天網恢恢、信賞必罰：「中國社會信用體系」即將全面上路

想像一個世界，你生活裡的一舉一動，都逃不過監測科技與大數據網絡的「法眼」。你的一言一行，都成為國家把你評分的依據，而且國家會用這個分數，來決定你的生活方式：分數好，買東西可以打折、看病可以賒賬、政府還會發給你免費的生活雜物；分數不好，政府不准你搭大眾運輸、不准你旅行住飯店、不准你裝修房屋，甚至連小孩都不許上學……

這樣的「天網恢恢、信賞必罰」的社會，您，喜歡嗎？而正是中共政權現在極力推動的「社會信用體系」。

社會信用體系是怎麼一回事？

預定2020年在中國全面上路的「社會信用體系」，它的出發點，反而是來自於民企的阿里巴巴。

2015年，阿里巴巴推出「芝麻信用」個人信用評估服務，利用它在中國網路購物、電子支付等壟斷性市場取得的個人資料，來考評信用，作為阿里旗下「螞蟻金服」個人金融服務的貸款依據。

但是阿里巴巴此舉，其實是更大政治動作的起手式。阿里巴巴與一班中國網路巨擘企業，所研發出來的大數據蒐集挖掘，以及社群網路監控、人臉辨識、聲音辨識等科技，很快就被中共政權看中，拿來作為「社會信用體系」的原型技術。

技術面有民企打前鋒，但是政治面上怎麼運用，就是共產黨的事了。很快地，各級政府就開始推出「社會信用體系」的雛型。例如說，前些日子，安徽省界首市有位大媽走路闖紅燈，才過到一半，對面大樓的電視牆赫然打出這位胡大媽的名字、身份證字號，連住家地址也全都露！

安徽這起事件，未必高科技到哪裡去，但是很簡單明瞭地說明了「社會信用體系」的套路：

監控個人的日常行為（真實生活裡和社群網路上） 將行為和個資資料庫做匯整 根據匯整的資料，來對個人做出賞罰

Photo Credit: Reuters／達志影像

台灣人對「社會信用體系」的風向，可能超乎你想像

我試著深入挖掘了一下台灣真實的網路風向。出人意料的是，「社會信用體系」在台灣竟然還受到了不少的好評。有些人覺得，若要人不知、除非己莫為，利用大數據的力量，讓小奸小惡無所遁形，促使人人循規蹈矩。這豈不是好事一樁？

也有人從科技的角度切入。我有位朋友，聽完李開復的演講回來，跟我說，中國現在的大數據、人工智慧技術，都有超越美國的趨勢。大數據業界有句行話，所謂「有好的演算法，不如有好的資料」；如果「社會信用體系」應用所蒐集的大量資料，能夠AI科技有長足的進步，那，說不定科技的力量能夠讓中國成為更美好的國家呢！

但，這件事有大家想像的這麼美好嗎？

再舉一個著名的例子。

號稱「中國版館長」、「格鬥狂人」的徐曉冬，疑似因為屢次在公開場合與社群網路發言批評「中國功夫都是假的」，傷害了民族自尊心，致使他的社會信用被評為「D級」。這讓他的生活有多悲慘呢？不准搭飛機、搭高鐵、買房、裝修房屋，甚至連出錢讓子女註冊私立學校都不獲准。

當然政府不會告訴你徐曉冬是為什麼被降等。但如果上述為真，在民主國家生長的我們，真的很難想像，說錯話會衝擊一個人的生活，到這種程度。

這正是「社會信用體系」黑暗的一面。

又例如中國的維權記者劉虎，因為曝光官員的腐敗現象，不但被司法迫害，也在社會信用體系裡面被拉黑。不但不能乘坐飛機與高鐵，社交網路帳號也被吊銷，更無法找到工作。劉虎不無自嘲地說道：「我現在是成了政府的公敵」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

歐美不是沒有技術，而是不這樣使用技術

徐曉冬與劉虎的例子，側面說明了，當中共這樣的極權政體手中握有高端技術時，會怎麼樣使用它來鞏固自己的權力。處罰徐曉冬，讓民族自信心能夠維持；處罰劉虎，讓官員狗屁倒灶的破事不致曝光。

回頭來看，西方國家有這樣的技術嗎？他們會這樣運用技術嗎？

從學術面來看，即使是立場較親中國的李開復本人，也承認歐美國高在人工智慧科技上，還是領先中國若干距離。但歐美對於人工智慧技術的應用，卻不如中國「社會信用體系」這麼徹底。也因此，常給人一種「歐美在人工智慧技術上落後中國」的感覺。

但這是非不能也，實不為也。

這種類似電影《魔鬼終結者》裡面的「天網（Skynet）」的高科技，早已不是新觀念，在歐美的文學、影視作品中更是經常被點名討論的議題。在喬治．歐威爾的《1984》裡面，監控黨員家裡的「電幕（Telescreen）」，就是作者對於這種高科技概念的摹想。

然而，這些作品對於「天網」的概念，往往抱持著批判的角度。

因為，歐美國家對於權力，是深具戒心的。

中共政權的本質，就是「控制狂」，以恐懼來促使人民自肅。「社會信用體系」的技術來到中共手裡，很快就成了政治監控的工具。網路上有一篇講到「新疆成了世界上最安全的地方，安全到令人害怕」，一旦犯事，你的生活會變得寸步難行。

新疆的監控科技佈建之密、規模之大、種類之多，在人類歷史上也真是空前的了。但，整件事情背後只曝露一個事實就是，中共政權容不下任何對政權不利的因素，而且願意用最新最好的科技來執行「清除」的工作。科技愈進步，中共對人民的控制也愈強，寧可錯殺一百，不願放過一人。

這是赤裸裸的科技促成的權力濫用，您，同意嗎？

Photo Credit: Reuters／達志影像

值得我們反思的地方

歐美國家不是沒有類似「社會信用體系」這種，根本個人記錄來做決定的場合。你申請信用卡、辦房貸需要做信用調查（credit check），求職需要做背景調查（background check）。

但是歐美國家對於這種個資調查，是非常謹慎的，嚴格限制這些調查可以應用的範圍，而且必須徵得當事人的同意。有些國家、州郡甚至明令禁止個資調查被運用在一些事務上，例如租房，怕的是造成歧視的狀況。

這也使得民主國家，在把個資、監控科技應用在社會治安這檔子事上面，十分牛步化。

但，比起中國式的全面監控，歐美國家持保留態度。因為他們知道，社會的安全不是倚賴於國家赤裸裸的監視與暴力，而是來自於人民的富足、德性與認同感。

子曰：「導之以政，齊之以刑，民免而無恥；導之以德，齊之以禮，有恥且格。」用政治權術來引導人民、用刑罰來約束其行為，人民雖然會自肅，但是不會培養出羞恥心；用德性來引導人民、用禮儀來約束其行為，人民不但會自我檢點，而且會主動守護榮譽。

法國哲學家孟德斯鳩也說過：共和國家，以人民的德性來維繫；專制國家，以人民的恐懼來維繫。

中共這種無孔不入的監控體系，其實只是讓人民恐懼，而不是培養人民的德性。一旦因為政治、經濟、文化上的因素，政府對於人民的約束力減弱了，人民很快就會把恐懼丟在一邊，把劣根性找回來，一下子把中國社會打回原形。

以科技為手段的極權統治，並不能讓社會真正地進步。

這是我們需要深刻反思的地方。

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本文經蕪菁雜誌授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航