拿「罷韓連署書」可換「一元煎餅」，這樣違法嗎？

文：楊孝文（律小編的法巢）

近來有媒體指出，高雄有某煎餅業者，為了響應罷免行動，將原價為70元的煎餅，要以1000元的價格出售給韓粉；且如在限定期間內，手持剛寫好的罷免書，或有照片佐證之罷免書，得免費（或以1元）取得煎餅一份，引起網路上熱議，更不乏許多支持與反對群眾到場，場面一度緊張。

有反對群眾，也針對罷免送煎餅的行為，向警察機關告發認為違反《公職人員選舉罷免法》（下稱《選罷法》）；也有反對群眾檢舉業者未如實開具發票，或質疑此種銷售方式，有違反《公平交易法》或《消費者保護法》之虞，要求有關機關應盡速介入調查。

對此，有議員力挺並指出：「這個行銷的手法之後，其實他並沒有完全有任何一件是真的用罷免連署書來換煎餅，所以這個行為是沒有成立的」。

送煎餅挺罷免，到底有沒有違法？

具爭議的政治事件，通常牽扯民眾的敏感神經，姑不論實情或政經情勢如何，針對報載內容，或許我們可以嘗試從中探討相關法律問題。

首先，罷免送煎餅的行為究竟有無違法呢？在分析這個問題之前，我們應該要先了解罷免的程序為何。

罷免程序是這樣的，依照《選罷法》第75、76條規定，在公職人員就職滿1年後，得由該選區選舉總人數1%以上之人，其中一人任領銜人，填具罷免提議書及將提議人名冊進行造冊後，送交選委會提案罷免。而依《選罷法》第79至81條規定，在提案符合規定後，即開始60日的徵求連署期間，且需在該期間內徵得該選區選舉總人數10%以上之人成為罷免案連署人後，罷免案才可以成立。

成立後，還需要再透過投票程序定之，依照《選罷法》第87條以下規定，罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後20~60日內為之，於罷免投票完成並公告投票結果時，如有效同意票多於不同意票，且同意票達該選區選舉總人數25%以上，罷免案即通過，被罷免人並自罷免投票結果公告之日起，解除職務。

Photo Credit: 中央社

有人質疑，高雄市長於2018年12月25日始就職，迄今仍未滿一年，根本無從罷免，即便有人於現階段提案罷免，甚至違反《選罷法》的規定，但因根本無從向選委會進行提案，此時要論以何等刑事或行政責任，或許操之過急。

然而，《選罷法》第102條第1項第2款將「以財物或其他不正利益，行求期約或交付罷免案有提議權人或有連署權人，使其不為提議或連署，或為一定之提議或連署」列為犯罪，依法得處1至7年有期徒刑，併科新臺幣100至1000萬元罰金，並未限定須於得罷免時期始有上開條文之適用。因此，僅要有上開行求期約或交付行為，理論上仍在《選罷法》射程範圍內。

但真的會構成犯罪嗎？

實務上，在討論是否構成賄選時，特別強調應具備「對價關係」，才能判斷是否違法。所謂對價關係，是指行賄者之一方，已認知其所行求、期約或交付之意思，是為了使罷免提議人就提議或連署為一定行使或不行使；而在受賄者之一方，也須有同樣的認知，且不以行賄金額多寡為絕對之判斷，而應綜合社會價值觀念、授受雙方之認知及其他客觀情事而為判斷，倘足認其與要約有投票權人為投票權一定之行使或不行使間，具有對價關係時，始足該當犯罪（最高法院92年台上字第893號判例要旨參照）。

本案中，倘確實如報載內容所稱業者以「在限定期間內，手持剛寫好的罷免書，或有照片佐證之罷免書，得免費（或以1元）取得煎餅一份」，就「有照片佐證之罷免書」持有人而言，應可認為持有人本身已有參與罷免之意思，此時業者與持有人間交易煎餅之行為，應不具有對價關係存在，而為單純之贈與或買賣。

而就「剛寫好罷免書」之持有人而言，則需綜合行賄金額（定價為70元之煎餅）、社會價值觀念（此種行為是否為社會所容許）、雙方認知（是否具有引起他人參與罷免的誘因）及其他客觀情事（例如：促銷噱頭或試圖影響罷免結果、是否違反商業倫理等）進行判斷。

以行賄金額而言，有媒體調查指出議員選舉買票行情不一，一票從300元至5000元，甚至更高可能都有，此雖與邀集罷免案提議人的類型有間，但非不能作為參考。因此，如以定價為70元之煎餅作為罷免提議之對價，似乎略嫌兒戲。

此外，此種促銷、響應行為（如常見的雞排、珍奶祭品文），在選前其實屢見不鮮，況且，是否真有人為換得煎餅而投入罷免提議，其實也很難說得準。但不可否認的，此種行為在法律上確實有些危險，還是要特別注意。

Photo Credit: 中央社 國民黨7日舉辦反鐵籠公投凱道大會師活動，下午3時正式登場，黨內總統初選參選人韓國瑜發表談話時難掩激

動，台下支持者也熱情回應。

中央社記者吳家昇攝 108年7月7日

那麼，韓粉買煎餅要1000元，合法嗎？

接著我們也試著分析「針對韓粉賣1000元」，有沒有違反《公平交易法》或《消費者保護法》的問題呢？

筆者近期曾發表「律師觀點：商家有無挑選顧客的權利？」一文，提到商品或服務提供者和顧客相互間都有「挑選」的自由，你可以不買我的東西，我也可以不賣給你。而業者以交易上具有選擇的自由，指定服務特定人群，實質上應當不會構成交易歧視，且此種交易選擇，乃市場競爭與淘汰機制之體現，並不至於違反《公平法》。

再考量《公平法》為規範事業競爭行為之基本法，本質在確保市場自由與公平競爭，與《消保法》在保障消費者權益並不相同；但《消保法》也未干涉業者對於商品或服務的定價自由，而僅保護消費者健康與安全，或是資訊揭露與廣告真實。因此，本案業者既已將定價明訂，若無與其他業者從事聯合行為或不當競爭的情形，也並未使消費者產生誤認，應不至於違反《公平法》或《消保法》。

Photo Credit: 中央社

任何一個罷免的活動，都必然會激起支持與反對群眾的情緒，但如因此導致彼此仇視、對立，甚至造成他人的身心及名譽受到侵害，此種行為，我們應當予以譴責。人民本有表意的自由，得自由選擇表達與不表達意見，或要以何種方式表達意見，僅要不逾越法令限制，本應受到保障，罷免的意見。

期盼我們都能以理性、平和的方式，包容不同意見，否則民主法治，也只是淪為空談。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航