《加勒比海諸國史》：西班牙殖民美洲不僅是找黃金，還有長生不老之泉

文：陳小雀

征服與拓殖

哥倫布的理想主義呈現在虔誠的天主教信仰上，他彷彿是中世紀的騎士，以征服蠻族異教為己任。哥氏不僅將加勒比海當成東方，也將之視為神所允諾的新天地，不斷藉由日誌和書簡闡揚《聖經》中的先知預言，浮誇遇見充滿榮光的神賜境域，於是他致函西班牙女王，寫下：「女王陛下，臣剛剛抵達一處人間仙境。」字裡行間，加勒比海儼然是神應許的美麗新世界。

質言之，新航道探險行程宛如一場海上十字軍東征，哥倫布率先以冒險犯難寫下雋永的騎士之歌，引起其他探險家紛紛效仿之。因此，以哥倫布為首的探險家每登陸一個島嶼便賜予新名，其命名舉動投射出天主教的文化傳承與西方帝國的拓殖霸業。

為宣揚天主教教義，探險家便以基督和聖母之名為島群命名，例如：「聖薩爾瓦多」（救世主之意）、「瓜德羅普」（聖母之名號）、「蒙雪拉」（西班牙加泰隆尼亞的聖母院）、「多米尼克」（主日之意）、「聖母受孕」（Concepción，格瑞那達之舊名）、「千里達」（聖父、聖子、聖靈三位一體）、「聖克羅伊」（Saint Croix，聖十字架之意）。為了宏揚因基督殉道的使徒，探險家亦以聖人貞女之名，替新發現的小島命名。哥倫布將多如繁星的沙洲礁石稱之為「維京群島」，即處女群島之意，以紀念聖女吳甦樂（Santa Úrsula）以及隨她一起殉道的一萬一千名貞女。

其他如「聖若翰洗者」（San Juan Baudista，波多黎各之舊名）、「聖露西亞」、「聖文森」、「聖克里斯多福」（San Cristóbal，聖啟斯之舊名）、「聖湯姆斯」（Saint Thomas）、「聖馬丁」也都先後各就各位成了島名。「聖地牙哥」（Santiago）、「聖若望」（San Juan）等聖人使徒雖沒有贏得小島，但也留名於新城鎮。為展現西班牙國威，則有「西班牙島」；為了討好西國皇室，哥倫布以公主之名「璜娜」（Juana） 稱呼古巴，並以女王伊莎貝爾之名建立加勒比海的第一個城鎮「伊莎貝拉」。

此外，探險家也仿傚《聖經》中的〈創世紀〉，以動植物命名新島嶼，創造出加勒比海生態伊甸園。彷彿天主的聖言，「巴貝多」（Barbados，係指無花果樹之氣根）、「瑪格麗特」（Margarita，既是珍珠之意，也是白雛菊花之名）、「托爾杜加」（Tortuga，烏龜之意）、「蓋曼」（Cayman，鱷魚之意）、「夢娜」（Mona，母猴之意）、「固蕾布拉」（Culebra，蛇之意）、「托爾托拉」（Tórtola，雌斑鳩之意）等，全都因應而生。然而，這些探險家似具有浮士德追求事實、探究寰宇的特質，以「太初有為」的信念，開創了加勒比海（註1）。

在探險家的理想主義作祟下，加勒比海初民社會的圖騰文化已變成天主教神學文化，每個島嶼不僅換了新名，也「改變了身分，並投入世界大舞臺上的宗教寓言劇」（註2）。

西班牙帝國將探險家的理想主義化為實際的拓殖行動。有了葡萄牙先發制人的例子，並且避免歐洲國家分食利益，哥倫布發現新大陸後，西班牙立即於1493年3月向教皇申請負起新大陸之傳播福音及教化工作。教皇便以佛得角以西一百里格（legua，註3）為界，將西邊疆域歸給西班牙，東邊則歸屬葡萄牙。然而，分界線相當模糊，隔年兩國重新定約，即〈托爾迪西亞斯條約〉（Tordesillas），訂定佛得角以西三百七十里格為分界線。分界線依然含糊不清，造成西葡兩國爾後為了分疆劃界而紛爭不斷。

地理大發現宛若一聲春雷，喚醒蟄伏冬眠的西班牙人民。歷經黑暗時代的西班牙人民，彷彿找到一個武力的宣洩出口，紛紛投入探險美洲、征服新世界的行列。自1492年哥倫布抵達加勒比海起，至1567年西班牙征服委內瑞拉為止，西班牙僅以七十五年的光景便擁有廣袤的美洲殖民地，躋身歐洲強權。西國的拓殖與征服工作可分成兩階段：一為海洋探索時期（1492－1519年），二為大陸征服時期（1519－1567年）。

在海洋探索時期，以西班牙島為基地，西班牙帝國由此先後征服波多黎各（1508年）、牙買加（1509年）、古巴（1511年）等地，並以西班牙的社會文化制度為藍圖，建立集政治、經濟、宗教、文化為一體的殖民地。宛若歐洲的地中海孕育出希臘羅馬文明，也彷彿是十字軍東征後的新聖地，加勒比海化身為美洲的地中海，並成為新美洲文明的搖籃。誠如古巴作家卡本迪爾在小說《啟蒙世紀》裡所言：

這個地中海一躍而跨越了數千年，成為另一個地中海的繼承者，接收了小麥、拉丁文、葡萄酒、天主教《聖經》，以及象徵基督的符號和儀式。

當西班牙控制大安地列斯群島後，數度派遣探險隊探索佛羅里達、猶加敦半島、中美洲海岸，以及巴拿馬地峽。1513年，探險隊終於跨越巴拿馬地峽來到太平洋，不僅勾勒出美洲大陸的輪廓，同時也為南美洲探險工作鋪路，更有助於爾後麥哲倫船隊環繞世界一周的艱鉅任務。在海洋探險的同時，西班牙征服者以古巴為基地，西進墨西哥，北挺佛羅里達，展開美洲大陸拓殖行動，陸續建立墨西哥、瓜地馬拉、祕魯、智利、阿根廷等殖民地。另一方面，為了搶食新大陸這塊利益大餅，歐洲海事強權亦投入探險工作，葡萄牙往南發現巴西，法、英則往北進行西北航線探索，分別建立「新法蘭西」和「新英格蘭」屯墾區。

經過探險家的渲染，加勒比海地區被披上奇幻的彩衣，各種謠傳不斷，例如：哥倫布曾虛構怪獸神話、維斯布奇歐也杜撰出巨人族傳說、加爾巴哈爾（Gaspar de Carvajal）則創作出亞馬遜女戰士傳奇。在眾多傳說中，以黃金國（El Dorado，註4）的傳奇最具吸引力，因而造成西、英、德等國的探險隊，為了淘金而迷失於叢林裡，不是全軍覆沒，就是無功而返。

十六世紀，是西班牙帝國的黃金世紀。黃金世紀象徵的不僅是西班牙的強大國勢，也象徵蓬勃發展的西班牙文學；換言之，黃金世紀是卡洛斯一世（Carlos I，1516－1556年在位）、菲利普二世（Felipe II，1556－1598年在位）的年代，也是塞萬提斯（1547－1616年）和《唐吉訶德》（1605年、1615年）的年代。黃金是財富，也是權力；是光彩，也是能量；是眩惑，也是動力。因此，白銀城（Potosí）和黃金國的傳奇，使得西班牙帝國放棄小安地列斯群島，將拓殖重心放置於廣袤且富庶的美洲大陸上。

於是，征服者奮不顧身投入探險行列，冀望淘金致富，並得到國王加官晉爵。西班牙皇室則因美洲的黃金白銀而成為強國，並肩負保衛歐洲天主教勢力之重責大任，因此不惜耗費鉅資，攻打土耳其、懲治日耳曼新教徒、壓制荷蘭等地的獨立運動、對抗日益壯大的法國和難以駕馭的英國。然而，在拓殖淘金過程中，不少征服者魂斷異鄉，西班牙皇室也因長年征戰而耗盡國庫，造成帝國日益頹靡。

除了尋找黃金外，探尋長生不老泉亦是另一個冒險犯難的動力。1513年，西班牙探險家龐斯（Ponce de León）為了找尋傳說中的長生不老泉，由古巴起程往北航行，無意中發現了佛羅里達半島。西文「Florida」意思為「花團錦簇之地」，象徵青春年華。龐斯花了二十五年的青春歲月，流連於加勒比海的島嶼，試飲各處泉水，仍遍尋不著長生不老泉，在青春漸漸逝去之際，竟遭印地安人以弓箭射傷腿部，最後傷重不治。

西班牙帝國成功征服美洲新大陸後，加勒比海「中途站」的角色搖身一變，成為連接新舊大陸的「轉運站」。滿載黃金白銀與奇珍異品的西班牙船隊穿梭於加勒比海，引起海盜虎視眈眈而伺機掠奪，寫下海盜冒險史詩。被西班牙拓殖者捨棄的小安地列斯群島，雖未蘊藏黃金，卻有肥沃土地，且具有戰略地位；因此，自十七世紀起，英、法、荷等國便陸續占領這些小島，並漸漸朝大安地列斯群島逼進，譜寫出列強軍事進行曲。

註釋

註1：《聖經・創世紀》中，天主說有光，就有了光；亦即，神以語言創造了世界。同樣，〈若望福音〉第一章一至五節，記載著太初有聖言。聖言即是天主，也是神的智慧，萬物乃因聖言而造。哥德筆下的浮士德則將「太初有言」改為「太初有為」，因此，浮士德人物原型具有「欲望」、「叛逆」、「行動」、「征服」，以及「科學」等象徵意義。十六世紀的西班牙征服者具有浮士德精神，以征服行動創造美洲。

註2：此乃古巴作家卡本迪爾在其小說《啟蒙世紀》中的一段引文。卡氏將探險家的命名舉動視為天主教的福音傳道行為，根據天主教教會的信仰，傳道者常以宗教寓言故事宣揚基督神蹟。

註3：里格為西班牙里，相當於五・五公里。

註4：傳說中的黃金國位於委內瑞拉奧利諾科河流域的叢林裡，首都為馬諾亞（Manoa），境內遍地是黃金。據信，酋長梅達（Meta）因懷疑妻子不貞，而殺死妻子和妻子的情夫。事後梅達酋長後悔不已，於是每年必到湖畔，先以金粉撲灑全身，接著乘划獨木舟，將無數珍寶投入湖心，以平息被他誤殺的靈魂。酋長撲灑金粉的儀式，被西班牙探險家穿鑿附會成黃金國傳奇。

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書籍介紹

本文摘錄自《加勒比海諸國史：海盜與冒險者的天堂》，三民書局出版

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作者：陳小雀

加勒比海係美洲的「地中海」，島嶼星羅棋布，在碧海青空的襯托下，是二十一世紀的渡假天堂，令旅人不忍離去，令遊子忘記歸鄉。1492年以降，加勒比海歷經列強征服、海盜洗劫、黑奴解放、獨立建國，每一段歷史既驚天動地，且扣人心弦。暨今，拓殖年代的殺戮與掠奪早已煙消雲散，海盜橫行年代亦不復在。

在悲慘歷史的雕琢下，加勒比海刻劃出西班牙、法國、英國、荷蘭等語系，散發出多采多姿的獨特文化；加上官話、土語、黑話、術語，加勒比海文化更是繁複繽紛。乍看之下，每座島嶼彷彿擁有共同的文化遺產，其實各有千秋，彼此爭妍鬥豔，難分軒輊。

本書以文化為出發點，縷述印地安人、歐洲列強、海盜、黑奴等主題，帶領讀者領略加勒比海共同經歷的文化演繹、歷史變遷。此外，本書亦依群島分布特性，一一介紹加勒比海的島國，包括你我所不知的島嶼。

Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航