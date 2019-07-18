政府禁止民眾產製私酒，那開「釀酒課程」合法嗎？

你有參加過廚藝課或調酒課程嗎？現在很流行這樣的課程，而最近就有人來跟我諮詢開這樣課程的法律問題。

你可能會想「教做菜也違法？」倒也不是，但如果你想教的是「酒」類製品，就有違法的風險喔！

《菸酒管理法》表示：人民禁製私酒

我國對於菸酒管理相當嚴格，原則上「禁止私人產製酒」，否則就違反《菸酒管理法》第45條的規定，處新台幣5萬至100萬不等的罰鍰。

除非，你的數量有限，且「僅供自用」，那才例外不處罰。

「釀酒課程」算不算自用呢？

問題就來了：如果是開設「釀酒課程」的話，算不算自用？

利用老師的專業釀酒知識，找了幾個學員來進行釀酒課程，並讓學生把自己釀好的酒帶回家，在一般人眼裡應該也就是一種「DIY」，應該屬於自製自用，但財政部可不這麼認為。

在民國97年的時候，財政部就特別針對「釀酒課程」發布一個函釋，說這樣不算「僅供自用」。財政部認為，開設釀酒課程，是對學員收受費用，並讓學員在課程結束後能將酒品帶走，構成一種「對價關係」，因此不算是自用。除非這個釀酒課程真的「純技術」且「不收費」，例如由學員自己帶原料來，老師也不收學費，最後學員再把酒品帶走，這樣才算是自用。（財政部台庫五字第09700249600號函）

簡單來說，財政部的這個函釋，其實就完全禁止了釀酒課程的合法性。

要問我的話，我覺得財政部的說法其實並不合理。教學的過程一定涉及原料與品（如果學員都能自備材料還需要你教？），而老師開設課程除了想要讓知識得以傳承，不可避免的還要有「勞務」、「技術」的價值轉換，因此也勢必要收費；而學員也是在廚房現場才能學習、製作並帶走成品，這應該算是一種「供自用」的行為。

而且說真的，法律規定是「自用」而不是「對價關係」，因此這種說法也有點不符法律規定。

但，或許財政部就是想要「從嚴解釋」，禁止一切可能被鑽漏洞、模稜兩可的空間，因此一切與錢有關的都當作是有「對價關係」，也就是「寧可錯殺不可放過」。如果從這個角度來理解，或許也無可厚非。

Photo Credit: Leon Brocard @ Flickr CC By 2.0

如果不准私釀酒，為何可以買到小米酒呢？

聰明如你，可能會想到：明明四處都有在賣米酒、小米酒，難道這些人都違法？

這個就比較有趣。除了《菸酒管理法》，我國另外有「農民或原住民製酒管理辦法」用來規範某些自產的行業與習慣，這些人不用比照一般菸酒業的嚴格管理，這也是為什麼市面上可以常見一些自製酒品在販賣的原因了。

市面上也有不少釀酒課程，我想這也是有點走在違法邊緣，只能請消費者自己小心謹慎。如果真的想開課、學習，最好還是「純交流會」比較妥當！

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本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航