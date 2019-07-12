馬英九「洩密案」無罪確定，審判長：仍有失職可能

（中央社）台灣高等法院更一審今（12）日審結前總統馬英九被控洩密案，馬英九無罪確定。

高院更一審審判長張惠立宣判指出，馬英九與前最高檢察署檢察總長黃世銘間無共犯關係，是黃世銘主動求見馬英九告知關說案，馬英九為被動接受；馬英九為公務員，行為有失職懲戒的可能，但不構成中華民國《刑法》、《通訊保障及監察法》、洩密等罪名，駁回上訴，無罪確定。

馬英九本案一審獲判無罪，二審被判處4月徒刑，案經最高法院發回高院更審，依《刑事訴訟法》規定，全案無罪確定。

全案起於已解散的最高法院檢察署特別偵查組，在民國102年偵辦民主進步黨立委柯建銘及當時的立法院長王金平、法務部長曾勇夫等人疑涉司法關說案。

台北地檢署起訴指出，馬英九在102年8月31日，明知特偵組調查司法關說案的專案報告並非只是行政不法，仍洩漏偵查中秘密、柯建銘個人資料及通訊監察資料，給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強。

馬英九另涉嫌在102年9月4日，教唆當時的檢察總長黃世銘向江宜樺洩漏並交付偵查中的秘密及監察通訊所取得的應保密資料。

一審台北地方法院判馬英九無罪，高院二審改判4月徒刑。經上訴，最高法院發回高院更審。

此外，馬英九另涉三中交易案，去年7月間與中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等人，被台北地檢署依證券交易法的非常規交易、特別背信、刑法背信等罪嫌起訴。

台北地方法院首次開庭時說明審理計畫，以不同犯罪事實及不同被告，分別整理爭點及對證據能力表示意見，依序為汪海清、張哲琛、馬英九。汪海清、張哲琛部分已完成，最快8月間就馬英九部分開庭審理。

馬英九在去年10月間首次開庭時表示，從政30多年以來一向奉公守法、清廉自持，沒有從黨產拿一毛錢放進自己的口袋，更沒有收取任何買家的錢，並強調「沒有犯罪」。

馬辦：有助確立總統行政權限

馬英九辦公室今天表示，馬英九對無罪判決感到欣慰，判決結果不只攸關個人清白，更有助於確立總統應有的行政權限，讓總統安心依法治國。

馬英九辦公室發布新聞稿表示，馬英九為維護司法獨立，處置司法關說醜聞，卻反被依洩密等罪起訴，對高等法院更一審的無罪判決感到欣慰。因為這項判決結果，不只攸關馬英九個人的清白，更有助於確立憲法上總統應有的行政權限，讓國家領導人在任內能安心依憲依法治國。

馬英九辦公室指出，全案審理兩年多來，檢察官如同最高法院發回判決所稱，對於馬英九構成犯罪的具體行為事實為何，始終沒說清楚，明顯就是「先射箭再畫靶」，為達到起訴馬英九的特定目的，不惜耗費司法資源。

馬英九辦公室表示，馬英九因此遭受各種無謂糾纏，但一路走來捍衛司法獨立，無怨無悔，會繼續為杜絕司法關說奮戰，也再次呼籲蔡政府，不要再延宕「妨害司法公正罪」的制定，讓司法關說走入歷史，讓中華民國的司法能更受到人民的信任。

本案相關大事紀：

民國102年8月31日，時任檢察總長黃世銘晚間赴時任總統馬英九官邸，主動向馬英九報告「司法史上最大關說醜聞」，指稱立法委員柯建銘涉嫌全民電通案遭判無罪，透過時任立法院長王金平，關說時任法務部長曾勇夫及時任高檢署檢察長陳守煌勿上訴。

9月1日，馬英九就黃世銘所報告其中不了解的細節部分，進一步請黃世銘到官邸說明。

9月4日，黃世銘向時任行政院長江宜樺報告關說案。

9月5日，特偵組將關說案簽結。

9月6日，特偵組召開記者會，指控曾勇夫、陳守煌涉接受王金平、柯建銘關說。

10月3日，台北地檢署以被告身分傳喚黃世銘到案，以證人身分傳喚馬英九、江宜樺、前總統府副秘書長羅智強。

11月1日，北檢依洩密及通訊保障及監察法（通保法）起訴黃世銘。

12月14日，檢察官評鑑委員會決議將黃世銘報由法務部移送監察院，建議撤職。

103年1月7日，黃世銘彈劾案，監察院未通過。

3月21日，台北地方法院依違反通保法等罪，判決黃世銘應執行1年2月徒刑，可易科罰金。

104年1月6日，黃世銘退休。

2月12日，台灣高等法院判決黃世銘1年3月徒刑，可易科罰金定讞。

105年4月19日，柯建銘自訴馬英九涉教唆洩密及加重誹謗罪，聲請對馬英九限制出境，台北地院開調查庭。

5月20日，馬英九卸任總統。

12月1日，北檢另案以被告身分傳喚馬英九到案說明；以證人身分傳喚黃世銘、江宜樺。

106年3月14日，北檢另案偵結，依違反通訊保障及監察法等罪名起訴馬英九。

3月28日，台北地院就柯建銘自訴馬英九教唆洩密及加重誹謗案，判馬英九無罪，全案可上訴。柯建銘提上訴。

8月25日，台北地院審結北檢起訴馬英九違反通訊保障及監察法等罪，判馬英九無罪。

10月11日，台灣高等法院就柯建銘自訴馬英九教唆洩密及加重誹謗案宣判，判馬英九無罪定讞。

107年5月15日，台灣高等法院審結北檢起訴馬英九違反通訊保障及監察法等罪宣判，判處馬英九有期徒刑4月，得易科罰金。馬英九提上訴。

108年1月3日，最高法院就北檢起訴馬英九違反通訊保障及監察法等罪，撤銷原判決，發回台灣高等法院更審。

108年6月21日，台灣高等法院更一審就北檢起訴馬英九違反通訊保障及監察法等罪開庭審理。

108年7月12日，台灣高等法院更一審審結北檢起訴馬英九違反通訊保障及監察法等罪宣判，判馬英九無罪。全案定讞。

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核稿編輯：楊之瑜



