與其爭論IKEA發音的對錯，不如討論「為什麼你那麼說、我這麼用」？

刷刷臉書看到一個節目影片,內容簡單來說是美國出身的來賓被德國及英國出身的人認為英文「講錯了」。不應該說My shoes are broke(我的鞋子壞了),而是因為說:My shoes are broken.

到底為什麼美國人會講「錯」的英文呢?

這種把語言「講錯了」的指控其實充斥在我們的生活裡,從小到大我們在學習華語、英語、法語、仍至於近來的母語教育,到處都可以看到這種「不應該說OO,OO是錯的,XX才是正確的」的想法。

學日文時你會學到,「全然」只能接否定,但是現在也開始接肯定了,他們「用錯了」

「俄羅斯」的「俄」應該念二聲,不該念四聲

某某老師說這個詞其實是誤讀,正確的是OO

IKEA正確讀音應該是IKEA,我都念IKEA......族繁不及備載

(影片約29分處可見到相關討論)

我們對於語言常常會有許多執著。但每個語言都是一直在變化的,就算某個語言完全不跟別的語言接觸(例如那種遺世獨立、熱帶雨林中的小部落所用的語言),它還是會隨著時間漸漸改變。更別說現代世界各個語言交流頻繁,人群接觸普遍,新事物又多的情況。一個語言中,也會存在各式各樣帶著不同差異的方言和變體,所以在語言學的世界裡面,語言本身的使用不存在「對與錯」。

試想,每個語言都存在不規則的東西。用英文來說好了,所謂的動詞變化,有比較規則的-ed(如 talk - talked) 跟「不規則」的變化(如 take - took, go - went)。不規則的變化很多是古英文或更早的西日耳曼語言祖先留下來的,在遠古的時候它們很多是「規則」的,只是這個規則可能隨著時代和人們的習慣被漸漸淘汰,最後在很多不同的選項當中,-ed成為了最普遍的形式,出現新的動詞也會以-ed變化。這個情況下,如果「符合規則」是「對的」,那麼所有不規則動詞就會變成「錯的」;相反的,如果堅持維持古老形式才是「對的」,那新出現的動詞直接加-ed就會是「錯的」。

相信讀者都看到這個兩難和矛盾,在一個社會裡被認為是「正確」的語言形式,只是通過使用人數或官方保證、專業背書來達成「正確性」,簡單來說就是「大家都這麼說」、「教育部說這個才是對的」、「某某教授說這個字的讀音應該要是這樣」。

所以在討論語言的時候,語言學家並不會去爭論哪個用法才是「對的」,事實上也不存在所謂的「對的」用法。正因為語言一直在變化,我們會討論分析的是「為什麼會這樣變化」、「為什麼可以這麼說」、「這個想法/使用方法是哪裡來的」等等。而且世界上非常難找到純的語言,本來就混雜很多時代和地域的東西,哪裡來一套單一規範呢?

回頭講講文頭的例子,像break這個動詞的過去式和過去分詞,在「規範英語」中是broke和broken,但我們知道這個「規範」只不過是為了教育方便或文書流通方便,參考制定當時的用法以及制定團隊「認為對的形式」所做的規範,並不是一直都不會改變的。broke確實在美國一些社群裡有「壞掉」的意思。

過去式和過去分詞混同的例子,在別的語言很多,英語當中也可見。例如get的過去式和過去分詞,許多美國人習慣講got - gotten,但在英國很多人已經不用gotten這個形式。若要以使用年代來比,那麼gotton其實是比較老的,但如果老的就是對的,那我們直接用古英語講話不是更快嗎?

讀者讀到這裡,可能會好奇,那我們學外語,或者教自己小孩母語,沒有「對錯」要怎麼教呢?

大家放心,並不會因為沒有對錯,語言就變得毫無規則。語言的規則還是繁繁雜雜,語言是一個動態,循著許多原則浮動,而在教與學時,我們可以先把目標放在「學習某個社會中最主流的形式」。當變成教學者時,比起指正學生「錯」,或許可以告訴他們,你這麼說的話,一般講OO語的人會誤會,或者覺得不自然。

拋除對語言無謂的對錯爭論有許多好處。一是我們不用再伸長脖子跟別人吵「你是錯的我是對的」,心情平和快樂;二是這樣學習者會免除很多過度執著對錯所帶來的負面影響(舉凡不敢開口說,或是戰戰兢兢影響語言輸出);三是我們更會感覺到語言當中的科學。

被認為「錯」的東西,常是其來有自,背後常常有很奧妙的原因。

舉例來說,英語環境中長大的孩子,常常會在學習語言時把go的過去式說成goed 。我們討論過這個,因為照所謂的「規則」來說,過去式就是直接加-ed啊!要比符合語言規則,這不是錯,反而還比較有規則 (謎小孩表示:為什麼你們大人不遵守規則呢? )

所以啦!比起討論誰的語言對、誰的語言錯,不如來討論「為什麼你會那麼說,我會這麼用」,不但和氣又能透過討論找出箇中原因。就像IKEA,一般瑞典人會念IKEA,美國人會念IKEA,台灣人則是念IKEA,雖然你講IKEA我講IKEA,但是大家在自己的環境中覺得自然就沒有對錯問題,IKEA還是IKEA。

本文經作者授權刊登,原文發表於麻瓜的語言學

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航