【世大運專訪】17歲「品勢精靈」李婕瑜，克服三大難關站上國際舞台

文：蔡佳樺、林芷嫻（NTSUper 體育超人）

沉穩的步伐，俐落的動作，「剎」的一聲吶喊，彷彿在告訴世界她是誰，她是李婕瑜，不但是2018年世界跆拳道品勢錦標賽－青少年組「公認品勢」女生個人金牌，更在今年拿坡里世大運踢下混雙與女團兩面銀牌。

難以想像的是，身材嬌小的李婕瑜，現年才不過17歲，不但是隊史最年輕，更是整個中華隊代表團中的小妹妹。道館長大的鄰家少女不以年紀小當藉口，「雖然我年紀最小，但還是這個範圍的選手，團隊我們設定就是要拿第一！」

六月才從金陵女中畢業的李婕瑜，是我國世大運品勢代表隊隊史最年輕的選手，即便如此她不把年紀輕當作藉口，反而自認更該繳出不輸給學長姐的身手。

李婕瑜的伯父、堂哥、堂姊都是知名品勢教練或選手，她可說是從品勢世家長大，童年就在道館的呼喝聲吃飯長大。或許外界認為她能站上世界舞台是理所當然的事，然而，對她來說，要站上世大運舞台的背後卻是突破了重重難關。

難關一：甫轉成人組，立刻挑戰高強度賽事

今年三月的美國公開賽才從青年組轉戰成人組的李婕瑜，必須要新練六套更高段位的品勢型場以因應成人組的賽事，每個品勢型場平均由二十多個動作組成，不僅要在短時間將新學習的動作學會、熟記外，對於新學習的品勢型場，能否充分理解其背後所蘊含的含意更是極大挑戰。

「一套一樣的品勢，18歲打跟現在打會有不一樣的感覺，你能不能理解跟你怎樣去詮釋其實是有差別。」她說。

李婕瑜的堂姊兼高中教練，同時也是上屆世大運的品勢女團銀牌得主李映萱表示，每套品勢動作都有不同的意義，像是「金剛型」背後代表著金剛山的剛強堅毅精神，天拳則是展現出人類的渺小並對上天尊敬之意。對於年輕的李婕瑜來說，要更深刻的體會動作、打出招式的精髓才是最困難的地方。

難關二：挑戰「自由品勢」，克服空翻心魔

「比較半空中的動作，我心裡都滿害怕的。」除了要加練更多的套路外，李婕瑜更被「自由品勢」觸動心底的恐懼。

從小練習「公認品勢」為主的李婕瑜，直到參加世大運選拔，才學習動作難度更高，且要求許多空翻、彈跳等體操動作的「自由品勢」，而這部分，卻也正是李婕瑜的弱點。

李映萱表示：「體操從小學比較好，遇到的問題都是怕，長大已經會意識到，不行這個摔下來會死掉，就會怕。」李映萱也指出，因為國際大賽為了增加品勢運動觀賞性，在決賽規定只打固定套路的「公認品勢」與強調更多創意動作的「自由品勢」兩者並重，導致很多如李婕瑜這樣從小訓練「公認品勢」的選手，為了奪牌被迫去加練「自由品勢」，造成受傷機率大增。

為了參加世大運，李婕瑜選擇正面對抗心魔，苦練體操動作，甚至因著地姿勢不對，累積了腳踝傷勢，導致後來每次練習前都要先包紮腳踝，即使如此，她仍撥出一半的練習時間，一跳再跳，就為了練好一個「翻」。

但也因為這成千上萬次的苦練，幫她逐漸克服對空翻的恐懼。

難關三：多方壓力，考驗年輕心靈

我國品勢代表隊在過去兩屆的世大運都繳出亮眼表現，其中上屆的台北世大運，總計更奪下1金3銀1銅，可說是小獎牌庫。對李婕瑜來說，雖然是第一次出戰世大運，仍有維持優良成績與背負期待的壓力。

同時，在本屆品勢規定團隊參與名額縮減下，李婕瑜是和多名學姐競爭脫穎而出，爭取到唯三的世大運品勢女子選手代表權，也代表著，她必須帶著多位抱有遺珠之憾學姐們的份一起努力。

「她真的很幸運，時機很剛好、更應該把握這個機會。」教練堂姊李映萱認為，在她這年紀有這樣的機會，更應該好好珍惜。

背負著眾多學姐的希望和國人對品勢奪牌的期待，都是一個考驗李婕瑜心態的難關，這無形之中也讓李婕瑜增添更多給自己的壓力。

談起外界的期待，李婕瑜笑稱：「可能我比較樂天吧。」調適正確心態來迎接挑戰。

大賽型選手，企圖心強烈

品勢代表隊的韓籍教練李珍鎬分析：「我認為婕瑜是比賽型的選手，面對比賽不容易緊張。」

這項特質也顯現在這次世大運品勢隊的兩面銀牌上，品勢女團賽預賽時，中華隊僅以第四名成績晉級，但在決賽中李婕瑜反而保持與年紀不相符的高度穩定，替中華隊再下一銀。

品勢混雙賽後李珍鎬更興奮大喊：「他們發揮了130%的實力，這是所有練習以來最好的一次表現！」

李映萱形容，「當她想要的東西，她就會一口咬住。」在一路伴隨婕瑜成長的堂姊眼中，婕瑜是會想、會思考、能堅持的選手，更不容易的是在盡人事後的坦然，「她好的地方就是我覺得她可以坦然的接受結果。」

不論面對壓力、面對挑戰、面對結果，祝福婕瑜能夠繼續專注在自己身上、在品勢的每個動靜之間，找到最完美的平衡。

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作者介紹

NTSUper是由國立體育大學學生組成的海外實習團隊，致力曝光優秀運動員、人物故事、運動文化，今年夏天我們在義大利提供2019拿坡里世大運第一線的報導，並與麗台運動報、智林體育台合作製作賽事新聞報導、精彩花絮、直播影音串流等內容，更與關鍵評論網共同製作人物專題，盼透過自媒體互動連結的力量，延續臺北世大運留下的感動。

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航