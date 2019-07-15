《加勒比海諸國史》：基督教霸權宰制下，黑人宗教成為離經叛道的巫術

文：陳小雀

詭譎信仰

歐洲國家以語文、宗教信仰和混血政策譜寫出帝國拓殖狂想曲。面對強勢的天主教、基督教文明，達伊諾等印地安文化被消滅殆盡；然而，黑奴富饒的生命力，似乎隨著甘蔗而更加堅韌，成為加勒比海的原生種，不僅為自己掙脫宿命的枷鎖，亦促使歐洲信仰遞嬗，形成宗教變奏曲，使非洲奇異的宗教信仰得以流傳永續不衰。換言之，來自非洲各處不同族群的黑人，為加勒比海增添了燦爛多彩的新文化。在儀式主義的推波助瀾下，黑人宗教的團體束約、習俗禁忌、溝通符號、經文禱詞、衣飾裝扮，均勾勒出今日西印度群島的特質，並成為加勒比海地區社會形態變遷的珍貴史料。

古巴的黑人宗教信仰十分繁複，其中以聖得利亞（Santería）、良尼哥共濟會（ñañiguismo）、木杖道術（Regla de Palo）等三種最為流行。

聖得利亞溯源於1553年，又稱「歐恰道術」（Regla de Ocha），係來自今日奈及利亞（Nigeria）、獅子山（Sierra Leone）、查德（Chad）等地的猶路巴（Yoruba）族。猶路巴族為多神教，統稱各路神明為「歐利恰」（Orichas）。首批抵達古巴的猶路巴黑奴雖被迫領洗成為天主教徒，但他們將非洲各種不同的「歐利恰」神明與聖父、聖子、聖靈、聖母、聖人、聖女融合成為一體，並暗地舉行聖得利亞儀式，祈求遠在天際的神明保佑他們早日脫離被奴役的苦難。「聖得利亞」起源於「聖人」（santos/santas）一字，即名詞「santo」加上後綴語「ería」，形成同義的集合名詞，為聖人齊集，衍義為眾神膜拜，也蘊含道術之意。簡言之，「歐利恰」就是披著天主教聖人彩衣的非洲神明。在天主教信仰的掩飾下，非洲部落信仰得以在黑人社會中流傳。殖民時期，天主教教會視聖得利亞儀式為巫教而嚴加禁止；1950年代，聖得利亞終於成為合法宗教，是今日古巴最具特色的民間信仰之一。最普遍崇奉的「歐利恰」有：「葉瑪亞」（Yemayá）、「薔葛」（Changó）、「歐瓊」（Ochún）、「歐琨」（Ogún）、「歐蓀」（Osun）、「艾列瓜」（Eleguá）。這些神祇在作家、作曲家、舞蹈家、畫家的藝術創作下，少了一分邪魅色彩，卻多了一分藝術美感。

良尼哥共濟會承襲自非洲阿巴庫阿（abakuá）族的宗教儀式，因此亦可稱為「阿巴庫阿」。阿巴庫阿族分布於奈及利亞西南地區和喀麥隆（Cameroon）南方，雖以團結、同心、友愛為宗旨，但其宗教儀式繁縟隆重，且充滿神祕怪誕色彩，其中以血祭最令人駭目驚心。若以人類學角度觀之，良尼哥共濟會的血祭儀式彷彿一齣希臘悲劇，充滿戲劇張力（註1）。不論是入會儀式、抑或葬禮皆伴隨舉行血祭。據傳，最初之人祭來源為天主教徒、或外族的剛果黑奴，之後改以公羊、或公雞等動物血祭。因人祭之故，良尼哥共濟會長久以來便被訛傳為殺手團體，殖民當局甚至厭惡其主祭者的詭異服飾裝扮，而稱之為「小魔鬼」（diablitos）。古巴人類學家認為，良尼哥共濟會成員猶如酒神信徒，必須藉由祭典釋放生活壓力。

伴隨良尼哥共濟會祭典的鼓聲音律、應答吟哦、禹跳蹁跣，被作曲家賈西亞・加杜拉（Alejandro García Caturla）譜寫成交響曲「禮拜儀式」（Yamba-O），而脫離邪教印象，遐登藝術境地。另外，卡本迪爾亦將共濟會的祈禱吶喊化為小說《願光榮歸於主！》（¡Ecué-Yamba-O! ），書寫出黑奴追求自由的呼聲。

木杖道術又稱山杖（Palo Monte）、或剛果道術（Regla Conga），或瑪勇貝道術（Regla Mayombé），起源於剛果（Congo）、薩伊（Zaire）、安哥拉（Angola）一帶班杜（bantú）族之信仰。其教義以崇巫術敬鬼魅為宗旨，儀式行為詭異。巫師禱念符籙咒語，使用草木、棍棒等物為法器，召喚亡魂邪靈與魑魅魍魎，作法施術，為信徒治病強身、消災解厄、謀求滿足。木杖道術亦可施行邪術，為他人下詛咒、降災禍、招厄運；相似於海地的巫毒教，因而被歸類為黑巫術。

然而，「巫術」與「宗教」乃個人認知之不同。殖民時期，政府嚴禁黑人宗教，因此黑奴只能於午夜在荒野偷偷舉行。由於祭典過程中經常以鼓聲召喚神靈，在穿鑿附會之下，黑人宗教被披上邪教外衣。其中，海地的巫毒教堪稱最為神祕詭異，也最令人心驚膽顫。海地黑人來自西非貝南（Benin）一帶，貝南與奈及利亞、多哥（Togo）、布吉納法索（Burkina Faso）和尼日（Niger）接壤，是原始巫毒教的發源地。「巫毒」為靈魂之意，因此，巫毒教也是一個自然崇拜、慎終追遠的信仰，和其他宗教類似，信徒將天地萬物賦與神靈，將祖宗先人視為神明。巫毒教的覡師被稱為「Papa Nebo」，即死亡之父，負責召喚鬼神，施行禳災、詛祝等儀式。在儀式中，覡師使用各式法器，以人偶為咒詛對象，並舉行血祭。另外，覡師會讓信眾服用從河豚萃取得來的毒素，使信眾呈現無意識的半死狀態，以利控制信眾。夜半時分，信徒身穿白衣，燭光閃鑠，禹步狂熱，鼓聲鼕鼕，不免散發悚惶氛圍。巫毒教是海地人民的精神依歸，已被定為海地的官方宗教。

牙買加等英屬殖民地則信奉「拉斯達教」（Rastafarismo），為「Ras」、「Tafari」二字的組合。1930年代，拉斯達教發源於牙買加京斯敦（Kingston）貧民窟。當時，衣索匹亞（Ethiopia）王子拉斯達發利・瑪可南（Ras Tafari Makonnen）登基稱帝，封號海爾・塞拉西一世（Haile Selassie I），亦即王中之王。「Ras」為非洲皇室之尊稱，「Tafari」則為衣索匹亞皇室的姓氏。因這件歷史大事，牙買加黑人將非洲信仰融入《聖經》中，發展出「拉斯達教」，試圖解放己身的不幸。只是，異於天主教或基督教，信徒對《聖經》有獨特的解析。據信，海爾・塞拉西一世乃「猶大的獅子」（León de Sión，註2），他日必征服各民族。

信徒亦認為《聖經》中所記載的巴貝耳（Babel，註3），即白人的墮落城市，而黑人終究要離開白人世界，回到非洲聖地。至於聖地，信徒則認為《聖經》中所指的猶大地區，應該是衣索匹亞，故尊衣索匹亞為聖地，同時奉海爾・塞拉西一世為神明。信徒將頭髮綁成多條細辮子，儼如獅子模樣。信徒並吸食大麻，在絪縕中舉行儀式。如今，「拉斯達」（rastas）一字，不限於稱該教信徒，亦被用來指一群身穿五顏六色的音樂團體，團員亦將頭髮綁成多條細辮子，結合了雷鬼音樂（Reggae），聲光饗宴下，熱鬧非凡。

加勒比海的黑人宗教繁複多元，在此只能簡述幾個例子。在天主教與基督教文明的宰制下，黑人宗教被視為離經叛道的巫術。然而，黑人宗教具有社會責任，提供黑奴聚會之機會，發揮整合族群、鞏固團體之功能，並成為解救苦難的心靈良藥。除了冀望藉巫術化解苦難、緬懷非洲親人之外，儀式的背後蘊藏黑奴反抗殖民當局之重大意義。暨今，經過時間的洗滌與土地的包容，融合了天主教與基督教信仰，黑人宗教已本土化，部分宗教崇拜儀式也產生「變形」，形成音樂和舞蹈曲式，不僅饒富藝術元素，更成為重要的文化資產，具有人類學研究之價值。

目睹海地巫毒教儀式之後，卡本迪爾以〈美洲的神奇事實〉（Lo real maravilloso americano）為題，禮讚美洲多元混血的事實。多元混血展現神奇意象，正是美洲的文化力量，卡氏體驗出美洲的神奇事實，奠定了魔幻寫實文學的先驅地位。

註釋

註1：古希臘人舉行酒神祭典時，必定表演酒神的經歷與傳記，此種表演即為希臘悲劇之起源。根據希臘神話所云，酒神並沒有神廟，信徒在荒野中進行崇拜儀式，信徒因飲酒而發狂，在森林中奔跑，將野獸撕成碎片，並大快朵頤鮮血淋淋的肉片。神話中尚記載，底比斯王賓薩斯（Pentheus）曾闖入祭典，被酒神信徒當作山獅，而被碎屍萬段。

註2：「猶大」即《舊約聖經》中所記載的古老王朝。西元前931年，所羅門王去世，以色列王朝分裂成北王朝以色列，南王朝猶大。獅子為非洲動物，是萬獸之王。因此，「猶大的獅子」象徵神聖，王中之王。

註3：根據《聖經・創世紀》第十一章所載，洪水過後，諾亞的子孫愈來愈多，並且背叛了天主，他們想要建造一座通天的高塔，來傳誦自己的名；然而，天主卻讓他們各自說不同的語言，彼此無法溝通，高塔因而停工。這座高塔即為「巴貝耳塔」，又譯為「巴比塔」、「巴別塔」，而「Babel」一字蘊含背叛、墮落之意。

相關書摘 ▶ 《加勒比海諸國史》：西班牙殖民美洲不僅是找黃金，還有長生不老之泉

書籍介紹

本文摘錄自《加勒比海諸國史：海盜與冒險者的天堂》，三民書局出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：陳小雀

加勒比海係美洲的「地中海」，島嶼星羅棋布，在碧海青空的襯托下，是二十一世紀的渡假天堂，令旅人不忍離去，令遊子忘記歸鄉。1492年以降，加勒比海歷經列強征服、海盜洗劫、黑奴解放、獨立建國，每一段歷史既驚天動地，且扣人心弦。暨今，拓殖年代的殺戮與掠奪早已煙消雲散，海盜橫行年代亦不復在。

在悲慘歷史的雕琢下，加勒比海刻劃出西班牙、法國、英國、荷蘭等語系，散發出多采多姿的獨特文化；加上官話、土語、黑話、術語，加勒比海文化更是繁複繽紛。乍看之下，每座島嶼彷彿擁有共同的文化遺產，其實各有千秋，彼此爭妍鬥豔，難分軒輊。

本書以文化為出發點，縷述印地安人、歐洲列強、海盜、黑奴等主題，帶領讀者領略加勒比海共同經歷的文化演繹、歷史變遷。此外，本書亦依群島分布特性，一一介紹加勒比海的島國，包括你我所不知的島嶼。

Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航