器官移植協調師廖麗鳳：茶几上常堆滿「鳳梨」，這是期盼器捐別中斷的象徵

文：蔡怡琳｜攝影：陳鴻文

「當無常，當死亡，這麼無情接近我們的時候，難道什麼都不做嗎？」「不！我們一起去跟它要一些東西回來。」──這是今（2019）年5月上檔的公視連續劇《生死接線員》中，器官捐贈協調師與家屬之間的對白，他們串聯起生命的消逝與重生，說「不」的時候，往往是鼓勵對方，不要放棄善的信念。

台灣器捐移植需求九千多人 實際捐贈僅三百多人

台灣目前等候接受器官移植的病人，包括心、肺、肝、腎、胰、腸等器官，和眼角膜組織的人數，共有9660人；不過，捐贈數2018年僅有327人，差異相當懸殊。

如果有一天你走到生命末期了，會願意捐贈器官嗎？

對照真實人物——台北榮總器官移植小組的資深協調師廖麗鳳，從她面對各種「捨」與「得」的情境中，也許會得到一些啟發。

台灣自1987年起，頒布第一部人體器官移植條例，此後，器官捐贈移植協調師居中成為最核心的角色，一直以來卻鮮為人知。

廖麗鳳進入台北榮民總醫院工作，今年正好30年了，自護理專科畢業後，從外科病房到加護病房，緊接著加入器官捐贈移植團隊，擔任協調師至今，也已滿18年，在國內總共不到百名的協調師中，是少有的資深。

「協調師就是要把各單位來的人，都做一個很好的串聯，包括捐贈者、受贈者、家屬、醫療團隊到社工師，有時候要面對檢察官，就是一條龍服務。」廖麗鳳說，早期器捐環境尚未成熟，也沒有所謂「SOP」，因此凡事都得經由協調師來處理。

協調師的工作內容有哪些？從評估、照顧捐贈者、司法相驗、詢問家屬意願、器官摘取分配、找到受贈者，到術後追蹤。許多時候，都要面臨大眾對於器捐的「拒絕」。

然而，又有那麼多生命等待拯救，應該怎麼辦？

Photo Credit: 廖麗鳳提供 廖麗鳳剛擔任協調師時，曾協助這名小病人成功換肝，目前對方已經是高中生

大眾聽到掉頭就走 難以放下生死

她形容剛入行的自己「傻不隆咚」，面對大眾對器捐的誤解，她能拿出的是無盡的耐性，曾經陪伴家屬，在加護病房蹲了3個多小時。在器捐風氣未盛行的年代，協調師的種種努力，還曾被喚為嗜血的「禿鷹」。

尤其在意外事故中，家屬對突如其來的結果，一時間幾乎難以接受，會不停否認醫療結果，伴隨盛怒的情緒，質疑院方為什麼沒好好救人。

身在第一線，她曾在宣導現場，遇到掉頭就走的民眾，還有人動輒覺得這是詛咒，對她惡言相向。

因此，廖麗鳳的辦公室裡，茶几上常堆滿「鳳梨」，她說「都是協調師自己訂的。」這個代表「旺來」的水果，醫院其他單位總避之唯恐不及，但在這裡卻是期盼器捐別中斷的象徵。

她如今已能理解，進而轉念，「說服別人沒有SOP，他也許還沒學會生死和放手，需要多一點時間。」

Photo Credit: 陳鴻文攝影 鳳梨俗稱「旺來」，通常被醫護人員列為禁忌水果，然而器官捐贈不能中斷，協調師合力團購一大箱

如果可以，你想為世界做些事嗎？

那麼，要如何讓人願意思考器捐？在陪伴的過程中，她會引導家屬了解病情，共同思考病人的優點，如果有「樂於助人」的特質，就再進一步探問，「如果可以，你想幫他做一些事嗎？」當家屬聽到器官捐贈時，反應通常會先沉默一陣，或是止不住地哭泣，慢慢才能理解延續他人生命的本意。

她記得一名癌末病人，剛入院就表達捐贈的意願，也簽下器捐同意書，法定的親屬也都同意，但在最後一刻，獨獨岳父強烈反對，並威脅提告院方，最後因此作罷。

同樣是家屬的轉折，也可能往好的方向發展。曾有一名在北京工作的台商，因嗆傷造成腦部缺氧，緊急搭乘救援專機返台，如此大費周章仍無力回天，當詢問家屬器捐的意願時，老媽媽捨不得又感到為難，表示要「擲筊」才能決定，竟連連擲出「聖杯」，最後同意兒子的器官捐贈。

廖麗鳳也看過不少家屬，表示突然翻到病人的器捐卡，或是禱告問天父，以及其他信仰的指引，讓原本反對器捐的決定，得以有轉圜餘地，也讓她如此相信著，「存善念，做好事，老天都會來幫你。」

器捐後身體會不會破碎？其實不會影響外觀

面對不少家屬擔憂，「器捐後身體會不會零零落落？」她總再三保證，其實器捐絕不會支離破碎，也不會影響外觀，同時請託醫療團隊好好縫合傷口。

她曾看過一名家屬，在接過父親的遺體後，卻罕見地露出微笑，好奇詢問下，對方說：「從沒看過爸爸有這麼慈祥的表情」，他才知道這名女兒，過去父女間有些誤解，卻在父親完成器捐手術後，得到生死相安的慰藉。

廖麗鳳的兩名孩子受到影響，大女兒國中時就簽下器捐卡，小兒子則在她週末勤走基層社區時，協助擺攤宣導，也不避諱一起討論死亡議題，「我連遺囑都跟他們說好了。每天睜開眼，看到許多人無法善終，自己要先交代清楚。」她語氣堅決。

「有人告別世界了，卻能成就另一個生命的新生，其實生命的循環，是很美的。」她說。

關於器捐，我還想知道……

如果我未來想捐贈器官，應該怎麼做？

答：認同大愛助人的理念，可透過網站簽署「器官捐贈同意書」，列印親筆簽名後郵寄，或到全國各醫院、衛生所、健保署等服務窗口，索取同意書填寫郵寄，並申請註記器官捐贈意願於健保IC卡。

在現行法律下，除了捐贈者本身的意願之外，也要取得2位捐贈者家屬的同意書，並且進行2次腦死判定，才能進行器官捐贈。因此，對器官捐贈認同者，平時應向親友表達此想法，一旦發生意外腦死時，親友即可協助完成心願。

什麼是「活體捐贈」？

答：除了腦死病人可將有用器官捐贈給別人之外，平時可捐贈其中一枚腎臟，給予需要的三等內近親。另外，我們亦可捐贈骨髓給需要骨髓移植的病人。

摘取器官的過程是否尊重生命？

答：以台北榮總移植團隊為例，在進行摘取器官手術前，會先進行一個特別的「儀式」，醫療團隊會先播放一段「祝禱詞」，在那一分半內，所有人安靜下來，默禱感謝捐贈者，表達充分尊重。

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本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航