量35.7大卡，鈉含量212mg。很明顯的因為要用油去保存，所以熱量比辣豆瓣醬高，但是鈉含量卻是它的一半喔。

：這裡講的辣椒醬，是看的到辣椒、蒜頭形狀的那種辣椒醬。這類產品其實相對來講是比較健康的，也較容易在家裡自己製備，如果買外面現成的就是要注意一下，是否添加過多的食品添加物（防腐劑、甜味劑、色素……）如果以義美紅辣椒醬為例，每10克熱量35.7大卡，鈉含量212mg。很明顯的因為要用油去保存，所以熱量比辣豆瓣醬高，但是鈉含量卻是它的一半喔。 辣椒油渣：這類型最常見的就是用高溫熱油去沖乾辣椒粉，外觀看起來會偏黑，一粒一粒的沉澱在底部。這類的辣椒油渣油的比例又更高，所以熱量也會更高。同時也出現了另一個問題，就是高溫去炸乾辣椒粉，容易把辣椒粉炸焦，因而產生的有毒物質也是一個需要小心的地方。

辣椒醬是一個非高油就高鈉的調味料，所以建議還是盡量減少攝取，避免增加我們身體肝腎的負擔。網路上的那種地獄辣椒醬更是建議不要碰，免得造成其他意外的傷害。

辣椒可以增添風味、增加刺激感，所以適量添加在菜餚是可以的，但是要記得量力而為。

本文經SuperFIT授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航