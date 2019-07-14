【插畫】莫名其妙的人類，別和鯨魚搶食物

Illustrator Aka

2019年開始，世界各地的鯨魚擱淺死亡案例，多得不尋常，研究發現，牠們不是因為海洋垃圾而死，而是飢餓與虛弱。

牠們吃不到足夠的磷蝦。

人類有時真的很莫名其妙，明明多吃不同種類的常見食物，就能獲取足夠的養份，卻還老愛買些號稱「特別神奇」的營養聖品，像是磷蝦油或是鹿胎盤等等。

撇開誇大不實的療效，有些食物根本就不該拿去吃。像是磷蝦，牠是海洋基層食物來源，許多生物都以牠為主食，有超大的藍鯨、海獅、海豹、企鵝…還有各種魚類，磷蝦無法人工飼養，人類取得磷蝦油的方式就是野生捕撈，與這些大小動物搶食物，而人不吃磷蝦油根本沒差，但牠們可不是。

說到底，有這麼多選擇，又何苦跟這些美麗的生物搶食物呢? 沒有磷蝦，海洋生態系統也許真會面臨浩劫，到時別說磷蝦油了，可能連魚都沒得吃了。

►美西沿岸罕見70頭灰鯨死亡，原因可能是「沒吃飽」

本文經Illustrator Aka授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航