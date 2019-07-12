蔡英文過境紐約的「外交突破」：除了國旗徽章，你該知道的5大亮點

（中央社）總統蔡英文展開加勒比海友邦訪問，首日過境紐約，熟悉外交人士表示，總統第一個行程將會出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會。這不僅是中華民國總統首次在紐約與友邦聯合國常任代表會見，會見地點選在駐紐約辦事處，也創下總統在台灣的駐美館處進行公開活動首例。

總統展開「自由民主永續之旅」，出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，全程12天11夜，去程過境美國紐約，返程將過境丹佛，蔡英文將在紐約停留兩個晚上。紐約鄰近美國首府華盛頓，也是聯合國總部所在地，行程備受關注。以下整理此次行程「亮點」：

1. 美國在台協會主席莫健接機

蔡總統展開自由民主永續之旅，經過將近15個小時的飛行，專機於美東時間下午3時抵達紐約甘迺迪機場，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）、駐美代表高碩泰等人上專機迎接蔡總統所率領的訪問團。

Photo credit: 中央社 總統蔡英文（左）出訪加勒比海4個友邦，過境美國紐約將停留2晚，美國在台協會主席莫健（JamesMoriarty）（右2）、駐美代表高碩泰（左2）等人上專機迎接蔡總統所率領的訪問團。

2. 首次中華民國總統在紐約與友邦聯合國常任代表會見

總統抵達紐約後第一個公開行程是出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，熟悉外交人士表示，這是中華民國總統首次在紐約與友邦聯合國常任代表會見，會見地點在駐紐約辦事處。

熟悉外交人士表示，這項行程安排有兩大重要意義，首先，這不只是第一次總統在聯合國所在地紐約跟友邦聯合國常任代表會面，其中與蔡總統會面的友邦之一聖文森，這次還取得聯合國非常任理事國身分，格外有意義。

總統在致詞中指出，能在「自由民主永續之旅」途中見到老朋友和新朋友，相當開心。她這次出訪將前往海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞。

總統說，友邦是台灣通往世界重要關鍵的通道，「你們努力擴大了台灣人民的音量，使得全世界都聽見了我們的渴望」。台灣雖然不大，卻是國際社會中不可取代的一員。總統認為，台灣可以為全世界的人道救援、醫療援助及防疫等，做出更多貢獻。她進一步強調，無論是現在或未來，台灣都不會屈服恫嚇，所有困難都只會更加堅定台灣邁向國際社會的決心。

台灣2300萬人民本就有權利參與國際事務，總統強調，不應受任何政治前提干擾，她要代表中華民國台灣政府及人民，感謝友邦，不斷在各種重要國際場域為台灣發聲，希望今年9月能再看到各位繼續在聯合國力挺台灣。

Photo credit: 中央社 總統蔡英文（前右5）11日（美東時間）過境紐約首站抵達駐紐約辦事處，接受公開採訪，並在紐辦與友邦駐聯合國常任代表會面，合影留念。

據轉述，17友邦代表在酒會上齊聲表達台灣應獲機會，參與聯合國和世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

貝里斯駐聯合國常代楊恩（Lois Michele Young）會後受訪時說，「台灣對抗恐怖主義、洗錢和腐敗，這個國家非常守規矩，處理我們對抗的所有問題，我們卻將他們（指台灣人民）拒於門外，沒有什麼能比這更荒謬的了。」

聖文森駐聯合國常代金恩（Inga Rhonda King）表示，聖文森獨立近40年來，大多數時間都與台灣邦交，聖文森珍惜這份關係，將台灣視為最重要夥伴之一，很興奮蔡總統即將到訪。

金恩還說，蔡總統是當今世上少數女性國家元首之一，「富比世」（Forbes）雜誌也將蔡總統列為年度全球百大權勢女性之一，「我很驕傲能首次見到她，身為女性聯合國常代，這對我來說特別重要」。

被問及中國是否施壓聖文森與台灣斷交，金恩表示，聖文森雖是小國，但不屈服於壓力，「我不會說我們被中華人民共和國施壓，只會說我們堅守原則，我們對此非常驕傲。我重申，聖文森尊重並遵循『一中文明』（One China civilization）及其眾多政治表述」。

《自由時報》報導，此次出席歡迎酒會的友邦駐聯合國常任代表，包括諾魯常任代表H.E. Amb. Marlene Moses、宏都拉斯H.E. Amb. Mary Elizabeth Flores、貝里斯H.E. Amb. Lois Michele Young、聖文森H.E Amb. Inga Rhonda King、聖克里斯多福H.E. Amb. Sam Terence Condor、馬紹爾群島H.E. Amb. Amatlain Elizabeth Kabua、瓜地馬拉H.E. Amb. Jorge Skinner-Klée、索羅門群島H.E. Amb. Robert Sisilo、聖露西亞H.E. Amb. Cosmos Richardson、帛琉H.E. Amb. Ngedikes Olai Uludong、巴拉圭H.E. Amb. Julio César Arriola Ramirez、史瓦帝尼H.E. Amb. Melusi Martin Masuku、吐瓦魯H.E. Amb. Samuelu Laloniu、吉里巴斯H.E. Amb. Teburoro Tito、尼加拉瓜H.E. Amb. Jaime Hermida Castillo、海地H.E. Amb. Patrick Saint-Hilaire，以及教廷常任觀察員Archbishop Bernardito C. Auza。

除了聖克里斯多福及尼維斯駐聯合國常任代表因返國而由臨時代辦出席外，其餘友邦駐聯合國常代都到場，巴拉圭駐聯合國常代亞里歐拉（Julio Cesar Arriola Ramirez）向蔡總統致贈蔡總統獨照。

3. 現任總統首次在紐約辦事處公開受訪

同時，這次也是中華民國國家元首第一次在紐約駐外館處進行公開活動，勢必引發國際社會高度關注。

中華民國現任總統首次在駐紐約台北經濟文化辦事處公開接受採訪，與美國學者建議將「台北」改為「台灣」現階段是否可行，總統會前受訪表示，到駐紐約辦事處主要與駐聯合國常任代表見面，一方面感謝他們從過去、現在到未來，對於台灣在國際組織上、也就是聯合國相關事務為台灣發聲，讓台灣的聲音在國際上被聽到，同時也讓世界、國際上知道台灣對國際社會所做的貢獻。

總統說，外交工作需要長期努力與累積，這幾年與美國關係上互動或關係發展都有些進步，會持續努力強化台美之間的互動發展與夥伴關係。

針對歡迎酒會中有友邦17位駐聯合國常任代表或觀察員出席，被問到是否希望今年9月能再看到友邦在聯合國繼續幫台灣發聲，總統表示，邦交國的常任代表們也會去台灣，她在台灣也接見過幾次。

她並說，邦交國常任代表們對台灣都非常支持，在聯合國或者其他重要的國際組織替台灣發言都非常努力，讓台灣的聲音在國際上可以被聽見，他們對台灣而言非常友善、非常支持，與台灣有深厚的感情。

總統表示，會持續尋求國際參與的機會，也會強化邦交國的邦交，也會與其他理念相同的國家共同致力維持區域的和平穩定之外，持續對國際社會作出貢獻。

針對香港議題，總統表示，香港人民這段時期以來走上街頭表達希望有民主與自由，也希望人權被尊重，希望香港政府必須回應人民的希望與訴求，讓香港社會可以回歸穩定。

Photo credit: 中央社 總統蔡英文11日（美東時間）過境紐約首站抵達駐紐約辦事處，與友邦駐聯合國常任代表會面，並向與會來賓們致詞。

總統出席酒會後，步出會場面對大批守候在歡迎酒會外的媒體，被問到3天前美國國務院批准兩項對台軍售案，總統表示，感謝美國對軍售案的核准，會持續強化台灣自我防衛的力量。

4. 沒有國旗帽，但有「國旗徽章」

記者也問國民黨總統參選人郭台銘拿著國旗帽到機場致贈蔡總統，在乎總統過境美國，身上是否有任何國旗的東西，也有記者問中華民國國旗徽章是否比帽子好看，總統回應表示，「你們覺得呢，我現在戴一個國旗帽是不是一個很奇怪的事情，但徽章確實是蠻合適代表我們國家的東西」。

Photo credit: 中央社 總統蔡英文（圖）11日（美東時間）過境紐約首站抵達駐紐約辦事處並公開採訪，圖右下可看到蔡英文別著一個中華民國和美國國旗的徽章。

5. 透過社群媒體報告外交成果

總統蔡英文出訪加勒比海友邦，已於臉書預告出訪期間陸續推出與YouTuber阿滴和志祺合作的影片。總統府發言人林鶴明今天說，希望透過社群媒體，讓更多國人了解台灣外交處境與政府努力的成果。

林鶴明表示，除了日前與資深外交記者范琪斐合作的網路社群訪問外，蔡總統也預先安排和阿滴以及志祺合作，針對總統出訪相關國政與外交議題拍攝影片，透過社群媒體，讓更多國人了解台灣外交處境與政府努力的成果。

蔡總統已透過臉書釋出預告的「尤達」影片，預告將會在出訪期間陸續推出與阿滴和志祺合作的影片。

熟悉網路社群的黨政幕僚表示，阿滴是目前台灣訂閱人數前三名的YouTuber，訂閱人數達224.6萬人，社群影響力驚人，加上阿滴長期經營英語教學內容，是少數的知識型YouTuber，形象也深獲好評。幕僚指出，台灣YouTuber經營前三名分別為「這群人」、「阿滴英文」以及「蔡阿嘎」。其中「蔡阿嘎」已經在上次蔡總統出訪南太平洋友邦時合作。

紐約時報：蔡英文過境美國 恐引發中國強烈反對

《紐約時報》報導，蔡總統在曠日持久的中美貿易戰之際過境美國。數天前美國國防部才批准20億美元的對台軍售案，中國認為此舉尤其挑釁。

報導說，儘管蔡總統之前曾經訪問美國，但這是她第一次以總統身分到紐約，駐紐約台北經濟文化辦事處距離聯合國總部僅相隔幾條街。台灣不是聯合國會員，在聯合國也沒有代表。

蔡總統一行人今天在聯邦人員和紐約警察保護下，抵達位於曼哈頓中城的君悅飯店。數百名揮舞著台灣和美國國旗的支持者歡迎蔡總統到來，並高喊「總統好」。蔡總統與民眾握手自拍，但沒有發表聲明。

為數眾多的親中抗議民眾則在對街大喊「中國統一」。

蔡英文接下來還有什麼行程？

美東時間12日總統將與桃園市長鄭文燦同框，熟悉外交人士表示，總統應邀出席由美台商業協會（USTBC）與外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會，會議將由USTBC主席暨NASDAQ董事長史賓林特（Michael Splinter）擔任主持人，包括美光、花旗、GE、康寧等重量級美國企業領袖均將出席。桃園市長鄭文燦也將率領台灣的企業領袖團與會。

美東時間12日當天下午，總統也將在黎安友（Andrew Nathan）教授主持下，與多位哥倫比亞大學學者、相關領域研究生在哥倫比亞大學進行閉門對談。

總統在紐約的行程滿檔，結束哥倫比亞大學閉門座談後，晚間總統將會出席紐約當地主流與僑界人士的晚宴，並發表講話；並在晚宴前的貴賓酒會，向包括美方政界在內的所有來賓致意。

在紐約停留的最後一天，即美東時間13日上午，總統將與台灣留學生在中央公園見面並一起健走。當天，總統也將接見多位美方政要，並安排與美方政要通話。

結束過境紐約行程，總統與訪問團成員將啟程前往友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞訪問，返程將過境丹佛，並計畫在21日上午與隨行媒體茶敘，說明出訪成果。在丹佛停留2晚後，啟程返台，預計台北時間22日午後返抵台灣。

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核稿編輯：楊之瑜



