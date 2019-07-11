22國連署要中國停止侵犯維吾爾人權，北京：新疆群眾幸福感提升

（中央社）根據多國外交官與《路透社》取得的信函，現已有22國呼籲中國，停止在新疆自治區大規模拘禁維吾爾人。這是聯合國人權理事會首次針對這個問題而出現的多國聯合行動。

聯合國專家與活躍人士指出，新疆至少有100萬名維吾爾人及他族穆斯林被拘禁於「再教育營」。中國方面稱，這些再教育營是「職業訓練中心」，有助於根除極端主義並培訓新技能。

這封遞交給聯合國人權理事會（UNHRC）主席塞克（Coly Seck）與聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）的公開信署名日期為7月8日，由22國大使連署，包括澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、挪威、西班牙、瑞典、瑞士及英國，另還有國家考慮跟進；一年前已脫離人權理事會的美國則不在其中。

多位外交官表示，活躍人士原希望就此問題在人權理事會宣讀正式聲明，或表決一項決議案，但未如願，這是因為各國政府擔心，可能因此引起中國的政治與經濟反彈。

一位西方國家外交官說：「這是對新疆問題的首次集體回應，至於通過決議案的想法從來不可能實現。」

另一位外交官說：「通過決議是個正式做法，因為這種決議將公布為人權理事會的正式文件…而成為一個訊號。」

「人權理事會」是聯合國系統中由47個成員國組成的政府間機構，負責在全球範圍內加強促進和保護人權的工作。22個國家的聯署聲明還敦促中國讓聯合國和獨立的國際觀察員進入新疆。在此之前，香港歌手、活動人士何韻詩8日也在聯合國人權理事會上發言稱，「一國兩制」已幾近破產。何韻詩在會上短短的兩分鐘發言，兩次被中國代表打斷。

中國回應：新疆群眾幸福感提升

中國外交部發言人耿爽下午在例行記者會回答相關問題時表示，有關國家的致函「枉顧事實真相，對中國無端指責和攻擊、污蔑，公然將人權問題政治化，粗暴干涉中國內政」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並向有關國家提出嚴正交涉。

他還說，新疆設立「職業技能教育培訓中心」等一系列反恐和去極端化措施，扭轉安全形勢。「新疆已經兩年多沒有發生暴恐事件，社會穩定，民族團結，百姓安居樂業，各族群眾的幸福感、獲得感、安全感大幅提升，衷心擁護政府的政策舉措」。

耿爽宣稱，中方已邀請多批各國外交官、媒體、專家學者赴新疆參觀訪問，「他們均表示在新疆的所見所聞與西方媒體報導的情況完全不相同」。「中方也已經向聯合國人權高專辦的人員發出了訪疆邀請，我們歡迎那些真正秉持客觀公正原則的人到新疆去走一走、看一看」。

不過，上次獲准進入中國西部新疆地區的多個戒備森嚴的設施後，《BBC》拍到的卻是這樣的景象：

他並強調，新疆事務純屬中國內政，事關中國的主權、安全和領土完整，在涉疆問題上，中國政府和中國人民最有發言權，不容任何國家和外部勢力干預。

在此之前，《BBC》8日還報導，新疆有一處城鎮就有400多名兒童的雙親不是被送往再教育營，就是鋃鐺入獄。當局展開官方評估，判斷這些孩童是否需要「集中照顧」。一些人在土耳其的維族父母，難過地拿著子女相片，擔心他們已被送進了孤兒院。

報導指出，新疆幼兒園入學兒童總數從2017年開始，在短短一年內增加50多萬，維吾爾族及其他穆斯林少數族群兒童就占成長人數的9成以上。新疆學齡前入學率從低於全國平均值，躍升成目前全中國第一。

中國外交部發言人耿爽則宣稱，新疆教培中心學員在「學習」期間，子女由其他家庭成員照顧，「學員本人週末可以回家照顧子女，平時有事可以請假，並不存在父母與子女長期離散問題」。

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核稿編輯：楊之瑜



