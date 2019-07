「動詞變身形容詞」有兩個條件，不是任何動詞都可以像bored和boring

文:史嘉琳(台大外文系教授)

如果聽到一位外籍人士說「我很無趣!」,你會怎樣接話?可能停頓一下,判斷一下語境,你忽然明白他想要說的其實是「我好無聊喔!」

這樣想過之後,你應該可以理解當英語母語者聽到「I feel so boring.」是什麼樣的感覺吧。

經常忽略的英文「小細節」才是「大重點」

華人說英語,常把形容詞bored和boring搞混,可能是不清楚正確用法,但更常見的原因,其實是學習者並沒有認知到這是個重要問題,應該用心處理。如果平時沒有勤做英語聽力練習,到了需要表達「無聊」的概念時,很可能會講出最順口的字,講錯的機率也就相當高。

另外,也有可能是中文的「無聊」比較籠統,可以形容人的情緒(「我好無聊喔!」),也可以指令人感到無聊的東西或人(「這本書好無聊!」、「那個人真無聊!」)。英文則不同,要表達出人的感受,跟表達令人有某種感受,必須要用不同的字。

bored和boring,只是眾多英語問題的其中一個,另一個類似例子像是he和she。每個英語學習者都知道he和she的差別,只是有時會陰錯陽差弄錯性別,沒有特別說也不一定會感覺有什麼不對。筆者有一次遇到這種情況,向對方問:「你講的那個人到底是男生還是女生?」,對方突然尖叫:「噢,she、she、she!我媽媽是女生,哈哈哈!」

有些小錯,母語者雖然不覺得有嚴重到要請對方停下來澄清,但he和she可是連母語者都覺得無比重要的差別,一定要弄清楚才講得下去。誤用bored和boring也是,當然它們可能不像把he和she顛倒用那麼嚴重,可是母語者聽了,還是會愣住、思考一下才能猜出對方的意思。

既然bored和boring的差別這麼明顯,影響母語者的認知,學習者就要好好了解差別在哪裡,要認真練習到能脫口而出正確用法、完全自動化為止,才不會無意間凸搥。

動詞變身形容詞的兩個條件

首先要注意,不是隨便任何一個動詞都可以變成像bored和boring,有-ed和-ing詞尾的形容詞,只限於具備以下兩個條件的的動詞。

1、動詞原形具有A使B發生某種變化的意思。

例如:

to bore:This book bores me.(這本書讓我感到無聊)



to frighten:He frightens me.(他讓我感到害怕)

2、這個變化僅限於心理狀態或感受上的變化。

例如:

讓人感到無聊:bored

讓人感到疲累:tired

讓人感到興奮:excited

我們先來看看這類原形動詞和例句,再去談這些動詞所變出來的兩種形容詞的形式和意思。請特別注意下面每個動詞的中文翻譯,例如excite,要翻成「使人感到興奮」才可以。無論中英文,這些原形動詞都是「使役動詞」(causative verb),帶著「使人有……的感受」的意思。

較正面的原形動詞和例句

amaze(使人感到驚奇)

You amaze me!

amuse(使人會心一笑)

This comic strip always amuses me.

challenge(向人挑戰)

This teacher really challenges her students.

convince(使人信服,說服)

I convinced him to stay for another hour.

encourage(鼓勵)

Try to encourage her more.

entertain(使人感到愉悅、娛樂)

This video will both teach and entertain you.

excite(使人感到興奮、激動)

The game helped excite the kids about learning.

fascinate(使人著迷於)

Birds fascinate me.

inspire(令人鼓舞,給人啟發)

The leader inspired the whole group.

interest(引起人的興趣)

Can I interest you in a cup of coffee?

intrigue(使人很感興趣,引人入勝)

This problem really intrigues me.

move(使人感動,感動人)

Try to move your audience with your sincerity.

refresh(讓人振奮起來、感到清爽,提醒)

This note should refresh your memory.

relax(使人放鬆)

This cup of hot tea should relax you a bit.

shock(使人震撼)

The news shocked the whole country.

surprise(給人驚喜,嚇到)

You surprised me! I didn’t see you there.

thrill(使人興奮,刺激)

Your idea is sure to thrill the committee members.

touch(使人感動)

The ending touched all the viewers.

較負面的原形動詞

aggravate(刺激,使惡化)

Try not to aggravate your co-workers.

annoy(使人感到討厭,討人厭)

That dog’s barking really annoys me.

bore(使人感到無聊)

Don’t bore us all with those same old stories.

confuse(害人困惑、迷惘、糊塗)

You’ve confused me. Can you explain that again?

depress(使人感到沮喪、憂鬱)

The endless rain depressed everybody.

disappoint(讓人失望)

Make sure not to disappoint your readers.

discourage(使人喪氣)

Don’t discourage him from trying.

disgust(使人感到噁心)

That spoiled milk really disgusts me.

embarrass(使人感到尷尬)

Don’t embarrass her with too much praise.

exhaust(使人累趴)

Your long explanations have exhausted me.

frighten(使人害怕,嚇到人)

Don’t frighten the cat or he won’t come out.

frustrate(使人感到挫折,阻撓人)

All those failed attempts have frustrated me.

humiliate(使人丟臉)

Don’t ever humiliate anybody, especially not in public.

irritate(使人感到討厭,討人厭)

That tapping sound irritates me.

puzzle(使人納悶)

He puzzles everybody – nobody quite understands him.

threaten(威脅)

Don’t ever threaten anybody to get what you want.

tire (out)(使人疲累)

Exercising too long will tire you out.

upset(讓人不開心,使人失落)

You’ll upset everybody if you complain.

worry(使人擔憂)

Get going now so you don’t worry your mom.

(注意:upset的過去分詞是不加-ed的,而且重音在第二個音節!)

【動詞加上-ed】變成描述內心感受

事情發生了以後,我們可以用同一個動詞的過去分詞來描述人內心的感受如何,

例如:

I’m surprised.

I’m relaxed.

I’m intrigued.

為什麼用過去分詞呢?因為我們可把整句話視為一種被動式,等於下面的說法(雖然不會真的這麼說):

I’m surprised. = I have been surprised by your action.

I’m relaxed. = I have been relaxed by that cup of hot tea.

I’m intrigued. = I have been intrigued by that question.

結果是,當你說「I’m surprised.」時,「surprised」已經不是過去分詞了,根本連動詞都不是,而是個形容詞,跟happy、sad、busy一樣,形容你自己內心的感覺。

重點是,這些被施加於你身上的事情,千千萬萬記得:要用動詞的-ed形式,不要用-ing形式。

下面我們來說-ing形式怎麼用,不過,請先把-ed形容詞的基本意思和適用的情況烙印在腦海裡。

【動詞加上-ing】形容還在進行中的動作

現在我們來說-ing詞尾形容詞是怎麼一回事,和如何使用。

其實,只要隨時記得-ing詞尾的基本意思,就是某件外在的事情正在進行中。例如,

He’s annoying me.(他正在騷擾我)

從這句話我們就可以延伸出:

He’s an annoying person.

或更簡單的:

He’s annoying.(他是個常惹人厭的人)

再看另一個例子:

Our teacher is inspiring lots of us to go into medicine.(因為老師的啟發,很多人想要念醫)

從此可以延伸出:

Our teacher is inspiring.(老師給我們大家很大的啟發)

只要是某人或某事對我們有什麼樣的影響,就要用-ing詞尾的形式來形容那個人/物。

可以用兩個簡單的提示把-ed和-ing分清楚:

Photo Credit:世界公民文化中心

記住以下三個句型,當作提示(註1):

Photo Credit:世界公民文化中心

Over to you! 兩種練習,交錯試試看吧。

一、請用以上三個句型,把上面兩組原形動詞造這樣的短句,來加深對正確用法的印象。例如:

They amaze me! I’m amazed! They’re amazing!

They amuse me! I’m amused! They’re amusing!

They puzzle me! I’m puzzled! They’re puzzling!

二、請把以下的「台式英語」句子(註2)訂正好,看你的功力和速度如何。

Without music, my life would be bored. Chinese food always makes me feel boring. It’s never bored. When you are boring, you can surf the Internet. I was so exciting at that moment. It’s so excited for me! I was amazing when I heard that. When I am confusing about something, she will help me. I’m interesting in everything about him. Listening to his songs make me feel relaxing. The teacher was disappointing in us. I was very surprising at the news.

註釋:

另請見:https://www.trussel.com/eding.htm 台式英語例句選自:The LTTC English Learner Corpus: http://www.lttcelc.org.tw/;有的例句已稍加修改或簡化。

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航