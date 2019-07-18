《50歲的學習法》：從知識分子變思想家——50歲後該練習的三種思考法

文：和田秀樹

五十歲之後的學習，該學什麼、要怎麼學？

從知識分子變成思想家

重點不在具備多少知識，而是要有自己掌握知識的方式

從學生時代到四十多歲，我們的學習幾乎都是在輸入知識。當然，不論活到幾歲，都要不斷接觸、吸收新的資訊和知識，正是因為有知識這項素材，才能產生新點子與新的事業規劃。

不過，如第一章所述，若要比知識量，人類終究無法勝過AI。而且，也贏不過記性好又會確實複習的優秀年輕人。

不管如何，現在這個時代，任何人只要上網搜尋，幾乎所有的知識都找得到。知識淵博的人，已經不像以前那樣受到器重及尊敬。而且，如果光是將看來的知識、聽來的資訊原封不動地賣弄，只會換來嘲諷（雖然現在的電視觀眾依舊會崇拜知識淵博的人，所以在益智問答節目中有出色表現者，還是很受歡迎，但在不久的將來，這種情況應該會消失）。

那麼，五十歲以後的人應該具備什麼能力？那就是，在面對知識及資訊時，有自己個人的獨特詮釋、分析、觀察角度，並歸納出自己的「意見」。

唯有具備這種能力，別人才會想知道「關於這件事，那個人會怎麼說？」、「他會有什麼意見？」、「他應該能提出我們想不到的分析吧」。這種能力在工作上當然重要，在社群媒體的發言、貼文上，也一樣需要。

池上彰先生之所以這麼受歡迎，不單是因為他能將知識解說得淺顯易懂，也因為解說中反映出他個人的意見。如果沒有這種能力，就會在即將到來的AI時代直接被淘汰。

換言之，五十歲以後的人該學習的不是知識本身，而是掌握知識的方式。

五十歲以後的思考法

那麼，具體來說該如何掌握、面對知識？

我個人的想法如下：

①現在的答案，未必是十年後的答案

比方說，直到不久前，人們都認為膽固醇數值過高有礙健康，但現在卻有數據顯示，膽固醇數值高到一定程度的人比較長壽。過去，乳瑪琳曾被認為對身體有益，但現在則被視為是有害身體的油脂。

就像這樣，有不少知識在昨天都還是正確的，卻因為新事實的發現，而在一夜之間完全被顛覆。更何況幾乎所有論述在當下都無法獲得證實，僅僅是假說。這麼一想我們就很難斷定，現在所謂的正確答案，十年後是否依舊正確。

以癌症來說，究竟是把腫瘤切除比較好，還是不去理會才對，由於沒有人做過大規模的長期調查，我們無法知道正確答案。

又例如，共產主義現在雖然看似窮途末路，但我認為未必如此。馬克思曾說，資本主義之後，緊接而來的就是共產主義。開放前的中國和舊蘇聯之所以發展受挫，乃因為他們是在資本主義真正大行其道前，就開始施行共產主義。因資本主義發揮到極限而造成貧富差距不斷加劇的美國，以及跟隨其後的日本，如果再繼續這樣發展下去，可能會面臨資本主義的末路。AI進化到一個階段後，未來極可能走向幾乎所有工作皆由機器人代勞，收益由全民均分的社會。

至少，在現行的股東資本主義下，員工的工作效率若無法勝過AI和機器人，公司就會認為付出的薪水是無謂的浪費，因此，失業率高達六成或八成的時代或許會到來，導至富者更富，但我不認為大眾能一直忍受這種現象。

這只是其中一個例子，重要的是不要以為自己已經知道、了解某件事，而是要認知到，自己現在知道的答案，不過是目前的假說罷了，並以這樣的前提面對所有事物。

②以更深、更廣的角度探索事物，並持續尋找其他解答

想做到第①點，最有效的方法是平常就養成習慣，對一般所謂的答案抱持懷疑的態度，思考是否有其他可能性。

觀看談話性節目時，也可以試著質疑主持人或評論者煞有其事的說法，試著思考可否從其他角度來解讀。

比方說，一般認為，如果不降低營利事業所得稅，企業就會出走，也無法吸引外商前來，但真是如此嗎？說不定提高稅率之後，會有更多項目被視為成本，反而使景氣變好，也連帶增加稅收。

經濟學家要是聽到這種說法，或許會覺得是外行人說外行話而嗤之以鼻，但如果沒有經過測試，怎麼知道這個觀點是否有誤。大體來說，日本政府想藉由量化寬鬆（Quantitative Easing）及負利率的政策，提高市場上的貨幣供應量，以達到二％的通脹目標，使景氣好轉，但這也不過是一個假說罷了。真正的實施結果，大家已經看到了。

原本，經濟學這門學問，就是建立在所有人都能充分掌握資訊、並做出合理判斷的假設上，但大家都知道這是不可能的。因此，研究在沒有充分掌握資訊的狀況下，人會採取何種行動的史迪格里茲（Joseph E. Stiglitz），以及分析人類不理性行為的康納曼（Daniel Kahneman），才會獲頒諾貝爾經濟學獎。而且，康納曼還是以史丹佛大學心理學教授的身分獲獎。

但在日本，像「討論到天亮」這類電視節目，在討論經濟議題時，雖然曾經找來或許能代表一般民眾心聲的搞笑藝人參與討論，卻從來沒找過心理學家，他們只找了傳統的經濟學者，或充其量勉強算是經濟問題專家的人。這雖然是電視台的問題，但這些人的討論，應該也無法跳脫既有意見。

總之，藉由找尋除了所謂正確答案與一開始得到的解答外，有無其他解答，就能以平常無法意識到的獨特角度觀察事物。和別人擁有同樣資訊，卻能深刻洞悉、做出意外推論的人並不多，尤其愈是有社會地位的中、老年人，這樣的人就愈少，因此可以在社會上擁有獨特價值。

我再舉一些例子。

之前，日本發生過「得安穩」（Diovan）這款血壓藥的論文篡改事件。論文造假的行為當然不被允許，但我關注的重點是，為什麼非得篡改論文不可。如果只從道德和倫理的角度來解釋，就無法得到其他觀點。

歸究其因，篡改者之所以要篡改論文，是因為這款藥在歐美等地，確實有大規模的調查數據可以證明，服用後能降低心肌梗塞及腦中風的機率，但在日本所做的實驗卻無法得出有效的相關數據。不過，日本人死於心肌梗塞的比例，原本就只有美國人的四分之一。所以，我們應該可以推論，這款血壓藥的實驗得不出強力的有效數據，乃是因為在透過平日飲食（相異於歐美、不易造成心肌梗塞的飲食型態），已經將發病率降為四分之一的國家，就算受試者長期服用血壓藥，包含得安穩在內，都無法顯現出可有效預防中風或心肌梗塞的效果。

又例如，多年前曾發生過一起因投藥導致感染愛滋病的事件，引起社會熱議。當年，帝京大學醫院的內科主任安部英，由於使用未經加熱的血液製劑，導致血友病患者感染愛滋病過世。當時，雖然大眾批評安部英有失醫德，不過，在非加熱的血液製劑出現前，血友病患者的平均壽命是二十九歲，而當時那位患者，雖然感染了愛滋病，還是多活了五年、十年。再者，承如眾人所知，愛滋病現在已非不治之症。

從結果來看，也可以這麼想——安部英沒有坐視不理，任由血友病患者快速死亡，而是使用未經加熱的血液製劑，延續患者生命，等待醫學的進步。

就像這樣，看事情不能只憑透過一般媒體所知的資訊，而是要深入挖掘事件的背景資訊，或廣泛調查相關資訊，才能看到一般報導看不到的訊息。要深入了解問題，並跳脫單純的善惡二元論，才能找到第三種解讀的角度和意見。

不僅如此，如果能跳脫從過往經驗判斷的思維，習慣尋找多種解答，也可以刺激前額葉，防止其老化。如此一來，想法就會變得更有彈性。

③學習的目的，不是為了知道一個正確解答，而是要了解一件事有多種答案

真相只有一個，而學習就是為了探求真相，這應該是一般人對學習的認知吧。考試作答時，一個問題通常只有一個正確答案，有兩種以上解答的問題，通常會被視為是不好的問題而加以排除。或許就是因為這個緣故，不管在經營管理、政治經濟、人際關係，或者是人類心理上，我們都非常習慣以正確答案只有一個為前提，來判斷對錯及善惡。

尤其是上了年紀、前額葉老化後，這種傾向更明顯。一旦心中有了解答，就會認為自己已經知道，而無法接受其他意見，並在這種心態下行動。

因此，一如前述，要認識立場與自己相左的人，閱讀生活在自己不知道的世界、擁有不同價值觀的人所寫的書，才能發現世界上有各種答案、各種價值觀。

這就是學習。

前一章也提到，學習的目的不是為了知道唯一解答，而是為了了解一件事有各種各樣的答案。正因如此，人生才有樂趣。一旦覺得還有很多自己未知的世界，就會想活得更久、更健康，特別是在年過五十之後，請大家不要忘記這一點。

書籍介紹

本文摘錄自《50歲的學習法》，天下文化出版

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作者：和田秀樹

譯者：李靜宜

體力大幅衰退，有辦法學習嗎？

職涯大致底定，還能走出新的路嗎？

現在才努力追夢，來得及嗎？

年輕時的你，或許是為了考上好學校、找到好工作而學習，

站在人生下半場的起點，學習的意義又是什麼呢？

事實上，五十歲是最能享受學習樂趣的時期。

你可以鑽研興趣，廣結好友，豐富生活；

也可以挑戰新領域，拓展人生，享受求知的愉悅；

若想在退休後自行創業，更要從此刻開始聚焦目標、積極規劃。

過往的經驗和智慧，是你最強大的優勢，

不管你對上半場滿意於否，只要掌握五十歲的學習，就能活出更好的下半場。

作者和田秀樹年近五十才開始執導拍片，同時身兼電影導演、心理醫師與暢銷書作家的他將告訴你，如何透過的五十歲的學習，為人生開啟更多可能。

50歲的學習

不會讓你變得疲憊、衰老，只會使你更加健康、長壽

是為了得到唯一的解答，而是要知道有各種不同的答案

不必在乎累積了多少知識，而是要擁有自己的解讀方式。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航