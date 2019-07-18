《照亮憂鬱黑洞的一束光》推薦序：「藥物」絕對不是治療憂鬱症的唯一方法

文：林耕新（耕心療癒診所醫師、《解憂相談室》作者）

本文為《照亮憂鬱黑洞的一束光》推薦序

全觀面對憂鬱症，找到本源才能對症治療

老實說我有點後悔答應寫這篇序文，因為本書一定會衝擊很多同業對憂鬱症和抗憂鬱劑的既有想法，那就是「憂鬱症是大腦的疾病，更清楚一點說，腦內神經傳導物質不協調的結果，特別是血清素，因此，只要能調整好神經傳導物質，憂鬱症就能治癒。」這樣簡單的邏輯主導著目前國內外精神醫學界。

1990年代，百憂解（PROZAC）進入市場，藥廠行銷手法高明，聲稱只要你覺得稍微不快樂，百憂解能助你脫離痛苦，《神奇百憂解：改變性格的好幫手（Listen to PROZAC）》還成了當年暢銷排行榜，作者甚至表示服用該藥後「比好還要好」，《時代（TIME）》雜誌第一次用藥丸當封面，全球為之瘋狂，認為憂鬱症將不再困擾人類，而事實是目前為止，坊間已有幾十種抗憂鬱劑，憂鬱症不只沒有減少，反而影響數億人口。

2004年5月，我到紐約參加第157屆全美精神醫學年會，討論主題是：「Dissolving The Mind-Brain Barrier（溶化大腦與心靈之間的界限）」主辦單位特別邀請包頭巾的瑜伽大師談靜坐冥想對腦部的影響，隔壁講堂正討論著大腦血清素又發現最新的接受器，現場人山人海，我自己則是衝著精緻免費的早餐（藥廠贊助），無奈擠不進去，只好到聽眾寥寥可數的瑜伽大師帶領的冥想，很多醫生靜不下而相繼離去，搞得主辦單位也尷尬不已。

15年很快過去，人們對追求心靈的渴望不斷增加，很遺憾地，這並不包括精神醫學從業人員，據我的了解，大多數的精神科醫師被迫讓健保給付主導一切醫療行為，除了開藥以外已經不想、也不願投入非藥物的治療，特別是心理治療，而這個現象早就存在於美國精神醫學界。

民眾自有區分辦法：開藥醫師和談話醫師，而他們說的談話醫師大部分還是指不能開藥的心理師（臨床心理師和諮商心理師），如果病患只是要求開個藥，那就皆大歡喜，銀貨兩訖，迅速又有效率。萬一你想告訴醫師最近遇到的困擾或壓力，又不巧不是談話醫師，可能一句「多運動曬太陽，不要亂想」把你打發走。臨床上就遇過精神科醫師大喇喇地告訴個案：「我不會談的！」

筆走至此，讀者可能認為我反對藥物治療，支持20世紀末開始流行的新世紀（New Age）思想，一切靠心靈，開啟內心的能量……云云，甚至去附和更稀奇古怪毫無科學根據的療法，我要強調抗憂鬱劑之於憂鬱症是有其不可或缺的價值，在病症的初始治療階段，藥物仍是最有效而快速的途徑。根據整合分析（Pooled Met-Analysis）數百篇關於抗憂鬱劑療效的學術論文結果顯示，抗憂鬱劑的反應率（Response Rate，50%個案有效）大約45%到55%，也就是有高達45%到55%的病患對抗憂鬱劑的效果不佳或沒反應。

千萬要記得藥物絕對不是治療憂鬱症的唯一方法！

然而多數醫師隱瞞這項重大的事實，個案沒被告知：除了藥物治療以外，還有更多需要考慮的因素，透過本書作者到全世界遍訪學者專家調查後，列出憂鬱和焦慮的9大原因：

與有意義的工作脫節 與他人脫節 與有意義的價值觀脫節 與童年創傷脫節 與階級和尊重脱節 與大自然脫節 與充滿希望和安全感的未來脫節 與基因的變化 與大腦角色的變化

數十年前，我們已經知道憂鬱症起因於生理—心理—社會三個因素影響，但心理和社會因素長期被刻意忽視而獨尊生理，這其中藥廠當然扮演重要的角色。

「聯合國在2017年世界衛生日（World Health Day）的正式宣言中表示，主流生物醫學的敘事是基於偏見和選擇性使用研究結果，這會帶來弊大於利的影響，危害人們的健康權利，因此必須加以摒棄。」許多證據指向應該更深層地檢視憂鬱症起因，我們不應該──也絕對不行──用個人層次的改變來解決憂鬱和焦慮，解決與社會問題有密切關係的議題，將焦點從「化學失調」轉為「能力失調」。

我們錯誤地將解決憂鬱焦慮的責任全部交給病患，最多再加上醫生。憂鬱症成因複雜，解決之道也必須是整體的。生活及文化因素不可能置之事外，社會氛圍、政經情勢難道沒有影響？不過自己的認知行為狀態最重要，發展面對憂鬱症及抗憂鬱劑使用的正確認知，我相當同意作者面對自己的生病的態度，因為我也是這樣和憂鬱症病患分享：「你需要情緒低落的訊息，傾聽這個訊息，才會知道你遇到什麼問題，面對自己的弱點和痛苦，尊重疾病，甚至學習與疾病和平共存。」因此，個案會因為憂鬱症而獲得改變、成長，學會感謝疾病，這是終極治療目標。

最後，我想引用作者的結論：憂鬱症「在告訴我們，我們生活的方式出了問題。我們不能壓制或治這個標，必須要傾聽、尊重。只有當我們傾聽痛苦，才能跟著痛苦回到本源，也只有在本源，我們才能看出真正的原因，才能開始克服。」

讀完這本書，我只想說：「這是一本會讓我更進一步修正治療策略的書，建議心理師和精神科醫師一定要仔細閱讀。」

相關書摘 ►《照亮憂鬱黑洞的一束光》：有意識地想辦法讓自己快樂，真的有效嗎？

書籍介紹

《照亮憂鬱黑洞的一束光：重新與世界連結 走出藍色深海》，天下生活出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：約翰．海利

譯者：陳依辰

「一本闡述為何沒有人應該被隔離在孤島上的細膩清晰的著作。無論你是有輕微的憂鬱症狀、或是嚴重到曾有輕生的念頭，如果你希望看到真實、且持續的改變，拿起這本書來讀，它可以提供你適當的指引。」──艾瑪．湯普遜（Emma Thompson，英國演員、奧斯卡影后）

18歲吞下人生第一顆抗憂鬱劑，到31歲停止吃藥為止的13年期間，約翰．海利一直相信醫生與醫學研究報告的說法：他的憂鬱症是因為大腦的血清素濃度不足，需要用藥來修復腦內失衡的化學狀態。

從個人用藥的親身經驗，他不完全贊同醫生的說法與抗憂鬱藥劑的效用。於是，秉著記者追根究柢的精神，他花了3年時間，旅行6000多公里，足跡遍及美國印第安那州的阿米希村、柏林科提公宅、巴西聖保羅、加拿大洛磯山脈、英國等地，深入採訪了社會科學家、精神科醫師、心理治療師、演化生物學家、社會運動人士、以及深受憂鬱症所苦的人，試圖找到造成憂鬱症的真正成因與解方。

約翰．海利在這趟旅程中一一解開心中長久以來的各種困惑，他發現，不能只歸咎於生理與心理因素，集體的社會因素──人際關係、價值觀、職場環境、創傷、對未來不抱希望等，才是造成憂鬱焦慮最主要的原因。

旅程結束後，他找到了對症處方：憂鬱症不是個人的問題，而是全體社會必須共同面對的問題。如果要減少這個造成人類社會整體疾病負擔第二名的憂鬱症的發生率，需仰賴社會群體的支持，進而與人、自然、有意義的價值觀、有意義的工作重新建立連結，克服自我成癮、童年創傷等，以及修復未來、建立信心。

Photo Credit：天下生活

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航