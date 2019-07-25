小丑「蛋黃哥」黃世岱：沒有風險就沒有浪漫，第三人生太好玩

文：釋俊哲、吳丹華｜攝影：吳毅平

編按：退休後如何過得精采，取決於心態。相較許多退休男性宅在家，黃世岱（蛋黃哥）將退休後10年視為「黃金十年2.0」，他要用青少年時期的那股熱情，將過去數十年沒機會做過的事，盡情體驗過一遍。

日劇女王柴門文曾半開玩笑抱怨：另一半（漫畫家弘兼憲史）50後性格一下子退化至幼兒期，任性、固執、不太講理，猶如「白髮死小孩」。柴門文還自嘲，身為歐巴桑就不一樣了，緩慢倒退到青春期，懷抱「少女心」追著韓劇……

不過，可別以為退休男性只有「白髮死小孩」一途；這一天，我們真的認識了一位對世界充滿好奇的「白髮青少年」！

曾任美國、台灣科技公司電腦工程副總的黃世岱（蛋黃哥，69歲），數十年職場工作與壓力，讓他一直懷念青少年時期那種極欲探索世界的熱情。好不容易退休了，他直呼65歲到74歲，是人生「黃金十年2.0」，他要像年少時的自己一樣，所有好玩的事，都想玩過一遍。

香港長大、台灣念大學、電腦普及前就在美國進修與工作，導致他不擅長中文輸入法。但憑對寫作的興趣，在iPad上一個字一個字中英查找、手寫輸入；剛退休時先完成了一本「睡到自然醒」散文集；近一年來，正試著寫一本科幻小說處女作，主題關於「睡到自然死」。

他說，死是必經，老化也是沒辦法的事。他把時間切成3等分，分別拿來挑戰學習、做志工回饋社會、照顧身體。

Photo Credit: 吳毅平攝影 拍攝當天，50+請黃世岱爬上公園裡的遊樂設施，黃世岱說真是好玩，不過，隔天也筋骨痠痛啦

放下身段去學去玩，挑戰舒適圈外的小事

一般來說，比起女性，退休男性相對較少走出舒適圈持續學習。黃世岱分享，其實熟年男性需要的是：放下身段、將自我意識歸零。「就算以前是主管，當我把名片歸還給公司之後，我就是Nobody。」

退休前，黃世岱已擁有潛水執照、單帆帆船執照、飛蠅釣魚證書、劇本寫作證書、電影製作證書；退休後，更透過MOOC（Massive Open Online Course）平台線上學習，上了科學與烹飪、奧斯卡評委速成班、細讀張愛玲、適老居住空間與環境設計等各式課程，一堂堂地上課、筆記、交作業，還要考試！

中年後的學習，幹嘛這麼拚？「沒壓力，5年後就沒能力了呀！」他喜孜孜分享，透過愛丁堡大學一門12週音樂課，學會了作詞與作曲，「真是沒想到，我也可以寫一首歌！」

能辦到舒適圈外的一件小事，太值得興奮了，這意味50後的自己還有無限可能。而達到目標後的這份成就感，更能驅動自己繼續學習。

多學習才有話題，做不好又沒人怪你

像這樣不斷學習還有個很大的好處，就是有助於當一個可愛的長者。「常聽說有長輩拿錢拜託兒孫來探望自己的例子，但如果自己沒有（新的）東西可和晚輩聊天，沒人搭得上話，又怎會有人願意來看你呢。」

不少人退休後才後悔自己沒有培養嗜好，黃世岱卻說，以前沒興趣的人，退休後更該盡量去探索，只要覺得好玩、好奇，不妨一試。「又不像上班，不會做、做不好，沒有會人怪你（笑）。」

體力有限，衝浪、露營車玩興不設限

如果說年齡真帶來什麼差別？那便是身體要量力而為。例如，因為身高超過180公分不利滑雪與平衡，摔倒後果也不堪設想，他便避免。其他的，只要身體能夠負荷，都「勉強」自己去試試。

退休後，黃世岱與太太（作家平路）挑戰自駕露營車長征美國大陸，從東岸的亞歷山大開到西岸的西雅圖。不走高速公路，反而繞境景觀小道或鄉間岔路，長征7千公里考驗毅力，卻意外走完6個美國家公園、途經美國3大河的源頭。因一度忘了英制公制數字的轉換，4.3公尺高的車頂，還被10英呎的陸橋撞凹一個大洞，但夫妻倆卻興味盎然，期待來年再玩。

Photo Credit: 時報出版提供 退休後，黃世岱想起40年前當留學生時很羨慕別人開露營車去旅行，於是決定挑戰在美國開露營車漫遊

他也嘗試海上運動，在聖地牙哥跟兒子學衝浪。看著兒子瞬間從趴臥、躍起、站上衝浪板；自嘲老人家早上起床都要在床邊坐半天才起得來，不然會暈眩，不可能辦到。但一次次練習中，居然能以跪姿在浪板上停留數秒，成為海灘的白髮「衝浪阿北」！

後來挑戰進階動作失敗，體悟了身體漸漸衰老的事實，黃世岱反而覺得「要珍惜所剩的能力，過好當下的日子」。

抓緊每個機會，讓此生「優雅」一點

這般像個青少年一樣，熱切抓緊每個機會豐富生命，黃世岱其實是在實踐對自己的期許：優雅。用更精確一點的字眼來說，是指成就一個有質感、內涵的人生。

不論是各種學習、閱讀或欣賞各種表演，都是生命的優雅養分。他建議，退休男子如果沒有動力接觸新東西，可和興趣相近的三五好友相約行動，一起享受美食、看書、看表演、出遊，很多靈感和新的興趣就會冒出來了！

他也重視關愛與幽默。關愛是關心自己身邊的人、也關心社會上有需要的人，所以他退休前在美國參加小丑培訓，返台後還成立「小丑蛋黃志工團」，與小丑志工們到過近100家安養（照顧）中心義演，以幽默與正能量溫暖安養院的長者。

Photo Credit: 時報出版提供 笑與關懷，是安養中心長輩最需要的。黃世岱化身「小丑蛋黃」，帶領小丑志工們把歡樂送到長者身邊

在和家人相聚時，他常安排小型遊戲例如烹飪比賽、攝影比賽，為生活增添情趣。他觀察外國人的退休生活多為獨立自主、不倚靠別人、不給家人負擔，注重把自己過得好，「變成一個讓人樂意來關心你的老人」。也樂於從太太、兒子、女兒身上學習，透過這樣的相互成長，讓連結更為緊密。

沒有風險，就沒有浪漫，當一位有故事的人

這些退休後的故事，也被他寫在《第三人生太好玩》一書裡。閱畢，忍不住問問本人是什麼星座？原來黃世岱是雙子座，像是心裡住了兩個好奇寶寶！也可能因為這樣，一個理性、一個反骨愛冒險，一度他想學年輕人來趟背包客旅行，上網搜尋資料，讀到了背包客旅行須知的10大要項：需要防騙防盜、處處陷阱，風險甚高……「我卻愈讀愈興奮，這不正是我想體驗的嗎？」

他隨性、隨機，人生路上在該踩油門的時候不受年齡限制，挑戰的同時也樂於承擔風險，最終讓他成了一個有很多故事的人。像是某次旅遊，他與太太在阿根廷酒鄉門多薩（Mendoza）旅行時，手上的勞力士名錶差點在光天化日之下被搶走，幸好只受皮肉傷、手臂還在；而另一次為了體驗道地探戈，一路玩到深夜才返回，在暗夜巷弄間也差點遇上強盜，還好幸運脫身。

學習、保持好奇、勇於挑戰，聽起來都像是再簡單不過的道理，但要突破心理的閥門，那才是真正的困難一瞬。

「沒有風險、沒有浪漫」，黃世岱再次補上一句，笑得爽朗，也讓人確信，他只是一名擁有白髮的青少年。

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本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航