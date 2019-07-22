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「動詞變身形容詞」有兩個條件，不是任何動詞都可以像bored和boring
我們想讓你知道的是
華人說英語，常把形容詞bored和boring搞混，可能是不清楚正確用法，但更常見的原因，其實是學習者並沒有認知到這是個重要問題，應該用心處理。
文：史嘉琳（台大外文系教授）
如果聽到一位外籍人士說「我很無趣！」，你會怎樣接話？可能停頓一下，判斷一下語境，你忽然明白他想要說的其實是「我好無聊喔！」
這樣想過之後，你應該可以理解當英語母語者聽到「I feel so boring.」是什麼樣的感覺吧。
經常忽略的英文「小細節」才是「大重點」
華人說英語，常把形容詞bored和boring搞混，可能是不清楚正確用法，但更常見的原因，其實是學習者並沒有認知到這是個重要問題，應該用心處理。如果平時沒有勤做英語聽力練習，到了需要表達「無聊」的概念時，很可能會講出最順口的字，講錯的機率也就相當高。
另外，也有可能是中文的「無聊」比較籠統，可以形容人的情緒（「我好無聊喔！」），也可以指令人感到無聊的東西或人（「這本書好無聊！」、「那個人真無聊！」）。英文則不同，要表達出人的感受，跟表達令人有某種感受，必須要用不同的字。
bored和boring，只是眾多英語問題的其中一個，另一個類似例子像是he和she。每個英語學習者都知道he和she的差別，只是有時會陰錯陽差弄錯性別，沒有特別說也不一定會感覺有什麼不對。筆者有一次遇到這種情況，向對方問：「你講的那個人到底是男生還是女生？」，對方突然尖叫：「噢，she、she、she！我媽媽是女生，哈哈哈！」
有些小錯，母語者雖然不覺得有嚴重到要請對方停下來澄清，但he和she可是連母語者都覺得無比重要的差別，一定要弄清楚才講得下去。誤用bored和boring也是，當然它們可能不像把he和she顛倒用那麼嚴重，可是母語者聽了，還是會愣住、思考一下才能猜出對方的意思。
既然bored和boring的差別這麼明顯，影響母語者的認知，學習者就要好好了解差別在哪裡，要認真練習到能脫口而出正確用法、完全自動化為止，才不會無意間凸搥。
動詞變身形容詞的兩個條件
首先要注意，不是隨便任何一個動詞都可以變成像bored和boring，有-ed和-ing詞尾的形容詞，只限於具備以下兩個條件的的動詞。
1、動詞原形具有A使B發生某種變化的意思。
例如：
to bore：This book bores me.（這本書讓我感到無聊）
to frighten：He frightens me.（他讓我感到害怕）
2、這個變化僅限於心理狀態或感受上的變化。
例如：
- 讓人感到無聊：bored
- 讓人感到疲累：tired
- 讓人感到興奮：excited
我們先來看看這類原形動詞和例句，再去談這些動詞所變出來的兩種形容詞的形式和意思。請特別注意下面每個動詞的中文翻譯，例如excite，要翻成「使人感到興奮」才可以。無論中英文，這些原形動詞都是「使役動詞」（causative verb），帶著「使人有……的感受」的意思。
較正面的原形動詞和例句
- amaze（使人感到驚奇）
You amaze me!
- amuse（使人會心一笑）
This comic strip always amuses me.
- challenge（向人挑戰）
This teacher really challenges her students.
- convince（使人信服，說服）
I convinced him to stay for another hour.
- encourage（鼓勵）
Try to encourage her more.
- entertain（使人感到愉悅、娛樂）
This video will both teach and entertain you.
- excite（使人感到興奮、激動）
The game helped excite the kids about learning.
- fascinate（使人著迷於）
Birds fascinate me.
- inspire（令人鼓舞，給人啟發）
The leader inspired the whole group.
- interest（引起人的興趣）
Can I interest you in a cup of coffee?
- intrigue（使人很感興趣，引人入勝）
This problem really intrigues me.
- move（使人感動，感動人）
Try to move your audience with your sincerity.
- refresh（讓人振奮起來、感到清爽，提醒）
This note should refresh your memory.
- relax（使人放鬆）
This cup of hot tea should relax you a bit.
- shock（使人震撼）
The news shocked the whole country.
- surprise（給人驚喜，嚇到）
You surprised me! I didn’t see you there.
- thrill（使人興奮，刺激）
Your idea is sure to thrill the committee members.
- touch（使人感動）
The ending touched all the viewers.
較負面的原形動詞
- aggravate（刺激，使惡化）
Try not to aggravate your co-workers.
- annoy（使人感到討厭，討人厭）
That dog’s barking really annoys me.
- bore（使人感到無聊）
Don’t bore us all with those same old stories.
- confuse（害人困惑、迷惘、糊塗）
You’ve confused me. Can you explain that again?
- depress（使人感到沮喪、憂鬱）
The endless rain depressed everybody.
- disappoint（讓人失望）
Make sure not to disappoint your readers.
- discourage（使人喪氣）
Don’t discourage him from trying.
- disgust（使人感到噁心）
That spoiled milk really disgusts me.
- embarrass（使人感到尷尬）
Don’t embarrass her with too much praise.
- exhaust（使人累趴）
Your long explanations have exhausted me.
- frighten（使人害怕，嚇到人）
Don’t frighten the cat or he won’t come out.
- frustrate（使人感到挫折，阻撓人）
All those failed attempts have frustrated me.
- humiliate（使人丟臉）
Don’t ever humiliate anybody, especially not in public.
- irritate（使人感到討厭，討人厭）
That tapping sound irritates me.
- puzzle（使人納悶）
He puzzles everybody – nobody quite understands him.
- threaten（威脅）
Don’t ever threaten anybody to get what you want.
- tire （out）（使人疲累）
Exercising too long will tire you out.
- upset（讓人不開心，使人失落）
You’ll upset everybody if you complain.
worry（使人擔憂）
Get going now so you don’t worry your mom.
（注意：upset的過去分詞是不加-ed的，而且重音在第二個音節！）
【動詞加上-ed】變成描述內心感受
事情發生了以後，我們可以用同一個動詞的過去分詞來描述人內心的感受如何，
例如：
- I’m surprised.
- I’m relaxed.
- I’m intrigued.
為什麼用過去分詞呢？因為我們可把整句話視為一種被動式，等於下面的說法（雖然不會真的這麼說）：
- I’m surprised. ＝ I have been surprised by your action.
- I’m relaxed. ＝ I have been relaxed by that cup of hot tea.
- I’m intrigued. ＝ I have been intrigued by that question.
結果是，當你說「I’m surprised.」時，「surprised」已經不是過去分詞了，根本連動詞都不是，而是個形容詞，跟happy、sad、busy一樣，形容你自己內心的感覺。
重點是，這些被施加於你身上的事情，千千萬萬記得：要用動詞的-ed形式，不要用-ing形式。
下面我們來說-ing形式怎麼用，不過，請先把-ed形容詞的基本意思和適用的情況烙印在腦海裡。
【動詞加上-ing】形容還在進行中的動作
現在我們來說-ing詞尾形容詞是怎麼一回事，和如何使用。
其實，只要隨時記得-ing詞尾的基本意思，就是某件外在的事情正在進行中。例如，
He’s annoying me.（他正在騷擾我）
從這句話我們就可以延伸出：
He’s an annoying person.
或更簡單的：
He’s annoying.（他是個常惹人厭的人）
再看另一個例子：
Our teacher is inspiring lots of us to go into medicine.（因為老師的啟發，很多人想要念醫）
從此可以延伸出：
Our teacher is inspiring.（老師給我們大家很大的啟發）
只要是某人或某事對我們有什麼樣的影響，就要用-ing詞尾的形式來形容那個人／物。
可以用兩個簡單的提示把-ed和-ing分清楚：
記住以下三個句型，當作提示（註1）：
Over to you! 兩種練習，交錯試試看吧。
一、請用以上三個句型，把上面兩組原形動詞造這樣的短句，來加深對正確用法的印象。例如：
- They amaze me! I’m amazed! They’re amazing!
- They amuse me! I’m amused! They’re amusing!
- They puzzle me! I’m puzzled! They’re puzzling!
二、請把以下的「台式英語」句子（註2）訂正好，看你的功力和速度如何。
- Without music, my life would be bored.
- Chinese food always makes me feel boring.
- It’s never bored.
- When you are boring, you can surf the Internet.
- I was so exciting at that moment.
- It’s so excited for me!
- I was amazing when I heard that.
- When I am confusing about something, she will help me.
- I’m interesting in everything about him.
- Listening to his songs make me feel relaxing.
- The teacher was disappointing in us.
- I was very surprising at the news.
註釋：
- 另請見：https://www.trussel.com/eding.htm
- 台式英語例句選自：The LTTC English Learner Corpus: http://www.lttcelc.org.tw/；有的例句已稍加修改或簡化。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航