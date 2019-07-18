《邊緣人格》：親暱、沒界線的相處，就是一切問題的開始

文：李訓維

邊緣人格的成因與相處之道──沒界線，是問題的開始

根據周遭跟邊緣人格相處的經驗，可以確定的是，往往一般人跟他們之間的錯誤模式都從一開始接觸就已造成。特別是很多人都會因為一開始的美好經驗而有先入為主的觀點（對方對我很好，我怎能拒絕），反而導致之後相處互動上的衝突，與對這類型的人的誤解。

讓我們從例子裡來細看裡面的眉眉角角。

他可能是你的同學，在一次團體報告的討論中，你們發現彼此想法很契合，合作得很愉快。你開始找他一起吃飯，對方也會詢問你的生活細節，甚至之後的每次報告都喜歡跟你在同一個組別。你們討論著對每件事情的想法，他期待兩人觀點完全一致，若有些爭論，就會用強硬且暴怒的語氣指責你，讓你有些不舒服。不久後，他又像從沒發生任何事一樣，來找你聊天。

她可能是你的新鄰居，在你剛搬新家沒多久，她便送來禮物，關心你的生活。你以為遇到了一個熱心親切的人，也想多認識對方，奇怪的是，她從不讓你進到她家參觀，總是講了很多理由拒絕你，但卻很喜歡來你家作客，拜訪的時間也常不固定。不久後，你聽到一些關於你的消息，都是由這個新鄰居口中傳出的，裡頭有很多不好聽的話，那些都不是事實，你氣憤地找她理論，她卻說那些都是別人講的，跟她無關。

他可能是你的老闆，在一開始的面試中，你感覺這是一位親切和善的前輩，進入公司後，他常常體貼地照顧你。你以為自己遇到了貴人，你們兩人又親密又熟悉。有次，他跟你說起私事，下班抓著你講心事到很晚。反覆幾次後，他開始要求你加班完成工作內容，對細節也有很多不尋常的苛求。某天你家裡有事，面有難色，正想著如何回絕時，他卻開始說些酸人的話，也把之前對你的好拿來當籌碼，好像完成這件事是你應盡的責任、義務，除非你答應他的所有要求，否則就是忘恩負義。

這些事情給你帶來很大的衝擊，心裡有強烈的違和感。

之前的那個善良、對你好的人，跟現在你所知道的他判若兩人。

你甚至懷疑起是不是自己做錯了什麼……

沒界線，是一切問題的開始

很多時候，邊緣人格給人的第一印象都很甜美，他們主動、多話、親切、幽默，也會適時地講點有趣的笑話，感覺是個滿好相處的人，只是有時講話會欲言又止、似有言外之意。雖然你們不熟，但他通常會交淺言深地跟你聊起隱私，特別是一些強烈、刺激，甚至是負面的話題。

通常談話是由他們主導，因為這跟他們的所思所想較貼近，也是他們真正想聊的東西──不只牽扯到事件，有的則是私人經歷（例如一些跟性有關，或攻擊類、批判性話題），事件不會講得很具體，但會有很多尋求情緒支持與宣洩的歷程。在開始聽到的時候，你會有點驚訝但往往會不知不覺聊得很深入，很快地，你們相處上開始有些親密語言或肢體動作，你認為那是好的互動，讓你覺得關係是很好、很靠近的狀態。

然而，親暱、沒界線的相處，就是一切問題的開始。

認真說來，「沒界線」是華人文化的通病，一些干涉或指導的話語，特別容易在關係中產生。交淺言深或突然插手、分享，都被視為一種關心或協助──所謂的「為你好」。在大多數時候我們都挺習慣，或不好意思拒絕別人的好意。雖然心裡覺得不太自然，但並不會認為這樣的行為是過頭或不恰當的，而會看成是一種建立關係的過程。

假如狀況一直這樣，也許沒有太多的問題，但問題是，對方會漸漸顯露出任性（自我中心）和緊迫盯人（不安全感）的特質。

以我諮商的經驗來看，如果之前交淺言深的狀況你接受了，接下來他會很快地想在你的LINE、FB、IG，或是其他可以跟你有接觸的管道產生更深的連繫，進入你的生活。當他問起下一次見面的時間，你腦中可能會閃過一絲不安，覺得對方好主動，但因為前面相處得不錯，就不自覺地答應了對方的要求。

這時，事情正漸漸地超出你的預料。對方開始不考慮你的感受，任性地說些麻煩的情況或時間，也不停在類似的負面狀況中打轉，開始對你有愈來愈多的質疑或是更親密的要求，例如電話總是講很久，或半夜跟你聯繫。起初你也很想幫忙或是給予協助，希望對方可以走出陰影、過得更好，但總是事與願違。可能早就約好的行程，但時常因為他狀況不佳而更改時間，你只好調整自己的生活，再三妥協。直到你也開始感覺無力，對他不耐煩，開始逃避或假裝自己沒有時間。

重新回顧整個歷程，一開始的問題，就是過度緊密而沒有界線的相處。這種相處模式不但對邊緣人格沒有好處，反而會造成他得失心過重，害怕被拒絕、害怕你的冷淡，加上得寸進尺的自我中心，最終毀掉整段關係。這些人際模式，往往都是我們一開始沒有察覺的，等到察覺時，要再重新跟邊緣人格夥伴拉起界線，已非常辛苦、衝突，所謂的覆水難收就是形容這種情境了。

邊緣人格的成因

問題來了，我們每個人都是媽生爹養的，到底什麼才是「 讓人焦慮、緊張且高壓力的環境」，會造成這樣的心理狀態？它從何而來，最重要的經驗又是什麼？

簡單來說，邊緣人格的核心狀態，是廣泛型的不安全感，而會造成不安全感的原因，有下列幾點：

兒童期的不良照顧經驗（孤單、疏於照顧或過度管控）。

童年時期的分離或創傷經驗（父母離異、性侵、霸凌、家暴、貧窮）。

家庭裡頻繁衝突、冷漠氣氛，忽遠忽近的對待。

邊緣人格照顧者的神經質、焦慮、控制狂及不安全感傳承。

以上幾種原因，你可以發現這種人格的成因，其實是後天的外在環境與敏感的先天素質兼而有之。我們知道，安全感可以從家庭教養去做調整或彌補，所以真正的關鍵，後天還是大於先天。以下讓我們從各關係層面來好好說明。

家庭互動

讓我們先從家庭說起，這類型的人一般都是對關係及愛非常渴求的人。那麼，難道是家裡給的愛不夠嗎？答案通常是「YES」。

以邊緣人格的角度來說，從小成長的家庭環境充滿很多情緒及壓力。往往照顧者是情緒不穩定的家長，會因為小事情而發飆或開心，情緒起來時，常會以各種方式進行言語怒罵及攻擊，像是：「生豬都比生你好，我寧願沒生過你，你跟你爸一樣差勁！」但在照顧者心情好（或憂鬱）時，又十分渴求孩子在身邊，也異常黏膩，說出「我好愛你，你不要離開我，我知道你跟你爸爸不一樣，對嗎？」這種話。

照顧者情緒起伏不定，會讓孩子對外在環境充滿焦慮，不知道快樂是什麼，甚至相當習慣於這種高張力、高衝突的相處模式，進而把衝突誤當成愛的表現。同時，也非常渴望能夠脫離家庭，或以自殺來脫離痛苦。邊緣型人格疾患發病後，對於照顧者的態度也相當激烈，會有口頭或肢體上的攻擊情況，也常與照顧者爭吵或是完全疏離。

愛情或對手足之情的憧憬

從愛情來說，他在關係上當然是既期待又怕受傷害，對感情的需求其實就是為了填補空洞的安全感，也像是在尋找完美父母來照顧自己一樣。因此，你會發現他對任何關係都是小心翼翼，甚至寧可放棄關係也不輕信任何人。但如果有天遇到了好的人，則會很快地打開心防、全心投入，希望能夠彌補自己小時候沒被好好對待的「遺憾」。也因為愛情或關係在不知不覺間變成過去失落經驗的替代品，會使用各種不擇手段的方式去達到目的。這種激烈的索愛方式，不滿足就威脅、情感勒索、自殺等，都是一般人難以承受的。

人際情誼

從人際關係上來說，他們在人格特質方面，會特別想去吸引別人的注意力，也希望大家的焦點在他們身上（安全且不被拋棄）。因此，這類型的人學會風趣，懂得開玩笑、虧人，知道如何揣摩別人的心理與想法（因為從小就必須學會討好主要照顧者）。你會發現他們身邊永遠不缺乏異性，常常喜歡跟異性相處，但不喜歡說自己家的事（就算有，也是負面的抱怨跟批評），所以很難有深入交往的朋友，總是玩鬧性質的異性居多。即使結婚或有了伴侶，還是常會往外索求，以尋找那個「理想的伴侶」、填補未滿足的空虛或解除焦慮感。

另外，因為對周遭的看法都帶有威脅性，調笑時你們是好朋友（特別是異性），但若真的發生衝突，則會快速決裂、不敢面對（認為別人都會攻擊自己、傷害自己），特別是在熟人面前，他們非常愛挑剔也具有攻擊性。

他們往往表面風光，實際上卻讓人完全摸不清他真正的內心世界，也常常會與人鬧翻、乾脆獨來獨往，或是只有從小認識的幾個老朋友才能接受他。

發病與病識感

邊緣型人格疾患的好發時期，大約是青少年到成年初期，開始要去發展自我認同或尋找人生意義時，以高期待混合內心的不安所產生的人格特徵；臨床發現病人以女性較多（因為較重視關係），且容易與其他精神疾病有共病現象（註：共病，病人在接受治療的主診斷之外，其他已經存在、且會對這次的主診斷疾病產生影響的疾病狀況），特別是憂鬱症或焦慮症（不安所產生），也有人合併用藥、酗酒的行為。

因為扭曲（陰謀論）及不安的世界觀，自我中心傾向嚴重（有安全感才會發展人我關係），他們對自己的問題往往沒有感覺，或是積極想要幫助他們的人較少，傾向將現實問題解讀成被害、被欺負，「是別人的問題，跟我無關」。

華人社會中，這些狀況太過普遍，因此，意識到自己有狀況並求助、就診的案例在臺灣不多，大都是處於時好時壞的未爆彈狀態。

書籍介紹

本文摘錄自《邊緣人格：以愛為名的控制，被恐懼綁架的人生》，寶瓶文化出版

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作者：李訓維

與邊緣人格者共處，建立有界線的關係很重要。國內第一本以本土範例、親民易懂的大眾心理學形式寫成的邊緣人格專書，帶領讀者覺察、同理並與之建立友善關係。既為親友所寫，也提供專業助人者在治療上的實質建議。最重要的是，藉著此書，改變對邊緣人格的誤解與汙名化，真正去理解他們的存在。

本書特色

1. 本書閱讀對象：邊緣人格夥伴；家屬、親友；心理專業助人者。

2. 完整解析邊緣人格者的不安全感，它們來自：

兒童時期的不良照顧經驗，孤單、疏於照顧、過度管控。

童年的分離或創傷經驗，父母離異、性侵霸凌、家暴、貧窮。

家庭的頻繁衝突、冷漠氣氛、忽遠忽近的對待。

邊緣型人格照顧者的神經質、焦慮、控制狂及不安全感傳承。

3. 給邊緣人格者的安全陪伴基本原則：

Open（公開透明），坦誠的互動。

Continue（持續關心），適度的持續關心，不要太親密。

Boundary（堅守界線），一開始就說清楚自己的底線，這是最重要的原則。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航