常見的英文用法錯誤：什麼時候用「e.g.」，什麼時候用「 i.e.」？

最近我們一位編修師為一篇新聞學的論文校稿時,遇上了一些在這個領域和其他領域的作者們常常誤用的字。在這裡我們挑幾則他留給那篇文章的建議,與大家分享。

e.g./ i.e.

當您想說的是「舉例而言」的時候,用e.g.。這是拉丁文的exempli gratia的縮寫。而當您想說的是「也就是說」的時候,用i.e.,這個則是拉丁文id est的縮寫。這兩個詞都能用來進一步闡明您先前的敘述,不同之處在於前者是提出例證,而後者則是把您的敘述換句話來說,或更詳細去作解釋。

因為它們的用法相當接近,所以作者們常常搞混。當然,如果您索性就用更直白的for example和that is,就不會有人笑您寫錯了。但如果您堅持要用縮寫,建議您可以這樣子來加深記憶︰e.g.就等於說example given,而i.e.就等於說in effect。

另外,因為e.g.就只是舉例而不是要涵蓋所有符合條件的情況,所以不需要在後面加上etc.;跟中文的邏輯不一樣,因此不需要加上等等。

一個L還是兩個LL?

很多在英式英語中使用連續兩個L的字,在美式英語中只用一個L。比方說woollen(美式拼法是woolen)、counsellor(美式︰counselor)、medallist(美式︰medalist)、jeweller(美式︰jeweler)、initialled(美式︰initialed)、labelled(美式︰labeled)、signalled(美式︰signaled)、totalled(美式︰totaled)等等。

就算使用英式拼法,這些字通常不會令美國人感到困擾,而且您只須把編輯軟體的拼字檢查設定成美式英語,就可以輕鬆改掉這些字了。不過,chilli大概是少數會讓美國人覺得特別奇怪的英式拼法,尤其是在用英式英語寫成的東南亞食譜裡看到這個字的時候。美國人還是比較習慣寫成chili(當然,說西班牙語的人會覺得應該拼成chile才對)。

Only

論文作者們常常會無意中誤用only而造成誤解。用法上,only應該要緊連在它所要修飾的單字或詞彙之前。「I lost my only shirt.」表示我本來就只有一件襯衫;「I lost only my shirt.」代表除了襯衫,我沒有別的損失;而「Only I lost my shirt.」則是說一群人裡只有我損失了襯衫。

嚴格來說,「I only lost my shirt.」所表達的是我的襯衫沒了,不過並不是因為被我弄壞了或者被偷了。可是在日常會話中,聽者會把這句話理解成跟「I lost only my shirt.」一樣的意思。建議仔細推敲該把only放在哪裡,才不會造成不必要的誤解。

Regretfully/ Regrettably

這兩個字都是副詞,用以帶入一段表達遺憾的話語。比較保守的人使用regrettably的時機是像「Regrettably, it rained on Double Tenth Day.」這樣的句子,而regretfully 放在句子裡面時則只能用來形容某人做某一件事情時的態度或心情,比如︰「John had to regretfully decline his girlfriend’s invitation to go hang-gliding because he was terrified of heights.」。

如果單純只是說話的人在敘述一件「讓人感到遺憾」的事情,而不是句子裡有一個特定人物在懷著遺憾的心情進行某個動作,則應該用regrettably。比方說,「Their professor is regrettably stubborn.」。

Return back/ Return

寫return再加上back是畫蛇添足,直接寫return就行了,再不然就是您其實是想寫turn back。

Shall/ Will

在美式英語中,will幾乎已經完全取代掉shall了。唯二的例外是法律文件,以及像「Shall we have red wine with the duck?」這樣的問句。

Substitute with/ Substitute for

做布朗尼的時候您可以用山核桃substitute for(取代)胡桃,但很多人卻寫錯成substitute with。這大概是受到意思相近的replace with這個用法的影響,事實上substitute for才是正確的。

Unlike

當您使用unlike來連結兩個事物的時候,一定要把它們用文法上對等的形式呈現,比如「Unlike Cecile, Gareth likes persimmons.」。在這個例句中,被拿來做比較的是兩個人︰Cecile和Gareth。

而像「Unlike at home, my boss won’t let me wear sandals.」這樣的句子則是錯的,因為at home和my boss在詞性上並不對等。您得把at home改成跟at work或是類似的詞相對比才行。

Various/ Several

很多人會像這樣子用various這個字︰「She heard from various of the committee members that they wanted to cancel the next meeting.」。要改成several of the committee members比較好;再者,因members是很明確的可數複數名詞,使用several修飾是最適合的。

Whenever/ When

Whenever這個字有兩個功能,一是用來敘述重複發生的事,如︰「Whenever I put the baby down for a nap the phone rings and wakes her up.」;二是敘述您不清楚確切的日期或時間的事,如︰「Whenever it was that I first wore my new cashmere sweater, I remember the baby spit up on it.」。

在某些地方(尤其是北愛爾蘭和美國德州),如果某件事只發生一次,而且日期是確定的,人們常常以whenever取代when,比如︰「Whenever we got married, John was so nervous he dropped the ring down my dress.」。這並不是正規的用法。假如一件事只發生過一次,而且日期也是可以確定的,請用when。

Where與搭配的介係詞

當您問某人從何而來,在where搭配的介係詞是from,比如︰「Where are you coming from?」。但如果您是在說一個目的地而不是出發點,不要加介係詞。舉例而言,「Where are you going to?」是錯的,「Where are you going?」才對。

同樣的,問一個地點的位置時,where 後面不要加at。「Where is the movie theater at?」是錯的,要說「Where is the movie theater?」才對。

Whereabouts are/ Whereabouts is

雖然whereabouts字尾有s,它通常是搭配單數型的動詞,因為這個字指的是一個地點。雖然「Its whereabouts are unknown.」這樣的例子蠻常見的,聯合通訊社(AP格式)還是比較偏好用單數動詞︰「Its whereabouts is unknown.」。有不少權威機構對此持反對意見,但大多數對兩種做法都能接受。

當然,若是您想同時描述複數的人在複數的地點,您的whereabouts只能搭配複數動詞,如「The whereabouts of several members of the team were unknown.」。

Whether/ Whether or not

在大多數的情境下,whether都是適用的。例如︰「I wonder whether I forgot to turn off the stove?」。不過如果您要用regardless of whether,那後面一定得加or not,比如︰「We need to leave for the airport in five minutes whether you’ve found your teddy bear or not.」。

