《凱爾特・最初的歐洲》導讀：「不復存在」又「無所不在」的西方文化伏流

《美國眾神》（American Gods）是知名奇幻小說家尼爾・蓋曼（Neil Gaiman）創作生涯中的重要長篇，故事以美國移民社會為背景，各地的神祇隨著移民來到北美這塊新大陸，然而隨著現代文明的發展，媒體、明星、科技甚或毒品這些新的崇拜出現，成為新的神明，取代人們對於「舊神」們的信仰，於是舊神們開始密謀反擊，試圖扭轉身處的劣勢。本書便經由男主角「影子」（Shadow Moon）和他的神秘僱主「星期三先生」（Mr. Wednesday）兩人如「公路電影」般跨越美國的歷程，交織著世界各國的神話，打造出一場充滿驚險、陰謀的故事，展示蓋曼那山洪爆發一般的想像力，並隱含著對信仰和物質文明的思索和批判。小說問世時即獲得雨果獎、星雲獎和軌跡獎等三大科幻及奇幻大獎的肯定，2017年已改編成影集播放，評價不惡。

諸神對抗神話中常見的思維方式，也成為當代創作者參考的創作主題，相較於處在影視主流的《美國眾神》，日本漫畫大師手塚治虫的經典大作《火之鳥．太陽篇》上也有類似的挪用，這則同時交錯著過去和未來不同場景的故事，聚焦在對人類宗教和信仰之間的討論。在古代舞台上，狼頭人身的男主角犬上宿襧，參與了一場日本民間信仰的眾神怪，對抗外來佛教的戰事，那對戰事的描繪，以及象徵著的反思，不只是構成了《火之鳥》這部作品，甚或是漫畫歷史上的經典場景。

這種以新舊信仰為題材的創作，可以不斷列舉下去，從今日科學的角度，神怪之說或顯無稽，但如同原聖教授在《凱爾特．最初的歐洲：被羅馬與基督教覆蓋的文化水脈》開篇所引用民族學者柳田國男朝西方學界啟發後的立論：妖怪是前代信仰的末期現象。後人借用新舊神明對抗的意象，開展出對宗教或文明的批評，似乎也是再自然不過了。

這種脫胎於民俗學的脈絡的觀看視角，使得《凱爾特．最初的歐洲》一書成為《興亡的世界史》書系中最特別的一本書，內容當然還是歷史，但又超出傳統歷史論述習慣的口吻。透過作者廣泛的取材，追索各種殘留的線索，努力還原一幾乎在歷史上消失的「凱爾特」世界。

雖然「凱爾特」一詞在今日四處可見，無論電影、影集、電玩，從新世紀音樂（New Age Music）跨界女歌手恩雅（Enya）到NBA賽場上的波士頓塞爾堤克隊（Boston Celtics），「凱爾特」作為一個符號化的象徵可說無所不在。然而，歷史上實存的凱爾特人，在經過帝國的崛起、基督教的全面勝利，以及民族國家的抬頭……等一次又一次的洗涮，早已面貌模糊。在《興亡的世界史》中，不管是以個人、國家、城市、民族為對象，規模有大小，但基本上還是「邊界」分明的整體，可以被明確界定，畫出起落的變化；然而，「凱爾特」在時間的長河卻被徹底的化整為零，只剩下稀疏不全的碎片，夾雜在不同時間和空間的段落裡，逐漸遭到淡忘。

本書以「潛入地下的凱爾特文化水脈」，這傳神的譬喻來形容凱爾特的歷史現狀，充分描繪了這種「無所不在」和「不復存在」同時併存的矛盾樣態。比起一般制式史學刻板、生硬的框架，民俗學更能擅長捕捉出潛藏於灰色地帶的各種意義，更能挖掘出那文化表象下的伏流。

Photo Credit: 八旗文化出版 巨石陣：英格蘭代表性的巨石遺跡。

讀者可能在閱讀過程不免會有些迷路的混亂，究竟什麼是「凱爾特」？作者於最後總結時，將凱爾特文化依時代的演進，可以區分為三部分：

首先是古代凱爾特，有學者將起始點定於鐵器、青銅器時代，至四世紀都還可以見到蹤跡，但整體而言已和羅馬文化同化而消失。

第二是未受羅馬同化，「延續」著傳統古代凱爾特的中世紀凱爾特，以民間信仰的形式，逃逸於基督教的世界，這裡的「延續」是需要特別留意的，並不見得是相同「性質」的直接傳遞，更多的可能是對凱爾特文化中某些留存的元素，轉用、挪借甚或附會。

第三則是近代民族主義興起之後，「重新發現」或「重新創造」的凱爾特，可視為某種「傳統的發明」，藉由主張古代凱爾特為自己的文化起源，建立自己的認同。作者肯定「對當事人來說，有很多時候確實能感受到自古代綿延下來的文化連續性，而要從外部否定這種直覺感受，乃是毫無意義的」，並直言「現代凱爾特文化，和過去的凱爾特完全是兩回事。」

經由這最後結論，讓讀者陷入不知道什麼是「凱爾特」，是作者有意為之的安排，因為這才符合歷史的實然，那種在曖昧恍惚之中的模糊存在，才是凱爾特真實的樣貌。當所有的歷史都習於談論著「有」，將所有的事件都賦與了理所當然的發展階段，本書則將運用民俗學的敏銳，將焦點放在了「無」，古代凱爾特的消失從來不是一刀兩斷式的結束，而是慢慢於同化中換了面目，文化似乎也遵循著質量守恆定律一般，所謂的消失從來不是終結，而是轉化或被借用成中世紀凱爾特內的各種信仰，甚或在民族國家熱潮來臨時，重新被創造，得到新的生命和象徵意義。本書主題當然是在談凱爾特，但同時也是以凱爾特為例，以千年的尺度，描繪著「文化」的起落、韌性和再發明。

倘若可以享受這模糊，閱讀本書的過程絕對充滿著樂趣，因為「信仰」是貫穿全書不同篇章凱爾特的軸線，從巨石陣到德魯伊再到亞瑟王，不僅考據、敘述著這些民間傳說的原型，同時一一考察從原型出發的各種變形和延伸，以及背後所象徵的時代意義。在嚴謹的學術文字，隱隱可以嗅到新舊神的對決和戰爭，即使敗逃後的再度出現，順延著歷史每一個轉折，和人間權力的更替中，持續發揮著作用。

在《美國眾神》的最後，書中的舊神威士忌傑克說道：「神被人遺忘的時候會死，人也是。但土地仍在這裡，無論好地方或壞地方。大地哪裡都不去」。《凱爾特．最初的歐洲》裡的凱爾特，或許想表達的就是這樣的一則故事，只有大地仍在，只有生活其上的歷代人們有著相同、普世的需求，那麼某一個文化即使消退，也不會真正的滅絕，而會以不同的方式再現，呼應著土地和人的需求。

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書籍介紹

本文摘錄自《凱爾特・最初的歐洲：被羅馬與基督教覆蓋的文化水脈》，八旗文化出版

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作者：原聖（はら きよし）

譯者：鄭天恩

「最初的歐洲人」——凱爾特，他們建立了西方文明的基底，

卻被羅馬和基督教文明覆蓋，視之為邊陲的「野蠻」文化。

凱爾特不只專屬於愛爾蘭！而是歐洲世界共通的文化遺產。

找尋最原始純粹的異教文化，從民俗學、語言學、歷史學全面解讀歐洲的起源！

一九八○年代後半，歐洲掀起了一波重新發現「凱爾特」的風潮。當時蘇聯勢力衰退，八九年柏林圍牆倒塌，九三年歐盟誕生，在歐洲逐步邁向大團結、重獲新生之時，凱爾特文化被視為是全歐洲共通的遺產，受到各國矚目。

雖然長久以來認為歐洲文明的基礎是羅馬與基督教文明，這點非常具有正統性，但這兩者並非歐洲所獨有。若再往更早之前追溯，在羅馬與基督教出現之前，幾乎遍及整個歐洲，可作為歐洲獨特認同基礎的，正是凱爾特文化。

「最初的歐洲人」凱爾特，在經過漫長時光後，仍在歐洲文化之中深植了某些如今我們依舊熟悉的元素，像是妖精、巫女、小人族、巨石文化、亞瑟王傳說。本書將以布列塔尼、愛爾蘭為中心，掌握其未受時代渲染的真實樣貌，帶領我們踏上尋找歐洲根基的知識之旅。

《凱爾特・最初的歐洲》能夠帶給台灣讀者什麼啟示？

從古代延續至今的「凱爾特文化水脈」，雖然在歐洲史中超脫了國家疆界與民族框架，且被當成建構歐洲共同體的文化基礎，在進入二十一世紀時，掀起重新解釋的熱潮。然而，凱爾特人在漫長的歷史中，一直處在主流文明之外，被視為是「邊陲」的野蠻文化。如今，歐洲似乎又再度面臨分裂的命運，未來凱爾特的水脈，會再度成為團結歐洲的關鍵角色嗎？

本書的啟示是：台灣的地理位置，處在亞洲大陸的外緣，東南亞文明的前線，長久以來也受到中華史觀所桎梏。凱爾特在被無數次的解釋後，不但成為可塑性、包容性極強的文化，當中一些「異教」元素，反過來深深融入主流的西方文明之中。台灣是否能像凱爾特一樣，釋放出自身的文化潛力，同時發揮出中心與外緣、文明與野蠻、大陸與海洋、正朔與悖逆等，彼此矛盾卻又相容的力量？

來自日本講談社的全球史鉅獻

《凱爾特・最初的歐洲——被羅馬與基督教覆蓋的文化水脈》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第8卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九