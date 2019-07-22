出現「痛風」之後，所有的肉都不能吃了嗎？

文：白映俞醫師

過去痛風為「富貴帝王病」，要有足夠資本喝酒、吃大魚大肉、體重過重，才有罹患痛風的「權利」。但現代人常常營養過剩，罹患痛風的比率可真不小。

聽到痛風，很多人會直覺想到「要驗尿酸」，那尿酸又是什麼呢？

Photo Credit：照護線上

我們所有組織內都含有一種物質叫做「嘌呤」，或稱為「普林」，英文是purine，本意是「pure urine」，「純尿」的意思。而身體細胞會進行新陳代謝以汰舊換新，當普林被分解之後就會產生尿酸。另外，部分食物含有較多的普林，例如動物的內臟、紅肉、及海鮮，就是高普林食物。

正常狀況下，尿酸會於血液內分解，經過腎臟及腸胃道，以尿液與糞便的形式排出體外。

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但什麼時候尿酸會累積太多呢？就是我們前面說到的尿酸產稱來源變多時，像是攝取過多高普林的食物，吃了比較多的海鮮、內臟、紅肉，身體新陳代謝增加也會讓尿酸累積變多。另外就是排泄尿酸的功能變差，像腎功能變差排不出尿酸，也會讓尿酸於血液內不斷累積。

當體內血液尿酸含量過高，會形成細長尖銳，像細針般的尿酸鹽結晶聚積於關節腔內，關節因此發炎腫脹，這就是痛風。

你可能聽過朋友抱怨過痛風發作時的不舒服，但你有沒有注意到，聽到男性朋友說自己有痛風的比率比較高？

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沒錯，男性罹患痛風的機率較女性高，還有，兩性痛風好發年齡也不同。

男性容易在30歲至50歲之間痛風發作，而女性則較容易於停經之後（超過50歲）才罹患痛風。

那你記得他們怎麼形容痛風的嗎？痛風可以是在半夜或清晨時發生，突然讓人於睡夢中關節大痛，甚至痛醒，這時會看到關節變得又紅又腫又熱又痛，簡直就像是著火了一般，症狀多要過了半天後才會逐漸消褪。

最常發作的關節是大腳趾，所以一但痛風發作，患者常常會無法下床走路，不然一踩地板就更痛了。另外痛風亦可能發生於腳踝、膝蓋、或手腕等處。由於痛風讓人關節很不舒服，多數患者會趕快就醫檢查。

如果聽到這種典型的病史，醫師能從病史及症狀就判斷患者是否罹患痛風。若仍有疑慮，可以抽關節液檢查，看看裡面是否有尿酸鹽結晶。

醫師有時也會請患者抽血檢查尿酸，然而要注意的是，臨床上有些人血中尿酸一向很高，卻沒有痛風症狀；也有些患者血中尿酸值並未超標，卻常有痛風症狀，因此提醒大家，血中尿酸數值僅能輔助診斷，並不是能百分百靠著尿酸高來診斷痛風。

急性痛風發作時，止痛一定是患者最需要的，因此急性痛風的治療以止痛藥並並減少關節發炎為主，先用上比較高劑量的「非類固醇消炎止痛藥」，等症狀緩解後，再用低劑量預防往後痛風發作。

急性痛風發作12小時內服用秋水仙素也是有用的治療方式，對許多患者效用極佳，可是有時會帶來噁心嘔吐及拉肚子等副作用，讓患者很難繼續服用。

另外一種用藥是類固醇，也是治療痛風的有效選項。

至於要如何從非類固醇消炎止痛藥、秋水仙素、類固醇三種藥物中做選擇及配合，醫師會視患者症狀和能承受的藥物副作用等而決定。

治療急性期後，怎麼辦呢？壞消息是，痛風症狀消褪幾天後，可能又會再發作一次。當痛風反覆發作時，累積的尿酸鹽結晶會破壞並侵蝕關節。所以若患者一年內多次痛風發作，則需要用藥減少體內尿酸形成，或加速腎臟排出尿酸，不管是哪一種類的藥物，都有不少副作用，需要謹慎與醫師討論利弊得失再決定是否用藥。

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從開頭說過，我們的飲食狀況有機會增加尿酸累積而導致痛風發作，因此說到預防痛風，從飲食著手就是個好方法。

可以從減少血液中的尿酸堆積做起。

首先患者可以多喝水，人如果處在脫水狀態，痛風機會比較高，因此如果沒有罹患其他需要限水的疾病時，每天最好喝2000到3000毫升的水。

接下來你要減少食用高果糖漿，高果糖漿是飲料、麵包、榖片、醬料裡面常用來添加的甜味劑，會提高尿酸值。台灣人常常人手一杯飲料，務必要小心，當你補充水分時，千萬不要是靠著喝甜甜的飲料的，吃火鍋、水餃、各式小菜時，更別一直沾醬料。

在我們控制飲食時，不需要完全放棄吃肉。需要減少紅肉、內臟、海鮮等高普林食物的攝取量即可。如果你是選擇雞肉或其他瘦肉，就不會增加痛風的機會。

還有，也不需要完完全全戒酒。節制酒精攝取量是需要的，喝啤酒是非常容易誘發痛風的，若已有痛風病史，請盡量避免喝啤酒。但當尿酸值降到6以下的話，偶爾喝喝紅酒沒關係的。

接下來就要記得控制體重，體重愈重的人，身體有愈多細胞代謝，會生產出愈多的尿酸，讓腎臟負擔更重。因此適當減重就能減少痛風發作的機會。有人稱痛風為「富貴帝王病」，因為過去營養不充足，只有富貴人家才能喝酒、吃大魚大肉、體重過重，才有罹患痛風的「權利」。

但是節食就沒問題嗎？現在很流行的低卡飲食、生酮飲食都可能會讓體內酮體增加，而進一步累積尿酸，增加痛風機會和讓痛風症狀更嚴重，所以請與醫師好好討論你控制體重的方式。

光靠改變飲食習慣是無法治療急性痛風發作，但能減少痛風發作的機會。最後要提醒大家，少部分的藥物，如利尿劑、阿斯匹靈、或是移植手術後所用的免疫抑制劑等有機會誘發痛發，若患者曾經痛風發作又需要服用這些藥物，要記得告訴醫師，視情況調整用藥。

希望大家透過這篇文章，好好了解痛風發作原因並養成良好飲食習慣，才能遠離痛風。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航