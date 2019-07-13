淺談Ph.D.：蔡英文到底是法學博士還是哲學博士？

前幾天小英總統走訪DCard辦公室，不免俗地拿出她的LSE（倫敦政經學院）畢業證書來申請DCard帳號。眼尖的人就發現：咦？小英不是唸法律和經濟學位的嗎？怎麼上頭寫著一個大大的「哲學博士（Doctor of Philosophy，一般美國簡寫為Ph.D.，英國則常寫為D.Phil.）。

甚至有一些比較有心的農場群組，還盛傳小英拿出的是假證書，因為學位不符⋯⋯

不才筆者也是「哲學博士」，看到LINE群組裡瘋傳的此類文章，真的差一點從椅子上摔下來。筆者的學位是電機，跟哲學系的什麼理則學、形上學、哲學史之類的是一點都扯不上關係。

那麼，「哲學博士（Ph.D.）」是怎麼一回事？既然筆者和小英總統「同病相憐」，這裡就來簡單談談「哲學博士」到底是怎麼一回事好了。

要搞懂哲學博士這件事，得從博士（doctor）這個詞說起。我們小學讀英文的時候都知道doctor是醫生的意思。但其實這個字的原意是「教師」，例如說，天主教把一批早期對基督教的知識傳承與理論發展很有貢獻的聖人，尊奉為「教會聖師（doctor of church）」。

人類的高等教育，是從學士（bachelor）、碩士（master）向上發展到博士（doctor）的。bachelor原來的字意就是「年輕人、學徒、助手」，master則是象徵「熟手、師傅」，doctor是「教師」的意思。

也因此，中古歐洲的博士學位，旨在培養高等教育體系裡面的教學人才。一般而言，中古歐洲的大學，不像現在大專院校有這麼多花樣百出的學科，而是將學問粗略分為文藝、神學、醫學與法學四大學門，也沒有很嚴謹的學位制度。經過幾百年的發展，才大致定型為學士、碩士、博士三級制。

「哲學博士」這個詞眼首見於十九世紀初的德國（嚴格說來，當時尚未有統一的德意志帝國，應該算是普魯士為首的德語世界）。在德語世界裡，中古世紀的「文藝（arts）」學門，被叫做哲學（philosophie）。當時以普魯士的柏林大學（今天叫做柏林洪堡大學 Humboldt-Universität zu Berlin）為首的教制改革，在哲學學門裡面推出了「哲學博士」這個學位。

更進一步說，所謂「哲學博士」，是要求博士生必須具備有自主蒐集知識、構築知識體系、從事原創性研究並能拿出成果，甚至必須經過論文口試答辯。這樣的高要求，某種程度上也算是觸及了「哲學」的範圍了。

Photo Credit: Alex Zozulya public domain

普魯士教改十分成功，為許多歐陸國家所效仿，甚至聲名遠揚到北美洲去。當時美國還沒有此類高等學位，很多美國的青年才俊，哈佛、耶魯唸完想再更上一層樓，都跑到德國去進修拿博士。也因此，美國以耶魯為首，在十九世紀中也引進了「哲學博士」的制度。

而同一時期，英國也發展出自己的研究型學位，稱之為「科學博士（doctor of science，簡寫為D.Sc.或Sc.D.）」。但到了二十世紀初，英國也開始採行德國、美國的制度，引入哲學博士的學位。而原先的D.Sc.，在英國則成為了「具有優秀貢獻，超乎一般哲學博士之上」的榮譽性質的學位。

經年累月的變化，當時德國學制中的所謂「哲學學門」，其實包羅萬象，涵括了現在我們觀念中的人文、科學等領域。在當時德意志人的觀念中，搞物理的、搞化學的、搞歷史的、搞文學的，都可以籠統地歸類為「哲學家」。也因此，現在唸電機、資工、生物什麼巴拉巴拉的，到頂了拿的都是「哲學博士（Ph.D.）」，其實這也是沿襲故舊，從當年德國的觀念來的。

而美制當中，與哲學博士相對的，是專業性質的博士學位（professional doctorate degrees）。例如說醫師（doctor of medicine，簡寫為MD）和法律博士（juris doctor，簡寫為JD）即屬此類。此類學位通常會成為取得專業證照的先決條件，例如說，在美國要成為執業醫師必先取得MD學位，而在一些州要成為執業律師也必須先有JD學位。

順帶一提，小英總統取得的學位是Ph.D. in Law，也就是說，在一般法律職業訓練之上，還要求有學術研究的訓練與能力。英國我不太清楚，但一般而言，在美國體系中，Ph.D. in Law被視為比J.D.更進階的學位，亦擁有應考律師執照的資格，但在一些學校體系中，如果要成為教授，則非有Ph.D. in Law不可。

類似的狀況也可見於醫師這一行業，要在醫學院執教，通常必須擁有MD Ph.D.的學位。

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本文經蕪菁雜誌授權刊登，原文發表於此

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